Nè giustizia sociale, né climatica: ecco il piano di Draghi

Rapporto Draghi: l’ultimo lifting al progetto europeo. I rimedi proposti sono gli stessi del passato [Martine Orange]

Appena pubblicato, il rapporto Draghi sulla competitività in Europa sembra già essere diventato un riferimento obbligato. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso di farne la sua tabella di marcia, con “prosperità, sicurezza e democrazia” come parole d’ordine. Il Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, ha dichiarato di condividere “al 100%” le conclusioni e i rimedi raccomandati dal suo predecessore alla guida dell’istituzione monetaria.

Dopo la presentazione del rapporto al Parlamento europeo il 17 settembre, tutti gli eurodeputati hanno accolto con favore la relazione dell’ex banchiere centrale, sottolineando i punti per loro più importanti. Tutti hanno fatto eco alla schietta valutazione di Mario Draghi, contenuta nelle 400 pagine: l’Europa sta affrontando “una sfida esistenziale”.

A lungo negato, il ritardo del continente rispetto agli Stati Uniti è ora riconosciuto come evidente. “Dal 2000 il reddito disponibile pro capite è cresciuto quasi il doppio negli Stati Uniti rispetto all’Europa”, sottolinea Mario Draghi. È ormai accettato anche il fatto che la Cina stia recuperando terreno, facendo sempre più concorrenza all’Europa e minacciando intere fasce della sua economia. In breve, le istituzioni europee, che nel 2000 si sono poste l’obiettivo di costruire un continente di “pace, progresso economico e sociale e democrazia”, stanno fallendo.

Come sottolinea l’ex banchiere centrale, ci sono mille modi in cui il potere dell’Europa si è arenato. La produttività in Europa, un fattore a lungo trascurato, è in costante ritardo rispetto a quella del continente americano. Gli investimenti produttivi hanno continuato a ridursi, scendendo al 22% del PIL, mentre gli investimenti pubblici sono crollati.

Anche se l’Unione Europea continua a generare surplus commerciali, la sua quota nel commercio mondiale si sta riducendo visibilmente perché non è in grado di soddisfare le nuove richieste. Questo perché “la struttura industriale europea è rimasta statica”, incentrata sull’industria automobilistica negli ultimi vent’anni, a scapito delle telecomunicazioni, delle nuove tecnologie, della tecnologia digitale e di tanti altri settori.

Se non si dà una regolata, “l’Europa rischia una lenta agonia”, avverte l’ex presidente della BCE. Per mantenere il suo status economico e internazionale e riacquistare un certo grado di indipendenza, il continente deve tornare a politiche proattive. E compiere un gigantesco sforzo di investimento in settori considerati strategici: energia, difesa, tecnologia digitale e AI.

“Per risollevare le sorti dell’economia europea sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti annuali aggiuntivi, pari al 4,4-4,7% del PIL europeo”, scrive Draghi. A titolo di confronto“, sottolinea il rapporto, ‘la spesa per investimenti durante il Piano Marshall tra il 1948 e il 1951 rappresentava l’1-2% del PIL europeo”.

Il rapporto sull’ultima chance

Ma perché aspettare il rapporto di Mario Draghi per riconoscere pubblicamente ciò che sta accadendo da anni? Perché, per quanto brutale, la situazione descritta non è nuova. Dall’inizio degli anni Duemila, la crescita dell’Eurozona è diminuita inesorabilmente, e ancora di più a partire dagli anni 2010. Il crollo della sua produttività, la perdita di ricerca e innovazione, la sua dipendenza in settori strategici come la difesa, la tecnologia digitale, i semiconduttori e i prodotti farmaceutici, solo per citarne alcuni, sono stati ben documentati.

Non abbiamo bisogno di aspettare nuovi dati per sapere che l’integrazione europea, basata sul principio unico della “concorrenza libera e non disturbata”, è disfunzionale. Il solo mercato dell’energia, un settore chiave se mai ce n’è stato uno, ne è una perfetta illustrazione. Molto prima della guerra in Ucraina, che ha aggravato la situazione, gli specialisti del settore avevano sottolineato l’aberrazione della liberalizzazione di questo mercato.

Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i prezzi sono “da quattro a cinque volte superiori a quelli degli Stati Uniti”, l’economia è esposta a una “volatilità insopportabile” e “le regole del mercato impediscono alle imprese e alle famiglie di raccogliere i benefici delle energie rinnovabili nelle loro bollette”. Una situazione che rende più che problematico qualsiasi tentativo di dare una svolta al continente.

Ma forse ci voleva una persona autorevole come Mario Draghi, considerato il salvatore dell’eurozona durante la crisi del debito europeo, per osare parlare di fatti che molti avevano cercato di nascondere sotto il tappeto.

Agli occhi di molti osservatori, questa relazione rappresenta l’ultima possibilità di salvare l’integrazione europea. La situazione è urgente. Gli sconvolgimenti geopolitici, l’ascesa del protezionismo in tutto il mondo, la guerra in Ucraina, le spettacolari inversioni di rotta degli Stati Uniti sia in termini strategici che industriali, le sfide poste dal cambiamento climatico e la crisi del modello industriale tedesco non consentono più, secondo i difensori del rapporto, lo status quo e la procrastinazione che sono stati l’abitudine delle istituzioni europee per secoli.

Il software non è cambiato

Tuttavia, le critiche di Mario Draghi sono state molto formali. Si danno le cifre, si fanno i confronti, ma non c’è un’analisi scomoda, ad eccezione delle lungaggini burocratiche delle istituzioni – sulle quali c’è già un accordo unanime – sulle ragioni di questo declassamento. Senza dubbio alla ricerca di un consenso, non emerge una vera critica alle politiche europee, alla deregolamentazione e all’eccessiva liberalizzazione, alla concorrenza interna di tutti contro tutti, agli standard sociali più bassi eretti a dogma o all’austerità che è diventata la norma a partire dagli anni 2010. Si limita a sottolineare che “il mercato unico, ancora frammentato dopo decenni”, non ha mantenuto le sue promesse.

Il ritorno delle politiche industriali, la necessità di investimenti pubblici, l’autorizzazione di aiuti pubblici in settori strategici, programmi condivisi a livello europeo, la necessità di attuare misure tariffarie e protezionistiche per proteggere tecnologie o attività strategiche… Tutte queste proposte, insistono i suoi sostenitori, sono una vuota denuncia del percorso intrapreso dalle istituzioni europee negli ultimi anni. “Questo rapporto pone fine al dogma dell’austerità di bilancio”, afferma soddisfatto l’economista Thomas Piketty.

Se Mario Draghi intende rompere con il principio della distruzione creativa, tanto caro alla Commissione europea, la rottura si ferma qui. A ben vedere, il software non sembra essere cambiato: il mercato, per sua natura efficiente, e le forze private restano i vettori d’azione cardinali, e alla politica pubblica si chiede semplicemente di mettersi al loro servizio per ripristinare la competitività che manca al continente. Non viene raccomandato di rivedere le politiche di deregolamentazione fallite o di tornare al minimo comune denominatore sociale e ambientale.

Né giustizia climatica né giustizia sociale

La transizione ecologica è appena accennata, come un punto cieco per il settore privato o come un grande ostacolo all’economia del laissez-faire. Certo, si parla di Green New Deal, di decarbonizzazione dell’energia, dei trasporti e delle fabbriche entro il 2030-2035 e di tasse sul carbonio alle frontiere. Ma tutto questo sembra essere più chiacchiere che convinzione. Non è previsto alcun cambiamento di traiettoria rispetto ai modelli esistenti.

In un momento in cui gli sconvolgimenti climatici pongono immensi rischi sociali, economici e finanziari, come dimostrano le recenti alluvioni in Europa centrale e i vasti incendi in Grecia, questo tema, che dovrebbe essere al centro della trasformazione del modello europeo, viene affrontato nell’unico modo in cui lo vedono le imprese: il tecno-soluzionismo attuato da grandi gruppi privati.

Mario Draghi propone il lancio di vasti programmi europei nei settori dell’energia, della tecnologia digitale, dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie pulite e della ricerca per promuovere l’idrogeno, la cattura della CO2, la metanizzazione e così via. L’unico cambiamento importante che raccomanda è nella scala di intervento: invece di lanciare programmi nazionali, si dovrebbero creare programmi europei.

