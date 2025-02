Russia, la guerra di Putin fa crescere le disuguaglianze

Mentre si arricchiscono i signori della guerra, la maggioranza della popolazione si impoverisce [Estelle Levresse]

Negli ultimi tre anni, la Russia ha speso ingenti somme per la sua guerra su larga scala in Ucraina. Per attirare volontari al fronte, le autorità hanno fatto esplodere gli stipendi dei soldati a contratto. La paga mensile è fissata a 210.000 rubli (2.200 euro), tre o quattro volte il salario medio, a cui si aggiungono numerosi benefici materiali e sociali e generosi bonus di arruolamento finanziati dalle regioni. Entro il 2025, il bilancio militare russo raggiungerà i 130 miliardi di euro, pari a un terzo del bilancio totale del Paese, con un aumento del 30% rispetto al 2024, che era già un anno record.

Mentre la maggior parte di questa somma sarà assorbita dal complesso militare-industriale, altri settori beneficeranno della generosità dello Stato, come l’istruzione, la cultura e la sanità, che saranno tutti reindirizzati verso quella che il Cremlino continua a chiamare la sua “operazione militare speciale”. L’obiettivo è premiare gli “eroi” che combattono in Ucraina, diffondere la propaganda di Stato e incoraggiare il patriottismo per legittimare e continuare il conflitto.

Il concorso biennale “borse presidenziali”, che dovrebbe finanziare progetti sociali in vari campi, è una perfetta illustrazione di questa tendenza. Presentata a fine gennaio, l’edizione 2025 ha premiato 239 progetti dedicati al tema dell’anno “Difensore della Patria” su 1.497 finalisti. Tra questi, progetti di propaganda patriottica, programmi di aiuto alle famiglie dei militari e iniziative scolastiche legate alla guerra.

La sovvenzione più consistente è stata assegnata a un progetto per la riabilitazione dei soldati feriti dalla Fondazione Memoria delle Generazioni (72 milioni di rubli – 773.000 euro). La stazione radio patriottica Pride, che trasmette da un anno, ha ricevuto 39 milioni di rubli (420.000 euro) per lanciare una serie di format dedicati al “patrimonio storico e culturale” della Russia. Quasi 27 milioni di rubli (291.000 euro) sono stati stanziati per la creazione del museo “Campo di battaglia: Mariupol”. La devastazione della città da parte delle truppe russe tra il febbraio e il maggio 2022, che ha causato la morte di migliaia di civili, è descritta nel progetto come una “liberazione eroica”.

Nuova élite

Questa militarizzazione della società e dell’economia sta avendo un effetto profondo sul Paese, dove le disuguaglianze sociali si stanno ampliando in modo permanente. Mentre alcuni si arricchiscono grazie alla guerra, gran parte della popolazione si impoverisce. Secondo l’economista russo Igor Lipsits, tra i 26 e i 28 milioni di persone hanno visto migliorare la propria situazione finanziaria negli ultimi tre anni.

Questo gruppo comprende i soldati e le loro famiglie, nonché i lavoratori del settore degli armamenti, gli operatori sanitari impiegati nelle cliniche militari e nei centri di riabilitazione e tutte le professioni direttamente collegate allo sforzo bellico. “Si tratta di circa il 20% della popolazione russa. Si tratta di un forte sostegno sociale alla continuazione del conflitto”, sottolinea Igor Lipsits, che vive in esilio in Lituania.

Vladimir Putin intende capitalizzare questo nuovo gruppo sociale, ritenendo che “tutti coloro che servono la Russia, lavoratori e guerrieri”, costituiranno d’ora in poi la “vera élite”. “Dovranno occupare posizioni di leadership nell’educazione e nella formazione dei giovani, nelle associazioni pubbliche, nelle imprese pubbliche, negli affari, nell’amministrazione statale e municipale, e guidare le regioni, le imprese e, in ultima analisi, i più grandi progetti nazionali”, ha dichiarato il Presidente russo nel suo discorso all’Assemblea federale il 29 febbraio 2024.

Sebbene sia improbabile l’avvento di una nuova élite politica addestrata in trincea, nel frattempo, per la maggior parte dei russi, le condizioni di vita si stanno deteriorando in questo periodo di guerra. I pensionati sono quelli che stanno peggio, con un’impennata dei prezzi dei generi alimentari. Nell’ultimo anno, i prezzi dei prodotti alimentari sono saliti alle stelle: +90% per le patate, +36% per il burro, +48% per le cipolle, +24% per l’agnello, secondo i dati dell’agenzia federale di statistica Rosstat.

“I pensionati civili, circa 41-42 milioni di persone, vedono il loro potere d’acquisto crollare, poiché l’indicizzazione delle pensioni non tiene il passo con l’aumento dei prezzi. La loro situazione è particolarmente preoccupante”, avverte il professor Igor Lipsits. Tanto più che diversi studi stimano che l’inflazione reale potrebbe essere doppia rispetto alle cifre ufficiali.

