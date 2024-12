Come possiamo difenderci nella nuova era Trump

Bill Fletcher, organizzatore sindacale, sostiene che ora “il movimento sindacale deve diventare un movimento antifascista”. [Dave Zirin]

Bill Fletcher Jr. è uno degli organizzatori politici più apprezzati degli ultimi 40 anni e membro del comitato editoriale di Nation . È stato un attivista fin dall’adolescenza e si è unito al movimento sindacale dopo l’università, quando ha lavorato come saldatore in un cantiere navale. Ha lavorato per e con numerosi sindacati ed è stato il fondatore di Black Workers for Justice. Fletcher è anche l’ex presidente del TransAfrica Forum e scrittore di diversi libri di saggistica e narrativa. Con lui ho parlato di come possiamo difenderci durante la restaurazione di Trump.

Dave Zirin: Lei ha lavorato e organizzato per molti anni il lavoro degli immigrati. Trump ha dichiarato di voler deportare da 10 a 20 milioni di lavoratori senza documenti, a seconda del discorso tenuto quel giorno. La quantità di violenza e il numero di famiglie che verrebbero distrutte sono insondabili. Anche i costi economici sarebbero catastrofici. È tutto vero? Se sì, come si può iniziare a opporre resistenza?

Bill Fletcher Jr: Dovremmo prendere sul serio tutto quello che ha detto. È da qui che voglio iniziare, perché credo che a sinistra, così come tra i sostenitori di Trump, molte persone non lo abbiano preso sul serio. Continuavano a dire: “Oh, non lo farà mai. È solo una cosa da campagna elettorale”. E penso che, come dice il proverbio, “quando qualcuno ti dice chi è, credigli la prima volta”. Quindi la prendo molto sul serio.

A metà degli anni Trenta c’è stato un grande rimpatrio di chicanos e cittadini messicani degli Stati Uniti, che sono stati praticamente costretti ad andarsene. Le cifre variano da 1 a 2 milioni di persone. E molte di queste persone se ne sono andate “volontariamente”, perché sono state costrette a lasciare le loro case, non hanno avuto un lavoro e così via. E la depressione veniva imputata a loro. Quindi è già successo. Potrebbe sicuramente accadere di nuovo. Questa volta ci sono diverse possibilità che includono una combinazione di violenza legale ed extralegale. Potremmo avere un rafforzamento dell’Agenzia per la Sicurezza Interna (ICE). Potremmo avere una federalizzazione della Guardia Nazionale per una serie di cose. E potremmo far sì che i vigilantes assistano al rimpatrio.

La seconda cosa che dobbiamo tenere a mente è che le discussioni, in particolare negli ultimi due mesi, sulle mosse contro gli immigrati non si sono limitate ai senza documenti. Si è usato un termine che i fascisti europei hanno utilizzato: “remigration”. Parlano di pulizia etnica. Parlano di denaturalizzare i cittadini naturalizzati. Dubito che stiano parlando di muoversi contro la signora Trump, ma stanno parlando di denaturalizzare le persone. Quindi, c’è la possibilità che venga usata violenza legale ed extralegale per portare a termine tutto questo. Ora, anche se è sempre possibile che a parlare sia solo un fanfarone, non dovremmo darlo per scontato. Una delle cose che dobbiamo fare molto rapidamente è iniziare a costruire protezioni legali e organizzazioni a sostegno degli immigrati, ma dobbiamo anche pensare a un’azione massiccia. Per esempio, il Primo Maggio 2006 si è tenuta la Giornata senza immigrati, come forse ricorderete. E questo ha aperto gli occhi a molte persone. Potremmo aver bisogno di pianificare qualcosa di simile. Avremo bisogno che il movimento sindacale lanci una massiccia “astensione”, che duri almeno un giorno e forse di più, per mettere in evidenza il rapporto degli immigrati con la società in generale. Ora, quando si parla di immigrati, un modo in cui le cose si complicano è che la classe capitalista è molto divisa sulla questione degli immigrati. Ci sono molti nella classe capitalista che vogliono assolutamente garantire che l’immigrazione continui, sia quella legale che quella senza documenti, per le loro esigenze di forza lavoro. Questo potrebbe complicare le cose per Trump, ma non lo sappiamo.

DZ: Vorrei provare a mettere un po’ di carne al fuoco su quanto ha appena detto. Prendiamo Langley Park, proprio nella Contea di Prince George. È una delle aree più densamente popolate da immigrati salvadoregni. Per gli abitanti di Langley Park e per le organizzazioni che ruotano intorno a Langley Park come Casa de Maryland, qual è il primo passo per difendere la comunità da agenti di polizia di altri Paesi che vogliono, come dicono i fascisti e i trumpisti, “rimigrare”?

