Un fumetto può cambiare lo sguardo sulla storia del franchismo?

Al festival di Angoulême, Mediapart ha fatto incontrare il fumettista Paco Roca con lo storico Nicolás Sesma [Ludovic Lamant]

Uno dei bestseller dello scorso anno in Spagna, il nuovo fumetto di Paco Roca è stato appena pubblicato in francese da Delcourt. Descrive l’esumazione di una fossa comune in un cimitero della regione di Valencia su iniziativa di una donna il cui padre, contadino, fu fucilato dal regime di Franco nel 1940.

Scritto insieme al giornalista di El Mundo Rodrigo Terrasa, in un formato all’italiana (più largo che alto), L’abisso dell’oblio (pubblicato in Italia da Tunuè nel 2024, ndt) è un romanzo documentatissimo e commovente che esplora i traumi della memoria in un Paese ancora profondamente segnato dall’eredità tossica del franchismo.

Mentre la Spagna celebra il 50° anniversario della morte di Franco, il 20 novembre 1975, in una serie di eventi intitolati “Spagna in libertà”, Mediapart ha organizzato un incontro tra il fumettista e sceneggiatore Paco Roca e lo storico Nicolás Sesma dell’Università di Grenoble-Alpes.

Nel 2024, Sesma ha pubblicato una monumentale storia del franchismo, che è anche un bestseller (il testo di 760 pagine è ora alla sua quinta edizione a Barcellona). L’accademico è anche membro della commissione di esperti nominata dal governo spagnolo per supervisionare le commemorazioni.

I due uomini non si conoscevano, ma è chiaro che avevano molto da dirsi…

Mediapart: Nicolás, lei ha l’abitudine di consigliare ai suoi studenti di Grenoble di leggere i fumetti di Paco Roca. Perché?

Nicolás Sesma: Quando ho iniziato a insegnare, ho scoperto La Nueve: les républicains espagnols qui ont libéré Paris [pubblicato da Delcourt nel 2014 – n.d.t.]. Era il materiale ideale per appassionare i giovani alla storia. Inoltre, questo fumetto offriva una prospettiva diversa sull’esilio dei repubblicani.

I repubblicani sono spesso visti come vittime. Qui non è così: sono eroi. Paco ha dato un volto e un’anima all’esilio repubblicano. Ha mostrato la resistenza e la lotta. Anche se fu una sconfitta vista dalla Spagna, fu una vittoria su scala europea. Molti studenti amano ancora questo fumetto.

Per “L’abisso dell’oblio”, lei è stato contattato dal giornalista Rodrigo Terrasa nel 2017. Ma ci sono voluti quasi quattro anni prima che lei accettasse di fare il grande passo. Era riluttante ad affrontare un argomento così delicato?

Paco Roca: Sapevo che era una storia potente. Ma avevo già affrontato la guerra civile e il dopoguerra con Ritorno all’Eden [2022]. Sono storie che non ti rendono molto felice quando le realizzi. Anzi, ti trascinano un po’ giù mentre le scrivi. Rappresentano anni di lavoro e più ti addentri nel progetto, più il tuo stato d’animo tende ad affondare.

D’altra parte, sapevo anche che il tema delle fosse comuni in Spagna è altamente politicizzato. Non lascia nessuno indifferente. O totalmente a favore delle esumazioni, o decisamente contrario. Ero riluttante a fare il grande passo per paura di essere attaccato da entrambe le parti. Di trovarmi di fronte a persone che criticheranno il libro senza nemmeno essersi prese la briga di leggerlo.

Ma Rodrigo mi ha fatto conoscere Pepica Celda [una delle protagoniste, che vuole identificare i resti del padre, a cui hanno sparato – n.d.t.], e tutto è cambiato. Né io né Rodrigo abbiamo nonni che giacciono in fosse comuni o parenti colpiti da questa situazione. Inoltre, non sono credente. E ho trovato difficile capire la necessità, per alcune persone, di rimuovere il corpo da una tomba per riporre i resti in un’urna. Ho persino trovato il rituale un po’ assurdo…

Avete cambiato idea da allora?

Paco Roca: Pepica mi ha spiegato che sua madre voleva essere deposta accanto al corpo di suo padre. Che non voleva che fosse sepolto senza tomba, come un animale. E poiché la madre non è riuscita a farlo prima di morire, la figlia ha preso il suo posto, per realizzare il suo desiderio. Non stiamo parlando di politica, ma di diritti umani, del modo in cui le persone vogliono essere sepolte.

