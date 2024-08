Bayesan, ovvero non tutte le morti in mare sono uguali

Nell’ultima settimana, il tragico affondamento dello yacht del magnate della tecnologia Mike Lynch ha occupato le prime pagine dei giornali e della televisione ogni giorno, sia in Gran Bretagna che in Italia. Ormai tutti conosciamo la vita e la provenienza di tutti i passeggeri. Sappiamo per esempio che la persona più giovane che ha perso la vita, la figlia di Lynch, era pronta per andare a Oxford e che Lynch era pronto a svolgere un ruolo di consulenza tecnologica con il governo Starmer simile a quello svolto con Sunak. Il suo avvocato, che ha vinto con successo la causa contro Hewlett Packard, è morto. È scomparso anche Jonathan Bloomer, il capo internazionale di Morgan Stanley. Si trattava di persone che si muovevano ai più alti livelli della società capitalista e che avevano le orecchie dei ministri del governo.

Il naufragio vero e proprio è stato riproposto all’infinito in video clip. Ci sono stati grafici dettagliati che spiegavano la dinamica dell’incidente. Le pagine interne della stampa sono state riempite di dossier speciali sulla tragedia. Gli esperti sono stati invitati a parlare in dettaglio della progettazione della nave e della qualità del capitano in quei minuti vitali prima dell’affondamento. Le decine di milioni di sterline investite nello yacht sono state tabellate per noi. Le autorità italiane e britanniche hanno mobilitato i loro servizi specializzati per dare subito una mano. I diplomatici britannici si sono precipitati sul posto.

È probabile che ci siano procedimenti giudiziari sulle cause dell’affondamento e se il capitano della nave avrebbe potuto agire diversamente. Sembra che uno yacht adiacente, sebbene molto più piccolo, sia sopravvissuto alla tromba d’acqua senza grosse difficoltà. Dato il patrimonio rappresentato dallo yacht e la ricchezza delle persone decedute, ci saranno processi legali che coinvolgeranno anche le compagnie di assicurazione per mesi, se non anni, a venire.

Ora non pensiamo alle terribili conseguenze per le sette persone tragicamente scomparse nel Bayesian, ma alle 66 persone, tra cui 26 donne e bambini, annegate non molto lontano da lì poche settimane prima. La maggior parte delle persone non saprebbe nemmeno che è successo, dato che la stampa ne ha parlato così poco. Dal 2014 è stato calcolato che 20.000 migranti e richiedenti asilo sono annegati nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere un Paese sicuro o di trovare lo stesso tipo di vita e sicurezza di cui noi tutti godiamo.

Non conosciamo i nomi della maggior parte di queste persone annegate. Alcune liste sono tenute dalle agenzie per i rifugiati e dalle associazioni di beneficenza, ma sono per lo più ignorate dai mass media. Persino queste agenzie finiscono per registrare molti di loro come sconosciuti. A Lampedusa e in altri luoghi, i corpi che affiorano vengono deposti in molte tombe senza nome. Sappiamo che queste persone annegate avevano esattamente la stessa spinta e motivazione della figlia di Lynch a lavorare per una vita migliore e a realizzare i propri sogni. Per avere un’idea della loro storia, dobbiamo affidarci alle testimonianze dei sopravvissuti che arrivano ai mass media, o a resoconti romanzati come il film Il Capitano.

Non ci saranno squadre di avvocati o assicuratori a contrattare il patrimonio netto degli individui o a stabilire le cause della loro morte. Non ci sarà alcun risarcimento per loro o per le loro famiglie. Saranno invece trattati come “clandestini” per aver esercitato il diritto d’asilo stabilito dal diritto internazionale o il diritto di circolazione per il loro lavoro – come esiste per il capitale che Mike Lynch sposta senza restrizioni in tutto il mondo. Il loro destino sarà attribuito agli scellerati trafficanti di persone che “manipolano” queste persone ingenue. Pochissime persone renderanno pubblico il fatto che il commercio di piccole imbarcazioni esiste principalmente perché i governi come quello britannico si rifiutano di fornire percorsi sicuri e legali per l’asilo e di spendere enormi quantità di risorse per la sicurezza delle frontiere.

Invece di far accorrere i governi con tutte le loro risorse altamente tecnologiche e specializzate sulle scene dei naufragi di piccole imbarcazioni, abbiamo la prova che le guardie costiere greche o italiane cercano attivamente di evitare di intervenire in caso di emergenza. Passano più tempo a cercare di sostenere che le tragedie non rientrano nella loro giurisdizione, piuttosto che fare effettivamente il loro lavoro e salvare vite umane.

Proprio questa settimana Yvette Cooper, il ministro dell’Interno laburista, ha intensificato le deportazioni e aumentato il numero di detenuti nei centri di detenzione. Le persone annegano nel Canale della Manica mentre le autorità britanniche e francesi si accusano a vicenda. Sembra che la tecnologia militare che usano in guerra non possa essere messa al servizio della prevenzione degli annegamenti in un mare relativamente piccolo.

Qui in Italia, questa settimana c’è stata una grande polemica sul fatto che i figli degli immigrati nati o cresciuti in Italia debbano avere il diritto automatico di cittadinanza come avviene in molti Paesi. Uno dei partiti della coalizione di governo di destra, Forza Italia (partito fondato da Berlusconi), ha rotto le fila e il suo leader Tajani ha dichiarato di essere favorevole a questa misura minimamente progressista. Salvini, il leader razzista della Lega, un partner della coalizione, è particolarmente incattivito dalla nuova linea di Tajani. Il nuovo migliore amico di Salvini, Vannacci, un ex generale reazionario, ha guidato la lista della Lega alle ultime elezioni europee.

È stato impegnato a mettere in dubbio quanto sia “italiana” Egonu, la stella della squadra italiana di pallavolo femminile che ha vinto l’oro a Parigi. Paola Egonu è nera, è nata in Italia da genitori nigeriani. Pochi giorni fa un altro lavoratore migrante è morto per il caldo nei campi della zona agroalimentare di Latina. È il secondo morto in tre mesi.

Naturalmente, non contrapponiamo crudamente la tragica morte di Lynch e dei suoi amici alle migliaia di migranti. Tutte queste morti non necessarie, siano esse dovute a condizioni meteorologiche anomale causate dall’allerta globale e dall’errore umano o facilitate dalle politiche migratorie dei Paesi europei, dovrebbero essere compiante. Alcuni idioti sui social media, che dovrebbero proclamare le loro credenziali di sinistra, hanno cercato di gioire per la morte di questi “rappresentanti della borghesia”. Ci sono state battute di cattivo gusto e tentativi di costruire teorie cospirative. I socialisti dovrebbero rifiutare questa spazzatura antiumanista e infantile.

La nostra attenzione si concentra sul modo in cui i mass media interpretano e ritraggono questi due eventi. Vogliamo che i mass media raccontino la tragedia dei migranti che annegano dalle piccole imbarcazioni con la stessa intensità e gli stessi dettagli con cui hanno trattato il naufragio della Bayesiana. Vogliamo un’analisi onesta delle cause del fenomeno delle piccole imbarcazioni e che vengano discusse e proposte politiche che potrebbero fermare gli annegamenti nel giro di poche settimane.

Vogliamo che le morti in mare siano trattate in modo equo.