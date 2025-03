Uguaglianza e giustizia: un movimento senza precedenti scuote i Balcani

La Serbia non è sola, le proteste studentesche dilagano in Croazia e Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro [Jean-Arnault Dérens]

Belgrado (Serbia) – “Un mondo, una lotta”: scritto in caratteri cirillici serbi, lo slogan è stato esposto su un enorme striscione seguito da migliaia di persone nelle strade di Lubiana. L’8 febbraio, gli abitanti della capitale slovena esprimevano la loro solidarietà agli studenti serbi, ma pretendevano anche le “scuse” del loro sindaco, Zoran Janković, anch’egli di origine serba, che aveva ritenuto opportuno sostenere il presidente Vučić.

Manifestazioni simili si sono svolte a Maribor, la seconda città di questo piccolo Paese, la cui secessione nel 1991 ha portato alla disgregazione della Jugoslavia e che ha aderito all’Unione Europea nel 2004.

In Croazia, una sorprendente ondata di sostegno si è diffusa in tutte le città universitarie del Paese: Zagabria, ma anche Spalato, Fiume, Osijek e Pola. Come in Serbia, gli studenti croati hanno brandito cartelli con un palmo insanguinato, ricordando che “la corruzione uccide” e assicurando che “i vicini sono con voi”, prima di osservare quindici minuti di silenzio in onore delle quindici vittime del crollo della stazione di Novi Sad, lo scorso 1° novembre.

Anche a Banja Luka, la capitale della Republika Srpska, l’“entità serba” di una Bosnia-Erzegovina ancora divisa, gli studenti hanno manifestato a sostegno dei loro colleghi serbi, ma è a Sarajevo che il movimento sta attualmente prendendo più slancio.

Il 10 febbraio, diverse migliaia di studenti e cittadini si sono riuniti davanti al Parlamento della Bosnia-Erzegovina su appello del gruppo informale “Hoće l’ ta promjena” (“Quando arriverà il cambiamento?”), chiedendo giustizia per le ventinove vittime delle inondazioni e delle frane avvenute il 4 ottobre nella regione di Jablanica. I cartelli ricordavano che “le vite non sono statistiche” e che “i disastri naturali sono politici”.

Anche in questo caso, i manifestanti hanno denunciato la corruzione che ha portato le autorità a trascurare la manutenzione di dighe, fiumi e sistemi di emergenza e prevenzione. “Possiamo vedere che gli studenti in Serbia sono in grado di cambiare le cose perché sono numerosi e determinati. Sono sicuro che vinceremo anche in Bosnia-Erzegovina”, ha spiegato uno studente citato dalla televisione locale.

Motivi simili

In un momento in cui un nuovo femminicidio ha gettato la Bosnia-Erzegovina nel lutto, la manifestazione organizzata domenica 16 a Sarajevo ha visto la partecipazione di poche centinaia di persone, nonostante il Paese sia ancora in attesa del voto su una nuova legge in materia. Un corteo più numeroso si è snodato per le strade di Zenica, una città industriale della Bosnia centrale con una popolazione di circa centomila abitanti. Qui la “convergenza delle lotte” assomigliava a un catalogo di richieste: la violenza domestica e l’empietà dei politici, la corruzione, l’alto costo della vita e l’inflazione sono stati denunciati in ordine sparso… Una ragazza regge un cartello che riassume tutte le questioni in gioco, chiedendo “un futuro migliore e più sicuro”.

L’ondata di rabbia iniziata in Serbia si è ora diffusa in tutti i Balcani, e ovunque le proteste hanno una somiglianza familiare. In Montenegro, gli studenti prendono apertamente a modello i loro colleghi serbi, bloccando strade e ponti e osservando lunghi minuti di silenzio in omaggio alle vittime – qui, del massacro indiscriminato del 1° gennaio a Cetinje. L’assassino ha ucciso dodici persone prima di puntare la pistola contro se stesso, ed è stata la seconda volta nel giro di pochi anni che questa cittadina di 12.000 abitanti, ex capitale reale del Paese, ha subito una tragedia simile. Al momento della tragedia, il 1° gennaio, solo sei agenti di polizia erano in servizio nell’intera municipalità, che copre un’area molto vasta.

Il giorno dopo la tragedia, gli studenti montenegrini hanno chiesto le dimissioni del Ministro degli Interni e del Vice Primo Ministro responsabile della sicurezza, sostenendo che le autorità hanno “fallito”. “Il nostro gruppo è stato creato a dicembre, in solidarietà con gli studenti serbi, ma ora abbiamo le nostre richieste“, spiega Marko Vukčević, uno dei leader del gruppo informale ‘Kamo sutra’ (”Dove andremo domani?”).

Dopo il blocco del ponte principale nella capitale Podgorica il 1° febbraio, altri blocchi di strade e incroci hanno avuto luogo in tutto il Paese, in particolare a Budva e Cetinje. Il 13 febbraio, studenti e cittadini hanno bloccato la sede del governo per sei ore.

