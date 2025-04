Senza crescita, il Canada va dritto verso la crisi

La guerra doganale scatenata da Trump minaccia un’economia dipendente dagli USA e già debole da anni [Romaric Godin]

La nebbia. I canadesi che lunedì 28 aprile si recheranno alle urne per rinnovare il parlamento federale dovranno fare la loro scelta senza alcuna certezza sul futuro della loro economia.

Tanto che la banca centrale del Paese, la Bank of Canada (BoC), nella sua ultima conferenza stampa del 16 aprile ha dovuto ammettere di non poter vedere molto nel futuro: “L’incertezza nelle politiche commerciali sta rendendo difficile la pianificazione per le famiglie, le imprese e i governi”, ha dichiarato.

“Dare ai canadesi un falso senso di precisione sarebbe certamente un disservizio”, ha aggiunto il governatore della BoC Tiff Macklem: ‘Ciò che accade all’economia canadese e all’inflazione dipende in modo critico dalla politica commerciale degli Stati Uniti, che rimane altamente imprevedibile’.

La BoC ha quindi pubblicato due scenari per i prossimi anni, agli estremi opposti dello spettro. Il primo, con un livello minimo per le tariffe, vede la crescita indebolirsi all’1,6% alla fine del 2027 (il suo livello alla fine del 2024). Il secondo si basa sulle massime restrizioni al commercio con gli Stati Uniti e porterebbe a una “significativa recessione”. Il futuro si trova senza dubbio tra questi due limiti. In altre parole, non sarà certo roseo.

Questo è abbastanza logico. L’economia canadese è fortemente intrecciata con quella del suo vicino meridionale. Nel 2024, le aziende canadesi hanno esportato negli Stati Uniti ben 577 miliardi di dollari canadesi (circa 366,3 miliardi di euro), mentre le importazioni da questo Paese hanno totalizzato 484,6 miliardi di dollari canadesi (circa 307,7 miliardi di euro). Lo scorso anno, il mercato statunitense ha rappresentato il 75,9% delle esportazioni e il 62,2% delle importazioni.

Per un Paese le cui esportazioni rappresentano il 30,5% del PIL e 0,7 punti di crescita, le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sono fondamentali.

Uno “shock senza precedenti”

Da quando Donald Trump è salito al potere il 20 gennaio, il Canada è nel suo mirino. Il motivo è semplice. Il padrone di casa della Casa Bianca è ossessionato dai deficit commerciali del suo Paese, che è determinato a ridurre drasticamente. Nel 2024, gli Stati Uniti avranno un deficit commerciale con il Canada in termini di manufatti pari a 63,3 miliardi di dollari (circa 55,7 miliardi di euro). Anche se, includendo i servizi, questo deficit si riduce a 51 miliardi di dollari, l’amministrazione Trump vede in questa situazione uno “squilibrio” che intende correggere con le tariffe.

Dal 4 marzo, i prodotti canadesi che non rientrano nell’USMCA, il successore dell’Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) dal 2020, sono soggetti a una tariffa del 25% all’ingresso negli Stati Uniti.

L’acciaio e l’alluminio (circa il 6,7% delle esportazioni canadesi negli Stati Uniti) sono stati tassati rispettivamente del 50% e del 35%. I prodotti energetici, invece, sono soggetti a una sovrattassa di solo il 10%. Nel 2024, questi prodotti, in particolare il petrolio, rappresenteranno 176,2 miliardi di dollari canadesi (circa 111,8 miliardi di euro) di esportazioni verso gli Stati Uniti, pari al 32% del totale.

Il Canada ha risposto imponendo tasse sui prodotti statunitensi. In altre parole, la relazione economica interdipendente tra i due Paesi è stata gravemente danneggiata. E, logicamente, l’intero modello economico canadese è a rischio.

Naturalmente, le tariffe non fermano il commercio. Ma a parte il petrolio e il gas, i prodotti canadesi sono simili a quelli americani. A differenza dei prodotti messicani, che possono sempre contare su un vantaggio in termini di costo del lavoro, i prodotti canadesi sono particolarmente sensibili alla concorrenza statunitense. Con un dazio doganale del 25%, sono abbondantemente rimpiazzabili.

Anche trovare nuovi sbocchi per le aziende canadesi sarà probabilmente difficile, dato che la crescita rimane debole. Certo, il Canada ha recentemente firmato un accordo di libero scambio con l’Unione Europea, il famoso Ceta, ma l’UE è una zona praticamente in stagnazione ed è aperta anche ai concorrenti del Canada. Ecco perché Tiff Macklem descrive la crisi commerciale con gli Stati Uniti come uno “shock senza precedenti in oltre cento anni”.

