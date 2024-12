Argentina: perché Javier Milei resta in piedi

A un anno dall’insediamento, lo scenario di un rapido impeachment si è allontanato. Tra le cause: la frammentazione dell’opposizione e l’inflazione bassa [Ludovic Lamant]

Martedì 3 dicembre, Javier Milei ha cambiato il suo programma per assistere a un concerto della rockstar argentina Andrés Calamaro. Il musicista, che aveva sostenuto il candidato libertario durante la sua campagna elettorale, gli ha rivolto un “mille grazie” dal palco, tra gli applausi del pubblico della Movistar Arena da 15.000 posti nel cuore di Buenos Aires.

Questa scena ha almeno un merito: dimostra che la popolarità di Javier Milei presso il suo elettorato, a un anno dall’insediamento alla Casa Rosada il 10 dicembre 2023, non è crollata, anzi. L’uomo che si immagina come una “talpa che distruggerà lo Stato dall’interno”, o come un “Terminator” venuto da un futuro apocalittico per evitarlo, sembra addirittura aver consolidato la sua posizione sotto alcuni aspetti.

“È molto difficile per tutte le forze politiche, compreso il peronismo [la principale forza di opposizione], comprendere la resilienza e la stabilità dell’esecutivo di Milei”, sostiene Pablo Semán, antropologo dell’Universidad Nacional de San Martín, che tra gli accademici argentini era quello che meglio aveva previsto il successo di Milei lo scorso anno e che ha appena pubblicato un saggio fondamentale sulla sua vittoria elettorale.

Il giornalista e storico argentino Pablo Stefanoni è d’accordo: “Il governo di Javier Milei ha goduto di un grado di stabilità politica che è abbastanza sorprendente, data la politica di shock radicale che vuole attuare”.

In un sistema già presidenzialista, come è il modello argentino, l’economista con la motosega si è costruito una struttura di potere ultracentralizzata, che lui stesso ha definito, da maggio, un “triangolo di ferro”. Questo triangolo è composto, oltre che da lui stesso, dalla sorella Karina Milei (che lui soprannomina “il capo” e che occupa il posto di Segretario Generale della Presidenza) e dal suo consigliere tuttofare Santiago Caputo – la cui esatta influenza rimane controversa a Buenos Aires.

Nel corso dei mesi, la vicepresidente Victoria Villaruel, figlia di militari che rappresenta un altro movimento di estrema destra e che sta giocando una carta personale, puntando sulla futura disgrazia di Milei, è stata emarginata dal processo decisionale.

“La terapia d’urto” e le manifestazioni

Allo stesso tempo, Milei ha tagliato massicciamente i posti a contratto nel pubblico impiego – più di 33.000 nell’amministrazione, nelle aziende pubbliche e nell’esercito nei primi dieci mesi dell’anno. Ha anche predisposto una cronica instabilità dei dipendenti pubblici nei gabinetti ministeriali.

In questa fase, Milei è ancora in dubbio sulla sua gestione dell’economia. La sua retorica non è cambiata dalla campagna elettorale del 2023: il Paese deve attraversare un periodo di sofferenza e sacrificio “per diciotto o ventiquattro mesi” dalla data della sua elezione, in attesa di un futuro più luminoso tra tre o cinque anni.

Il suo futuro politico è strettamente legato al tasso di inflazione, che nell’ottobre 2024 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi tre anni. Questo spiega perché Milei è riuscito a evitare lo scenario di un rapido impeachment da parte del Congresso, nonostante il suo proto-partito, Liberty Moves Forward (LLA), abbia un’ultraminoranza (39 seggi su 257).

“La maggior parte dei politici, dai partiti trotskisti [estrema sinistra] agli alleati di Victoria Villaruel [estrema destra], pensava che il governo sarebbe durato poco. Hanno scommesso tutto l’anno che sarebbe caduto, ma non è stato così”, spiega Pablo Semán. Le aspettative di questi partiti sono molto diverse. Ma tutte queste organizzazioni provano un senso di umiliazione, di essere state sconfitte da un estraneo”.