Nicolás Sesma: Stiamo parlando di eventi drammatici. Ma una delle cose che mi sono piaciute molto di questo fumetto è che lo descrivi anche come un processo di felicità – perché quello che queste famiglie e questi archeologi stanno facendo è così bello… È un po’ quello che ho provato quando, a Huesca [nel nord della Spagna], abbiamo avviato un intero processo – un fondo per raccogliere fondi, trattative con il municipio, eccetera – per far apporre una targa in memoria delle vittime della repressione. -Avevamo affrontato l’intero processo in uno stato di paura. L’intero processo ci è piaciuto.

Il problema è che noi che rivendichiamo questa memoria a volte siamo visti come tristi e amareggiati tutto il giorno. Questo fumetto commuove e documenta, ma si vede anche che il lavoro di questi archeologi, che scherzano, si innamorano e accompagnano le famiglie delle vittime, è molto bello.

Paco Roca: La chiave è senza dubbio che non abbiamo sofferto per conto nostro. A volte siamo riusciti a prendere un po’ le distanze da queste testimonianze. E Pepica riesce a recuperare i resti di suo padre. È una grande vittoria per lei. Certo, sarebbe stato meglio se tutto questo non fosse accaduto. Ma è riuscita a superare non solo la burocrazia, ma anche una società che oggi rimane fortemente polarizzata sull’argomento.

Pepica Celda si è imbarcata in un percorso a ostacoli: ha dovuto costituire un’associazione per ricevere sovvenzioni pubbliche, in modo da poter chiamare gli archeologi e avviare gli scavi…

Paco Roca: Sì, stranamente lo Stato non se ne occupa direttamente. Se queste persone, invece di essere vittime della repressione franchista o della guerra civile, fossero state vittime di un attentato terroristico, le famiglie non avrebbero dovuto fare tutto questo lavoro: lo Stato se ne sarebbe occupato completamente. Ma in Spagna sembra che tutto ciò che ha a che fare con la guerra civile e la dittatura sia trattato separatamente.

La legge sulla memoria storica [approvata nel 2007 sotto il governo socialista di Zapatero – ndr] stabilisce che lo Stato sovvenziona, ma spetta a voi occuparvi di tutto il resto: localizzare la tomba e riesumare i resti. Bisogna quindi creare un’associazione che assuma archeologi. Naturalmente, alcune famiglie non sanno cosa fare e non capiscono nulla di tutto questo. Quando Pepica Cela ha fatto il grande passo, aveva 80 anni… Ve lo immaginate? E per di più, all’epoca doveva fare i conti con l’opposizione del governo regionale [il PP (destra) ha governato la regione di Valencia dal 1982 al 1995 – n.d.t.].

Le cose sono cambiate da allora?

Nicolás Sesma: In linea di principio, la Legge sulla Memoria Democratica [approvata nel 2022 sotto il governo del socialista Pedro Sánchez – N.d.T.] avvia un processo che alla fine dovrebbe rendere tutto questo un compito dello Stato. L’identificazione delle vittime e l’apertura delle tombe sono ora responsabilità dello Stato. Ma il consenso non è sufficiente per garantire che tutto questo funzioni correttamente.

Come ha detto Paco, la questione delle fosse comuni in Spagna non può essere una questione politica di parte. Non si tratta di una storia di conflitto privato tra un individuo e un regime autoritario, ma di una storia di repressione nel contesto di una dittatura. Lo Stato ha una responsabilità nei confronti della popolazione nel suo complesso.

Avete seguito il lavoro preciso degli archeologi?

Paco Roca: All’epoca in cui lavoravamo a questo fumetto, era facile seguire una riesumazione. La regione di Valencia era governata da un esecutivo progressista (dal 2015 al 2023). Molte tombe sono state riesumate. Nell’arco di otto anni è stata aperta più della metà delle fosse comuni del cimitero di Paterna [quelle citate nel libro, che contenevano più di 2.200 corpi di persone uccise a colpi di arma da fuoco – n.d.t.]. Gli archeologi erano contenti che seguissimo il loro lavoro. Anche per normalizzare le cose.

