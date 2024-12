I neri voteranno per Harris: il problema sono i maschi bianchi

Perché i media parlano così tanto di una frazione di uomini neri quando più del 60% dei bianchi voterà per Trump? [Elie Mystal]

Perché i media parlano così tanto della frazione di uomini neri che potrebbero diventare MAGA (Make America Great Again) quando più del 60% degli uomini bianchi voterà per Trump? [La vicepresidente Kamala Harris ha presentato questa settimana una piattaforma di politiche per corteggiare gli elettori neri, che ha chiamato “Opportunity Agenda for Black Men”. La piattaforma include prestiti per gli imprenditori neri, la legalizzazione della marijuana e una migliore regolamentazione del mercato delle criptovalute, che colpisce in modo sproporzionato i neri.

Ho letto il suo piano, perché leggere queste cose fa parte del mio lavoro, ma parlando come un normale elettore nero, onestamente e profondamente non me ne frega niente. Siamo a tre settimane dalle elezioni presidenziali contro un fascista squilibrato di nome Donald Trump. Non ho bisogno di un programma personalizzato che affronti i miei problemi specifici a questo punto – e se ne avessi bisogno non sarebbe questo, anche perché non contiene alcun modo significativo per evitare che i poliziotti molestino o uccidano me e i miei figli neri mentre cerchiamo di vivere le nostre vite in questo Paese razzista. Il momento per un programma maschile nero è stato tre anni fa, quando i democratici hanno controllato per breve tempo la Casa Bianca ed entrambe le camere del Congresso. Poiché comprendo l’educazione civica di base, continuerò a rivolgere le mie domande a Joe Manchin e Kyrsten Sinema sul perché tale programma non si sia mai concretizzato.

Ma non sono qui per parlare del passato. Non ho bisogno di una criptovaluta più affidabile e un NFT (gettone non fungibile) nel mio cestino del pranzo che mi dice che sono un uomo grande e forte per scegliere correttamente tra una donna nera moderata e l’ovvia suprematista bianca che crede nell’eugenetica. Voterò per Harris il 5 novembre e poi passerò i 1.500 giorni tra quella data e le prossime elezioni presidenziali del 2028 a difendere la mia versione di agenda nera. Andare su TikTok a difendere i neri a ottobre non significa nulla se non ci si presenta con la stessa energia e le stesse idee a gennaio.

Si potrebbe essere tentati di considerarmi come un negro borioso (“bougie negro”) che ha perso il contatto con la sua comunità, ma vorrei sottolineare che la stragrande maggioranza degli elettori neri farà esattamente quello che faccio io: votare per Harris. Harris riceverà tra l’85 e il 90% dei voti dei neri. Riconosco che la differenza tra l’85% e il 90% potrebbe fare la differenza tra la vittoria o la sconfitta di Harris in uno o due Stati critici, ma semplicemente mi rifiuto di impegnarmi in una conversazione che dipinge il sostegno dei neri come il “problema” di Harris in queste elezioni. Oltre il 60% degli uomini bianchi voterà per un criminale condannato. Circa il 50% delle donne bianche voterà per uno stupratore condannato e un misogino devoto. I neri non sono il vostro problema, Democratici.

Il “problema” di questo Paese è il modo in cui la maggioranza dei bianchi vota. La forza che frena questo Paese è la maggioranza dei bianchi. Le persone che si sono rivoltate contro la democrazia sono la maggioranza dei bianchi. La forza globale che sta distruggendo l’ambiente di questa terra è la maggioranza dei bianchi. Se siete nella minoranza liberale bianca e volete spaventarvi per qualcosa, spaventatevi per i vostri cugini, le vostre nonne e i vostri colleghi che stanno per votare per un autoritario squilibrato. Andate a occuparvi dei bianchi della vostra vita invece di addossare ai neri l’onere di salvare questo Paese dalla maggioranza dei bianchi, ancora una volta.

Naturalmente, chiedere ai bianchi di guardarsi allo specchio e di affrontare le proprie stronzate è stata la richiesta di ogni pensatore e intellettuale nero, da Frederick Douglass a Chris Rock. Questo Paese si è abituato all’idea che il sostegno dei bianchi alla supremazia bianca sia inevitabile. Gli elettori bianchi che sosterranno questo fascismo sono costantemente trattati dai media come se stessero semplicemente facendo del loro meglio date le forze economiche e sociali che credono esistano, anche se la maggior parte di ciò che questi elettori bianchi credono è di fatto, dimostrabilmente sbagliato.

Questa idea fallace che i bianchi facciano sempre del loro meglio – e che spetti a tutti gli altri fermarli se non sono d’accordo – è una caratteristica così comune del discorso politico americano che ancora oggi la maggioranza dei bianchi difende gli schiavisti e gli stupratori che hanno scritto la Costituzione.