Secondo Draghi, le regole della concorrenza applicate dalla Commissione devono essere radicalmente riviste per consentire l’emergere di questi nuovi giganti, gli unici in grado di difendere i colori europei dagli Stati Uniti e dalla Cina.

Tutto questo, ovviamente, viene determinato senza la partecipazione dei cittadini, senza la minima preoccupazione per la giustizia sociale o la salvaguardia del bene comune. Le competenze e il know-how della forza lavoro, anche solo per sviluppare queste attività, sono appena accennate. Il piano abbozzato si limita a una grande associazione tra il capitale e la burocrazia europea. Il che non è certo una novità.

Un’aria di déjà vu

Questa vasta riconfigurazione tecnologica e industriale, che dovrebbe portare crescita, competitività, indipendenza e “resilienza” al continente europeo, deve essere accompagnata da massicci investimenti pubblici, insiste Mario Draghi. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario intraprendere “riforme strutturali” che consentano alla Commissione europea di esercitare appieno il suo ruolo di decisore e di dare impulso.

Ma tutti questi cambiamenti raccomandati hanno un’aria di déjà vu. Molte delle proposte richiamano i dibattiti che hanno agitato gli Stati membri al momento della crisi dell’eurozona nel 2010. È il caso della creazione di un’unione dei capitali, che dovrebbe essere la strada maestra per fornire al settore privato tutti i finanziamenti di cui ha bisogno.

Allo stesso modo, sta riemergendo l’idea di rafforzare le risorse e i poteri di bilancio della Commissione rispetto agli Stati membri, per darle la capacità di portare avanti i grandi programmi europei e finanziarli attraverso il debito. Per migliorare l’efficienza e la rapidità, si propone ancora una volta di rafforzare i poteri decisionali della Commissione, abolendo il diritto di veto degli Stati membri e rendendo sufficiente il voto a maggioranza qualificata su tutte le questioni.

Non sorprende che queste proposte siano state respinte come quindici anni fa. La stessa opposizione di allora sta tornando in auge. Il rapporto era stato appena reso pubblico quando il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha reso nota la sua dura opposizione a qualsiasi messa in discussione dell’ortodossia di bilancio, nonché a qualsiasi progetto di debito comune a livello europeo.

Da allora, altri Paesi, come i Paesi Bassi, si sono uniti a questo fronte di rifiuto. Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, è l’ultimo ad aggiungersi. In un’intervista rilasciata a Bloomberg lunedì 16 settembre, ha dichiarato di essere totalmente “intrappolato nella trappola dei debiti comuni”, ribadendo il suo attaccamento alla “massima libertà di commercio possibile”.

Le grida dei tradizionali oppositori a qualsiasi cambiamento delle regole europee non dovrebbero mascherare le domande e le perplessità di altri. Il modo antidemocratico in cui operano le istituzioni europee, la mancanza di controlli e contrappesi sulle loro decisioni e il rifiuto di riconoscere gli errori del passato rendono molti rappresentanti riluttanti a trasferire loro ancora più potere.

Come possiamo fidarci di una Commissione europea che, senza tenere conto delle esperienze precedenti, come dimostra il suo nuovo patto di stabilità di bilancio o il suo piano di riforma del mercato dell’elettricità, sostiene lo stesso dogmatismo? Come possiamo affidarci a organismi che hanno sistematicamente favorito gli interessi delle lobby a scapito dei cittadini? Come possiamo credere che un semplice lifting dell’integrazione europea, che non ha ottenuto nulla e forse ha addirittura accelerato il declino del continente, possa essere sufficiente a riparare trent’anni di errori?

“I valori fondamentali dell’Europa sono la prosperità, l’uguaglianza, la libertà, la pace e la democrazia. Se l’Europa non è più in grado di garantirli ai suoi cittadini – o deve barattare l’uno con l’altro – avrà perso la sua ragion d’essere”, avverte Mario Draghi. Nonostante il suo tentativo di infondere nuova vita al progetto europeo, forse ci siamo già.