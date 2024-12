Come sfuggire all’incubo del lavoro alienante?

Sophie K. Rosa, autrice di Radical Intimacy, esplora su Novaramedia il modo in cui il capitalismo incasina le nostre vite intime

Mi trovo in un ambiente aziendale che mi sembra sempre più soffocante e le mie convinzioni anticapitaliste si sono trasformate in un odio e in una rabbia profondi. A soli 23 anni, sono bloccato in una situazione in cui ho bisogno di guadagnare, ma la realtà del mio lavoro sta diventando insopportabile. Le lunghe ore sono estenuanti, il trattamento che ricevo disumanizzante. È difficile per me accettare che la vita sia diventata così per molti di noi.

Spesso mi chiedo come facciano gli altri a sopportare condizioni così dure. Sono consapevole che la mia situazione è migliore rispetto a quella di molti altri lavoratori, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità ai miei sentimenti. Riconosco il mio privilegio, ma nonostante ciò: siamo tutti destinati a essere vittime di questo sistema implacabile? Esiste un modo per liberarsi dal ciclo dello sfruttamento o siamo semplicemente intrappolati in una rete di necessità economiche e di avidità aziendale?

La scelta tra la necessità di sopravvivere in una società capitalista e il mantenimento dei miei principi sembra sempre più irrisolvibile. So di non essere sola in questa lotta: molte persone sono alle prese con frustrazioni e aspirazioni di cambiamento simili. È scoraggiante vedere che anche quelli di noi che sono più privilegiati sentono ancora il peso dell’oppressione sistemica. La realtà è che il desiderio di un’esistenza più umana ed equa è più forte che mai, e ci si chiede come possiamo sfidare collettivamente le strutture che perpetuano queste condizioni.

– Corporate Cog (Ingranaggio aziendale)

Caro Corporate Cog,

Forse tutti noi dovremmo commiserarci di più sulla disumanità quotidiana del capitalismo, a cui ci siamo abituati troppo. Come lei nota, gran parte dell’indignazione del capitalismo consiste nel soppesare i suoi mali rispetto all’alternativa: fare un lavoro che distrugge l’anima ed essere in grado di pagare le cose vitali è generalmente considerato più conveniente che non avere un lavoro e vivere in povertà. Tuttavia, mi dispiace che il tuo lavoro ti porti via tutto – mi chiedo cosa sia “tutto”, per te?

La sua domanda mi ha fatto venire in mente la “preghiera della serenità”: Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di capire la differenza.

Scrive che il suo lavoro “sta diventando insopportabile” e che è “difficile per [lei] accettare che questo è ciò che la vita è diventata per molti di noi”. La vita sotto il capitalismo le fa provare rabbia: perché non cambiare il suo rapporto con esso? Eppure il capitalismo stesso non rientra nella categoria delle “cose che possiamo cambiare”, anche se non è sempre facile ammetterlo nei nostri movimenti politici.

Inoltre, il capitalismo è l’aria che respiriamo: se ci opponessimo a ogni suo aspetto, soffocheremmo. Nel tentativo di tirare avanti, tutti scendiamo a compromessi con il sistema; questo vale anche per il rivoluzionario più determinato. Questo può significare fare un lavoro che non è pienamente in linea con i nostri valori, comportarsi o vivere in modi che idealmente non vorremmo – se solo vivessimo in un tipo diverso di società.

Anche per quelli di noi che lo vogliono consapevolmente, l’idea di cambiare, per non parlare di abolire, il sistema capitalistico può sembrare nebulosa. Possiamo odiare il capitalismo con ogni grammo del nostro essere senza vedere una via d’uscita. In effetti, la sensazione che lei descrive di essere intrappolati nella logica capitalista potrebbe essere il cuore della nostra sofferenza. Rendersi conto che abbiamo un’agenzia limitata è una pillola difficile da ingoiare. Non rendersene conto è ancora più difficile.

Esiste un modo per liberarsi? La ricetta comune della sinistra per sentimenti come il vostro è: rivoluzione, ora! Questo rimedio ha spesso come effetto collaterale la dissonanza cognitiva, cioè l’esperienza di avere contemporaneamente convinzioni contrastanti. Ma possiamo desiderare ardentemente la rivoluzione senza credere davvero che sia una possibilità immediata, o qualcosa che accade tutto in una volta. Fino a che punto è necessario credere che una tale rivoluzione sia possibile per essere confortati dalla sua possibilità? Fino a che punto bisogna crederci per lottare per essa? Di quanta speranza abbiamo bisogno – possiamo davvero aspettarci di averne – per sopportare le nostre condizioni attuali pur agendo per cambiarle?

Non esiste una risposta univoca, naturalmente, ma credo che, in un mondo che richiede un’ omologazione di sé, sia importante cercare di essere onesti almeno con noi stessi. Va bene provare disperazione, non sapere come fare per cambiare le cose. La rabbia può alimentare l’azione rivoluzionaria, ma può anche lasciarci congelati, esausti e sconfitti. Come scrive Hannah Proctor in Burnout: The Emotional Experience of Political Defeat:

Le esperienze psicologiche richiedono pazienza, mentre tante cose nel mondo richiedono urgenza. Il problema della guarigione anti-adattiva è che è necessariamente asincrona: per migliorare nel presente è necessario cambiare tante cose nel mondo. E il problema è che quando lo si farà sarà già troppo tardi.

Mi chiedo quale sia il suo rapporto con la speranza; lei vuole che le cose siano diverse, ma sembra che la sua speranza stia almeno vacillando. In circostanze come la nostra, Proctor sostiene che la speranza non può essere un prerequisito per l’azione. Potrebbe essere sufficiente sapere che siamo ancora qui, vivi, in un mondo in cui le cose potrebbero andare diversamente: “Le nostre menti (e i nostri corpi) possono trovarsi in condizioni infernali, ma sono comunque sulla terra, dove le cose possono ancora essere organizzate diversamente”.

State vivendo un conflitto tra i vostri principi e le esigenze di sopravvivenza del capitalismo. Non siete soli in questa situazione. Sapete che il fervore rivoluzionario abbonda e vi chiedete come si possa imbrigliare per un’azione efficace. In una miriade di modi! Ad esempio organizzando uno sciopero, un boicottaggio, un’occupazione o una protesta – o semplicemente partecipando a queste azioni. A volte queste azioni funzionano e si può provare gioia o sollievo, altre volte si deve ammettere la sconfitta, anche se si spera che non sia mai definitiva. Potrebbe essere incoraggiante saperne di più sui modi – piccoli e grandi – in cui le persone resistono all’oppressione ogni giorno. Quali tipi di resistenza infiammano il vostro cuore?

Agire sui problemi che vi assillano potrebbe aiutarvi a promuovere un senso di responsabilità? Avete parlato con i vostri colleghi – ammesso che sia possibile – delle vostre condizioni di lavoro? Potete resistere insieme? Se non siete già iscritti a un sindacato, iscrivetevi e diventate membri attivi.

Ancora una volta, complimenti per la vita sotto il capitalismo. Almeno, come sapete, anche se ci siamo dentro in modo diverso, ci siamo dentro insieme. C’è tutto per cui lottare, tanto che può sembrare impossibile sapere da dove cominciare. Che ne dite di una preghiera? Dio, dammi la serenità di godere della mia vita nelle condizioni attuali; il coraggio di cambiare le cose che devo cambiare; e la saggezza di sapere che questo significa cambiare tutto.

Sophie K. Rosa