Perché El Salvador vuole diventare una prigione degli Stati Uniti

Il presidente ha proposto a Trump di esternalizzare le prigioni Usa, un nuovo modello economico dopo l’addio ai bitcoin [Romaric Godin]

Nayib Bukele è determinato a sfruttare al meglio l’era Trump. Il presidente di El Salvador, un piccolo Paese dell’America centrale con una popolazione di 6,3 milioni di abitanti, si è fatto conoscere in tutto il mondo per i suoi sforzi violenti per spezzare la morsa delle gang e per aver reso il suo Paese il primo ad adottare il bitcoin come moneta legale. Rieletto trionfalmente con l’84,7% dei voti un anno fa, sta ora cercando di risollevare le sorti di un’economia traballante conquistando le grazie del nuovo presidente degli Stati Uniti.

All’inizio di febbraio, Nayib Bukele, che ama definirsi “il dittatore più cool della storia”, ha fatto una sorprendente offerta al Segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita a San Salvador, la capitale del Paese. Il presidente salvadoregno si è offerto di accogliere sul suo territorio e nelle sue carceri i criminali condannati negli Stati Uniti, compresi i cittadini statunitensi. Marco Rubio ha accolto “un’offerta molto generosa” e ha promesso di esaminarla.

Anche se oggi sembra che tali deportazioni non siano legalmente possibili, la proposta di Nayib Bukele deve essere presa sul serio. In primo luogo, perché ora sappiamo che l’amministrazione Trump potrebbe cambiare le regole per rendere possibili tali trasferimenti. In secondo luogo, perché questa proposta è un tentativo del Presidente di El Salvador di ridefinire il modello economico del suo Paese.

Una stella dell’estrema destra

Attualmente El Salvador dipende fortemente dalle rimesse degli emigranti, molti dei quali vivono negli Stati Uniti. Secondo le stime del FMI, 1,4 milioni di salvadoregni vivono nel grande vicino settentrionale del Paese, pari al 22% della popolazione. Nel 2021, le loro rimesse rappresenteranno circa il 26% del PIL di El Salvador.

Senza di esse, il Paese non sarebbe in grado di mantenere il dollaro statunitense come unica valuta legale e, per dirla in modo semplice, sarebbe completamente in bancarotta. Ma la logica di questo modello economico è particolare: la maggior parte della sua crescita e della sua salute finanziaria si basa sull’esportazione di persone negli Stati Uniti.

Con questa logica, i rapporti con Donald Trump non potevano che essere difficili. Certo, Nayib Bukele, portando El Salvador dal Paese con il più alto tasso di criminalità al mondo a quello con il più alto tasso di incarcerazione (quasi l’1,7% della popolazione del Paese è in carcere), è diventato una star dell’estrema destra globale. Ha anche forti legami con ambienti favorevoli alle criptovalute, in particolare in Florida, che sono vicini alla nuova amministrazione.

Ma la politica migratoria di Trump minaccia i salvadoregni che vivono negli Stati Uniti e, di conseguenza, l’economia salvadoregna. Durante la sua campagna elettorale del luglio 2024, il nuovo presidente ha addirittura attaccato frontalmente Nayib Bukele, accusandolo di aver mandato negli Stati Uniti “i suoi criminali”. “Sta cercando di convincere tutti che sta facendo un ottimo lavoro nel gestire il Paese. Beh, non sta facendo un ottimo lavoro”, ha concluso Donald Trump.

L’arrivo del miliardario alla Casa Bianca prometteva quindi di essere pericoloso per Nayib Bukele che, allo stesso tempo, stava attraversando un periodo economico difficile. Il Paese ha pagato a caro prezzo la mania del presidente per le criptovalute. Nel 2021 ha annunciato con grande clamore che il bitcoin sarebbe diventato la valuta legale del Paese insieme al dollaro. I suoi piani erano ambiziosi: fare di El Salvador un centro per lo sviluppo delle criptovalute con la creazione di una “Bitcoin City” alimentata dal calore di un vulcano. Nayib Bukele sognava di essere un “nuovo Alessandro Magno” e di creare città per diffondere la cultura delle criptovalute.

