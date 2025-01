Le previsioni del 1925 dello scienziato “spietatamente fantasioso”

Il Prof. Low ha previsto le radiosveglie e abiti unisex, ma ha mancato il bersaglio sull’illuminazione stradale a base di erbe [Caroline Davies]

Quando un secolo fa lo scienziato e inventore Prof. Archibald Montgomery Low predisse “un giorno nella vita di un uomo del futuro”, le sue profezie vennero talvolta liquidate come “spietatamente fantasiose”.

Esse includevano, come riportava il London Daily News nel 1925, “orrori” come l’essere svegliati da una sveglia radio, le comunicazioni “tramite un apparecchio radio personale”, il fare colazione “con le notizie dell’altoparlante e gli scorci televisivi degli eventi”, lo shopping con scale e marciapiedi mobili.

Cento anni dopo la pubblicazione del libro di Low “Il futuro”, alcune delle sue previsioni si sono rivelate azzeccate. Altre, tra cui la sua profezia secondo cui tutti avrebbero indossato abiti e cappelli monopezzo in feltro sintetico, meno.

I ricercatori del servizio di genealogia online Findmypast hanno estratto i resoconti delle previsioni di Low dal suo vasto archivio digitale di giornali storici a disposizione del pubblico e li hanno inseriti in una raccolta sul suo sito web di previsioni fatte per il 2025 da persone di un secolo fa.

Low, nato nel 1888, è stato ingegnere, fisico ricercatore, inventore e autore. Pioniere in molti campi, ha inventato il primo drone a motore, ha lavorato allo sviluppo della televisione, è stato conosciuto come il “padre dei sistemi di radioguida” per il suo lavoro su aerei, torpediniere e razzi telecomandati e si dice che abbia subito almeno due tentativi di assassinio falliti da parte dei tedeschi.

Nel 1925 predisse che gli altoparlanti domestici e la “macchina per la televisione” avrebbero sostituito il “giornale illustrato” (o i giornali) per l’informazione e l’intrattenimento su richiesta, l’accesso alle trasmissioni globali premendo un pulsante e l’uso di telecamere segrete e dispositivi di ascolto per catturare i criminali.

Prevedeva l’uso di marciapiedi e scale mobili, essenzialmente le attuali scale mobili e i travelator, nonché “telefoni automatici” con il vantaggio di ottenere ogni volta il numero giusto, al contrario dei telefoni a rotazione degli anni Venti.

Tra le ipotesi più stravaganti vi sono i nuovi modi di illuminare le strade con le erbe (1926), i getti d’acqua caricati elettricamente per sostituire la cavalleria (1923) e la comunicazione elettrica mente-mente (1925). Altri, come le donne in pantaloni che diventano la norma (1924) e la determinazione del sesso prima della nascita (1926), sono molto vicini alla realtà.

I grandi investimenti nell’energia eolica e solare offshore degli ultimi anni sembrano realizzare un’altra predizione: che “anche il vento e la marea saranno sfruttati al servizio dell’uomo”. Un’altra ancora: “La vita sarà resa molto più facile dall’uso di macchinari che faranno tutti i lavori pesanti e sgradevoli”.

Secondo un articolo di giornale, l’uomo medio “sarà chiamato puntualmente da una sveglia radio impostata per captare il segnale particolare all’ora in cui desidera alzarsi”. Prima dell’avvento delle sveglie automatiche, le persone venivano svegliate per andare al lavoro da un “knocker upper” mattutino, una persona che andava di porta in porta battendo i vetri delle finestre con un lungo bastone di legno, che si è estinto in Gran Bretagna solo negli anni Quaranta e Cinquanta. Tuttavia, la previsione di Low secondo cui la sveglia sarebbe stata puntata “probabilmente alle nove e mezza” era ottimistica.

Un’altra profezia, secondo la quale ogni mattina le persone si sarebbero concesse “qualche momento di radioterapia o di massaggio per mantenersi in forma e all’erta per affrontare gli impegni della giornata”, sembra invece adattarsi alle moderne tendenze di salute e benessere di oggi.

Jen Baldwin, specialista di ricerca presso Findmypast, che possiede oltre 87 milioni di pagine di giornali storici digitalizzati, ha dichiarato: “È incredibile che un secolo fa uno scienziato visionario abbia potuto prevedere come una tecnologia emergente – all’epoca agli albori – avrebbe potuto cambiare il mondo entro il 2025. Viene da chiedersi come i progressi che vediamo oggi intorno a noi saranno vissuti dai nostri discendenti”.

Low, morto all’età di 68 anni, ha continuato a fare previsioni per tutta la vita. Non tutte hanno trovato consenso. Nel 1929, il Daily Express riportò, con una certa indignazione, che il professore era in qualche modo un “arrogante conservatore” che aveva dichiarato che ci sarebbero voluti secoli prima che “le donne si avvicinassero agli uomini in intelligenza” e poi solo quando avrebbero assunto “le caratteristiche fisiche degli uomini”.

“Una dottoressa di Monaco di Baviera ha appena profetizzato che le donne che si fanno i capelli si faranno crescere la barba. Lei e il professor Low dovrebbero incontrarsi”, si legge nel giornale.