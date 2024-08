Parla Lucie Castets: «Quella velenosa visione di Macron»

Macron si rifiuta di nominarla primo ministro. Ma l’esponente prescelta dal NFP non rinuncia a Matignon [Lucas Sarafian]

è nata il 3 marzo 1987 a Caen (Calvados). Alta funzionaria pubblica specializzata nella lotta contro la frode fiscale, è attualmente direttrice delle finanze del Comune di Parigi. Nel 2021 ha contribuito a fondare il collettivo. Dopo dieci giorni di trattative, è stata scelta dal(NFP) come candidata a presiedere il governo.: Il presidente della Repubblica sembra aver chiuso una porta. Non sono in una posizione di attesa, non è il mio carattere. D’altra parte, sono stata chiamata a svolgere un ruolo nell’unire il(NFP). E per il momento voglio continuare a contribuire nel miglior modo possibile all’unione della sinistra. Sono convinto che questa unione sia ciò che i francesi stavano davvero aspettando. E non solo gli elettori di sinistra, perché il NFP non era solo un’alleanza tra il, glie il. Il Nuovo Fronte Popolare aveva, e ha tuttora, ambizioni popolari.Questa dichiarazione mi fa arrabbiare molto. Non dobbiamo dimenticare come si è svolta la vicenda. Prima Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento del parlamento dopo la vittoria del(RN) alle elezioni europee, alla vigilia dell’estate, senza consultare nessuno. Poi, il primo turno delle elezioni legislative ha prodotto risultati preoccupanti a favore del RN. È stata organizzata una campagna estremamente intensa condotta dalla sinistra e dalla società civile per bloccare l’estrema destra. Il secondo turno è stato un fallimento per il campo presidenziale e per il RN, ma soprattutto una vittoria per il Nuovo Fronte Popolare. Sì, è stata una vittoria. Anche se non ha ottenuto la maggioranza assoluta, un blocco politico è uscito vincitore. Anche il presidente deve riconoscerlo chiaramente. Dopo un mese di attesa, Emmanuel Macron ha annunciato consultazioni con tutte le forze politiche. Infine, ha rilasciato questo comunicato stampa in cui ha escluso un governo del NFP e ha sostanzialmente spiegato che il risultato elettorale non gli andava bene. Alla faccia di tutto questo! Emmanuel Macron vuole essere presidente, primo ministro e leader di partito in un’unica soluzione. Vuole essere arbitro, giocatore e allenatore. Il suo uso del potere è un problema. Forse aveva già in mente di non voler dare il potere alla sinistra? Che messaggio sta mandando alle persone che hanno votato? Pensa forse che votare sia inutile? Forse i francesi non si presenteranno dieci volte per combattere l’estrema destra. La sua visione della democrazia è velenosa.Nominare un primo ministro del principale blocco politico e lasciare che la democrazia parlamentare lavori per costruire coalizioni.È quello che possiamo dedurre da questo comunicato stampa. Emmanuel Macron sta formando una sorta di fronte anti-repubblicano. Non ha voluto ascoltare nulla del Nuovo Fronte Popolare. I macronisti hanno spiegato che non eravamo in grado di scendere a compromessi, che volevamo applicare tutto il nostro programma e nient’altro che il nostro programma. Ho sempre detto che il programma è stato costruito con l’obiettivo di raggiungere la maggioranza assoluta, ma che avremmo cercato accordi in parlamento. Abbiamo scritto ai parlamentari e in una lettera al popolo francese. L’ho detto di persona al presidente della Repubblica. Il campo presidenziale ha poi sostenuto che il problema è la presenza di ministri dein un governo. Jean-Luc Mélenchon ha avanzato una proposta per sbloccare la situazione parlando di sostegno senza partecipazione. Il campo presidenziale ha poi controbattuto spiegando che il problema era il nostro programma. In realtà, Emmanuel Macron e il suo schieramento non vogliono cambiare la vita delle persone. Il presidente della Repubblica si rifiuta di consentire l’attuazione di una politica alternativa.