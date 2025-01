Ankara semina terrore sulla Montagna Curda

Assad è caduto ma la regione curda di Afrin resta occupata dai mercenari di Erdogan che tiranneggiano gli abitanti [Yann Pouzols]

Dalla fine di novembre è partita l’offensiva. La Turchia, attraverso i gruppi di mercenari siriani che controlla, è passata all’attacco delle Forze Democratiche Siriane (FDS), un gruppo prevalentemente curdo legato al PYD, un partito siriano che a sua volta ha legami con il movimento di guerriglia curdo in Turchia, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).

Le FDS hanno combattuto e poi sconfitto i jihadisti dello Stato Islamico (EI), controllando ampie zone del territorio siriano, alcune a prevalenza curda, altre a prevalenza araba. Mentre i gruppi legati ad Ankara si bloccano sulle rive dell’Eufrate nonostante il supporto aereo turco, la minaccia di un intervento diretto dell’esercito turco in territorio siriano si fa più chiara, come già avvenuto nel 2018 e nel 2019.

Il presidente islamo-nazionalista Recep Tayyip Erdoğan spera di farlo convincendo Donald Trump, con cui ha ottimi rapporti, a ritirare le truppe statunitensi di stanza nel nord-est della Siria a sostegno della lotta contro lo Stato Islamico. Tale ritiro avverrebbe in un momento in cui l’organizzazione jihadista spera di approfittare di un momento di caos per liberare migliaia di suoi combattenti imprigionati.

Il bilancio degli otto anni di occupazione turca della regione curda di Afrin, conquistata nel 2018, è comunque molto negativo. Annessa de facto, la regione è sotto il controllo del prefetto della regione turca di Hatay, che occasionalmente apre scuole in turco, una lingua che nessuno degli abitanti parlava prima del 2018. Anche i nomi delle strade sono stati turchizzati e nel capoluogo di Afrin è stata inaugurata una piazza Recep-Tayyip-Erdoğan.

Sebbene oltre l’80% della regione fosse popolata da curdi prima del 2018, la cultura curda, assimilata nell’amministrazione del PYD, vi è vietata. Simbolicamente, la statua di Kawa il fabbro, una figura mitica, è stata abbattuta il giorno della conquista della città. Nel marzo 2023, quattro membri della stessa famiglia che avevano cercato di accendere il fuoco tradizionale del Newroz, il capodanno curdo, sono stati uccisi da membri di Ahrar Al-Charkiya, una milizia armata e finanziata dalla Turchia, anche se tra le sue fila ci sono ex jihadisti dello Stato Islamico.

“Piano di cambiamento demografico”

La “Montagna curda”, come è conosciuta questa piccola regione rurale mediterranea, è ormai disabitata dalla maggior parte dei suoi abitanti originari. Più di 350.000 persone sono fuggite dall’avanzata dell’esercito turco e dei suoi ausiliari. I membri dei gruppi armati filoturchi, raggruppati nell’Esercito nazionale siriano (SNA), hanno confiscato le case lasciate libere, a volte per loro stessi e le loro famiglie, a volte per altri rifugiati fuggiti dalle regioni allora in mano al regime di Bashar al-Assad.

Questi gruppi armati, più banditi che ribelli, si sono opposti al regime di Bashar al-Assad ma, sotto la tutela turca, hanno sempre concentrato i loro attacchi sulle forze curde piuttosto che sul regime di Damasco. Reclutano tra le popolazioni arabe, ma anche tra la minoranza turcomanna del Paese. Alcuni sono molto vicini al governo turco, come la brigata Suleyman Shah, il cui leader, Muhammad al-Jassim, soprannominato “Abu Amsha”, si mette regolarmente in mostra su Internet.

