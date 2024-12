Macron riesce a dividere la sinistra

Gli abboccamenti dell’Eliseo galvanizzano il PS, in rottura strategica con Mélenchon. Zig-zag degli ecologisti e PCF in crisi con Roussel [Mathieu Dejean e Pauline Graulle]

Emmanuel Macron avrà ottenuto almeno un risultato: seminare discordia a sinistra. Invitando martedì 10 dicembre a una riunione all’Eliseo tutte le forze politiche che avevano “indicato di essere favorevoli al compromesso” – ad eccezione di La France insoumise (LFI) e del Rassemblement national (RN) – il Presidente della Repubblica ha inferto un ulteriore colpo alla fragile alleanza del Nouveau Front populaire (NFP).

Alla fine del pomeriggio, i leader dei tre partiti di sinistra – Parti socialiste (PS), Parti communiste français (PCF) e Les Écologistes – sono usciti a mani vuote dall’incontro con il capo dello Stato. “La presidente del gruppo ecologista all’Assemblea nazionale, Cyrielle Chatelain, ha persino concluso che Emmanuel Macron aveva ora due opzioni: nominare un primo ministro tra le forze uscite vincitrici dalle elezioni legislative di giugno o correre il rischio di un’altra mozione di censura.

Un epilogo che è sembrato un ritorno al punto di partenza, dopo una settimana di tensioni a sinistra sul modo migliore di affrontare il periodo post-censura, che non ha lasciato al governo francese altra scelta che accettare la mozione di censura.

Un epilogo che è sembrato un ritorno al punto di partenza, dopo una settimana di tensioni a sinistra sul modo migliore di affrontare il periodo post-censura, lasciando i partiti che fino ad allora si erano riuniti nel NFP sparsi come un puzzle. All’indomani della caduta di Michel Barnier, i socialisti sono stati i primi ad accettare di partecipare a una riunione all’Eliseo per discutere un accordo di non censura per un governo di sinistra, trascinandosi dietro gli ecologisti e il PCF. Questo ha aperto una voragine all’interno del NFP, con LFI che ha escluso qualsiasi logica di compromesso con il governo.

Negli ultimi giorni, i vari leader della sinistra hanno avuto una serie di scambi accesi. “Cosa farete in questo casino? State per sedervi al tavolo dei negoziati con Gabriel Attal e Laurent Wauquiez”, ha incalzato martedì il deputato dell’LFI Paul Vannier, mentre Jean-Luc Mélenchon si è rammaricato del fatto che il PS, il PCF e gli Ecologisti stessero formando una ‘coalizione per negoziare con la destra’. In precedenza, il comunista André Chassaigne, presidente del gruppo GDR (Gauche Démocratique et Républicaine) all’Assemblea, ed Éric Coquerel, membro del movimento Insoumis, si sono urlati contro su BFM, il primo accusando il secondo di essere “a favore del caos”.

Crisi aperta al PCF…

L’annuncio dell’incontro di martedì all’Eliseo, a cui ha partecipato il partito Les Républicains (LR), ha anche spaccato i movimenti di sinistra. La stessa mattina, il segretario nazionale del PCF Fabien Roussel ha scatenato un putiferio sembrando fare dell’abrogazione della riforma pensionistica una merce di scambio con il governo. “Se rimaniamo bloccati sull’abrogazione […], non faremo alcun progresso”, ha dichiarato l’ex deputato, che è oggetto di un’indagine da parte della Procura finanziaria nazionale (PNF).

“È come se il clero decadente negoziasse i Vangeli”, ha reagito il deputato comunista Nicolas Sansu, che aveva già reagito il giorno prima a una prima raffica di dichiarazioni di Fabien Roussel che prendeva le distanze dall’abrogazione. Senza alcun risultato, il gruppo della GDR ha annullato la sua conferenza stampa settimanale in seguito al clamore suscitato da questa dichiarazione – e non è l’unica a creare problemi al suo interno.

Otto deputati del gruppo della GDR e una dozzina di senatori comunisti si sono immediatamente riuniti in Senato in videoconferenza con il segretario nazionale del PCF per fare il punto della situazione in un’atmosfera tesa. Né il deputato Stéphane Peu né il senatore Pascal Savoldelli hanno difeso Fabien Roussel. “All’unanimità, abbiamo detto che dovevamo smettere di mettere in discussione l’idea di abrogare la riforma delle pensioni. Vogliamo preservare l’unità del NFP, qualunque cosa accada”, ha detto Nicolas Sansu, ‘Fabien ha ricevuto un nuovo orientamento, ma ovviamente ne farà ciò che vuole’, ha detto un altro partecipante stufo dei tentennamenti politici del suo leader.

