Presidenziali USA: la gauche francese si scontra sul crollo di Kamala

Il fallimento di Kamala Harris si riflette sulle divisioni strategiche della sinistra francese nel tentativo di battere l’estrema destra [Mathieu Dejean]

La vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti ha comprensibilmente provocato forti reazioni da parte dei partiti di sinistra in Francia. Non solo perché la rielezione dell’ex presidente americano dà loro l’impressione di un incubo che si ripete, solo peggiore. Ma perché getta nuova luce sui loro dibattiti strategici su come sconfiggere l’estrema destra.

Nonostante Trump sia stato condannato dai tribunali, abbia invocato un colpo di Stato e abbia fatto commenti positivi su Hitler, ha superato facilmente Kamala Harris, che ha perso per 5 milioni di voti (nella foto di copertina un sostenitore democratico si mette la mano sulla fronte mentre segue gli ultimi risultati delle elezioni, a San Francisco, ndr). Non si è trattato quindi solo di una vittoria in termini di numero di voti elettorali. Il crollo della candidata democratica contro l’uomo che non esitava più a definire “fascista” è un fatto politico che non poteva non colpire la sinistra francese, di fronte all’ascesa del Rassemblement National (RN).

Nelle ore successive all’annuncio della vittoria del candidato repubblicano, un gran numero di leader socialisti, ecologisti e comunisti ha reagito immediatamente, cercando di trarre “lezioni” – come Manuel Bompard, coordinatore nazionale de La France insoumise (LFI). Perché anche se la candidatura di Kamala Harris è arrivata in un momento particolare, dopo il ritiro di Joe Biden, e le questioni di genere e di identificazione razziale possono aver giocato un ruolo nell’esito del voto, la sua sconfitta è inseparabile dal suo programma politico.

Questo è ciò che sostiene in particolare LFI, i cui leader sono stati i più rapidi a reagire. E a ragione: per loro, il crollo dei Democratici è il segno dell’inefficacia di una linea di sinistra moderata, anche e soprattutto di fronte all’estrema destra. “Gli Stati Uniti non potevano scegliere la sinistra: non c’era. Quando non c’è sinistra, non c’è limite alla destra. Quando non c’è una battaglia di programmi, le elezioni diventano un casting”, ha commentato addirittura Jean-Luc Mélenchon. “Kamala Harris “non è riuscita a mobilitare l’elettorato popolare necessario per la sua vittoria”, secondo il comunicato stampa di LFI, che si è affrettata a tracciare paralleli tra la politica francese e quella americana.

Il fallimento di una strategia centrista?

I socialisti sono meno duri con il candidato democratico. Molti insistono soprattutto sulla sua “breve campagna”, giudicandola “non sufficiente a superare l’ondata populista”, secondo il portavoce del Partito socialista (PS), Dieynaba Diop. La senatrice socialista Corinne Narassiguin, che ha trascorso diversi anni negli Stati Uniti, prende le distanze dalla tentazione di alcuni leader di sinistra di trarre conclusioni “affrettate” da queste elezioni. “Ci saranno lezioni da trarre, ma solo quando avremo analisi sufficientemente dettagliate e rispettose dei rispettivi contesti per tracciare parallelismi intelligenti”, spiega. Per il momento, osserva soprattutto che “quando l’estrema destra sale al potere una volta, corrompe il Paese a lungo termine e non basta liberarsene”.

Contrariati, i socialisti affermano anche che la “reazione” deve avvenire a livello di Unione Europea (UE). “Di fronte al capovolgimento dell’ordine internazionale, la sinistra europea deve rivendicare il proprio percorso. Internazionalista, umanista, democratica, ecologista”, scrive Olivier Faure, segretario nazionale del PS.

L’eurodeputato Raphaël Glucksmann non si sofferma nemmeno sulle cause della sconfitta di Kamala Harris, sostenendo che l’UE dovrebbe emanciparsi dall’“ombrello americano” e costruire la propria difesa e sicurezza. “È tempo di costruire la potenza ecologica europea che da sola può offrirci un futuro libero e dignitoso”, ha commentato sul social network X.

Se le reazioni tra questi due campi della sinistra francese sono così divergenti, è perché le loro analisi divergevano già nel 2020. Joe Biden ha vinto contro Donald Trump, ma Trump ha comunque guadagnato 10 milioni di voti rispetto al 2016.

Per LFI, questo risultato ha dimostrato che solo una linea radicale potrebbe aumentare il divario con il duo Macron-Le Pen nel 2022, mentre i socialisti ritengono che la vittoria di Biden sia un argomento per puntare sugli elettori centristi. Le elezioni statunitensi del 2024 – che fanno seguito alle presidenziali francesi del 2022, dove Jean-Luc Mélenchon ha largamente superato i suoi rivali di sinistra senza riuscire a raggiungere il secondo turno – sono quindi per gli Insoumis-es la conferma delle loro ipotesi.