In un Paese politicamente polarizzato come il Montenegro, le autorità hanno reagito accusando gli studenti di essere legati a “reti di criminalità organizzata”, ma soprattutto al Partito Democratico dei Socialisti (DPS), il partito di Milo Đukanović, estromesso dal potere nel 2020 dopo trent’anni di dominio incontrastato sul Montenegro. Gli studenti respingono queste accuse, spiegando che tra loro si trovano tutte le opinioni politiche, che alcuni hanno familiari coinvolti nel DPS, altri nei partiti dell’attuale maggioranza… Lo stesso discredito sembra colpire tutti i partiti agli occhi della maggior parte degli studenti.

“Questa convergenza di proteste non ha precedenti nei Balcani. Ovunque si ritrova la stessa denuncia della corruzione e la stessa richiesta di democrazia diretta nei plenum che abbiamo sperimentato nel 2011 in Croazia”, spiega il filosofo Igor Štiks, lui stesso native di Sarajevo, storico animatore del movimento studentesco croato, che insegna a Belgrado.

Anche in Grecia

Anche in Grecia, dove ci si appresta a commemorare il 28 febbraio 2023 il biennale del disastro ferroviario di Tempé che causò cinquantasette vittime, l’opposizione e la società civile sono scese in piazza per chiedere che venga rivelata “tutta la verità” sulla tragedia. Il 7 febbraio, gli insegnanti delle scuole secondarie si sono uniti agli studenti nelle manifestazioni in molte città. Ad Atene hanno partecipato 40.000 persone, una cifra che ricorda le grandi proteste contro i piani di austerità degli anni 2010.

“Viviamo in una società insicura, una società in cui le competenze professionali passano sempre in secondo piano e la cosa più importante è avere la tessera del partito al potere”, ha spiegato uno studente di Podgorica, la capitale del Montenegro, intervistato da Radio Free Europe. Questa osservazione non vale solo per il suo Paese, ma per tutti quelli della regione, siano essi già membri dell’Unione Europea (UE) o solo candidati. Le mobilitazioni regionali che coinvolgono diversi Paesi sono ormai all’ordine del giorno.

Un movimento di boicottaggio dei supermercati è iniziato in Croazia il 24 gennaio e si è rapidamente diffuso negli altri Paesi della regione: Slovenia, Montenegro, Kosovo, Macedonia settentrionale e Serbia. Tutti i Paesi della regione (all’interno e all’esterno dell’UE) hanno registrato un’inflazione particolarmente elevata dall’inizio della guerra in Ucraina. Sebbene sia rallentata, nel 2024 si attesterà ancora al 4,5% in Croazia, ben al di sopra della media UE. Allo stesso tempo, gli stipendi rimangono significativamente più bassi, nonostante gli aumenti significativi degli ultimi anni, che hanno spesso ampliato il divario tra le capitali più avvantaggiate e le province.

L’alto costo della vita

I consumatori balcanici sono particolarmente critici nei confronti delle disuguaglianze che subiscono. Perché lo stesso detersivo di marca tedesca costa 0,95 euro in Germania e fino a 2,75 euro in Croazia, in un supermercato DM? In questo esempio, fornito dal movimento dei consumatori croato ECIP, la mobilitazione ha dato i suoi frutti, poiché il prezzo di questo detersivo per piatti è sceso a 1,25 euro, ma queste discrepanze sono comuni: in tutti i Paesi della regione, il circuito dei supermercati è ampiamente controllato dalle catene occidentali.

Anche l’industria alimentare, molto sviluppata in Serbia, è passata in gran parte sotto il controllo straniero e un gran numero di prodotti viene importato. Lo stesso panetto di burro viene venduto a tre euro in Germania e a cinque in Bosnia-Erzegovina. Secondo studi sindacali, in Bosnia-Erzegovina come in Serbia, due stipendi medi sono insufficienti a coprire il paniere domestico di una famiglia di quattro persone – a cui vanno aggiunte tutte le altre spese: per l’alloggio, l’abbigliamento, i viaggi, ecc.

Che si tratti di denunciare i prezzi elevati, la corruzione o l’inettitudine dei politici, che rendono possibili disastri “naturali” o uccisioni di massa, si sentono le stesse richieste di giustizia e uguaglianza. Le richieste degli studenti sono chiare: chiedono semplicemente il rispetto della legge e della Costituzione”, spiega la regista serba Mila Turaljić. Eppure è proprio questo che il regime di Aleksandar Vučić non può fare”. È anche la vacuità della retorica europea sullo stato di diritto e sui “progressi” che sarebbero stati compiuti dai Paesi candidati all’adesione che viene ora messa a nudo, rivelata dal “silenzio assordante” dell’Unione sull’ondata di rivolta che sta scuotendo la Serbia e che potrebbe estendersi all’intera regione.