Ma queste divagazioni hanno avuto conseguenze. Nonostante l’introduzione di un “crypto wallet” sovvenzionato da 30 dollari, l’uso del bitcoin da parte della popolazione è rimasto marginale, mentre gli investitori internazionali hanno apertamente rifiutato questa politica suscettibile di indebolire le finanze pubbliche e il settore bancario del paese. El Salvador ha quindi perso l’accesso ai mercati finanziari e si è dovuto rivolgere al Fondo Monetario Internazionale, che ha logicamente richiesto l’abbandono della politica sulle criptovalute del Paese.

Mentre il miracolo degli investimenti legati alle criptovalute non si è concretizzato e Bitcoin City è rimasta sul tavolo da disegno, Nayib Bukele si è trovato in una situazione difficile. Non avendo accesso al mercato, ha dovuto attingere alle sue riserve di valuta estera per pagare i debiti in dollari in scadenza. Il problema era che più le riserve si riducevano, più El Salvador perdeva la capacità di rimborsare le rate successive. Secondo il FMI, il Paese spende ogni anno circa 2 miliardi di dollari per il suo debito. All’inizio del 2024, le riserve erano scese a 2,5 miliardi di dollari. Il paese rischiava la bancarotta.

Presentazione al FMI

Nell’aprile del 2024, Nayib Bukele ha deciso di “fare un colpo di mano”, come era sua abitudine, inventando una storia di ritorno al mercato finanziario del Paese. Ma il bond da 1 miliardo di dollari emesso in sei anni aveva un prezzo enorme. Il tasso di interesse era del 12%, con un rimborso parziale previsto a partire dal 2028. Per attirare gli investitori, El Salvador ha anche promesso di pagare una maggiorazione degli interessi del 4% se il suo rating non fosse stato migliorato dalle agenzie di rating o se non avesse raggiunto un accordo con il FMI. Il Financial Times calcola poi che il costo di questo prestito tra il 2028 e il 2030 è di 333,3 milioni di dollari all’anno, un terzo in più rispetto a quello che il paese avrebbe dovuto pagare per il suo finanziamento, un terzo in più dei fondi raccolti in tre anni.

Questo debito “assurdo”, per usare l’espressione del giornale, preannunciava senza dubbio una capitolazione nei confronti del FMI: El Salvador stava salvando le sue riserve a breve termine, ma non poteva far fronte a tali obblighi a lungo termine. All’inizio di ottobre, il Paese ha evitato per un pelo il default grazie a un “debt-for-nature swap”, un meccanismo finanziario che consente di rimborsare il debito pubblico a un prezzo ridotto in cambio dell’impegno a perseguire una politica di protezione ambientale.

Nel caso di El Salvador, la banca statunitense JPMorgan Chase ha concesso al Paese 1,35 miliardi di dollari per rimborsare un miliardo di dollari di debito e destinare 350 milioni di dollari al ripristino di un fiume fondamentale per l’accesso all’acqua della popolazione. Questo accordo è stato sostenuto e finanziato dal governo di Washington. Ma anche in questo caso, la sua conclusione sembrava preannunciare la necessità di un accordo con il FMI.

Alla fine Nayib Bukele ha dovuto cedere. Il 18 dicembre 2024, il FMI annunciò che era stato raggiunto un accordo con il governo salvadoregno. Si trattava di un accordo drastico. El Salvador ha dovuto intraprendere una politica di severa austerità per ridurre il deficit primario di 3,5 punti di PIL in tre anni.

All’ordine del giorno c’erano tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici, agli appalti pubblici, ai trasferimenti ai comuni e alla riforma delle pensioni. Nel settembre dello stesso anno, Nayib Bukele aveva già dato il via libera annunciando un bilancio complessivo in pareggio per il 2025.