“Milei ha vinto da solo, senza un partito, senza sindaci, senza governatori [delle province argentine], in un Paese che, a differenza del Perù, per esempio, non ha una tradizione di outsider politici”, afferma Pablo Stefanoni, per sottolineare la natura del tutto inedita e difficilmente comprensibile di quanto sta accadendo in Argentina.

Milei ha ottenuto una maggioranza di 142 voti a favore (106 contrari, 5 astenuti) sul suo testo chiave, rispetto ai 39 seggi del suo partito.

Da questo punto di vista, la più chiara vittoria politica di Milei nel suo primo anno di mandato è arrivata tra aprile e giugno 2024, quando la Camera bassa e la Camera alta hanno finalmente adottato una versione annacquata della sua “legge omnibus”, che avrebbe dovuto innescare la “terapia d’urto” promessa dal presidente economista. Il testo comprende privatizzazioni massicce, misure per rendere più flessibile il mondo del lavoro e il trasferimento di alcuni poteri legislativi all’esecutivo.

Alla Camera dei Deputati, presieduta da Martín Menem, nipote dell’ex presidente Carlos Menem, Javier Milei ha costruito una maggioranza di 142 voti a favore (106 contrari, 5 astenuti) su questo testo chiave alla fine di aprile, rispetto ai 39 seggi del suo partito. È riuscito ad attirare i voti di un blocco descritto come “aperto al dialogo”, composto dall’ala destra dell’ex presidente Mauricio Macri e dalla radicale UCR.

Con le elezioni legislative di metà mandato dell’ottobre 2025 che rinnoveranno la metà dei seggi del Congresso, si specula sul fatto che Milei e le sue truppe assorbiranno quasi tutto lo spazio della destra in queste elezioni.

Milei, primo a Mar-a-Lago

Nel corso dell’anno, Milei è riuscito a scuotere l’unità di alcuni blocchi politici. Non solo corteggiando gli eletti del Partito Radicale, definiti dalla stampa “radicales con peluca” – “radicali con parrucca”, in riferimento al soprannome di Milei (“la Parrucca”, legato alla sua abbondante capigliatura). Ma anche braccando il peronista ed ex vicepresidente Daniel Scioli – ora ministro del Turismo nella presidenza Milei, che si definisce “peronista e libertario” – o seducendo governatori peronisti, come Osvaldo Jaldo nella provincia di Tucumán (nord-ovest).

Pablo Semán parla di un “consolidamento ideologico e organizzativo” del partito di Javier Milei, La Libertad Avanza. “Il nucleo duro del governo ha rafforzato i suoi legami con i paradigmi che circolano nel mondo”, continua Pablo Semán. Come simbolo, Javier Milei è stato il primo capo di Stato a incontrare Donald Trump dopo la sua vittoria del 5 novembre, ed è stato invitato poco dopo a un gala nella sua casa di Mar-a-Lago (Florida). Mantiene inoltre ottimi rapporti con l’estrema destra spagnola Vox (il 14 dicembre è atteso a Roma alla kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, ndr).

Insomma, Javier Milei sta tenendo duro in questa fase, grazie all’esito ancora incerto della sua battaglia contro l’inflazione, grazie alle crepe nell’opposizione – in particolare un peronismo molto diviso -, e, infine, grazie alla vivace battaglia culturale contro il “comunismo” e il “wokismo”, che sta conducendo senza sosta sulle reti sociali e nei forum internazionali.

In questo contesto, l’Argentina ha visto una serie di proteste sostenute dall’inizio dell’anno: uno sciopero generale a gennaio, proteste nelle università pubbliche, nel settore culturale e tra le femministe. Ma finora queste azioni sono state frammentate. Ripercorrendo il primo anno, Pablo Semán osserva che “fin dall’inizio sono state adottate forti misure repressive, come arresti arbitrari, per intimidire gli oppositori, ma non ci sono stati morti o spargimenti di sangue” durante queste mobilitazioni.