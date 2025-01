Odio le app di incontri. Ma in quale altro modo trovare l’amore?

Incontrarsi non è un semplice esercizio di selezione [ Sophie K Rosa]

Red Flags è la rubrica del sito britannico Novara Media dedicata ai consigli degli anticapitalisti. Ispirata al libro della nostra editorialista Sophie K Rosa, Radical Intimacy, Red Flags esplora il modo in cui il capitalismo incasina le nostre vite intime – non solo le relazioni sentimentali, ma anche le amicizie, la vita domestica, i legami familiari, le esperienze di morte e di morire – e cosa possiamo fare al riguardo. Per sottoporre una domanda a Sophie, scrivete un’e-mail a redflags@novaramedia.com o, se volete mantenere l’anonimato, compilate questo modulo.

Cara Sophie, in una società così disconnessa, io, come molti miei amici, mi sono rivolta alle app di incontri, anche se le considero altamente immorali e sfruttano l’isolamento e la solitudine umana. Come possono i giovani trovare amore, connessione e intimità nel mondo reale?

– Swiped Out

Cara Swiped Out, più di una volta ho avuto conversazioni con amici su come ci ritroviamo a sperare di incontrare persone che conosciamo già in carne e ossa, sulle app. L’anonimato delle app di incontri potrebbe essere eccitante e consentire un certo tipo di desiderio, un certo tipo di sesso, per alcuni. Ma per coloro che sono alla ricerca di qualcosa di più, scorrere il mouse può sembrare una condanna a cercare l’amore nei posti sbagliati. Per quanto possano provarci, i giganti della tecnologia non hanno ancora evocato il romanticismo. Le persone hanno fortuna in amore online, certo, ma lo swiping spesso sembra una capitolazione dell’anima al capitalismo, un purgatorio d’amore guidato dal profitto.

Per tutto l’impegno che le persone mettono nei loro profili sulle app di dating, questa modalità dominante di incontro romantico ci priva di una magia intangibile e vitale. Un’occhiata carica e svolazzante, un primo incontro incredibilmente intimo, un gesto civettuolo che ferma brevemente il tempo; l’indugiare, il chiedersi, il fantasticare.

Non è così semplice distogliere la nostra attenzione dalle app per andare verso nuovi pascoli romantici. Per prima cosa, ci hanno catturato. Una ricerca ha rilevato che il 90% dei single si considera dipendente dalle app di incontri e e l’anno scorso sei utenti hanno intentato una causa contro Tinder e Hinge sostenendo che le loro “caratteristiche di design che creano dipendenza, simili a quelle di un gioco, [bloccano] gli utenti in un circolo perpetuo di pay-to-play che dà priorità ai profitti aziendali rispetto alle promesse di marketing e agli obiettivi di relazione dei clienti”. L’affermazione pubblicitaria di Hinge – che è “progettato per essere cancellato” – è peggio di un’assurdità, considerando il suo scopo di lucro. Non può farci bene, dal punto di vista emotivo, avere così tanto in mano queste piattaforme aziendali.

La logica delle dating-app ha infettato la nostra psiche. Non c’è dubbio che flirtare – per non parlare di chiedere a qualcuno di uscire – sia un’impresa imbarazzante fin dalla notte dei tempi (com’è giusto che sia), ma scommetto che la nostra ansia nel farlo è ai massimi storici, al punto che alcuni di noi sperano di incontrare le proprie cotte nella vita reale dietro la sicurezza disumana di uno schermo.

L’altro giorno la mia amica ha percepito “una vibrazione”, come l’ha descritta, con un uomo alla sauna, ma non si sono scambiati i numeri. La sera stessa lo ha incontrato su un’app e sono usciti insieme. Se non fosse stato per la loro vibrazione carnosa e sudata, non si sarebbe mai incontrata con lui online per una serie di motivi, non ultimo il fatto che le sue preferenze sull’app erano impostate per escludere gli uomini, finché quell’incontro inaspettato non le ha fatto cambiare idea. Il desiderio sessuale e il desiderio romantico sono molto più strani e liquidi di quanto gli algoritmi possano contenere. Se siamo essenzialmente estranei a noi stessi – come vorrebbe la psicoanalisi, contrariamente ai moderni investimenti in indicatori di identità fissi e distinti, come possono le informazioni sul nostro desiderio essere veramente catturate dalle app? Credo che questa sia una buona cosa.

Sebbene le stesse app di incontri possano plasmare in modo significativo il nostro desiderio, come sostiene Alfie Bown in Dream Lovers: The Gamification of Relationships, il nostro desiderio andrà sempre oltre. Vogliamo incontrare persone in carne e ossa. Mentre scrivo, mi disturba il fatto che questo sia, qui e ora, un desiderio così comune. Devono essere andate storte molte cose, se viviamo in una società in cui questo è così difficile.

Mi chiedo quanto possano essere utili le idee pratiche; sono sicura che lei ci ha pensato. Potreste partecipare a eventi con persone che la pensano allo stesso modo; potreste partecipare a uno speed dating; potreste tentare la sorte con persone che già conoscete; potreste chiedere di essere accolti da qualcuno di nuovo. Dire a chi vi circonda del vostro desiderio di un legame romantico potrebbe farvi piantare qualche seme. Oppure potreste affidare il vostro destino all’idea che l’amore arriva quando o dove meno ve lo aspettate, soprattutto quando lo state cercando. Prendetevi del tempo per apprezzare e coltivare le relazioni già presenti nella vostra vita.

Che ne dite di sovvertire deliberatamente la logica delle app; laddove ci chiedono di delineare le caratteristiche del nostro partner ideale e di simulare un’esperienza di scelta illimitata, che ne dite di mettere da parte tutto questo e di chiedervi semplicemente come volete sentirvi? Piuttosto che abbracciare internamente l’approccio quantificato e mercificato delle app di incontri alla connessione umana, riflettete su riflettete su come vi farebbe sentire il tipo di amore, legame e intimità che cercate. Quante forme possibili potrebbe assumere questa sensazione? È una forma di coppia convenzionale quella che desiderate, o un altro tipo di legame potrebbe essere altrettanto buono o migliore (e – altrettanto cattivo o peggiore)?

E – dedicate un po’ di tempo a questa domanda – potreste essere d’intralcio a voi stessi? Sono sicuro che la risposta sarà sì – lo siamo tutti – ma comunque, potreste uscire dalla vostra strada, in qualche modo? Senza dubbio, ci sono molti modi in cui le probabilità sono impilate contro di noi – e certamente un’unione romantica duratura è più sfuggente per alcuni. Tuttavia, mi chiedo quali siano le storie che vi state raccontando e quali siano gli effetti di queste storie. O quali sono i cicli in cui potreste essere bloccati. Il meglio che possiamo sperare nella psicoanalisi, conclude Bruce Fink in Lacan on Love, “è un arresto della reiterazione e la possibilità di trovare l’amore e il godimento in modo diverso da prima”.

Sophie K Rosa è giornalista freelance e autrice di Radical Intimacy.