BF: Penso che ogni quartiere con un numero consistente di immigrati avrà bisogno dell’equivalente di una vedetta di quartiere, e la gente dovrà stare all’erta per individuare forze legali o extralegali sospette che potrebbero entrare nella comunità. Inoltre, bisogna essere pronti a mobilitarsi, proprio come facevano i consigli dei disoccupati negli anni ’30 quando le persone venivano sfrattate dalle loro case. I consigli dei disoccupati si presentavano e riportavano gli effetti personali in casa dopo lo sfratto. Avremo bisogno di quel livello di organizzazione di massa. Avremo anche bisogno di team legali che la gente potrà chiamare non appena saprà che sta succedendo qualcosa. E una delle cose che dovremmo presumere sia necessaria è quella di riempire i tribunali. Bisogna riempire i tribunali di cause.

DZ: Passiamo al lavoro. Lei ha molta esperienza in questo campo. Cosa si aspetta dal mondo del lavoro organizzato nei prossimi mesi, se non altro?

BF: Mi aspetto tre cose. Una è che alcuni diventeranno silenziosi, e non si sentirà più parlare di loro. Una seconda cosa sarà l’elemento “coprirsi il culo”. Queste persone faranno qualcosa di simile a quello che è successo dopo il 6 gennaio con il Congresso, dove vari membri del Congresso sono corsi da Trump per cercare di giocare pulito. Ci saranno alcuni leader che cercheranno di fare un accordo con Trump o con l’amministrazione per assicurarsi che il loro settore e il loro sindacato non vengano toccati. E la terza cosa saranno coloro che si opporranno. E credo che molti di loro saranno i soliti sospetti. Cioè, ci sono sindacati che hanno lottato duramente sull’immigrazione, sugli immigrati, sugli attacchi agli immigrati, come UNITE HERE, il Service Employees International Union, i Painters e alcuni altri che hanno lottato per gli immigrati, organizzandoli e sostenendoli. Quindi ci sarà una spaccatura. Penso che sarà molto difficile per l’AFL-CIO nazionale costruire il giusto tipo di consenso. Ma ecco il punto cruciale: Il movimento sindacale deve diventare un movimento antifascista, e l’idea che l’antifascismo sia di parte è irrilevante e assurda.

C’è una particolare minaccia alla democrazia costituzionale. E in questa situazione, ci sono solo due parti. In questa situazione non ci sono tre parti. E il movimento sindacale deve raccogliere la bandiera dell’antifascismo. E questo significherà che ci saranno alcuni sindacati e alcuni leader sindacali che cercheranno di passare sotto silenzio. Ma è quello che dobbiamo fare. Uno dei progetti in cui sono coinvolto si chiama Standing for Democracy. Uno dei nostri obiettivi è lottare per rendere il movimento sindacale un movimento antifascista. Penso che tutti i buoni progressisti e gli uomini di sinistra che sono attivi nel movimento sindacale debbano raccogliere questa bandiera. Negli ultimi 18 mesi è emerso un allineamento globale di sindacati e federazioni sindacali che è esplicitamente antifascista. Dobbiamo farne parte.

DZ : Prima ha parlato dei consigli dei disoccupati, e sono molto contento che abbia fatto riferimento alla storia, perché molti pensano che non abbiamo mai affrontato nulla di simile prima. Da un certo punto di vista, hanno ragione. Ma anche questo non è nuovo, giusto? I combattenti per la giustizia sociale del passato, in particolare nelle comunità emarginate, hanno affrontato condizioni simili a questa, non è vero?

BF: Sì, l’abbiamo affrontato in passato. Parlando dalla mia esperienza personale, nel 2014 io e altre persone abbiamo iniziato a sollevare il problema del pericolo del populismo di destra. Ci sono stati gruppi che hanno sollevato la questione per anni, come il Political Research Associates, l’Anti-Klan Network e così via. Ma nella mia esperienza personale ho iniziato a vedere il pericolo e mi sono trovato di fronte a continui dinieghi: “Oh, stai esagerando. Il vero pericolo è il neoliberismo” e ‘Stai distraendo la gente’.

E poi è stato eletto Trump. E quando Trump è stato eletto, è successa un’altra cosa strana: Alcuni progressisti hanno iniziato a credere a ciò che Trump diceva. Cose come l’inesistenza di interferenze russe nelle elezioni o che Trump era un fenomeno passeggero e che il vero problema erano persone come i Clinton e altri democratici centristi. Si tratta di persone che, anni prima, quando il Tea Party stava nascendo, negavano che il Tea Party fosse un movimento. Parlavano di come fosse un fenomeno di infiltrazione; tutto era stato creato da queste persone ricche e non c’era una base di massa. E la gente ignorava che c’era questo mostro dal profondo che stava emergendo. Era molto, molto reale. Poi, all’improvviso, nell’ultimo anno, si è cominciato a parlare diffusamente della minaccia fascista. Mi ha fatto piacere sentirlo, ma è stato come dire: “Ehi, dove diavolo sei stato nell’ultimo periodo?”.