Bonus colossali

Di fronte all’impennata dell’inflazione, nel 2023 la Banca centrale russa ha deciso di aumentare il tasso d’interesse di riferimento, che ora ha raggiunto il livello record del 21%. Ciò ha avuto un enorme impatto sul mercato immobiliare e delle costruzioni. “Fino allo scorso luglio, esisteva un programma federale di prestiti immobiliari a tasso agevolato: il tasso era limitato all’8% per l’acquirente e lo Stato pagava la differenza. Ma questo programma è stato interrotto perché troppo costoso”, spiega Igor Lipsits. Da allora, le vendite di case sono diminuite drasticamente. Solo il 5% della popolazione russa può permettersi un mutuo agli attuali tassi di mercato.

Preoccupata per un potenziale crollo del mercato edilizio, Valentina Matvienko, avverte la necessità di una moratoria sui fallimenti dei costruttori. Ma alcuni esperti temono che questa misura possa innescare una crisi sistemica nei settori bancario e immobiliare.

Inoltre, i colossali bonus pagati ai soldati e alle loro famiglie stanno mettendo a dura prova i bilanci regionali. Secondo un’inchiesta del media indipendente iStories, pubblicata a novembre, in alcune regioni più della metà dell’assistenza sociale è ora destinata ai soldati e alle loro famiglie, riducendo drasticamente l’assistenza ai più vulnerabili.

Il territorio di Stavropol dedica l’83% delle prestazioni sociali ai militari, con un bonus di arruolamento di 1,6 milioni di rubli. In Karachayev-Circassia, il 75% dei fondi sociali va ai militari, un importo nove volte superiore al sussidio di disoccupazione. A Kaluga, la percentuale è del 52%, diciassette volte superiore all’aiuto dato ai disabili.

Le associazioni che aiutano i senzatetto hanno notato un aumento del numero di persone bisognose negli ultimi anni. “Prima c’erano soprattutto anziani, ma ora ci sono anche giovani famiglie che non trovano più un posto dove vivere, o persone vittime di frodi immobiliari”, dice Olga Bakhtina, che gestisce il rifugio privato Dari Dobro a Ekaterinburg. E la situazione si ripercuote su tutto il Paese. “Nel 2022-2023, i motivi principali per cui si diventerà senzatetto saranno la perdita della possibilità di affittare un alloggio e la perdita del lavoro”, conferma Daniil, membro di Notchlejka, la più antica organizzazione russa di assistenza ai senzatetto, che opera a Mosca e San Pietroburgo.

Pericoli pubblici

I bilanci regionali sono ancora più sotto pressione a causa della contrazione delle entrate fiscali nel 2024, con un calo del 7% lo scorso anno, ha annunciato il ministro delle Finanze Anton Silouanov. “Questo porterà le autorità regionali a fare tagli al bilancio: ridurre gli stipendi o licenziare i lavoratori del settore pubblico. Queste cose stanno già iniziando ad accadere”, afferma Igor Lipsits. È il caso della regione industriale di Kemerovo, dove le autorità hanno avviato un massiccio piano di licenziamento dei dipendenti pubblici impiegati negli asili, a causa del calo delle entrate fiscali provenienti dall’industria del carbone.

In diverse regioni è in corso anche un programma di ottimizzazione del sistema sanitario. Secondo il quotidiano indipendente The Moscow Times, almeno 160 ospedali pubblici, cliniche, centri medici, dispensari, reparti di maternità e altre strutture sanitarie sono stati chiusi nel 2024, costringendo la popolazione locale a percorrere lunghe distanze per accedere alle cure.

Che impatto avranno queste fratture sociali nel medio termine? “È difficile dire dove porterà tutto questo, perché la Russia è un Paese molto poco convenzionale. Le persone che si stanno impoverendo cercheranno di sopravvivere come meglio possono. Probabilmente cercheranno di guadagnare di più nell’ombra per pagare meno tasse. È improbabile che ci siano proteste sociali, ma l’irritazione aumenterà e l’economia sommersa crescerà”, prevede Igor Lipsits.

Il conflitto sta portando anche a un aumento della violenza in Russia. I giornali locali riportano regolarmente i turpi crimini commessi al ritorno dal fronte da ex detenuti che erano stati graziati in cambio dell’arruolamento nell’esercito. In una rara critica agli eroi di guerra da parte di un rappresentante ufficiale dello Stato, la deputata della Duma Nina Ostanina ha descritto gli ex detenuti di ritorno dall’Ucraina come “pericoli per la società, invitando le forze dell’ordine a proteggere i cittadini da questi criminali”.

Secondo un’indagine del media indipendente Verstka, i casi di violenza domestica che coinvolgono ex combattenti sono quasi raddoppiati nei primi due anni di guerra in Ucraina rispetto al 2020-2021. Le principali vittime sono le donne.