Chiamano questi fondatori “uomini del loro tempo”, anche se c’erano altri uomini (e donne!) migliori che sapevano in tempo reale che la schiavitù era sbagliata e che le donne dovevano avere l’uguaglianza politica. Le persone ridotte in schiavitù, per esempio, erano “uomini del loro tempo” e sapevano che la schiavitù era sbagliata. Ma la maggior parte dei bianchi, anche quelli “progressisti” dell’epoca, assecondarono il male imperdonabile della schiavitù umana. L’unica volta in cui i bianchi progressisti si sono effettivamente opposti ai loro fratelli e cugini razzisti è stato negli anni Sessanta dell’Ottocento, quando i bianchi razzisti erano così incazzati per il normale funzionamento del governo democratico che aveva eletto Abraham Lincoln, che si sono staccati dall’Unione e hanno scatenato una guerra civile. Di solito, invece di affrontare i bianchi retrogradi, i bianchi liberali cercano qualcun altro da incolpare.

In questa elezione, i potenti hanno deciso che i neri sono il capro espiatorio appropriato. Sì, la stragrande maggioranza degli elettori neri voterà per Harris, ma che dire di quelli che non voteranno? E gli uomini che resteranno sul divano? Sicuramente, se ogni nero strisciasse sui vetri rotti per votare per Harris, la nostra democrazia potrebbe essere salvata. Dal momento che non tutti i fratelli senzienti compiono il dovere civico di salvare i bianchi come i magici negri che dovremmo essere, è chiaro che Harris deve avere un problema con gli uomini neri – o almeno così si dice.

Harris non ha un “problema” con gli uomini neri. Detto questo, sulla base dei sondaggi, sembra che nel 2020 sia leggermente inferiore a Joe Biden con… gli uomini. Tutti gli uomini. Uomini bianchi, uomini neri, uomini latini, uomini AAPI, uomini senza laurea, uomini con laurea, lavoratori, uomini d’affari e praticamente tutti gli altri tipi di uomini, tranne forse gli uomini queer neri, che sembrano essere tutti a favore del vicepresidente.

Non riesco a capire perché. Il fatto che l’America sia l’unica grande democrazia a non aver mai eletto una donna come leader è qualcosa di più di una semplice coincidenza? Non sarà che troppi uomini americani cis-etero sono patetiche creature di groppa, a cui i padri e i film hanno insegnato a vedere le donne come premi da conquistare invece che come pari da rispettare? Credo che ci siano cose che non sapremo mai con certezza.

Nella misura in cui Harris ha un problema con gli uomini, non c’è letteralmente nulla che possa fare al riguardo. Harris potrebbe recitare il soliloquio di Lady MacBeth “unsex me here” come discorso di presentazione, indossando una barba finta come il faraone egiziano Hatshepsut, e non farebbe alcuna differenza per la folla misogina. Si candida contro un uomo che dice letteralmente agli altri uomini che è giusto afferrare le donne per i genitali. Gli uomini che vogliono che questo sia vero non voteranno mai per una donna. Non c’è un programma che possa convincere questo tipo di uomini a non fare schifo. Per dirla in un linguaggio comprensibile a questi uomini: Non si può ragionare con questi uomini, bisogna solo prenderli a calci nel culo.

Lo stesso vale per il suo presunto problema con gli uomini neri. Lei da sola non può fare nulla al riguardo. Un programma politico che si concentri sugli ostacoli specifici che questo Paese ha eretto davanti ai neri non può essere affrontato dal Presidente degli Stati Uniti. Ci vuole una legge, approvata dal Congresso. Ci vogliono tribunali disposti a sostenere il Voting Rights Act e a far rispettare la pari protezione delle leggi promessa dalla Costituzione. Ci vogliono governatori, legislature statali e sindaci disposti a ritenere le forze di polizia razziste responsabili dei loro crimini e delle loro molestie. Ci vogliono politici impegnati a portare avanti le questioni importanti per i neri non per qualche settimana ogni quattro anni, ma ogni giorno, senza sosta.

Abbiamo bisogno di un’“agenda delle opportunità” per i neri, non come slogan da campagna elettorale, ma come impegno continuo a preoccuparsi degli uomini neri il 6 novembre, così come la gente fingerà di farlo fino al 4 novembre. Più che una politica specifica, credo che con Kamala Harris ci sia almeno la possibilità di questo impegno, e questa è la mia richiesta principale in un’elezione.

Per lo meno, sono convinto che l’impegno di Harris per far progredire le opportunità dei neri vada oltre l’impegno di Trump di avere uomini di colore che hanno già avuto successo che si agitano per lui durante i suoi comizi. I Democratici sono tutt’altro che perfetti, ma Trump e i suoi Repubblicani sono un anatema che offre un tokenismo invece di un progresso. Come ha spiegato con competenza la dottoressa Christina Greer in un recente articolo, gli uomini neri sono bravissimi a votare per la riduzione del danno. Sappiamo che il Partito Democratico non si concentrerà su di noi, ma sappiamo anche che il Partito Repubblicano si concentrerà su di noi: ci farà del male, ci darà la caccia, ci schiaccerà e, alla minima provocazione e opportunità, ci sparerà.