Continuiamo a sentire discorsi secondo cui il tema della memoria dividerebbe la Spagna e riaprirebbe le ferite: “Lasciamo i morti in pace! Ma a Paterna non c’è niente di tutto questo. Nessuno si sentì attaccato perché Pepica aveva trovato i resti di suo padre. La famiglia riuscì a guarire alcune ferite. E non è successo nient’altro.

Sta dicendo che c’è un divario tra il dibattito politico a Madrid sulla memoria di Franco e la realtà più pacifica sul campo quando si effettuano le esumazioni?

Paco Roca: Ma a chi può dare fastidio che Pepica recuperi i resti di suo padre? È una libertà che non lede la libertà di nessun altro. In teoria, tutto questo dovrebbe essere pagato con fondi pubblici. Se un alpinista muore scalando l’Everest, nessuno si scandalizza se il governo spagnolo fa tutto il possibile per recuperare il corpo…

I due principali protagonisti repubblicani del libro sono un contadino, non particolarmente politicizzato, e un ex insegnante che è diventato becchino al cimitero. Sono questi i profili tipici delle vittime?

Paco Roca: È stato uno sterminio basato sull’ideologia: chiunque fosse strettamente o lontanamente legato alla Repubblica poteva essere coinvolto. Ma le minacce a un insegnante non sono state un caso.

Nicolás Sesma: La dittatura di Franco ha cercato di disarticolare i quadri dei cittadini, dei sindacati, dei partiti e della società civile, non solo per porre fine a questa generazione di attivisti, ma anche per evitare che ne nascesse un’altra. La repressione di Franco si basava su una metodologia precisa. Ma la repressione divenne così brutale da estendersi a profili meno scontati [ad esempio, il contadino – n.d.t.].

Paco Roca: Si parlava anche della cuota de sangre. In ogni villaggio si doveva sparare ad almeno una persona. L’obiettivo della repressione era quello di porre fine a un’ideologia, ma anche di diffondere la paura. Per rendere la società molto consapevole di ciò che poteva accadere.

Nicolás Sesma: Ciò che ritengo molto giusto del fumetto è che evoca anche la repressione repubblicana. Durante la guerra civile (1936-1939), Valencia e la sua regione erano sotto il controllo repubblicano. Il libro non sorvola sull’aspetto arbitrario di questa repressione da parte dei rivoluzionari. Inoltre, aiuta a dissipare le accuse di settarismo.

Paco Roca: Sì. Con una sfumatura. La repressione di Franco fu costante, dal primo minuto fino alla fine della dittatura, mentre quella repubblicana diminuì quando l’esecutivo repubblicano riuscì a riportare la situazione più o meno sotto controllo.

Abbiamo l’immagine delle fosse comuni nella campagna spagnola. Qui è sotto il cimitero della città. Paterna è un caso eccezionale?

Nicolás Sesma: Questa è la differenza tra la repressione che ha avuto luogo durante gli anni della guerra civile (1936-1939) e quella successiva. Nell’estate del 1936, ciò poteva assumere diverse forme: un gruppo di falangisti che si presentava in un villaggio e uccideva le persone. Oppure potevano farlo su una collina a una certa distanza. A volte, come nella regione della Rioja, ci sono luoghi specifici per gli omicidi.

Dopo la guerra civile, il governo di Franco prese in mano la situazione. La repressione divenne più organizzata: come si vede nei fumetti, c’erano camion, gruppi di prigionieri e fosse scavate più a monte per seppellire i corpi il più rapidamente possibile.

Il caso del cimitero di Paterna è più eccezionale in termini di numero di corpi sepolti – oltre 2.200. In un certo senso, il regime di Franco voleva mostrare i suoi muscoli, soprattutto nelle principali roccaforti repubblicane di Madrid, Barcellona e Valencia, che per un certo periodo fu anche capitale della Repubblica. I fucilati nelle carceri di Valencia venivano poi sepolti a Paterna.

È rimasto sorpreso dal successo del libro in Spagna?

Paco Roca: È vero che con questo tipo di argomenti c’è sempre un rumore di fondo: “Non interesserà a nessuno”. Un’altra storia sulla guerra civile…”.

Questo è il titolo irritante del libro di Isaac Rosa: “Un altro maledetto romanzo sulla Guerra Civile!”.

Paco Rosa: È così. Ma alla fine il fumetto divenne un bestseller. La prima tiratura di 40.000 copie si è esaurita rapidamente.