È lui l’incarnazione dell’instabilità. Martedì 27 agosto,, ministro dimissionario dell’Istruzione, ha tenuto la sua conferenza stampa sull’inizio del nuovo anno scolastico. Il governo pubblica decreti e redige un bilancio senza alcuna legittimità democratica. Se sarò nominata primo ministro, non ho intenzione di creare instabilità. Ho iniziato a lavorare con i deputati del gruppoe del(i due gruppi centristi, il primo antimacroniano, il secondo filomacroniano, ndt). Ho cercato di parlare con(primo ministro dimissionario e leader del gruppo macroniano, ndt), ma ha rifiutato. Non so chi sia fazioso… Ho cercato di adottare un atteggiamento costruttivo. Emmanuel Macron si rifiuta semplicemente di permettere alla sinistra di governare perché rifiuta il suo programma, che è in contrasto con il suo. Non abbiamo bisogno di lezioni di bilancio dal campo presidenziale.Un numero molto elevato di parlamentari sarebbe d’accordo a collaborare con noi su alcune questioni fiscali, come la, lao la. Ma anche sulla questione del, in particolare l’e la. Se i parlamentari non vogliono votare a favore di una proposta di legge per la lotta contro laper settarismo, dovranno rendere conto ai loro elettori. Le forze politiche sono al momento ferme nei loro schemi. E in particolare il campo presidenziale. Ripete sistematicamente che il programma del NFP è una randellata fiscale, mentre non abbiamo nessuna lezione di serietà di bilancio da ricevere dal campo presidenziale, che ha aumentato considerevolmente il debito e ha portato la Francia a entrare nella procedura per. Il campo di Emmanuel Macron si è fatto un totem di non aumentare le tasse; ha privato le autorità pubbliche di 40-50 miliardi di euro all’anno quando abbiamo bisogno di più servizi pubblici. Questa politica non è responsabile quando il nostro sistema ospedaliero pubblico è al collasso e quando non ci sono abbastanza insegnanti davanti agli alunni.Il mio obiettivo è preservare l’unione della sinistra. Il Nuovo Fronte Popolare ha suscitato grandi speranze tra gli elettori di sinistra, me compresa. Ecco perché ho accettato questa missione. Non vengo da una formazione di partito, vengo dalla società civile, avevo un lavoro affascinante e un impegno associativo che mi stava particolarmente a cuore. Ma ho accettato questa missione perché ho capito che la sfida era mantenere l’unità della sinistra. Questo mi entusiasmava. Come molti francesi, penso che dobbiamo preservare questa unità. Ma dobbiamo anche continuare a sviluppare le misure del programma attuale. Ci sono ancora molte questioni che non sono state elaborate nel dettaglio. Credo anche che dobbiamo ascoltare i cittadini francesi, in particolare nelle zone rurali e nei quartieri popolari, e i rappresentanti locali eletti.Per esempio, dobbiamo occuparci più da vicino degli. Ho sentito molti consiglieri locali dirmi che questa è la principale fonte di preoccupazione per i loro elettori. È fondamentale che la sinistra abbia delle proposte su questo tema. Anche le questioni relative alladevono essere approfondite, così come la, che viene affrontata molto poco dalla sinistra. La destra la affronta soprattutto in chiave repressiva, mentre c’è molto da dire sulle, sull’ordine delle priorità e così via. La sinistra deve essere in grado di parlare di tutto. Dobbiamo lavorare costantemente su un corpus ideologico forte che offra una vera alternativa alle politiche di Emmanuel Macron.L’unità della sinistra è un quadro in cui esistono disaccordi di fondo, ed è normale. Unità non significa uniformità. Altrimenti ci sarebbe un solo partito. L’unione della sinistra deve andare anche oltre i partiti, come è successo tra le due tornate elettorali. Questa mobilitazione deve continuare per portare l’unità a sinistra. La forza della società civile deve essere il cemento della sua unità.Siamo ancora agli inizi, ma sono strade da esplorare. Nel Nuovo Fronte Popolare, ad esempio, dobbiamo incarnare un cambiamento di metodo