Israele-Hamas, ecco l’accordo per il cessate il fuoco

Il rilascio di 33 ostaggi israeliani da domenica, in cambio di un migliaio di palestinesi detenuti. Ma non è la pace [Rachida El Azzouzi]

Mercoledì 15 gennaio Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Dopo quindici mesi di guerra che ha causato decine di migliaia di vittime nell’enclave palestinese, ormai in rovina, le speranze di una tregua duratura – che molte cancellerie considerano “un passo importante verso la pace” – stanno prendendo forma.

Dal 7 ottobre è stata osservata una tregua di una sola settimana – che ha permesso la restituzione di un centinaio di ostaggi in cambio del rilascio di quasi 300 prigionieri palestinesi – alla fine di novembre 2023.

Mentre l’ufficio del Primo Ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha dichiarato che nell’accordo rimanevano “questioni da risolvere” ma che sperava di concludere “stasera”, il movimento islamista palestinese ha salutato in un comunicato stampa quello che considera il frutto della sua “valorosa resistenza” e della “tenacia” del popolo palestinese. Ha aggiunto che l’accordo ha aperto “la strada alla realizzazione delle aspirazioni di liberazione del [suo] popolo”.

Il presidente israeliano Isaac Herzog lo ha salutato come “una buona scelta”. “Come Presidente dello Stato di Israele, dico che l’accordo è buono. Come Presidente dello Stato di Israele, dico molto chiaramente: questa è una buona scelta”, ha detto in un discorso televisivo. È una scelta importante. Una scelta necessaria. Non c’è obbligo morale, umano, ebraico o israeliano più grande che riportare i nostri figli e le nostre figlie da noi”.

Questa non è l’opinione dei membri più estremisti del governo israeliano. Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze di estrema destra, ha denunciato su Telegram “un accordo cattivo e pericoloso per la sicurezza dello Stato di Israele”, aggiungendo che i ministri del suo partito avrebbero votato contro l’accordo, che dovrebbe essere approvato dal governo israeliano giovedì.

La vittoria di Donald Trump

Annunciato come “imminente” settimane fa, l’accordo è stato rivelato alla fine della giornata da una fonte vicina alle discussioni a Doha, in Qatar, nonché – e soprattutto – dal suo acceleratore in persona: Donald Trump, la prima figura politica ad accogliere il cessate il fuoco. Prima ancora della sua conferma ufficiale.

A cinque giorni dal suo ritorno alla Casa Bianca, il 20 gennaio, il presidente eletto americano – che ha promesso la fine delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina – ridicolizza l’attuale occupante della Casa Bianca, Joe Biden, che da oltre un anno non riesce a garantire una tregua nella Striscia di Gaza, nonostante i numerosi viaggi nella regione del suo segretario di Stato Antony Blinken.

“Abbiamo un accordo sugli ostaggi in Medio Oriente. Saranno rilasciati presto”, ha annunciato Donald Trump sul suo social network Truth, prima di chiunque altro, promettendo che non permetterà che la Striscia di Gaza ‘diventi di nuovo un rifugio per i terroristi’. E si è preso il merito del cessate il fuoco: “Questo accordo epico è stato possibile solo grazie alla nostra storica vittoria di novembre”, ha aggiunto.

Biden, che subito dopo Trump ha applaudito un accordo che prevedeva un “cessate il fuoco pieno e totale” seguito in una seconda fase da una “fine permanente della guerra”, ha detto di aver lavorato “come una squadra” con il suo successore.

Il futuro inviato di Trump in Medio Oriente, nientemeno che il suo amico e compagno di golf Steve Witkoff, fervente filo-israeliano, magnate immobiliare e multimilionario, si è unito al team negoziale insieme ai rappresentanti dell’amministrazione Biden.

Per mesi, i colloqui sotto l’egida di Qatar, Egitto e Stati Uniti, volti a porre fine ai massacri e a garantire il ritorno degli ostaggi, si sono arenati. Solo ora si stanno concludendo, anche se migliaia di vite avrebbero potuto essere salvate perché Benyamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, che è sotto mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, ha aspettato il giuramento di Donald Trump e ha ceduto alle sue pressioni.

Uno smacco per Biden

“È uno smacco per Biden”, ha dichiarato a Mediapart il politologo Hasni Abidi. È chiaro che le tattiche di pressione di Trump e il suo arrivo al potere hanno accelerato non solo i negoziati in Qatar, ma anche la pressione sui due partner per concludere questo accordo”.

Il ricercatore, che ricorda anche quanto gli attuali sconvolgimenti in Medio Oriente abbiano pesato sulle consultazioni, sottolinea l’indebolimento di Hamas, che ha perso molti dei suoi leader a causa dell’esercito israeliano, così come quello degli Hezbollah libanesi e dell’Iran, l’“asse della resistenza”.

Cosa prevede l’accordo

Un cessate il fuoco non è la pace, né la garanzia della fine del calvario del popolo palestinese, che da decenni subisce un’ingiustizia storica. I primi giorni di questo accordo, che prevede tre fasi e che stiamo ancora aspettando di poter leggere per intero, saranno cruciali.

Un meccanismo di monitoraggio istituito al Cairo ne controllerà l’applicazione, promettono i negoziatori. L’accordo entrerà in vigore domenica 19 gennaio, ha dichiarato il primo ministro del Qatar Mohammed Ben Abderrahmane al-Thani in una conferenza stampa, celebrando “un giorno importante”.