Il pericolo che corriamo in questo momento è che ci sia una paralisi. Le persone si sentiranno molto sopraffatte dalla minaccia che stiamo affrontando e molti non sapranno cosa fare. Rimarranno intrappolati nella disperazione, e questo non possiamo permettercelo.

In questo momento, dobbiamo renderci conto che siamo stati presi a calci nel sedere e ora dobbiamo costruire una controffensiva. E non sarà facile. Abbiamo visto il mostro. Il mostro di secoli di colonialismo razziale, il mostro di secoli di misoginia è emerso dagli abissi. Ha agitato i suoi tentacoli. Ci ha messo a soqquadro. È qui. Non è immaginario. E quindi dobbiamo capire cosa fare. È di questo che persone come voi, me e altri devono parlare nelle prossime settimane. Non per fare cose affrettate come una manifestazione tanto per fare, ma per sviluppare una vera e propria strategia di controffensiva. Come affrontiamo queste persone? Dove abbiamo vinto e perso in quest’ultimo ciclo elettorale e quali conclusioni possiamo trarre? Molte di queste vittorie dei repubblicani sono state molto scarse, quindi non dovremmo buttarci su un coltello e fare Seppuku.

Penso che ci saranno persone che daranno la colpa di tutto questo all’economia, e l’ho già visto. Diranno: “Se i Democratici avessero parlato di più di economia, questo non sarebbe successo”, tralasciando un fatto molto interessante che molti hanno ignorato, ovvero che anche nei luoghi in cui i risultati delle politiche economiche di Biden stavano funzionando, [questo] non ha necessariamente portato la gente ad allontanarsi dal MAGA. Perché non abbiamo a che fare solo con un fenomeno economico. Abbiamo a che fare con il revanscismo: la reazione e il rancore hanno raggiunto dimensioni inimmaginabili nel recente passato.

DZ: No, è un’ottima osservazione. Chiunque veda la situazione in termini puramente economici non ha una visione completa di ciò che sta accadendo. C’è un movimento di massa revanscista in questo Paese che per molti aspetti ha creato la propria realtà. Certo, per molti si trattava di sentire le difficoltà e l’inflazione durante gli anni di Biden. Ma si tratta anche di una massa di popolazione che sceglie di accettare la realtà alternativa che Trump ha costruito. Perché, come le ho sentito dire molte volte, “una differenza fondamentale tra la sinistra e la destra è che la sinistra deve dire la verità e la destra, per sopravvivere, deve abbracciare le menzogne”, come la diffamazione degli immigrati da parte di Trump e l’affermazione che se non lo eleggete avremo una recessione globale, che è esattamente ciò che ha detto nel 2020.

Lei ha menzionato i consigli per i disoccupati. La persona da cui sono stato informato sta già scrivendo online che sta per rinnovare il suo passaporto. Cosa dice alle persone che in questo momento sentono di dover vivere ovunque tranne che qui? Sappiamo entrambi che ci sono persone trans e incinte che potrebbero dover partire per ricevere assistenza. Ma che dire di tutti gli altri che stanno compilando i visti di viaggio?

BF: Capisco questa sensazione. Mia sorella mi ha detto che mi aiuterà ad andarmene, perché ha davvero paura per la mia vita. Credo che la sua paura sia del tutto realistica. Ci stiamo addentrando in un territorio molto sconosciuto. Ma vorrei dire alle persone che ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è costruire un’organizzazione. Finché siamo in grado di farlo, dovremmo farlo e non sparire. Ora, se qualcuno ha un problema medico o psicologico che gli impedisce di essere attivo, lo capisco. Ci saranno persone che diranno, anche alla mia età, 70 anni, “Bill, dovresti andare in Sudafrica. Se ami il Sudafrica, vai lì. Vai in pensione lì”. E lo capisco, ma non sono pronto a farlo ora. E penso che dobbiamo, per quanto possibile, costruire il contrattacco. Rimango stupidamente ottimista sul fatto che possiamo farlo, ma sarà necessario un ampio fronte. E vi dirò, per quanto mi riguarda, ne ho abbastanza dei puristi. Dobbiamo essere disposti a unirci in modo ampio. Sono interessato a lavorare con persone che sono interessate a vincere, e penso che possiamo farlo.