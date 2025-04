Genova, le Forme della danza contemporanea

A Genova è in corso l’edizione 2025 di ReC (Resistere e Creare), rassegna di danza contemporanea

Un samurai giapponese vestito solo di un’hakama candida, che brandisce un fuscello di rami come se fosse una katana. E che parla anche un ottimo italiano nel talk con il pubblico, a conclusione dello spettacolo in cui la sua coreografia (A deal with instinct) è parte di un trittico a cura della compagnia di Carolyn Carlson.

Che torna così a Genova con Islands, tanto tempo dopo quell’Underwood che nel 1982 portò sul palco del glorioso Teatro Alcione, successivamente un po’ ingloriosamente riconvertito a cinema porno che negli anni Novanta ospitò anche le ben diverse performance di Moana Pozzi, per chiudere poi i battenti definitivamente ed essere trasformato in box per auto.

Accanto a Yutaka Nakata oggi sulle scene del Teatro della Tosse, l’italiano Riccardo Meneghini con The seventh man e Tero Saarinen con Room 7, tutti danzatori che con la celebre coreografa e danzatrice statunitense vantano una collaborazione creativa di lunga data.

Ha preso il via FORME, edizione 2025 di ReC (Resistere e Creare), rassegna di danza contemporanea con una ricca programmazione che presenta spettacoli sui palcoscenici e in spazi non convenzionali e site specific alternati a momenti di dialogo, residenze e sostegni produttivi, incontri, laboratori, workshop e approfondimenti che coinvolgono artisti, operatori e pubblico.

Tra gli spettacoli ospiti 3 sono i titoli internazionali in prima nazionale oltre al progetto di Carolyn Carlson: Glorious Bodies /Circumstances vzw, Piet Van Dycke (BE/NL) spettacolo di confine tra circo classico e contemporaneo, commovente e pieno di speranza sulla capacità dei nostri corpi , che fa luce sul processo di invecchiamento in un modo unico; Dance’n Speak Easy /Wanted Posse (FR), uno spettacolo per tutti in cui danza e burlesque si uniscono in un cocktail inaspettato che fonde I passi della house dance con quelli del Charleston, le performance della breakdance con la vivacità del Lindy Hop , l’hip hop free style con il ritmo frenetico del Jitterbug; Beasts and Bodies (DE), nuovo spettacolo della compagnia tedesca Overhead Projects fondata e guidata da Tim Behren , in un lavoro dedicato alle forme di bestialità e agli immaginari collettivi che vi si associano.

Altri 3 titoli internazionali a Genova in prima regionale: Beytna, lavoro della compagnia internazionale Maqamat (LE) fondata da Omar Rajeh, pioniere della danza contemporanea, fondatore anche della Beirut International Platform of Dance; Les Nuits Barbares, gioiello del coreografo franco-algerino Herve Koubi, un inno alla cultura mediterranea, alla bellezza, alle origini comuni dei popoli e al valore delle contaminazioni; We came to dance, dall’Iran una performance di struggente potenza della drammaturga Nasim Ahmadpour con la regia di Ali Asghar Dashti, in collaborazione con Festival d’Automne di Parigi; una lettera d’amore al teatro, una coreografia solo immaginata, che ci rende testimoni e responsabili delle storie degli artisti iraniani.

In calendario anche i lavori di 9 coreografi nazionali come Sahara - SOCIETAS/Claudia Castellucci (Leone d’argento), Giocasta - Balletto Civile/ Michela Lucenti che debutta a Torinodanza nel settembre 2025, Ballroom e Miss Lala al circo Fernando di ZEBRA cultural zoo/ Chiara Frigo, La foresta trabocca di Antonio Tagliarini, Le sacre du primtemps di Dewey Dell/ Castellucci Matera (lavoro ospitato nel 2025 al Mime Festival di Londra e in tournée in tutto il mondo),Flux Experience di Fattoria Vittadini, NEINE/ CifraDanzaTeatro/ Luca Sansoé, I’ve loss of attention di CollettivoEffe/ Giulia Odetto, Nero di Nicoletta Bernardini/Marco Traversone(installazione performativa).

