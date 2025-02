Come andare all’attacco di Trump e dei suoi avatar

La lotta contro l’estrema destra non può limitarsi a una semplice logica difensiva [Romaric Godin]

Lo shock è ovviamente terribile. All’inizio del 2025, gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa presentati come l’esempio assoluto del legame indistruttibile tra democrazia e capitalismo, si stanno rovesciando in un altro mondo. I primi atti dell’amministrazione Trump tradiscono un colpo di Stato di fatto che mira a rendere nulla la Costituzione americana.

L’irruzione di un regime neofascista nella prima potenza militare ed economica del mondo provoca un naturale sgomento e porta a un riflesso comprensibile: cercare di salvaguardare “il mondo di prima”, che naturalmente sembra più clemente di quello promesso da Donald Trump ed Elon Musk. Così laggiù cerchiamo di salvaguardare i quadri dello Stato di diritto e qui in Europa cerchiamo di salvaguardare quello stesso Stato di diritto dalle grinfie degli incensatori e dei mediatori di potere del nuovo regime statunitense.

Tutto questo è, ovviamente, estremamente necessario e urgente. Ma questo movimento di resistenza non deve accontentarsi di una semplice posizione difensiva o nostalgica. Non deve mirare a un ritorno a uno status quo ante idealizzato. Per sconfiggere in modo efficace e duraturo il ritorno dell’idra autoritaria, occorre analizzare le condizioni del suo riemergere e proporre un’alternativa democratica credibile, capace cioè di evitare il ripetersi del peggio.

Il riferimento deve essere la Resistenza che, durante la Seconda guerra mondiale, mentre guidava la lotta ovunque contro il fascismo tedesco, italiano e giapponese, conduceva il dibattito per costruire un mondo liberato dalle condizioni in cui il fascismo era emerso. E una volta sconfitto il fascismo, la lotta è continuata per costruire una nuova società.

In Francia, il Consiglio Nazionale della Resistenza (CNR) riconobbe che la fonte del pericolo fascista era l’abbandono del popolo di fronte alle crisi capitalistiche. La lotta antifascista portò quindi all’istituzione di uno Stato sociale che cambiò profondamente la società.

È difficile rendersene conto oggi, ma la Francia del dopo 1945 rappresenta una rottura totale con la Francia dell’anteguerra, che aveva una delle reti di sicurezza sociale più piccole del mondo occidentale. Questo cambiamento è stato il prodotto di una lotta contro le radici della guerra e del fascismo, oltre che contro il fascismo stesso. Ed è questo approccio che ora deve perseguitare coloro che intendono sollevarsi contro il potere del capitalismo autoritario contemporaneo.

Le radici economiche del trumpismo

Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo iniziare a individuare le radici dell’attuale colpo di stato. Esse vanno ricercate nelle esigenze dei settori rentier dell’economia statunitense e, soprattutto, del settore tecnologico.

Si tratta, è bene ricordarlo, del prodotto di una storia più lunga, quella del rallentamento dell’economia globale dopo la crisi del 2008, che nessuna misura è stata in grado di scongiurare e che ha dato vita a metodi predatori la cui naturale conclusione è la presa di potere dello Stato americano. Non potendo produrre valore con i mezzi consueti, il capitale si è rifugiato nei settori rentier, dove il valore viene catturato senza passare per il mercato. Ma questi settori, per continuare la loro accumulazione, hanno bisogno di controllare la società nel suo complesso, per sottometterla alla pseudo-realtà dei loro algoritmi.

È qui che ha origine la violenza antidemocratica e imperiale di Trump.

Gli osservatori mainstream che finora si sono abbandonati all’apologia di un capitalismo che credevano fonte di libertà e democrazia si ritrovano sbalorditi dall’improvviso emergere di una “oligarchia”, come ha scritto Serge July su Libération. Ma è importante notare quanto questo stesso stupore sia il prodotto di un errore. La posizione apologetica sul capitalismo, convalidata dal rifiuto di ogni “economismo”, ha portato a una cecità nei confronti delle forze all’opera nell’ultimo mezzo secolo.

Coloro che hanno difeso la controrivoluzione neoliberale, che cercava proprio di annullare gli effetti della lotta antifascista del dopoguerra, ora si stupiscono della “controrivoluzione” trumpista, come ha titolato Le Monde l’11 febbraio.

Ma questa rottura è la logica conseguenza della precedente. Da quando il sogno neoliberista di un mercato perfetto ed efficiente ha portato al disastro nel 2008 e si è dimostrato incapace di aumentare la produttività e la crescita, i vincitori di questo mercato hanno preso in mano la situazione e stanno cercando di costruire un mondo che serva i loro interessi.