La prima fase dell’accordo durerà 42 giorni e comprenderà un cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane verso est, lontano dalle aree popolate”, ha dichiarato. Le forze israeliane saranno quindi posizionate lungo il confine con Gaza, così si potranno scambiare i prigionieri, le salme e gli sfollati potranno tornare alle loro case. Ciò faciliterà anche il trasferimento dei feriti per le cure.

Trentatré ostaggi, “tra cui donne civili […], bambini, anziani, civili malati e feriti”, dovrebbero essere rilasciati in cambio di circa mille palestinesi detenuti da Israele.

Durante questa prima fase, “ci sarà anche la consegna di aiuti umanitari in tutta la Striscia di Gaza, nonché la riabilitazione di ospedali, centri sanitari e altre strutture, consentendo l’ingresso di attrezzature essenziali, in particolare per gli sfollati che hanno perso le loro case a causa della guerra”, ha spiegato il Primo Ministro del Qatar.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore l’annuncio dell’accordo, chiedendo la rimozione degli “ostacoli politici e di sicurezza alla fornitura di aiuti umanitari”. Questo viene sistematicamente ostacolato da Israele. Secondo le fonti, ogni giorno arrivano seicento camion di merci. A dicembre, solo settanta camion sono riusciti a passare.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sissi, che ha applaudito il risultato di “più di un anno di sforzi incessanti da parte dei mediatori egiziani, qatarioti e americani”, ha anche chiesto di “accelerare l’ingresso di aiuti umanitari d’emergenza alla popolazione di Gaza per far fronte all’attuale catastrofica situazione umanitaria”. L’accordo deve essere rispettato”, ha commentato il Presidente francese Emmanuel Macron sul social network X. Gli ostaggi, liberati. I gazani, salvati. Una soluzione politica deve essere trovata.

Durante questa fase di sei settimane, Israele negozierà i termini necessari per raggiungere la fase due, ovvero la fine permanente della guerra e il ritiro di tutte le truppe israeliane da Gaza. Questa seconda fase dovrebbe segnare anche il rilascio degli ultimi ostaggi ancora vivi e la restituzione dei corpi di coloro che sono morti. Delle 251 persone rapite il 7 ottobre 2023, 94 sono ancora tenute in ostaggio a Gaza, 34 delle quali sono morte secondo l’esercito israeliano.

In una dichiarazione di mercoledì, le famiglie degli ostaggi hanno accolto con favore un “passo significativo che ci avvicina alla restituzione di tutti gli ostaggi, dei vivi in vista del loro reinserimento e dei morti in vista di una sepoltura adeguata”. Ma restano “profondamente ansiosi e preoccupati per la possibilità che l’accordo non venga pienamente attuato”. La terza fase dovrebbe essere il piano di ricostruzione della Striscia di Gaza, distrutta dalle bombe israeliane e resa inabitabile.

Gaza ancora sotto i bombardamenti

Uno studio pubblicato venerdì 10 gennaio sulla prestigiosa rivista medica britannica The Lancet, condotto da ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine e dell’Università di Yale negli Stati Uniti, stima in 64.260 il numero di morti a Gaza nei primi nove mesi di guerra tra Israele e Hamas. Si tratta di una cifra superiore del 41% rispetto a quella fornita dal Ministero della Sanità dell’enclave, che ha stimato in 37.877 il numero di morti nello stesso periodo. Secondo lo studio, ciò rappresenta il 2,9% della popolazione di Gaza prima della guerra, “o circa 1 abitante su 35”. L’ultimo bilancio delle vittime pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero della Sanità palestinese è di 46.006 morti in quindici mesi.

Quando Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco, migliaia di palestinesi hanno espresso la loro gioia, anche se relativa. “La gioia era totale in tutta la Striscia di Gaza, ma è calata molto quando hanno annunciato che il cessate il fuoco non sarebbe iniziato prima di domenica. Sappiamo come vanno a finire le cose con Israele prima di una tregua, con un’intensificazione dei bombardamenti. I sopravvissuti a questo genocidio sono ancora dei sopravvissuti. Nessuno vuole morire all’ultimo minuto”, dice il giornalista palestinese Rami Abou Jamous nel gruppo WhatsApp ‘Gaza Vie’ che condivide con circa duecento giornalisti e umanitari francofoni e che apre ogni giorno con un ‘Salut les amis, toujours vivant’.

Nei giorni scorsi, mentre l’accordo diventava più chiaro, Israele, sostenendo di voler colpire i combattenti di Hamas, ha effettuato diversi bombardamenti mortali nell’enclave che hanno ucciso decine di persone. Tra loro c’era un giornalista, Aqel Hussein Salah, preso di mira mercoledì mentre si trovava nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City. Un altro.

In quindici mesi, l’esercito israeliano ha ucciso più di 150 giornalisti palestinesi, di cui almeno 41 nel corso del loro lavoro, ha dichiarato Reporter senza frontiere in un comunicato stampa. E ha aggiunto: “Il cessate il fuoco deve permettere ai giornalisti di accedere al territorio. Dal 7 ottobre, la stampa internazionale è stata bandita da Gaza da Israele. Non era mai successo prima.