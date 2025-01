Ai giovani piace il vecchio solo al comando

Quando il capitalismo entra in crisi, come nel 2008, le sue storture generano la furia popolare. Il problema è chi la sfrutta [ Owen Jones]

La democrazia sta morendo in tutto il mondo. Questo può sembrare allarmistico e generare una domanda successiva: che cosa significa in realtà? Non ci saranno elezioni? L’opposizione sarà criminalizzata? Se questi sono i parametri, la Russia di Vladimir Putin è ancora una democrazia. Sei partiti politici sono rappresentati nella Duma di Stato, il parlamento federale, e ci sono più di 20 partiti politici registrati. Come avrete capito, la Russia non è una democrazia: anzi, è una nazione che sta andando oltre l’autoritarismo e verso il totalitarismo, con un numero di russi perseguitati per attività politica che non si vedeva dai tempi di Joseph Stalin.

La fiducia nella democrazia è indubbiamente in declino. Un nuovo studio rileva che un quinto dei britannici sotto i 45 anni ritiene che il miglior sistema per gestire efficacemente un Paese sia “un leader forte che non deve preoccuparsi delle elezioni”, rispetto all’8% dei loro colleghi più anziani. Questo rispecchia altri risultati in tutto il mondo. Uno studio condotto da ricercatori di Cambridge nel 2020 ha esaminato gli atteggiamenti in 160 Paesi e ha rilevato che le generazioni più giovani “sono diventate sempre più disilluse nei confronti della democrazia”. Secondo il Pew Research Center, nel 2024 quasi due terzi dei cittadini di 12 Paesi ad alto reddito erano insoddisfatti della democrazia, rispetto a poco meno della metà nel 2017.

Perché questo accade? Un modello economico che produce stagnazione e insicurezza ha molte responsabilità. Lo studio di Cambridge ha concluso che l’esclusione economica è una delle ragioni principali del malcontento delle generazioni più giovani.

Il caso della Russia è istruttivo. Mentre l’Unione Sovietica si disintegrava, il nuovo presidente russo, Boris Eltsin, dichiarò nel 1990: “Possiamo fare in modo che il tenore di vita della popolazione non diminuisca, anzi, col tempo dovrebbe aumentare”. Nel giro di quattro anni, i redditi reali dei russi si sono dimezzati e 32 milioni di russi sono finiti in povertà grazie alle politiche di terapia d’urto. Nel 2021, solo il 16% dei russi approvava “il modello occidentale di democrazia”. Le turbolenze del capitalismo di libero mercato sono state distribuite sotto la bandiera della democrazia, producendo un senso di disillusione che Putin ha abilmente sfruttato.

La Gran Bretagna non ha subito gli orrori della Russia degli anni Novanta. Tuttavia, una combinazione tossica di politiche economiche neoliberali e austerità ha colpito i giovani. Il Thatcherismo aveva promesso libertà e invece ha portato insicurezza. I posti di lavoro sicuri sono scomparsi, gli affitti sono aumentati, i salari sono diminuiti, i servizi per i giovani sono stati decimati e i laureati si trovano ad affrontare un debito pesante per aver frequentato l’università. I giovani britannici hanno subito il peso di politiche che la maggior parte di loro non ha mai votato. Non c’è da stupirsi che la democrazia sembri sempre meno attraente per loro e per i loro coetanei di altri Paesi che hanno subito le conseguenze del neoliberismo. In Francia, ad esempio, quasi un terzo dei giovani dichiara di aver perso fiducia nella democrazia.

Ma c’è dell’altro nel mix. Prendiamo gli Stati Uniti. Gli anni ’60 e ’70 hanno offerto un terreno infinitamente fertile per l’emergere e il trionfare di una figura simile a quella di Trump. L’economia era in crisi: una miscela tossica di alta inflazione e crescita stagnante. C’era un’aggressiva reazione razzista contro il movimento per i diritti civili, nonché rivolte in tutti gli Stati Uniti. La criminalità violenta salì a livelli molto più alti di quelli odierni, con un raddoppio degli omicidi tra la metà degli anni ’60 e la fine degli anni ’70. Dopo la morte di quasi 60.000 soldati statunitensi nella guerra del Vietnam, il conflitto si concluse con un’umiliante sconfitta e la sensazione che gli Stati Uniti fossero una potenza in declino era pervasiva. Il contraccolpo contro la sinistra fu molto più diffuso, come testimoniato dalla “rivolta degli elmetti” dell’8 maggio 1970, quando centinaia di operai edili attaccarono violentemente i manifestanti contro la guerra a New York.

L’equivalente mainstream più vicino a Trump a quel tempo era George Wallace, un razzista e segregazionista che era comunque meno rozzo e demagogico dell’attuale presidente eletto. Alle elezioni presidenziali del 1968 ottenne il 13,5%, e gli Stati Uniti finirono con Richard Nixon e poi con Ronald Reagan, un uomo di destra di tutt’altra pasta. In effetti, gli Stati Uniti degli anni ’30 mostrarono molta più predisposizione alle simpatie fasciste di quanto non facessero negli anni ’60 e ’70. Il sacerdote Charles Coughlin, simpatizzante del nazismo, vantava 30 milioni di ascoltatori per il suo programma radiofonico quando la popolazione degli Stati Uniti era inferiore ai 130 milioni; secondo un sondaggio, era secondo per popolarità e potere solo al presidente Franklin D. Roosevelt.

Cosa è cambiato? L’ombra dell’esperienza fascista degli anni ’30, che portò a una guerra genocida di annientamento, ha perso la sua forza.

Lo stigma della dittatura e dell’estremismo di estrema destra è diminuito. Gli elettori americani degli anni ’70 potevano essere profondamente disillusi, ma avrebbero guardato a Trump e temuto che avesse troppo il sentore di un Mussolini, troppo l’eco di un Hitler. Questa paura non è più valida.

La democrazia sotto il capitalismo è sempre stata fortemente limitata dagli interessi corporativi e dai plutocrati che hanno goduto di un potere di gran lunga superiore a quello dell’elettore medio. Quando il capitalismo entra in crisi, come nel 2008, i suoi profondi difetti generano la furia popolare. Il problema è chi la sfrutta. Un pericolo importante è che l’estrema destra in ascesa abbia sviluppato una strategia di successo devastante sui social media, radicalizzando un numero sempre crescente di seguaci, mentre la sinistra è indietro di anni luce.

La gente ha ragione a essere arrabbiata, ma la rabbia viene reindirizzata verso gli obiettivi sbagliati. La fiducia nella democrazia si sta sgretolando a causa del fallimento del sistema economico e, a meno che non vengano offerte risposte convincenti a questa crisi, ciò potrebbe rivelarsi fatale.

Owen Jones è un editorialista del Guardian