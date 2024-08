Francia, rinunciare al padrone per far fronte alla deindustrializzazione

I lavoratori hanno preso il controllo della nota vetreria francese Duralex, un modello di fronte alla deindustrializzazione Enric Bonet]

Da qualche settimana i famosi bicchieri e piatti Duralex sono prodotti da una cooperativa. I lavoratori della leggendaria vetreria francese hanno preso il controllo del gruppo dopo la decisione del tribunale del 26 luglio di trasformarlo in una società cooperativa e partecipativa (Scop). I dipendenti, e ora anche gli azionisti, sperano che questa conversione metta fine ai problemi economici e ai continui cambi di proprietà degli ultimi anni. E che serva da modello di fronte alla minaccia della deindustrializzazione.

La maggior parte dei 227 dipendenti di questa fabbrica di Chapelle-Saint-Mesmin tira un sospiro di sollievo dopo la sentenza del Tribunale di Orléans, nella Francia centrale. “Il progetto cooperativo non comporta alcun danno sociale. Servirà anche ad aumentare i salari quando i profitti lo permetteranno”, spiega a El Salto Suliman el Moussaoui, delegato generale del sindacato CFDT alla Duralex e una delle forze trainanti della conversione dell’azienda in Scop.

Quando il precedente proprietario dichiarò il fallimento della Duralex, due piccole aziende del settore del vetro si interessarono all’impresa. Una di esse voleva tagliare circa 50 posti di lavoro, mentre l’altra ne voleva tagliare un centinaio. Questi tagli hanno infine convinto il direttore generale a unirsi al carro della cooperativa, sostenuto dalla maggioranza dei lavoratori.

“In una di queste riunioni, uno dei potenziali acquirenti gli disse che dovevano abbassare i salari dei confezionatori, perché facevano un lavoro semplice e dovevano essere pagati con il salario minimo. Queste parole colpirono il direttore generale e iniziammo a preparare il progetto Scop”, ricorda El Moussaoui, che lavora nello stabilimento da 17 anni.

I profitti “andranno nelle tasche dei dipendenti”

I dipendenti sono fiduciosi che la trasformazione in cooperativa segnerà una svolta nella traiettoria di declino degli ultimi anni. Sia nel 2017 che nel 2020, l’azienda ha affrontato una procedura di liquidazione giudiziaria. Quattro anni fa era stata acquisita dal gruppo che possiede il marchio Pyrex, che non è riuscito a catapultarla in avanti. Lo stabilimento ha praticamente cessato l’attività per cinque mesi nell’autunno e nell’inverno del 2022 a causa della crisi energetica. A ciò si sono aggiunte le difficoltà del settore della vetreria in Francia, dove le vendite sono diminuite del 19% nel 2023 rispetto all’anno precedente.

Nonostante abbia ricevuto 15 milioni di euro di aiuti dallo Stato francese, Duralex ha chiuso lo scorso anno finanziario con un fatturato di 24,6 milioni di euro, 6,4 milioni in meno rispetto all’anno precedente. La perdita è stata di 12 milioni di euro. “Anche se avevamo un fatturato più che adeguato, gli azionisti prendevano sette milioni ogni anno. Ora questi soldi saranno utilizzati per investimenti o finiranno nelle tasche dei dipendenti”, dice El Moussaoui. Questo macchinista ricorda la stanchezza degli operai nei confronti dei vari proprietari: “Ci hanno fatto belle promesse, ma poi hanno lasciato la fabbrica semi-abbandonata”.

Sostegno dei lavoratori e delle autorità locali

Il Tribunale di Orléans ha optato per la conversione in cooperativa grazie al sostegno delle autorità locali. La regione Centre-Val de Loire, guidata dal Partito Socialista, ha concesso un prestito di un milione di euro e ha contribuito alla ricapitalizzazione del gruppo, mentre il Comune di Orléans, in mano alla destra repubblicana, ha acquistato il terreno dello stabilimento per circa cinque milioni di euro. Lo affitterà a Scop fino a quando non potrà acquistarlo. “Si parla molto di delocalizzare e portare aziende sul territorio, ma prima dobbiamo mantenere quelle che sono già qui”, ha dichiarato il socialista François Bonneau, presidente dell’esecutivo regionale.

