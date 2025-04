Acrobazie tra corpo, spazio e tempo

Creatività emergente e molteplicità dei linguaggi artistici, in corso a Genova l’edizione 2025 di Circus Zone

Si arrampica a piedi nudi su un’alta asta metallica che assomiglia in modo inquietante a una forca, sulla quale disegna inedite figure di tai-chi verticale, sventola come uno stendardo che garrisce al rallentatore…

E’ la danza acrobatica che Mathilde Van Volsem in “Sospendue e.s.” ha presentato, per un pubblico di autentici intenditori, sul palco più alto che largo del piccolo, prezioso, scrigno del Tiqu, Teatro di quartiere nel Centro storico genovese. Aprendo così un nuovo capitolo per Cirus Zone, collaborazione iniziata nel 2021 tra Le Sirque e Sarabanda.

La performance esplora il rapporto tra corpo, spazio e tempo attraverso la sospensione in un che approccio mette in gioco i principi fondamentali del circo, dove gravità e movimento diventano elementi narrativi a sé stanti. Il corpo sospeso si trova così in un luogo sottile, in un’oscillazione sensibile. Un corpo fluttuante che mette in discussione coordinate fondamentali e sempre date per acquisite del movimento: postura, l’equilibrio e la forza fisica. Giocando con l’altezza e la gravità, l’artista ridefinisce la nostra percezione dell’ambiente scenico. La sospensione rallenta ed estende il tempo in modo percettivo, invitando gli spettatori a un’esperienza sensoriale e contemplativa.

Mathilde Van Volsem si è formata inizialmente come ballerina al Conservatorio Nazionale di Parigi. Ha poi scoperto il circo con Guy Alloucherie e poi con Chloé Moglia, con cui ha lavorato per diversi anni, diventando un’acrobata in sospensione. Ha scritto diversi spettacoli basati su questa pratica e si esibisce anche in alcuni spettacoli per Chloé Moglia.

L’edizione 2025 di CIRCUS ZONE è focalizzata sulla creatività emergente e sulla molteplicità dei linguaggi artistici nel mondo del circo, ponendo l’accento sull’importanza della formazione e dell’accompagnamento di giovani artisti. Un percorso che Sarabanda segue da molto tempo, grazie alle diverse reti nazionali e internazionali di cui fa parte e da cui nascono progetti e opportunità di visibilità per gli artisti. CIRCUS ZONE vuole essere “pista di lancio” di nuove produzioni nazionali e internazionali di Circo Contemporaneo.

La rassegna, giunta alla sua 6a edizione, è realizzata con il supporto di Istituto Francese in Italia e Fondazione Nuovi Mecenati Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea.

Circus Zone si chiude domenica 4 maggio (ore 18.30) alla Sala Trionfo del Teatro della Tosse con “Hertz”, uno spettacolo di e con Marcelo Nunes (Cie Dissociée), work in progress finalista di Circusnext 2025.

→ INFO