Questo ha ampliato il divario tra il segretario nazionale e il gruppo dell’Assemblea, composto per quasi la metà da persone provenienti dai territori francesi d’oltremare che si oppongono a qualsiasi concessione ai macronisti. Fabien Roussel ha parlato di un accordo per non censurare un governo che va fino a LR, ma questo non è mai stato discusso nel gruppo”, riferisce la deputata del PCF Elsa Faucillon, che non ‘vede come il gruppo comunista all’Assemblea potrebbe sopravvivere’ se la Place du Colonel-Fabien firmasse un accordo alle spalle dei parlamentari.

Oltre ai deputati comunisti, anche i dirigenti del PCF riferiscono di un’atmosfera interna esplosiva alla vigilia di una “conferenza nazionale” (un mini-congresso) che si terrà sabato. “Quando diciamo che c’è una linea rossa, non dobbiamo oltrepassarla. Da qualche parte Fabien la sta oltrepassando, e io non sono d’accordo”, lamenta Raphaëlle Primet, copresidente del gruppo comunista al Consiglio di Parigi. La corrente unitaria del PCF, Alternative communiste, ha intanto pubblicato una lettera aperta al segretario nazionale invitandolo a “passare il testimone”: “Fabien, permettici di dirti in tutta serietà: questa strada [quella del ‘terreno comune con Emmanuel Macron’ – ndr] è un tradimento”.

… e il tumulto tra gli ecologisti

Anche a Les Écologistes molti attivisti hanno osservato con occhi lucidi le variazioni strategiche di Marine Tondelier. Il 1° dicembre ha pubblicato un appello per una candidatura congiunta della sinistra nel 2027 con Lucie Castets. Ma poche ore prima della mozione di censura, ha chiesto unilateralmente di discutere con tutti i partiti che hanno partecipato al Fronte Repubblicano alle elezioni legislative, suscitando perplessità tra i dirigenti del NFP.

L’ala sinistra del partito, in particolare, non è convinta. L’appello dell’ex ministro dell’ecologia Cécile Duflot, direttrice dell’ONG Oxfam, per una “coalizione climatica e sociale che deve andare dagli ecologisti al blocco centrista”, senza il RN o LFI, ha aggiunto benzina al fuoco, con alcuni ecologisti che temono che le trattative con Emmanuel Macron possano portare a una scissione con LFI. “Non spetta a una ONG posizionarsi per auspicare una coalizione che vada da LR al PCF, escludendo RN e LFI, che di fatto sono assimilati, checché se ne dica. I confini partitici non vi riguardano”, ha risposto la senatrice ecologista Raymonde Poncet.

Anche l’elenco di undici proposte prioritarie utilizzato come base per la discussione non ha riscosso un consenso unanime tra gli ecologisti. Neppure le reazioni piuttosto ottimistiche di Marine Tondelier e Cyrielle Chatelain al loro primo incontro con Emmanuel Macron il 9 dicembre. Marine Tondelier si è detta “soddisfatta di diverse cose” e Cyrielle Chatelain ha risposto positivamente alla proposta di Emmanuel Macron di un “nuovo metodo”.

“Una cosa è dire a Macron che in caso di primo ministro del NFP ci impegniamo a non utilizzare il 49-3 e che non possiamo applicare l’intero programma; un’altra è discutere una piattaforma programmatica. C’è stato un riorientamento dopo il loro primo incontro”, riferisce Hendrik Davi, che siede nel gruppo ecologista dell’Assemblea.

Tuttavia, Alain Coulombel, membro del comitato esecutivo degli ecologisti, è convinto che i leader del partito siano solidi: “Non ripeteremo l’esperienza di Emma Cosse, che ha detto che non sarebbe mai entrata nel governo, per poi farlo alla fine”. Le tensioni interne al NFP sono state tuttavia ritenute sufficientemente preoccupanti da indurre due piccoli partiti vicini agli ecologisti, L’Après di Clémentine Autain e Alexis Corbière, e Génération-s a pubblicare il 10 dicembre dichiarazioni che invitavano a non “cadere nella trappola di Emmanuel Macron”.

