«La nuova Siria deve far smettere gli attachi turchi al Rojava»

Mediapart ha incontrato Nesrîn Abdullah, la comandante in capo dell’YPJ, l’esercito femminile del Rojava [Rachida El Azzouzi]

Hassaké (Rojava, Kurdistan, Siria) – Nesrîn Abdullah è comandante in capo e portavoce delle Unità di protezione delle donne (YPJ), le brigate femminili delle Forze democratiche siriane (FDS), il braccio armato dell’amministrazione autonoma curda della Siria, che controlla gran parte del nord-est del Paese. In un’intervista a Mediapart, reagisce allo storico appello di Abdullah Öcalan, fondatore del PKK, per la fine della lotta armata. Sottolinea che i curdi siriani si considerano ancora in guerra e non intendono deporre le armi.

La leader militare, ex giornalista coinvolta nella rivoluzione femminile del Rojava fin dal suo inizio, è appena tornata dal fronte. Si rammarica che il nuovo governo siriano non riconosca a sufficienza l’autonomia de facto che esiste nel Rojava, chiede al nuovo presidente Ahmed al-Charaa di porre fine agli attacchi provenienti dalla Turchia e invoca un cambiamento di mentalità per riconoscere il ruolo centrale delle donne, anche nei ranghi dell’esercito.

Mediapart: Come ha accolto l’appello di Abdullah Öcalan?

Nesrîn Abdullah : L’appello di Abdullah Öcalan è storico per tutto il Medio Oriente, non solo per la Turchia. L’ho ascoltato più volte. È un appello molto chiaro alla democrazia e alla pace. Non è una resa. Non è la prima volta che Öcalan agisce per la pace. Finora non ha funzionato. Sta iniziando un nuovo processo. Le cose accadranno passo dopo passo, non da un giorno all’altro.

Le Forze Democratiche Siriane potrebbero deporre le armi nel breve o medio termine?

Öcalan chiede al PKK, non ai curdi siriani, di deporre le armi. Non crediamo che le armi siano la soluzione: dovrebbero essere l’ultima risorsa quando non c’è una politica democratica. Dovrebbero essere usate per proteggersi. Qui, nel nord-est della Siria, è guerra. Non c’è dibattito. Non possiamo deporre le armi.

Damasco rifiuta qualsiasi scenario confederale in Siria. L’autonomia de facto che avete conquistato in Rojava dal 2013 è minacciata dal nuovo governo?

I curdi siriani non vengono presi in considerazione nelle decisioni politiche e militari del nuovo governo di Damasco. Per questo non attribuiamo loro alcuna importanza.

Ma come potete avere una qualche influenza in questa nuova Siria se non siete presi in considerazione?

Questo creerà contraddizioni e ostacolerà la creazione della necessaria unità del popolo siriano. Il nuovo governo di Damasco non rappresenta la diversità del nostro popolo e delle sue diverse comunità.

Ahmed al-Charaa promette un nuovo governo che incarnerà “la diversità della Siria” (l’annuncio del nuovo governo, previsto per il 1° marzo, non è stato fatto al momento della pubblicazione di questo articolo). Potete crederci quando i curdi sono stati uno dei grandi assenti alla conferenza nazionale sul dialogo siriano, che si è svolta il 25 febbraio?

Permettetemi di rispondervi con una domanda. Il [jihadista] Abu Mohammed al-Joulani diventerà davvero Ahmed al-Charaa? Non è sulle parole ma sui fatti che possiamo giudicare le sue politiche. E al momento, le sue azioni non corrispondono alle sue promesse. Per diventare al-Charaa, Joulani deve cambiare seriamente mentalità.

Ha incontrato i rappresentanti dell’FDS. In linea di massima, non ci sono problemi, e il terreno comune e il compromesso sono possibili. Ma non appena si entra nei dettagli, le discussioni si chiudono.

Come segno di buona volontà, l’amministrazione autonoma della Siria nord-orientale ha ripreso le consegne di petrolio alle zone governative. Se i colloqui dovessero rimanere in stallo, questo accordo verrebbe compromesso?

Per noi non si tratta affatto di petrolio, ma di umanità. La gente dall’altra parte è il popolo siriano, è il nostro popolo. Hanno bisogno di petrolio e di benzina. Per questo abbiamo ripreso le consegne.