Secondo l’economista Maryline Filippi, esperta di economia sociale e solidale, le cooperative “tendono a durare più a lungo delle aziende tradizionali e a licenziare molto meno lavoratori”. Questo le rende un modello interessante per gli enti locali, soprattutto nelle aree colpite dalla deindustrializzazione. “Quando gruppi di fama mondiale come Duralex scelgono questo modello, significa che l’economia può svilupparsi in modo diverso”, aggiunge il professore dell’Università di Bordeaux e di AgroParis Tech.

Dei 227 dipendenti, circa 140 sono già diventati proprietari del capitale della cooperativa. Ognuno di loro ha investito circa 500 euro – alcuni hanno messo più soldi – per acquistare le azioni. “Abbiamo proposto diverse soluzioni, come il pagamento in più rate o l’utilizzo della tredicesima o del bonus estivo”, spiega Vasco da Silva, segretario del comitato sociale.

D’ora in poi, tutti questi lavoratori-azionisti potranno scegliere il consiglio di amministrazione e la tabella di marcia. “Abbiamo concordato con la direzione di agire in modo trasparente, perché finora i proprietari hanno effettuato operazioni di tesoreria e truccato i risultati”, spiega Da Silva. Per il gestore di uno dei forni, questa democratizzazione della vita aziendale ha un vantaggio evidente: saranno i lavoratori a determinare le esigenze e gli investimenti. “Poiché negli ultimi anni gestivano la fabbrica a distanza, erano soliti investire dove non era necessario e non davano soldi dove ne avevamo bisogno”, afferma.

Un modello insolito nell’industria pesante

Grazie a questa democratizzazione e alla possibilità di evitare i licenziamenti, la maggioranza dei lavoratori ha appoggiato la cooperativa. Tuttavia, circa 80 di loro hanno scelto di non investire nel progetto. “Quando vedranno che i profitti sono distribuiti tra i partner del progetto, vorranno sicuramente beneficiare di questa spartizione della torta”, afferma El Moussaoui della CFDT, il sindacato di maggioranza dell’azienda e chiaramente a favore della cooperativa.

La CGT, invece, è stata molto più reticente. “Mi sembra che la presentazione dello Scop al Tribunale del Commercio sia stata troppo politica. Non mi fido di loro (delle autorità locali) per il futuro della Duralex”, ha criticato François Dufranne, delegato del sindacato, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa durante il processo del 26 luglio. Avrebbe preferito che la fabbrica fosse stata rilevata da un’altra azienda tradizionale del settore del vetro. Il governo di Emmanuel Macron ha fatto una scommessa simile e ha concesso molte più agevolazioni a questo potenziale acquirente che al progetto della cooperativa, accolto con freddezza dal governo centrale.

Il cambio di modello per la famosa vetreria ha avuto ripercussioni sul dibattito politico francese. Lucie Castets, la leader proposta come possibile primo ministro dall’alleanza progressista del Nuovo Fronte Popolare, ha fatto uno dei suoi primi tour nella fabbrica. Anche altri politici e simpatizzanti di sinistra hanno espresso la loro simpatia per il progetto sui social media. Dalla fine di luglio, secondo El Moussaoui, “gli ordini sul nostro sito web sono aumentati fino al 300%” e “abbiamo ricevuto un grande sostegno dal popolo spagnolo sui social network”.

La Francia conta 2.635 cooperative, che danno lavoro a circa 60.000 persone. Sebbene rappresenti una percentuale molto piccola dei 21 milioni di dipendenti del settore privato, l’economia sociale e solidale è in crescita. È presente nel mondo dei supermercati, della finanza e dei media – ad esempio con la rivista Alternatives Économiques – ma questo tipo di operazione è molto meno comune nelle industrie pesanti come la fabbrica Duralex.

“Speriamo di continuare a operare tra 30 o 40 anni e dimostrare così che il cooperativismo funziona”, sottolinea Da Silva, che spera che la nuova Duralex sia un’alternativa alla deindustrializzazione, spesso favorita dall’avidità degli azionisti. Per raggiungere questo obiettivo, la cooperativa ha un ovvio alleato: il calo dei prezzi dell’elettricità – attualmente la metà di quelli che erano durante la crisi energetica di due anni fa. È un contesto favorevole per dimostrare che un altro modello è possibile.