Ma soprattutto, il presidente ha dovuto abbandonare i suoi progetti sul bitcoin. Il FMI ha ottenuto un emendamento alla legge del 2021 per rendere “volontaria” l’accettazione della criptovaluta da parte del settore privato, la fine dei portafogli sovvenzionati, la riduzione degli acquisti governativi di bitcoin e il pagamento esclusivo delle tasse in dollari. In altre parole: il bitcoin non è più, di fatto, una valuta legale in El Salvador. La legge è stata approvata dal Parlamento a gennaio.

In cambio di queste concessioni, il Fondo Monetario Internazionale concederà al Paese un prestito di 1,4 miliardi di dollari, che lo proteggerà temporaneamente dalla bancarotta. Nayib Bukele spera che questo accordo ripristini il normale accesso del Paese ai mercati. Il premio per il rischio si è certamente ridotto, ma ci vorrà sicuramente del tempo prima che il Paese sia pienamente reintegrato nel circuito finanziario internazionale.

Un ritorno all’estrattivismo

L’accordo con il FMI ha indubbiamente salvato Nayib Bukele, ma al prezzo di una doppia sconfitta: economica e ideologica. Il suo sogno di diventare l’hub dei cripto-asset dell’emisfero occidentale si è infranto proprio nel momento in cui Donald Trump minaccia di compromettere il reddito generato dai migranti.

Per il governo salvadoregno era quindi urgente salvaguardare le relazioni con Washington, costruendo al contempo un nuovo modello economico. Per raggiungere questo obiettivo, Nayib Bukele, che a ottobre si era vantato che il prestito concesso da JPMorgan Chase aveva portato alla “più ambiziosa e impattante iniziativa ambientale nella storia” del Paese, sta ora cercando di rilanciare l’attività mineraria nel Paese, in particolare l’estrazione dell’oro.

A fine dicembre, il Parlamento, ampiamente favorevole a Nayib Bukele, ha posto fine al divieto di estrazione mineraria imposto nel 2017, prima dell’arrivo al potere dell’attuale presidente. Tale divieto era rivolto in particolare alle miniere d’oro nel nord del Paese, che avevano inquinato con il cianuro il fiume Lempa, lo stesso che verrà “risanato” con il sostegno di JPMorgan Chase.

Nonostante l’opposizione di gran parte della popolazione e della Chiesa cattolica, Nayib Bukele ha deciso di rilanciare l’attività estrattiva con, come al solito, promesse grandiose: si dice che nel sottosuolo di El Salvador ci siano 3.000 miliardi di dollari di oro, anche se nel 2017 la miniera principale aveva riserve stimate di 3,6 miliardi di oro ai prezzi di oggi. “L’oro trasformerà El Salvador”, ha promesso il presidente, che ha assicurato che questa volta le miniere saranno ‘moderne e sostenibili’.

Nayib Bukele potrebbe voler credere di aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi, ma nel frattempo dovrà trovare un modo per accelerare la crescita economica che è ancora insufficiente per far fronte ai suoi impegni finanziari a lungo termine, in un momento in cui l’austerità sta per colpire il Paese.

La repressione della polizia come base del potere

È qui che si inserisce la proposta fatta a Trump. Nayib Bukele si è fatto un nome per la repressione delle bande nel modo più duro. Dal 2021, il Paese è stato sottoposto a un regime di emergenza continua che è stato rinnovato trentaquattro volte. Più di 100.000 persone sono state arrestate e sono ancora detenute, spesso senza processo. Solo 8.000 di loro sono state rilasciate e la stampa internazionale è piena di testimonianze di famiglie che non hanno notizie dei loro cari scomparsi dopo l’arresto.

In passato, le bande salvadoregne usavano le carceri come basi operative per le loro attività. Per porre fine a queste pratiche, Nayib Bukele ha optato per la militarizzazione delle carceri e l’isolamento dei detenuti. La vetrina di questa politica è il carcere di “massima sicurezza” di Tecoluca. Questo “centro di confino per terroristi” (Cecot) può contenere 40.000 persone e attualmente ne ospita 18.000.