Durante l’attuale offensiva sull’Eufrate, ad esempio, ma anche nell’estate del 2024, negli uffici di Devlet Bahçeli, l’influente leader dell’estrema destra turca. O in vacanza sulla barca di Alaattin Çakıcı, potente padrino della malavita turca ed esponente dell’estrema destra, uscito di prigione su insistenza di Devlet Bahçeli mentre scontava una condanna per vari reati, tra cui l’omicidio della sua ex moglie.

I membri di questi gruppi ricevono una paga esigua da Ankara, che ha spinto alcuni ad arruolarsi per combattere in Libia e nel Nagorno-Karabakh, in cambio di una paga migliore. “Questi gruppi mal pagati vivono a spese del Paese derubando ed estorcendo la popolazione”, spiega Patrick Kroker, avvocato dell’ONG tedesca European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Questi gruppi si scontrano regolarmente tra loro per questioni di potere e su come dividere il rastrellamento della popolazione civile. Il terrore che diffondono ha fatto fuggire le popolazioni curde e le ha dissuase dal tornare, “il che consente alla Turchia di attuare un piano per cambiare la demografia della popolazione nell’area”, afferma Patrick Kroker.

Mentre i curdi nel loro complesso sono vittime delle atrocità commesse da questi gruppi, due categorie di popolazione sembrano essere particolarmente prese di mira: le donne e i membri della minoranza religiosa degli Yezidi. La regione di Afrin ospita storicamente molti membri di questa minoranza religiosa curda.

“Ci vedono come infedeli, persone da uccidere per ottenere il paradiso. Quasi tutto il villaggio è fuggito quando sono arrivati nel 2018”, spiega Y. A., un attivista che ha lasciato Afrin nel 2018 e che da allora sta compilando rapporti sulle violazioni dei diritti umani in quel luogo. “Hanno rubato le nostre case e i nostri campi di viti e ulivi. Hanno distrutto il nostro cimitero, abbattuto i nostri alberi sacri e installato una moschea nella scuola, anche se non ci sono mai stati musulmani nel villaggio”, continua.

È aumentato anche il numero di donne scomparse nella regione. La ricercatrice americana Meghan Bodette ha contato 150 sparizioni tra il 2018 e il 2021. Già nel 2020, una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite aveva segnalato casi di stupro di detenute, a volte di fronte ad altri prigionieri, nei centri di detenzione gestiti dalle milizie Proturka. Anche i matrimoni forzati di giovani ragazze con membri di questi gruppi sono in aumento, secondo il rapporto 2024 della ONG britannica Ceasefire.

Abu Amsha, il leader di Suleyman Shah, è stato accusato pubblicamente di aver violentato la vedova di uno dei suoi combattenti, ma non è stato perseguito, né ha perso il suo ruolo all’interno del gruppo.

Denuncia in Germania

Il saccheggio di siti archeologici e i rapimenti a scopo di riscatto sono ampiamente praticati dai gruppi armati, che hanno messo le mani anche sul tesoro di Afrin: le olive. La regione è famosa in tutto il mondo per le sue olive, il cui olio è stato ampiamente utilizzato per i famosi saponi di Aleppo. “Ad Afrin c’erano 18 milioni di ulivi, che producevano olive per un valore tra i 150 e i 200 milioni di dollari a seconda dell’anno”, spiega Çeleng Omer, ex professore di economia all’Università di Afrin, ora rifugiatosi nel nord-est del Paese.

I gruppi armati chiedono ai proprietari di pagare tra i 2 e gli 8 dollari per albero, per poi confiscare parte della produzione”, racconta. Nella regione c’erano 295 frantoi. La maggior parte di essi è stata saccheggiata, smantellata e inviata in Turchia. Ne sono rimasti 125, i cui proprietari devono pagare per utilizzarli. Questi gruppi hanno il monopolio dell’esportazione dell’olio d’oliva, che viene inviato in Turchia e poi esportato in Europa o negli Stati Uniti, presentato come “made in Turkey”.

