Lo squadrismo dei tifosi israeliani e il pogrom immaginario

Violenza ad Amsterdam: i fatti dietro le mistificazioni e le manipolazioni politiche e mediatiche [Gwenaelle Lenoir]

Decine di video sono stati postati sui social network e hanno fatto il giro del mondo. Alcuni hanno dato luogo a interpretazioni radicalmente diverse o addirittura opposte, altri sono stati fraintesi, volutamente o meno; tutti hanno suscitato emozione, indignazione e rabbia.

I fatti accaduti ad Amsterdam (Paesi Bassi) a margine della partita di Europa League Ajax Amsterdam-Maccabi Tel-Aviv di giovedì 7 novembre hanno suscitato una serie di reazioni. Subito dopo la partita e le violenze che ne sono seguite, il governo israeliano, i suoi leader e la maggior parte dei media occidentali hanno parlato di antisemitismo e hanno condannato duramente gli eventi.

Altre voci, più sparse, hanno denunciato la manipolazione e negato che la violenza fosse una dimostrazione di odio verso gli ebrei, insistendo sul fatto che gli scontri fossero tra hooligan israeliani e olandesi.

In vista della partita Francia-Israele in programma giovedì 14 novembre allo Stade de France, Mediapart decifra questo episodio in un contesto in cui anche il trattamento mediatico è in discussion e monitorati con particolare attenzione, come dimostra un servizio trasmesso, e poi ritirato per ragioni di editing, dal canale britannico Sky News.

Un clima di tensione descritto dai residenti locali

La settimana scorsa sono arrivati migliaia di tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi Tel-Aviv, la maggior parte dei quali il giorno prima e il giorno stesso della partita, che si è svolta la sera del 7 novembre (per la precisione 2.600 “visitatori ebrei israeliani”, secondo le autorità olandesi).

Come riportato anche da Le Monde e Libération, le violenze sono state segnalate a partire da mercoledì pomeriggio e poi in serata. Sono state opera di sostenitori israeliani che, in gruppo, hanno aggredito almeno un tassista e vandalizzato il suo veicolo, hanno girato per il centro della città scandendo slogan razzisti, hanno lanciato birra e aggredito i passanti nei pressi di Piazza Dam, nel cuore della città, e hanno distrutto bandiere palestinesi.

Un video girato in pieno giorno mostra un uomo che viene issato da altri due al primo piano di un edificio, sforzandosi di strapparne una, tra l’incoraggiamento dei suoi compagni.

Durante la conferenza stampa di venerdì 8 novembre, il capo della polizia Peter Holla ha confermato che i tifosi del Maccabi Tel Aviv sono responsabili di questo primo episodio di violenza.

Secondo diverse testimonianze, le azioni dei tifosi stanno seminando paura tra una parte della popolazione, in particolare i residenti di etnia diversa e quelli che sostengono la causa palestinese. “Non sono andato in centro per tutti quei giorni. Sono egiziano-olandese e ho un aspetto arabo, quindi rischiavo di essere preso di mira dalla polizia, che era molto nervosa, o attaccato con le bottiglie da questi hooligan del Maccabi che si muovevano in gruppo”, racconta a Mediapart Mounir Samuel, politologo, giornalista e scrittore.

Secondo il suo racconto, “da martedì sera i social network riportavano attacchi e canti d’odio, e le persone venivano avvertite dai loop di WhatsApp di non camminare da sole per le strade perché era troppo pericoloso. Rischiavano di essere circondati da questi gruppi Maccabi in un momento e di essere attaccati, o di vedersi strappare la kefiah”. Mounir Samuel racconta anche che sui social network l’aggressione a un tassista e l’abbattimento di almeno una bandiera palestinese sono circolati molto rapidamente mercoledì sera.

“Mi sono svegliato giovedì mattina con tutti questi video sul mio telefono di hooligan del Maccabi che si comportavano in modo orribile in città, gridando canti che celebravano il genocidio a Gaza, con testi come “non ci sono più scuole a Gaza perché non ci sono più bambini a Gaza”, strappando bandiere palestinesi, il tutto in un momento di grande tensione per il Medio Oriente e in una città dove ci sono molti segni evidenti di solidarietà con i palestinesi”, spiega a Mediapart Jelle Zijlstra, regista teatrale e membro della comunità ebraica di Amsterdam. A quel punto mi sono detto: come è stato possibile permettere a migliaia di violenti tifosi israeliani di scendere in centro città in questo modo?

Giovedì, il giorno della partita, la tensione era alta. Mounir Samuel, autore di un libro di prossima pubblicazione sulla discriminazione nella società olandese, ha partecipato a un workshop con i membri del sistema giudiziario. Ha raccontato i suoi timori: “Ho detto loro: ”La città sta per esplodere, la gente è nervosa, ha paura. Se non si fa nulla per proteggerli, lo faranno da soli”, ricorda. Non si rendevano conto di ciò che stava accadendo, perché i media tradizionali non ne avevano parlato.

Le forze di sicurezza si sono concentrate sui filopalestinesi. Una manifestazione che si sarebbe dovuta tenere nei pressi dello stadio è stata vietata.

