Dietro lo stallo del Nuovo Fronte Popolare, due strategie opposte

Francia, la sinistra è lacerata su un governo destinato a durare poco. I socialisti stanno inviando segnali di apertura al campo macronista [Mathieu Dejean]

Un nome rivelato pubblicamente, un sostegno entusiasta, archivi imbarazzanti rivelati dagli attivisti, un conclave riluttante e, infine, un fallimento. Dopo Huguette Bello, presidente del Consiglio regionale della Réunion, il cui nome sembrava poter raggiungere un consenso tra i partiti membri del Nuovo Fronte Popolare (“NFP”) alla fine della scorsa settimana, Laurence Tubiana potrebbe andare incontro allo stesso destino.

L’economista, ex ambasciatore per i negoziati COP21 a Parigi nel 2015, è il profilo della “società civile” proposto lunedì dal Partito socialista (PS) nel tentativo di riunire i quattro partiti del PNF dopo più di una settimana di negoziati infruttuosi per proporre un primo ministro.

In un comunicato, il PS ha affermato di avere il sostegno degli ecologisti e dei comunisti, che hanno confermato, sperando che ciò permetta di riprendere le discussioni. “È stato proposto a La France insoumise e su questa base speriamo che le discussioni possano riprendere immediatamente”, ha dichiarato il PS, mentre lo stesso pomeriggio La France insoumise (LFI) lo ha accusato di “porre il veto su qualsiasi candidatura diversa dalla sua” e ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati fino a quando non sarà stata trovata una candidatura comune per la presidenza dell’Assemblea nazionale (le votazioni sono previste per il 18 luglio).

Invano. All’indomani dell’annuncio di questa proposta, gli Insoumis hanno negato in blocco la legittimità di questa candidatura, ritenuta troppo “compatibile con Macron”. “La priorità assoluta è la presidenza dell’Assemblea nazionale per sventare i piani di Macron. Ma su questa candidatura non c’è dubbio: mi dispiace vedere i nomi di donne rispettabili buttati in pasto al dibattito pubblico senza ritegno. Ma un’alta funzionaria pubblica – altamente qualificata, non è questo il punto – che ha trascorso tutta la sua carriera all’interno dello Stato come assistente di governi social-liberali, è la società civile? Per di più, la signora Tubiana ha firmato una risoluzione che chiede tagli al programma del NFP in un governo di unità nazionale… Su questa base, non può essere la garante del programma del NFP, non può essere questa l’opzione scelta”, afferma la deputata di LFI Aurélie Trouvé.

La vittoria sembra sfuggita

Sebbene tre partiti su quattro fossero d’accordo sulla possibilità di raggiungere un consenso, il NFP non è mai stato così vicino alla rottura, nonostante gli sforzi degli ecologisti e del Partito Comunista Francese (PCF) per tenere uniti il PS e l’LFI. “Abbiamo pensato al messaggio politico che vogliamo trasmettere: qualcuno che possa unire il Paese e riparare le spaccature causate dal neoliberismo. Ma non si tratta di prendere o lasciare. Se questo nome non va bene, ne cercheremo un altro”, afferma Christian Picquet, membro della leadership del PCF.

Queste tergiversazioni lasciano il “popolo della sinistra”, che ha partecipato attivamente alla campagna del NFP, dubbioso nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi, è arrabbiato. Eppure ci sono ragioni profonde per cui le parti che compongono il NFP hanno difficoltà a trovare un accordo. Infatti, anche se hanno concordato un contratto vincolante per la legislatura, sono coinvolti in una rinnovata battaglia per l’egemonia tra PS e LFI, le cui visioni di un governo del NFP in un contesto di maggioranza relativa divergono nettamente.

La sera del 7 luglio, Jean-Luc Mélenchon ha dato il via ai lavori prendendo rapidamente la parola dopo i risultati, proclamando la vittoria del NFP e annunciando di essere “pronto a governare” sul “suo programma, nient’altro che il suo programma, ma tutto il suo programma”. Il leader dell’LFI si è poi affrettato a prendere il punto contro Emmanuel Macron, di cui ha percepito il desiderio di far sembrare le elezioni un pareggio – cosa che ha cercato di fare.

Da quel momento in poi, la sinistra unita si è trovata di fronte a una situazione quasi inestricabile, come ha sintetizzato il politologo Rémi Lefebvre: “Tutti sanno che la durata di vita del governo: “Tutti sanno che la durata del governo del NFP sarà molto breve perché la Macronie è determinata a farlo cadere. C’è una doppia ingiunzione contraddittoria: abbiamo bisogno di un governo di sinistra, ma cadrà. Quindi l’intera argomentazione si basa su questa domanda: a cosa serve?”.

Il calcolo fatto dal Partito Socialista è che il crollo del campo presidenziale porterà a una ricomposizione di cui potrebbe beneficiare.