Il popolo del Rojava ha bisogno di acqua ed elettricità, e Ahmed al-Charaa non sta chiedendo alla Turchia di smettere di bombardare la diga di Tichrine, che fornisce questi due preziosi elementi…

Se Ahmed al-Charaa è davvero il presidente della Siria, deve chiedere ai turchi di smettere di attaccare la Siria. Cosa che finora non hanno fatto. Le milizie islamiste al soldo della Turchia che ci attaccano sotto la bandiera dell’Esercito nazionale siriano (SNA) sono state aggregate al nuovo esercito siriano che al-Charaa sta costruendo. In altre parole, siamo attaccati anche dal nuovo governo di Damasco.

Le Forze Democratiche Siriane, che riuniscono combattenti curdi e arabi, si uniranno a questo nuovo esercito siriano?

La proposta di Al-Charaa è che ogni combattente si unisca al nuovo esercito individualmente. Questo non è il punto di vista delle FDS, che propongono l’integrazione delle nostre forze nel loro insieme. Le FDS hanno una grande esperienza. Potrebbero essere una risorsa per il futuro del Paese. Anche se la discussione non si è svolta nelle giuste condizioni, rimaniamo aperti perché l’obiettivo principale delle FDS è garantire la sicurezza del popolo siriano.

Se le brigate femminili dell’YPJ non venissero integrate per il fatto di essere un esercito di donne, questo sarebbe un punto di rottura per voi?

Sì, è ovvio. Se le FDS finiranno per essere integrate nel nuovo esercito siriano, dovrà essere con l’YPJ. L’YPJ è stato costruito con l’idea di proteggere le donne, non solo le donne curde o quelle del nord-est della Siria, ma tutte le donne della Siria. È stato progettato per non dipendere da un esercito di uomini per difendere le donne siriane. L’obiettivo è chiaramente quello di costruire un esercito di donne siriane che protegga tutte le donne siriane.

Quando la Turchia, Daesh e i vari mercenari ci hanno attaccato, si è alzato un esercito di uomini per proteggerci? No. Non ci è mai stato garantito che gli uomini ci avrebbero difeso? Non ci è mai stato garantito che gli uomini ci avrebbero difeso. Siamo un esercito che protegge il popolo.

La nascita di questo esercito di donne ha contribuito a cambiare l’atteggiamento patriarcale e a far progredire i diritti e le libertà delle donne in Rojava?

Sì, è così. Anzi, è stato notevole. Lo vedo nel rapporto con mio padre! La creazione dell’YPJ ha ribaltato la mentalità. Qui gli uomini ripongono il loro onore nelle donne, nelle loro sorelle, nelle loro mogli, nelle loro madri, nelle loro cugine, il che spiega la persistenza dei delitti d’onore. Non le vedono come persone, ma come il loro stesso onore.

La nascita dell’YPJ e, più in generale, la rivoluzione femminista che stiamo conducendo in Rojava mirano a smantellare tutto questo, a far capire loro che siamo il nostro onore e quello di nessun altro. Non siamo proprietà delle nostre famiglie. Non siamo proprietà delle nostre famiglie. Le donne sono ora viste come una forza di decisione, di azione e di parola. Il suo corpo e la sua persona non sono più una questione di vergogna o di onore. Sono ora fonte di orgoglio e di rispetto.

Diverse ONG hanno espresso allarme per le violazioni dei diritti umani che coinvolgono i prigionieri jihadisti detenuti dalle SDF.

Non abbiamo sentito queste ONG quando le nostre guardie carcerarie sono state bruciate vive o decapitate durante l’ammutinamento nella prigione di Hassaké nel 2022 [la prigione, che ospitava un gran numero di jihadisti, era stata brevemente presa in consegna da Daesh – n.d.t.].

Come valuta il rischio di una recrudescenza di Daesh?

Gli attacchi della Turchia e i bombardamenti di Israele sulle infrastrutture e sull’arsenale militare siriano ci stanno indebolendo e stanno aprendo la strada a una rinascita di Daesh. Più di 12.000 combattenti di Daesh sono detenuti nelle prigioni gestite dalle FDS. La maggior parte di loro sono stranieri. Se vengono rilasciati in libertà, cosa succederà? Se la coalizione si ritira e la Turchia continua ad attaccarci, cosa succederà? La responsabilità deve essere condivisa. Questo fardello non può ricadere solo sulle nostre spalle.

Quali sono le vostre raccomandazioni?

O ogni Paese riprende i propri cittadini e li processa secondo la propria legge, oppure creiamo qui un tribunale internazionale per processare questi prigionieri. Lo chiediamo da anni. Non si è mai concretizzato.