Nicolás Sesma: Azzardo una previsione: Così come Paco ha cambiato la memoria della lotta repubblicana durante la Seconda guerra mondiale con il suo fumetto su “La Nueve”, l’atteggiamento dell’opinione pubblica spagnola nei confronti delle esumazioni cambierà con questa storia. Lo spero. Un lavoro di tanti anni, così compatto, così ben raccontato, con emozione e rigore…

Paco Roca: Ricordo Mariano Rajoy, quando era capo del governo [conservatore, 2011-2018 – n.d.r.]: si vantava, con molto orgoglio e senza vergogna, in un programma televisivo, che non avrebbe speso un solo euro per riesumare le fosse comuni. Questo atteggiamento di sfida, così offensivo, contrasta con il discorso di Pepica nella storia. Fino a che punto ci si può davvero vantare di aver impedito a questa donna di recuperare i resti di suo padre?

Nicolás Sesma: Per il lettore francese è possibile fare un parallelo: è come se in Normandia si trovassero solo cimiteri alleati. Ma ci sono anche cimiteri di soldati tedeschi. E questi luoghi sono ben curati. E nessuno viene a dire alle famiglie che non possono mettere fiori sulle tombe.

Il capo del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha appena lanciato una serie di eventi per celebrare il 50° anniversario della morte di Franco. Ma il Partito Popolare di destra ha denunciato questa iniziativa come una “cortina di fumo”, mentre Vox l’ha definita “assurda necrofilia”…

Paco Roca: Alcune persone cercano di riscrivere il passato. Questo è il grande pericolo dei nostri tempi. Se il nostro fumetto può essere utile da questo punto di vista… Siamo in una situazione ancora peggiore, molto più perversa, rispetto agli anni di Mariano Rajoy.

A Valencia avevamo un assessore alla cultura [Vicente Barrera, di Vox, dal 2023 al 2024 – n.d.r.], che diceva di non vergognarsi dell’impegno del padre dalla parte dei vincitori della Guerra Civile, e che proponeva di chiamare il suo cavallo “Caudillo” [in riferimento a Franco – n.d.r.].

Rajoy non si è impegnato a rivedere il franchismo. I sondaggi d’opinione in Spagna mostrano che una percentuale crescente di giovani preferirebbe un regime totalitario se questo garantisse loro l’accesso a una casa o a un lavoro stabile. Si sta diffondendo l’idea che la dittatura non fosse poi così male.

Nicolás Sesma: Il governo spagnolo vuole commemorare la possibilità della libertà. La morte del dittatore è vista come un passo verso la libertà. A mio parere, queste celebrazioni sono un esercizio normale in una democrazia. L’opposizione critica in particolare la scelta della data [1975, anziché, ad esempio, le prime elezioni generali tenutesi nel 1977 – n.d.r.]. Ma ricordo che nel 2000 si erano già tenute le celebrazioni per il 25° anniversario della morte di Franco e della proclamazione di Juan Carlos a Re, e questo non aveva causato alcun problema. È impossibile capire cosa è successo dopo nella transizione alla democrazia senza tornare alle lotte della società spagnola dal momento della morte del dittatore.

Cosa pensa dell’assenza del re Felipe VI dagli eventi iniziali?

Paco Roca: Si tiene a distanza da una polemica che non dovrebbe essere tale. Ciò che sorprende è che quando Anna Hidalgo inaugurò a Parigi un giardino in memoria dei combattenti repubblicani del Nueve, il Re e la Regina fecero il viaggio (nel 2015). Qualche anno dopo, Manuela Carmena, allora sindaco di Madrid, fece lo stesso con un giardino nella capitale, ma la coppia reale non partecipò. I re di Spagna sono repubblicani quando sono fuori dalla Spagna!

Paco Roca (sceneggiatura e disegno) e Rodrigo Terrasa (sceneggiatura), L’Abîme de l’oubli, Delcourt/Mirages, traduzione di Éloïse de La Maison, 2025, 296 pagine, 29,95 euro. Paco Roca espone al Festival del Fumetto di Angoulême fino a domenica 2 febbraio.

Nicolás Sesma, Ni una, ni grande, ni libre: la dictadura franquista, Nicolás Sesma, Editorial Crítica (Barcelona), 760 pagine, 2024.