La prima insidia del nostro tempo è quindi credere che il capitalismo neoliberale sia l’antidoto all’inclinazione fascista di un Trump. Potrebbe esserci la tentazione di idealizzare il regime precedente, non solo perché era democratico e meno violento, ma anche perché potremmo pensare che la concorrenza e il mercato siano una risposta adeguata alla lotta contro gli oligarchi tecnologici. Questo farebbe rivivere il mito del “capitalismo democratico”, in cui il funzionamento di un’economia di mercato regolata sarebbe il fondamento della democrazia liberale.

Il problema è che è proprio questo “capitalismo democratico” ad aver dato vita alla mostruosità Trump-Musk. La sacrosanta “economia di mercato”, che per quarant’anni è stata adornata di tutte le virtù dagli intellettuali alla moda, è in realtà in una crisi permanente che non può che portare a una conclusione autoritaria e monopolistica.

Mercati “disciplinati”

La concorrenza, presentata come soluzione a tutti i mali della società dai neoliberisti, non è mai più di una soluzione temporanea. Porta inevitabilmente alla concentrazione, per il funzionamento stesso dei mercati, e i grandi gruppi che emergono da questo fenomeno hanno una sola ossessione: conservare le loro posizioni. Quando la crescita diventa sempre più lenta, come oggi, lo fanno prendendo il potere politico e mettendo in riga la società. Combattere il trumpismo rilanciando le illusioni neoliberiste sarebbe quindi il più disastroso degli errori.

Sarebbe dimenticare che la gente si è rivolta all’estrema destra soprattutto perché i neoliberali hanno fallito, perché non hanno mantenuto le promesse di migliorare le condizioni di vita e non hanno esitato, quando è stato necessario, a ricorrere a metodi pesanti.

Il deterioramento della democrazia liberale e la sua crescente riduzione a formalità elettorale non sono una novità per Trump.

Dagli anni ’80, i neoliberali hanno lavorato duramente per ridurre il ruolo dei sindacati, per ridurre il ruolo del collettivo sul posto di lavoro, mercificare le relazioni sociali e colonizzare l’immaginario idealizzando gli “imprenditori”. L’obiettivo di questo movimento è ovviamente quello di controllare i voti per impedire qualsiasi sfida all’ordine sociale.

E se ciò non bastasse, i neoliberisti non hanno esitato a bloccare la democrazia inserendo i fondamenti della loro dottrina nel diritto costituzionale e nei trattati internazionali. Se necessario, la “disciplina di mercato” colpirebbe le società, come ha fatto in Grecia dal 2010. Infine, il regime neoliberale non ha esitato a ricorrere alla repressione. Dai minatori britannici ai “gilet gialli”, il manganello ha spesso avuto l’ultima parola di fronte alla protesta.

Questa politica, peraltro inefficace, ha spianato la strada all’orrore di Trump, come in precedenza alla dittatura di Vladimir Putin in Russia, e come ha indebolito le democrazie europee di fronte all’estrema destra. Ha preparato le persone alla violenza, alla negazione della democrazia, alle situazioni di emergenza – in breve, alla sottomissione della società agli interessi del capitale. Logicamente, quando l’estrema destra propone una politica fatta su misura per i plutocrati, gran parte della popolazione difficilmente si commuove.

Infine, il fallimento neoliberale è la culla stessa della xenofobia e del razzismo dell’estrema destra. Le ragioni sono due. In primo luogo, perché dal 2008 i partiti neoliberali non hanno esitato a sfruttare la questione dell’immigrazione e ad usarla a proprio vantaggio nel tentativo di rimanere al potere.

Il caso di Emmanuel Macron, che ama presentarsi come “anti-Trump”, parla da sé. Dal 2017, il presidente francese ha giocato con i temi dell’estrema destra, fino alla famosa legge sull’immigrazione alla fine del 2023, con l’unico risultato di rendere questa stessa estrema destra la forza principale del Paese.

In secondo luogo, non riuscendo a rilanciare la produttività e la crescita, i neoliberali hanno costruito un’economia “a somma zero” in cui le questioni di redistribuzione sono ora questioni di competizione all’interno della società stessa. Per ottenere di più, i gruppi sociali devono fingere di “prendere” dagli altri. E poiché i neoliberali rifiutano qualsiasi redistribuzione dall’alto verso il basso e hanno, a tal fine, distrutto qualsiasi senso di classe sociale, sono logicamente le affiliazioni etniche o razziali ad aver ripreso il sopravvento. E coloro che propongono una redistribuzione su queste basi sono i partiti di estrema destra.