“I membri della fazione Faylaq Al-Majd che controllano il mio villaggio ci hanno chiesto di pagare 1.000 dollari o avrebbero confiscato il nostro campo di cinquanta alberi”, racconta B., 45 anni, rifugiato nella città di Hassakeh. Tuttavia, crede di essere scampato al peggio: “Avevo un amico, Aliki, del villaggio di Maidanki, che è stato picchiato a morte dai coloni della città di Homs dopo aver chiesto loro di non far pascolare le pecore nella sua proprietà. Non sono stati perseguiti.

L’ONG tedesca ECCHR, che nel 2020 era già riuscita a far condannare due ufficiali del regime di Assad in un tribunale tedesco per atti di tortura, nel gennaio 2024 ha presentato una nuova denuncia contro diversi gruppi di protesta turchi attivi ad Afrin. Redatta in collaborazione con l’ONG siriana con sede in Francia “Siriani per la verità e la giustizia”, la denuncia per crimini di guerra e contro l’umanità si basa sulle testimonianze di quattro vittime di Afrin, tra i crimini commessi figurano stupri, torture, furti ed estorsioni.

“Rispetto ad altri crimini commessi in Siria, quelli avvenuti ad Afrin dal 2018 sono stati commessi in un silenzio assordante”, denuncia Patrick Kroker. L’avvocato denuncia questa impunità, che a suo avviso è legata al ruolo della Turchia – sia datore di lavoro di queste milizie che membro della NATO, candidato all’adesione all’Unione Europea e partner chiave per gli europei sulla questione della migrazione. Il suo ruolo geopolitico si è decuplicato negli ultimi anni con le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e, più recentemente, con la caduta del regime di Assad.

Rapporti di forza geopolitici

Mentre i membri dello Stato Islamico o del regime di Assad sono stati perseguiti – e in alcuni casi condannati – per i loro crimini in Siria, le milizie dell’Esercito nazionale siriano beneficerebbero di una forma di impunità garantita dal loro potente sponsor turco. “Questo tipo di doppio standard è molto pericoloso per la credibilità e il futuro della giustizia internazionale”, avverte l’avvocato.

Oggi, il destino dei rifugiati di Afrin rimane incerto e legato agli equilibri geopolitici locali e internazionali. Il nuovo sovrano di Damasco, l’islamista Ahmed al-Charaa, dall’inizio della sua vittoriosa offensiva di fine novembre è stato attento a non attaccare mai le Forze Democratiche Siriane. Questa strategia gli ha permesso di conquistare rapidamente Aleppo e di non dividere le sue forze. Nonostante le esortazioni della Turchia, che sta cercando di convincerlo a lanciare un’operazione militare contro di loro, ha avviato negoziati con le SDF.

Poco dopo essere salito al potere, ha promesso di aiutare i rifugiati di Afrin a tornare in patria. “Speriamo che non siano solo parole vuote, ma il problema è che non ha alcuna autorità sulle milizie proturche di Afrin e a loro non interessa quello che dice”, dice l’economista in esilio Çeleng Omer.

Ora, l’offensiva dei gruppi proturchi e la possibilità di un intervento militare da parte della Turchia sono fonte di grande preoccupazione sia per i rifugiati di Afrin che per la popolazione locale. “C’è da temere che lo stesso comportamento si ripeta in aree che potrebbero essere appena conquistate”, avverte l’avvocato Patrick Kroker. Le precedenti offensive del 2018 e del 2019 hanno portato a timide sanzioni contro Ankara, con diversi Paesi europei che hanno imposto un embargo sulla vendita di armi, poi revocato.

Nonostante le minacce di intervento, questa volta la Turchia sembra essere vista con molta più indulgenza in Europa. In ottobre, la Germania ha firmato con Ankara il più grande accordo di armi degli ultimi vent’anni, per un valore di 230 milioni di euro. Quanto al genero di Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, i cui droni armati sono utilizzati quotidianamente per i bombardamenti sulla Siria settentrionale, ha appena acquisito – per una somma non rivelata – lo storico produttore italiano di aerei Piaggio Aerospace.