Con il sostegno di ReC saranno 6 le compagnie italiane a presentare i loro lavori e progetti in prima nazionale: Chi sopravvive fa i saluti DEOS / Giovanni di Cicco, Quiver Sanpapié/Lara Guidetti in collaborazione con la Turchia, Bambu / Roberto Castello/ Aldes/ progetto di circuitazione nazionale di coreografia inedita africana under 35 che debutta a Romaeuropa festival, Birdsong e Breathing Room Chiasma/Salvo Lombardo (con sostegno produttivo per Birdsong nuova creazione in cantiere), O / Formicola e Blu Mamuth(installazione performativa con musica dal vivo), Tabù / Funa performing arts/Marianna Moccia e, infine, la prima nazionale di Danza Cannibale di Davide Valrosso/Nina Associazione.

SI intrecciano inoltre al programma, 6 produzioni Teatro della Tosse targate ReC : L’impasto di Maria Francesca Guerra / Stefano Guarnieri/ Federico Bagnasco, Natura morta di e con Cristiano Fabbri, Mario e Maria di Vallebona/Blanchut ,collaborazione internazionale con Poetic Punkers, Les Riches Claires che debutta nella rassegna di ERT/CARNE diretta da Michela Lucenti ; ATOMIC-A con giovanissimi danzatori della compagnia Mechanical Monkeys, CAN CAN un nuovo progetto e regia di Giovanni Ortoleva di cui viene presentato un primo studio in anteprima nazionale a novembre 2025 e il progetto SWARM (FR/NL) movimento di Simomo Boujarra e musica di Floor van Leeuwen in prima nazionale all’interno di Electropark 2025 ospitato nelle sale in centro storico del Teatro della Tosse in collaborazione con la rassegna.

CALENDARIO SPETTACOLI

28 – 30 marzo – Teatro del Ponente

LOBO ZENA FESTIVAL

Poetic Punkers

5 aprile – ore 19:00 – Chiostro e Museo Sant’Agostino

NEINE – di papaveri e consolazione

Cifradanzateatro

05 aprile – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – sala Trionfo

ISLANDS

Carolyn Carlson Company

The Seventh man

Con Riccardo Meneghini

A deal with instinct – Prima nazionale

con Yutaka Nakata

Room 7

Con Tero Saarinen

11- 12 aprile ore 20:30- Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

GLORIOUS BODIES – Prima nazionale

Piet Van Dycke, Produzione Circumstances vzw

13 aprile- ore 18:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Campana

MARIO E MARIA – Il turista del sentimento

Poetic Punkers

2 maggio – dalle ore 15:30 – Teatri di S.Agostino – Tutte le sale

GENOVA DANZA L’AFRICA

A cura del festival di danza africana Noo Ko Bok

9 maggio – ore 11:30 e 19:30 – Teatro del Ponente

ZETA come gli ultimi

Federica Loredan

17 maggio 2025 – ore 20:30- Teatri di S.Agostino – sala Trionfo

DANCE N’SPEAK EASY – Prima nazionale

Wanted Posse

1 novembre – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

2 novembre – ore 18:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

SAHARA

Claudia Castellucci / Societas

6 novembre – ore 20:30– Teatri di S.Agostino – Sala Agorà

7 novembre – ore 18:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Agorà

LA FORESTA TRABOCCA

Roberto Tagliarini/INDEX

7 novembre 2025 – ore 20:30- Teatri di S.Agostino – sala Trionfo

8-9 novembre 2025 – ore 19:00 – Teatri di S.Agostino – sala Trionfo

LE SACRE DU PRINTEMPS

Musica originale: Igor Stravinskij, Concept e regia Dewey Dell

19 – 20 novembre – ore 20:30 – Sala Trionfo

QUIVER- Prima nazionale

Compagnia Sanpapiè

26 – 27 novembre – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – sala Agora’

WE CAME TO DANCE

Nasim Ahmadpour , Ali Asghar Dashti

28 – 29 novembre – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

BEYTNA

Omar Rajeh/Maqamat

5 dicembre – Teatri di S.Agostino

NERO

Nicoletta Bernardini e Marco Traversone

5 dicembre – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

BEASTS & BODIES – Prima nazionale

Overhead Project

19 – 20 dicembre – ore 20:30 – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

LES NUITS BARBARES

Hervé Koubi