ascoltando i livelli locali.La pressione continuerà: la società civile chiederà conto del proprio operato. E ha tutto il diritto di farlo. Emmanuel Macron ha organizzato le elezioni in fretta e furia, poco prima delle vacanze, e non tiene conto di ciò che è stato espresso. Quindi la società si esprimerà ovunque, sui social network, nelle piazze… Continuare a unire il NFP attraverso la sostanza è un buon modo per rispondere. Ma non dobbiamo stare sulla difensiva, dobbiamo anche essere una forza di proposta. Per esempio, è essenziale tenere presente che un grande elettorato è passato dalla sinistra al RN nel giro di pochi anni. La sinistra deve essere in grado di rispondere a questi francesi, quindi dobbiamo essere in grado di proporre cambiamenti sostanziali che rispondano alle loro preoccupazioni. Dobbiamo parlare loro delnelle loro zone, della questione del… Inoltre, i media come CNews (la rete di Bolloré che ha sostenuto il RN, ndt) hanno una grande responsabilità nella diffusione di discorsi razzisti e xenofobi; dobbiamo pensare a unae alla loro concentrazione. Il voto del RN è talvolta un voto razzista. Ma è anche un voto causato dalla natura competitiva della. La sinistra deve parlare con queste persone.Capisco perfettamente il motivo di questa mobilitazione. È legittimo che i giovani vogliano far sentire la loro voce.Non è l’opzione A. A mio avviso, la leva più credibile è la censura. L’impeachment mi sembra molto improbabile, visto che richiede una maggioranza di due terzi dei parlamentari. Tuttavia, siamo in una situazione di paralisi ed è legittimo che le parti valutino gli strumenti istituzionali più appropriati per uscire da questa situazione.Emmanuel Macron ha cercato di sfumare i confini tra destra e sinistra. È importante poter mostrare cosa farebbe un governo di sinistra, anche se ovviamente ci sono dei vincoli legati al fatto che non c’è una maggioranza assoluta. Abbiamo bisogno di un governo che dimostri che un’altra politica è possibile. Sono molto preoccupato per il tempo che sta passando e dobbiamo sfruttarlo al massimo per costruire questa alternativa fondamentale.Per il bilancio 2025 avevamo previsto, in particolare per lae l’, come un grande piano di assunzioni di insegnanti e di aumento degli stipendi. Più in generale, isono al centro dell’alternativa che vogliamo promuovere, così come il, lae laPer cominciare, possiamo usare le istituzioni esistenti in modo diverso. I sindacati, il parlamento e i rappresentanti eletti a livello locale soffrono del fatto di non essere ascoltati abbastanza. Possiamo migliorare il modo in cui governiamo all’interno del quadro attuale; questo è il progetto del NFP. In secondo luogo, diversi partiti di sinistra ritengono che si debba andare verso una, in particolare per daree introdurre una forma di. Credo che questa sia un’idea interessante. Possiamo anche pensare di dare più spazio a. Oggi la democrazia francese si basa molto sulla scheda elettorale e sul voto. In una democrazia moderna, possiamo immaginare forme di democrazia partecipativa più interessanti. Per esempio, potremmo immaginare il Consiglio economico, sociale e ambientale (Cese) che propone testi direttamente all’Assemblea.Se sarò nominata, rinnoveremo il metodo, come ho sempre detto. Andremo fino in fondo alle discussioni per cercare di costruire compromessi e accordi in buona fede. Ci sono strade molto strette, ma esistono. Nel suo patto d’azione, Gabriel Attal apre la strada a una tassa sulla ricchezza climatica, agli aiuti condizionati alle imprese e alle esenzioni dai contributi dei datori di lavoro per gli stipendi più alti. Il nostro obiettivo è percorrere queste strade. Ma se vediamo che il risultato non ci permette di finanziare le priorità che porteranno miglioramenti concreti alla vita delle persone, ad esempio il nostro piano di emergenza per i servizi pubblici, potremmo ricorrere alla clausola costituzionale 49.3 (la decretazione d’urgenza, ndt). Ma non è la prima soluzione.