È facile capire la follia di resistere al trumpismo cercando di preservare le condizioni per l’emergere di questo autoritarismo plutocratico. L’unica ambizione sarebbe quella di guadagnare un po’ di tempo prima che si verifichi nuovamente l’inevitabile punto di svolta. Eppure questo è il cuore della politica difensiva che da anni viene portata avanti nei Paesi occidentali: “bloccare” l’estrema destra senza cercare di affrontare le fonti del suo successo, e aspettare con ansia la prossima scadenza. Tutti sembrano trovarsi nei panni della du Barry che, prima della sua esecuzione, chiedeva: “Ancora un momento, signor boia”. Dobbiamo uscire da questa logica disastrosa.

La democrazia come antidoto

Per uscire da questa situazione, dobbiamo renderci conto che il cuore del problema risiede nella recente evoluzione del capitalismo. Il capitalismo democratico si è progressivamente svuotato di significato. La democrazia è diventata un ostacolo all’accumulazione del capitale. E questo vale non solo per i giganti tecnologici, ma anche per il resto del capitalismo, che intende imporre le politiche che ritiene necessarie, costi quel che costi.

Nessun settore del capitale verrà in soccorso della democrazia. Coloro che dipendono dai sussidi pubblici per mantenere il loro tasso di profitto intendono imporre l’austerità sulla spesa sociale e sui salari, senza alcuna preoccupazione per la convalida popolare. Ciò è stato chiaramente dimostrato di recente nel dibattito sul bilancio francese.

D’ora in poi, il compito della resistenza è, come ottant’anni fa, quello di proporre nuove condizioni per l’esistenza della democrazia. Nel 1945 era ormai chiaro che la democrazia non poteva sopravvivere senza una forma di Stato sociale che agisse per proteggere i suoi cittadini. Oggi la sfida è capire quali condizioni sociali siano in grado di sostenere una vera democrazia.

Perché ciò che il trumpismo, come il melonismo, ci insegna è questo: la forma democratica ridotta al voto non è una vera democrazia. La vera democrazia deve basarsi su una società civile forte, fondata sulla diversità, sul rispetto delle minoranze, sul dibattito approfondito e sulla libertà individuale, consapevole dei propri limiti sociali e ambientali. In altre parole, le condizioni sociali in cui si vota sono più importanti del voto stesso.

Possiamo continuare a credere che democrazia e capitalismo siano inseparabili facendo affidamento su un capitalismo regolamentato e sorvegliato. Ma nel capitalismo di oggi, tali regolamentazioni sembrano delle esche. La corsa all’accumulo rischia di spazzare via queste barriere insieme a ciò che resta della democrazia.

Ridurre il potere dei più ricchi è una necessità, ma è sufficiente a fermare il disastro? Nulla è meno certo, perché le esigenze del capitale rimarranno al centro della società. Se il Conseil national de la Résistance (CNR) può essere un modello di come si dovrebbe fare, dobbiamo sempre tenere presente che le condizioni per realizzare il nostro progetto normativo non sono quelle di oggi. L’attuale momento storico richiede senza dubbio un passo più ambizioso.

Se il capitalismo è la fonte del trumpismo e dei suoi avatar di estrema destra, allora la battaglia di resistenza deve concentrarsi su una ridefinizione della democrazia liberata dalla logica dell’accumulazione.

Ciò significa che le condizioni per la creazione di opinioni devono essere liberate dalle esigenze del capitale. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale ridefinire i bisogni degli individui in termini non di bisogni dell’accumulazione, ma di bisogni sociali e ambientali. Le condizioni per questa ridefinizione risiedono nell’estensione della democrazia stessa, in particolare alle sfere della produzione e del consumo. Queste sono le condizioni per l’emergere di una coscienza la cui assenza sta portando il mondo alla catastrofe.

Di fronte alla “libertà di espressione” sbandierata dall’estrema destra, che è solo la libertà di sottomettersi agli ordini del capitale e dei suoi algoritmi, la nuova resistenza deve proporre una libertà più autentica, che si concretizza in una rinnovata solidarietà e nella consapevolezza dei limiti planetari e sociali. Solo così la democrazia potrà tornare ad avere un senso.

Tutto questo può e deve essere discusso. Il CNR è anche il frutto di un intenso dibattito all’interno della Resistenza. Ma ciò che dobbiamo tenere presente è che, se è normale e legittimo in questi tempi bui cercare di salvare il salvabile, questo è solo una parte del compito della nuova Resistenza. Questo compito difensivo non deve farci dimenticare l’altro, essenziale, di guardare al futuro. Per poter finalmente passare all’offensiva.