Victor Serge, la memoria della rivoluzione

Per me Victor Serge è stato un rifondatore comunista antelitteram perchè non si poneva il tema di restaurare un’ortodossia ma di rinnovare il socialismo alla luce dell’esperienza storica e delle grandi trasformazioni in atto. Serge non si limitò a denunciare il tradimento da parte di Stalin dei principi del bolscevismo in nome della fedeltà a Lenin e all’Ottobre come fece Trotskij. Non a caso Serge finì con il far arrabbiare lo stesso capo dell’opposizione, come racconta la sua biografa Susan Weissman.