Dietro le sue alte mura, il gigantesco carcere è un inferno per i suoi detenuti, che subiscono regolarmente violenze da parte delle guardie. “Ho ancora gli incubi per la mia visita a Cecot”, ha dichiarato un funzionario straniero citato dal Financial Times. Il Paese è pieno di prigioni meno impressionanti, ma costruite sullo stesso modello.

Per Nayib Bukele, questa politica di repressione ha prodotto un chiaro dividendo politico. È il capo di Stato più conosciuto nel mondo del suo Paese. I salvadoregni, che vivevano nella costante paura della violenza delle bande, hanno ritrovato la calma nelle strade e sono grati al loro Presidente per questo.

Ma questa situazione non durerà per sempre. La politica ultra-repressiva presenta alcuni svantaggi. La detenzione dell’1,7% della popolazione in condizioni estreme è costosa in termini di infrastrutture e personale. In un momento in cui i cordoni della borsa si stringono, il governo dovrà fare delle scelte.

Inoltre, man mano che la popolazione si abituerà al ritorno alla calma, chiederà di più, in particolare il progresso economico, ma anche il diritto di contestare alcune decisioni. Nayib Bukele è quindi in bilico perenne, ed è per questo che compensa la sua incapacità di garantire un futuro economico con sogni folli di bitcoin una volta, oro adesso.

La specializzazione economica nella detenzione dei criminali

Per raccogliere fondi, il presidente salvadoregno ha deciso di trasformare le sue politiche ultra-repressive in un vero e proprio business. Si offre di subappaltare parte della sua politica di sicurezza agli Stati Uniti di Donald Trump, in cambio di un compenso. Come spiega Nayib Bukele, “non sarà molto per gli Stati Uniti, ma sarà molto importante per [El Salvador]”. Fino all’ultimo miliardo di dollari è vitale per il Paese.

Il Presidente di El Salvador propone che il suo Paese si specializzi nell’esportazione di servizi di detenzione per criminali pericolosi. La politica di repressione si trasformerebbe così in un posto nella divisione internazionale del lavoro. Per Nayib Bukele, questo gli permetterebbe di mantenere la sua politica di sicurezza per garantire il suo potere nel Paese. A gennaio ha pagato le bollette dell’acqua e dell’elettricità delle famiglie salvadoregne per far passare i suoi annunci di tagli al bilancio.

Il Presidente può anche sperare che, se l’esperimento sarà positivo, altri Paesi vicini all’estrema destra internazionale ricorrano ai suoi servizi. Vengono in mente l’argentino Javier Milei e l’ecuadoriano Daniel Noboa, grande ammiratore di Nayib Bukele, anch’egli afflitto dalla violenza delle bande mafiose. Il salvadoregno cerca un posto nella nuova organizzazione libertaria reazionaria che sta nascendo a Washington.

La proposta è anche un modo per Donald Trump di fare buona impressione su di lui. Con un’ambizione immediata: che ai salvadoregni negli Stati Uniti venga inizialmente risparmiata la deportazione. Finora sta funzionando. Nonostante il ritorno alla calma nel Paese, i concittadini di Nayib Bukele hanno visto mantenere il loro “status temporaneo protetto” fino al settembre 2026. È un sistema che impedisce le espulsioni sulla base della situazione interna del Paese di origine, che Donald Trump minaccia di abolire per i venezuelani, ad esempio.

In breve, Nayib Bukele sta cercando di diventare un perfetto vassallo di Washington. Intende trarre profitto dalla completa sottomissione agli Stati Uniti e dal sostegno attivo alle loro politiche. Per lui, questo è l’unico modo per mantenere un regime che rischia di crollare sotto i suoi errori economici. Ma il rischio è che il Paese diventi non tanto una destinazione per i cripto-appassionati quanto una gigantesca prigione.