Almeno, così la vede il deputato LFI Antoine Léaument: “Trump si è fatto carico di alcune aspirazioni della gente vendendo sogni sulla questione del potere d’acquisto con le sue tasse doganali, che hanno una dimensione razzista e reazionaria. Purtroppo, dall’altra parte, la versione di Kamala Harris della sinistra non ha presentato un confronto ideologico centrale, né sul potere d’acquisto né sull’immigrazione, dove ha usato il vocabolario di Trump in modo annacquato [Kamala Harris si è impegnata a investire in barriere fisiche al confine con il Messico – n.d.t.]. Senza un controprogetto al liberalismo che sta crollando, ha perso il voto popolare”.

Gli Insoumis-es insistono anche sul fatto che non c’è differenza tra Donald Trump e Kamala Harris sulla guerra a Gaza. Per Aymeric Caron, un parlamentare dell’LFI molto impegnato nella causa palestinese, il fallimento di Kamala Harris nell’opporsi al sostegno degli Stati Uniti a Israele è il peccato originale: “Sta emergendo un punto di svolta intorno al genocidio a Gaza e al modo in cui i cosiddetti governi progressisti stanno reagendo ad esso. Kamala Harris ha perso per la sua mancanza di programma, per i precedenti di Joe Biden, ma soprattutto perché ha sostenuto il genocidio a Gaza. Dal momento in cui ha oltrepassato quella linea rossa, non ha più avuto la credibilità per parlare di diritti delle donne, diritti dei gay o solidarietà nel sistema sanitario”.

Una rottura con le classi lavoratrici

L’ex deputata LFI Clémentine Autain, ora membro del gruppo ecologista, concorda con Aymeric Caron su questo punto e ritiene che, nel complesso, la campagna di Kamala Harris non sia riuscita a proporre un progetto globale alternativo. C’era qualcosa di tiepido nel profilo della sua campagna, e non credo che questo sia il momento per la tiepidezza”, spiega. È questo il problema della sinistra: siamo dalla parte della ragione, delle donne, delle persone razzializzate, ma questo non può sostituire un orgoglio popolare più globale: dobbiamo incarnare la difesa degli interessi dei lavoratori e dei subordinati, e quindi parlare anche della questione del lavoro”.

Nel fare questa diagnosi, condivisa da altri a sinistra, Clémentine Autain riapre il dibattito iniziato in Francia nel 2011 con la pubblicazione di un famoso rapporto del think tank Terra Nova che suggeriva alla sinistra di “dire addio” alla classe operaia per conquistare una nuova maggioranza elettorale urbana.

Un dibattito simile è in corso anche negli Stati Uniti, dove, in un recente libro, l’elettoralista Ruy Teixeira e il giornalista John B. Judis hanno espresso la loro preoccupazione per il declino del Partito Democratico presso le classi lavoratrici e per la sua tendenza a limitarsi alle metropoli e agli Stati costieri.

Il deputato socialista Philippe Brun, che ha creato un movimento chiamato Ligne Populaire, condivide questa preoccupazione e fa un parallelo tra Stati Uniti e Francia. “La sinistra americana sta perdendo massicciamente le classi lavoratrici e gli uomini senza qualifiche, proprio come la sinistra francese. Kamala Harris ha fatto una campagna sulla democrazia e sull’aborto, due temi importanti, ma nulla sul lavoro e sul potere d’acquisto”, analizza.

Più in generale, il sociologo Clément Petitjean, specialista del lavoro militante negli Stati Uniti, ritiene che il risultato delle elezioni presidenziali statunitensi segni il fallimento di una strategia centrista che, per Kamala Harris, consisteva nel “creare una polarità sulla falsariga del ‘caos o io’”. “L’opzione della strategia del vampiro, secondo la quale sarebbe sufficiente far luce sulla vera natura di Trump per farlo sparire, deve essere consegnata alla pattumiera della storia”, insiste.

Durante la sua breve campagna elettorale, la candidata democratica ha cercato di assecondare più gli elettori moderati che quelli di sinistra, contando sull’effetto repulsivo di Trump. Si è presentata agli incontri con due stalloni del Partito Repubblicano, Liz Cheney e suo padre Dick, e con ex esponenti repubblicani alla Convention democratica: il governatore della Georgia Geoff Duncan e l’ex portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham.

“Questa strategia di inseguire l’elettorato repubblicano moderato non sta dando i suoi frutti”, osserva il ricercatore, che fa notare come Kamala Harris abbia allo stesso tempo lanciato un segnale disastroso al movimento ambientalista, rinnegando le sue posizioni a favore dello stop alla trivellazione idraulica.

I partiti di sinistra francesi non hanno ancora imparato la lezione di questo fallimento. Sul suo blog, Benjamin Lucas, deputato ecologista, si augura che si impegnino a “rispondere alle ansie quotidiane delle classi lavoratrici e medie, all’ansia di declassamento che affligge molte delle nostre società, all’indecenza dell’ingiustizia e della disuguaglianza e all’accelerazione del tempo dell’informazione”, e quindi a “rompere con un modello neoliberale che si sta dirigendo verso la catastrofe e che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità”.