È su questa questione che le posizioni del PS e di LFI, i cui gruppi nell’Assemblea sono praticamente alla pari (LFI è ancora leggermente in vantaggio), si muovono in direzioni opposte. Da un lato, LFI vuole che questo governo “cada a sinistra”, cioè che perda con lode dopo aver difeso il programma a tutti i costi. “Dobbiamo attenerci al nostro programma alla lettera”, spiega Aurélie Trouvé. Se la gente si astiene, è disgustata dalla politica o addirittura è spinta nelle braccia dell’estrema destra, è anche perché la sinistra ha dimostrato i suoi rinnegamenti con il governo Hollande, che ha governato sul centro-destra quando ci aveva promesso di rompere con la finanza, in particolare”.

L’obiettivo sarebbe quindi quello di far assumere al campo presidenziale e alla destra il costo politico di questa opposizione – che potrebbe manifestarsi sull’abrogazione della riforma delle pensioni o sull’aumento del salario minimo. E gli Insoumis non sono soli su questa linea: “L’aspettativa di vita di un governo del NFP può non essere di due anni, ma se viene censurato subito, sarà una dimostrazione politica”, afferma la comunista Céline Malaisé.

Molti sottolineano anche che una larghissima maggioranza dei francesi si oppone alla riforma delle pensioni varata da Emmanuel Macron. LFI intende sfruttare l’effetto rivelatore di un’eventuale censura per spingere a una crisi di regime e provocare un’elezione presidenziale anticipata. Jean-Luc Mélenchon ha ribadito in una conferenza nel fine settimana che questo rimane l’obiettivo finale.

Anticipare la ricomposizione

D’altra parte, anche il Partito Socialista vuole che il governo cada a sinistra – Olivier Faure ribadisce regolarmente la sua fedeltà al programma – “ma con un segnale di apertura, in modo che a lungo termine l’ala sinistra del partito di Macron pensi che ci sia uno sbocco”, spiega Rémi Lefebvre. Il calcolo fatto dal PS è che il crollo del campo presidenziale porterà a una ricomposizione di cui potrebbe beneficiare. Dal 2017, il partito rosa non è mai stato così forte. Nei negoziati sulle circoscrizioni in vista delle elezioni legislative, ha ottenuto da LFI un centinaio di seggi in più rispetto al 2022, il che ha portato il suo gruppo all’Assemblea ad aumentare i suoi membri di oltre il 100%.

Inoltre, François Hollande sta tornando in auge senza destare scandalo e potrà contare su un certo numero di sostenitori all’interno del gruppo socialista. Sebbene i giorni di gloria del PS siano ancora lontani, il partito sta ritrovando i suoi colori e intende approfittarne per sfidare LFI per la leadership della sinistra. Ecco perché queste trattative stanno suscitando tanto scalpore, perché Jean-Luc Mélenchon ha costruito la sua intera strategia sulla conquista di questa leadership.

“Nella sequenza, il PS non vuole che il governo abbia un’impronta troppo marcata di LFI, perché vuole recuperare il suo DNA di partito di governo responsabile. I socialisti vogliono quindi mostrare un’etica della responsabilità, anche se sanno che non durerà”, spiega Rémi Lefebvre. È questo che ha portato alla decisione di proporre Laurence Tubiana come Primo Ministro – una candidatura “indiscussa” dal Capo dello Stato, ha sottolineato Olivier Faure, che spera che il governo del NFP “governi a lungo termine”, e non “per tre settimane”.

Tra le fila del PS, c’è chi si spinge oltre, come il deputato Philippe Brun, pur vicino all’ala sinistra del partito, ma che sostiene l’estensione del NFP all’Assemblea Nazionale per trovare maggioranze. L’opzione di un governo del NFP che duri pochi giorni ma che sia fedele al radicalismo del programma non è radicale, è un’allucinazione collettiva”, si difende. Non possiamo far passare nulla senza un accordo minimo e tecnico con la Macronie e la destra”.

Philippe Brun vorrebbe quindi avviare delle discussioni con la Macronie all’Assemblea Nazionale per negoziare la sua astensione su una mozione di censura, in cambio del rispetto di un certo numero di impegni. Ma il campo presidenziale ha già dato segni di non avere intenzione di rompere, nonostante l’imprudenza della dissoluzione provocata da Emmanuel Macron.

“Attenzione a non interiorizzare il desiderio dei macronisti”, ci dice il deputato LFI Paul Vannier. Se seguiamo la stessa logica del PS, dopo Matignon, ci sarà il Ministero dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia… Se includiamo questo tipo di criteri, alla fine queste scelte ci sfuggiranno. Dobbiamo costruire una coalizione sovrana e affrontare la possibilità di una mozione di censura, e questo sarà responsabilità degli altri. Non siamo destinati a cadere”.

A sinistra, tuttavia, alcuni socialisti criticano Jean-Luc Mélenchon per aver giocato la prossima mossa, ovvero le elezioni presidenziali del 2027 – che potrebbero essere anticipate se lui si dimettesse. Se un governo del NFP dovesse resistere per diversi mesi facendo qualche compromesso, “questo lo farebbe uscire dal film”, dice un socialista.