Teppismo e razzismo anti-arabo

Alcuni tifosi del Maccabi hanno continuato a comportarsi come i classici hooligan, ma con razzismo anti-arabo e sostegno alla guerra contro i palestinesi. Sono stati filmati in Piazza Dam, in pieno giorno, mentre cantavano una delle loro canzoni, solitamente destinate alla squadra di calcio israeliana rivale Hapoel Tel Aviv, in cui parlano di impiccare i comunisti, stuprare le donne e bere il sangue dei nemici.

Più tardi, la sera stessa, li vediamo correre in metropolitana per andare alla partita. Sulle scale mobili, hanno cantato a squarciagola: “Lasciate che Tsahal vinca, noi fotteremo gli arabi”.

Nello stadio, all’inizio della partita, è stato osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime spagnole dell’alluvione di Valencia. Tranne alcuni tifosi del Maccabi che, nel loro angolo della tribuna, hanno fischiato e sventolato coperte dorate di sopravvivenza – il giallo è il colore della squadra di calcio di Tel Aviv. La Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina, cosa che fa infuriare gli ultranazionalisti israeliani.

Sul campo, l’Ajax Amsterdam ha battuto il Maccabi Tel Aviv per cinque reti a zero.

Dopo la partita, i resoconti sono stati frammentari, come accade di solito nei momenti di alta tensione e violenza di strada. È difficile ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Un lungo video – 17 minuti – girato da Bender, un giovane popolare tra i tifosi dell’Ajax Amsterdam, e pubblicato sul suo canale YouTube, fornisce un resoconto abbastanza completo di parte della serata in una zona del centro città. Bender segue gruppi di tifosi del Maccabi Tel Aviv e commenta ogni azione.

Li riprende mentre caricano i passanti davanti alla stazione centrale, rubano tubi di metallo dalle impalcature, inseguono le persone e lanciano tubi contro un autobus della polizia. Più tardi, raccolgono assi di legno.

Bender sottolinea l’esiguo numero di poliziotti presenti: solo due veicoli. I taxi seguono i tifosi del Maccabi e suonano il clacson. Arrabbiati e scontenti”, spiega il giovane reporter, ‘per le azioni degli hooligan che hanno attaccato un loro collega’. Un attimo dopo, Bender, senza fiato, dice che gli hanno chiesto di smettere di filmare.

Il video mostra il comportamento teppistico di alcuni tifosi israeliani.

Tifosi del Maccabi aggrediti e atti antisemiti commessi

Altre immagini descrivono altre storie, molto diverse, avvenute nella stessa notte, nella stessa città. Le persone maltrattate in questi video, filmate dai loro aggressori, sono isolate.

In uno di essi, un tifoso del club israeliano, riconoscibile dalla sua giacca gialla, è seduto a terra, stretto da uomini che lo prendono a calci. Uno di loro gli grida: “Questo è per i bambini [di Gaza – ndr], vuoi uccidere i bambini, bastardo? Lui ha risposto: “Prendi i miei soldi, prendi i miei soldi”, e gli è stato detto di dire “Palestina libera! – cosa che alla fine ha fatto. E come un altro, viene gettato in un canale.

Altri video mostrano atti chiaramente antisemiti. In uno si sente un uomo parlare di “cacciare gli ebrei”. In un altro, un giovane viene violentemente picchiato ed esclama terrorizzato: “Non sono ebreo, non sono ebreo”.

“Venerdì mattina mi sono svegliato con una casella di posta piena di messaggi di amici ebrei nei Paesi Bassi, in Israele e negli Stati Uniti che mi chiedevano se stavo bene”, riprende Jelle Zijlstra. Ho visto queste immagini terribili sui social network, immagini di persone che vengono picchiate per strada, di ebrei che vengono picchiati per strada, che ovviamente evocano emozioni molto forti negli ebrei che vivono qui e molti dei cui antenati hanno vissuto gli attacchi al loro popolo e naturalmente l’Olocausto. Una mia amica lo ha descritto molto bene. Ha detto: “Quando ho visto i video, è stato come se un coro ancestrale avesse iniziato a cantare nel mio corpo, dicendomi che ero in pericolo””.

Il sindaco ecologista di Amsterdam ha parlato martedì di un “cocktail tossico di antisemitismo e teppismo”. Femke Halsema ha aggiunto che “sono state commesse ingiustizie nei confronti degli ebrei della [loro] città e delle persone appartenenti a minoranze che simpatizzano con i palestinesi”.

“I sostenitori ebrei israeliani erano ospiti nella nostra città e sono stati perseguitati, inseguiti e attaccati da appelli antisemiti sui social network e nelle strade”, ha detto il sindaco. “Ma anche gli Amstellodammers sono stati attaccati dagli hooligans del Maccabi che hanno scandito slogan razzisti e odiosi nella nostra città”, ha aggiunto.

Femke Halsema ha sottolineato che le istituzioni ebraiche della città, comprese le sinagoghe, non sono state prese di mira e che gli attacchi erano “puramente rivolti ai sostenitori israeliani del Maccabi”.