Nel PS, demelenchonizzazione espressa e unità rinnovata

Non è solo il PS a sembrare galvanizzato da questo periodo. “Accordo perfetto sulla delegazione che incontrerà il Presidente della Repubblica”, ha trionfato il deputato Pierre Pribetich, vicino a François Hollande, dopo la riunione settimanale del gruppo all’Assemblea di martedì mattina. All’altro estremo dello spettro socialista, anche il “fautore” Laurent Baumel si è detto soddisfatto dell’unità ritrovata in seguito alla fuga in solitaria del PS all’indomani della mozione di censura: “Siamo in una fase di smarcamento da Jean-Luc Mélenchon e su questo, come sul fatto che nessuno parteciperà a una coalizione con la destra, sono tutti d’accordo”, ha sottolineato l’ex frondeur.

Tanto che, per la prima volta almeno dal disastroso congresso di Marsiglia (Bouches-du-Rhône), lunedì è stato pubblicato un comunicato firmato da tutti i rappresentanti delle correnti socialiste, compresi i nemici giurati del primo segretario, per fissare le “richieste [dei socialisti] di costruire un nuovo percorso […] che ci permetta di trovare una via d’uscita da questa situazione di stallo che danneggia il popolo francese”.

Tuttavia, la scorsa settimana non è stata esattamente una passeggiata per il Partito socialista. Le esitazioni di Olivier Faure (al centro nella foto) su France Info, dove sembrava parlare di “concessioni reciproche” in un accordo che includeva il partito di destra di Laurent Wauquiez, hanno fatto storcere il naso ad alcune persone a lui vicine. Il giorno dopo ha chiarito.

Qualche giorno dopo, anche l’astrusa risposta di Boris Vallaud a una domanda di un giornalista di LCP che chiedeva se la presenza di Bruno Retailleau nel governo potesse costituire una linea rossa ha lasciato qualche perplessità: “Bruno Retailleau che porta avanti le politiche di Bruno Retailleau, per noi non è possibile”, si è sottratto il presidente del gruppo socialista, in un video ampiamente ripreso – e deriso – da alcuni Insoumis. “L’ultima cosa che voleva era sembrare di entrare nella discussione chiedendo la testa di tal dei tali”, ha detto martedì il suo entourage, facendo intendere che “ovviamente Retailleau non c’entra”.

Le sfumature semantiche tra i deputati dello stesso gruppo sono altrettanto inquietanti. Jérôme Guedj, che chiede una “sospensione” della riforma delle pensioni, e il suo collega Arthur Delaporte che chiede l’“abrogazione” della legge Dussopt… Si cominciano a vedere le crepe nel partito che potrebbero presto riapparire? “La strategia del PS è buona, ma mal eseguita: si parla troppo, si diventa portavoce di Macron”, ha commentato un ecologista.

Martedì mattina, Laurent Baumel non ha detto nulla di diverso: “In realtà, se c’è questa impressione un po‘ confusa, è perché non tutti abbiamo chiaro cosa significhi effettivamente un ’accordo di non censura’. Per alcuni, come me, significa una vera e propria ri-parlamentarizzazione: non censurare un governo, chiunque esso sia, purché non utilizzi il 49-3. Per altri, la censura dipenderà dal fatto che il governo non ha mai usato il 49-3. Per altri, la censura dipenderà dai progressi che si potranno fare. Ma su questo punto il dibattito si fa complesso, anche all’interno del Partito socialista, perché ci sono un’infinità di sfumature”.

Nel frattempo, il partito di Olivier Faure ha deciso una politica di piccoli passi. Poche ore prima dell’incontro all’Eliseo, un membro della direzione del gruppo all’Assemblée si è mostrato combattivo: “Dobbiamo ottenere tutto il possibile su pensioni, aumenti salariali, ecc. I macronisti non sono mai stati così deboli, Marine Le Pen è nuda. E siamo riusciti a isolare gli Insoumis e a unire i comunisti e i verdi intorno alla nostra linea”, ha riassunto, basandosi piuttosto frettolosamente su dichiarazioni di leader di partito non necessariamente in sintonia con la propria base.

L’analisi di Jean-Luc Mélenchon è stata radicalmente opposta. “Continuo a sperare che loro [il Partito socialista, gli ecologisti e i comunisti – n.d.r.] non siano così stupidi da andare fino in fondo […]. Parlo a nome di milioni di persone di tutte le opinioni, ma anche di socialisti, comunisti ed ecologisti che non vogliono partecipare a questa farsa”, ha detto lunedì sera in un incontro a Redon (Ille-et-Vilaine), convinto che alla fine sarebbe stato il solo e unico punto di riferimento.