La polizia di Amsterdam ha dichiarato che gli aggressori sono stati mobilitati da appelli sui social network per attaccare gli ebrei. “Dobbiamo prendere misure urgenti per garantire che la nostra comunità ebraica si senta al sicuro in questo Paese”, ha dichiarato martedì il Primo Ministro Dick Schoof dopo aver incontrato i membri della comunità ebraica nella sua residenza ufficiale all’Aia.

Il capo del governo, che guida una coalizione di partiti di destra e di estrema destra, ha nuovamente chiesto arresti rapidi per il caso, aggiungendo che esiste un “problema di integrazione nei Paesi Bassi” e che la sua squadra presenterà venerdì piani più concreti per combattere l’antisemitismo.

Recupero

Questa profusione di sequenze molto diverse riflette la complessità degli eventi, un misto di teppismo, violenze commesse da ultranazionalisti israeliani, rappresaglie compiute dai difensori della causa palestinese e atti antisemiti.

Questa complessità è stata negata da gran parte delle classi politiche occidentali, guidate dai leader, e dalla maggior parte dei media, anche in Francia.

Sulla scia del primo ministro israeliano, si sono moltiplicate le dichiarazioni ufficiali che fanno riferimento solo all’antisemitismo e che collegano gli eventi di Amsterdam alla memoria della Shoah. Benyamin Netanyahu si è spinto fino a paragonarli alla Notte dei cristalli, i pogrom che ebbero luogo in Germania, Austria e nella regione dei Sudeti nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, e che vengono commemorati ogni anno nella Grande Sinagoga di Amsterdam.

Nessuno nei Paesi Bassi ha dimenticato che il 75% degli ebrei del Paese è morto durante l’Olocausto. Anche il governo israeliano ha annunciato l’invio immediato di due aerei, dimostrando al pubblico sia la sua preoccupazione che l’urgenza del salvataggio.

Emmanuel Macron ha ipotizzato l’equazione tra attacchi agli israeliani e antisemitismo: “Le violenze contro i cittadini israeliani ad Amsterdam ricordano le ore più vergognose della storia. Le condanno fermamente e offro il mio sostegno ai feriti. La Francia continuerà a combattere senza sosta l’odioso antisemitismo”, ha scritto sul social network X.

Joe Biden non è stato da meno, affermando: “Gli attacchi antisemiti contro i tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam sono spregevoli e riecheggiano momenti bui della storia in cui gli ebrei sono stati perseguitati”. Il ministro degli Esteri canadese Justin Trudeau, il ministro degli Esteri tedesco, il ministro degli Esteri britannico e molti altri hanno reagito allo stesso modo.

Stessa unanimità nei media, con errori grossolani. Molti di loro, tra cui la BBC e BFMTV, hanno fatto riferimento a un attacco a un sostenitore del Maccabi in un video di un gruppo di uomini armati di oggetti contundenti che inseguono e picchiano un passante. Tuttavia, l’autrice di queste immagini, la fotografa olandese Annet de Graaf, ha inviato una rettifica: è esattamente il contrario. Gli aggressori sono tifosi israeliani e la vittima è un pedone olandese. Ad oggi, solo il programma televisivo tedesco Tagesschau si è scusato.

Alcune voci pubbliche si sono levate per sottolineare che i tifosi del Maccabi Tel Aviv si sono comportati in modo violento e provocatorio.

Ofer Cassif, membro del partito di sinistra ebraico-arabo Hadash nel parlamento israeliano, ha esclamato su X: “Lo spirito del fascismo israeliano ha raggiunto Amsterdam: i tifosi si scatenano in una furia violenta, colpendo e strappando le bandiere palestinesi per le strade come se fossero una forza di occupazione e gridando slogan nazisti a favore dello sterminio di una nazione, e si lamentano quando la situazione degenera in un caos completo e la violenza si ritorce contro di loro come un boomerang. Ogni violenza è oscena e inaccettabile. Entrambe le parti dovrebbero essere ritenute responsabili del loro teppismo”. Per pura combinazione, il 13 novembre è stato interdetto dall’attività parlamentare per sei mesi.

Da parte sua, il direttore del teatro di Amsterdam Jelle Zijlstra nega qualsiasi azione concertata e diffusa: “Dire che si tratta di un’esplosione casuale di antisemitismo che prende di mira persone ebree a caso per strada solo perché sono ebree non rende giustizia dell’intero quadro”.

Prima di aggiungere: “E poi, come abitanti di Amsterdam, dovremmo accettare il fatto che centinaia di israeliani attraversino le nostre strade e cantino orribili canzoni anti-arabe, razziste e anti-palestinesi? Non voglio giustificare la violenza, ma trovo davvero incredibile come questi hooligan siano stati presentati come vittime innocenti in tutta questa vicenda”.

Arrivati all’aeroporto di Tel Aviv, in un luogo sicuro, i tifosi del Maccabi hanno intonato ancora una volta a squarciagola il loro canto, quello che recita “Fate vincere Tsahal, noi fotteremo gli arabi”. Ad Amsterdam sono in corso diversi procedimenti giudiziari. Dovranno anche svelare i fatti.