Un’economia in ripresa

Questo shock è arrivato in un momento particolarmente negativo per il Canada, che sta lottando per uscire da un lungo periodo di stagnazione. Nel 2024, la crescita del PIL ha subito una leggera accelerazione, raggiungendo l’1,6% (dopo l’1,2% del 2023), trainata dai servizi, in particolare dal commercio al dettaglio e dalla ristorazione. Ma questi livelli di crescita rimangono bassi per un Paese un tempo abituato a competere con i tassi di crescita degli Stati Uniti, compresi tra il 2,5% e il 3%.

Se confrontiamo l’evoluzione del PIL canadese e statunitense dal 2008, vediamo che le due curve si sovrappongono fino alla crisi sanitaria, quando divergono nettamente a favore degli Stati Uniti, la cui crescita è di 6,7 punti superiore a quella canadese nell’intero periodo.

La situazione è resa ancora più critica dal fatto che, dalla metà degli anni ’90, la crescita non è più riuscita a tenere il passo con la dinamica demografica del Paese. In breve, il PIL pro capite sta diminuendo. Nel 2024 il calo sarà dell’1,4%, dopo una diminuzione dell’1,3% nel 2023. La crescita canadese, dunque, è illusoria. In realtà negli ultimi due anni il Paese s’è impoverito.

Secondo la Banca Mondiale, nel 2023 il PIL pro capite a parità di potere d’acquisto e in dollari costanti sarà inferiore al livello del 2018. Tra il 2014 e il 2023, questo indicatore sarà aumentato solo dell’1,8%. In altre parole, nell’ultimo decennio il Paese è passato dalla stagnazione alla recessione. Nel 2014, questo stesso PIL pro capite rappresentava il 78,2% del suo equivalente statunitense. Nel 2023, questo rapporto è sceso ad appena il 67,5%.

Come si spiega questa flessione? Sebbene il Canada abbia il nono PIL nominale più grande al mondo (ma il sedicesimo in termini di parità di potere d’acquisto), è un Paese altamente non industrializzato. Solo il 9% del PIL proviene dal settore manifatturiero. La maggior parte della crescita proviene dai consumi delle famiglie: tra il 2007 e il 2019, secondo Statistics Canada, hanno rappresentato il 74,5% della crescita del Paese.

Per molto tempo è stato il mercato immobiliare a sostenere la crescita. Tra il 2000 e il 2007, gli investimenti residenziali sono passati dal 5,93% al 7,9% del PIL. Dopo la crisi del 2008, gestita dall’attuale primo ministro Mark Carney in qualità di governatore della Banca d’Italia, la crescita del settore immobiliare ha subito un lieve rallentamento, ma è rimasta centrale. E anche se la quota delle esportazioni sul PIL è diminuita di 7 punti percentuali nell’ultimo quarto di secolo, il settore petrolifero rimane una componente importante dell’economia canadese.

Essendo un’economia fortemente orientata ai servizi, il Canada è fortemente dipendente dal commercio estero. Il consumismo richiede di fatto massicce importazioni, soprattutto dagli Stati Uniti. Queste importazioni sono coperte dalle esportazioni, in particolare di petrolio.

Ma dopo la crisi sanitaria, l’economia canadese ha subito un forte rallentamento, sotto un doppio colpo: l’inflazione e la fine della bolla immobiliare. Tra il 2019 e il 2024, gli investimenti residenziali sottrarranno 8,3 miliardi di dollari canadesi (circa 5,2 miliardi di euro) alla crescita del Paese. Questo è l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse sui prezzi, che sono diventati astronomici. Certo, gli investimenti in prodotti tecnologici sono aumentati notevolmente, del 27% in questi cinque anni, ma non sono sufficienti, mentre gli investimenti produttivi complessivi sono diminuiti.

È questo rallentamento del settore immobiliare e l’assenza di uno stimolo in stile Biden a spiegare il divario tra l’economia canadese e quella statunitense negli ultimi cinque anni.

Allo stesso tempo, i consumi delle famiglie hanno continuato a crescere (+1,8% nel 2023 e +2,4% nel 2024), trainati soprattutto dai servizi e in particolare dalle spese vincolate (sanità, istruzione, affitti, assicurazioni). Questo fenomeno è già stato osservato negli Stati Uniti e si riflette nell’insoddisfazione dei consumatori in un contesto di inflazione.

Secondo i dati di Statistics Canada, tra il 2020 e il 2024, i salari saranno aumentati leggermente meno rapidamente dei prezzi in generale: +17,1% per i salari e +17,45% per i prezzi. Il tenore di vita è quindi rimasto stabile, mentre alcune voci di spesa abituali, come l’abitazione (+24%), hanno subito un forte aumento. Il tutto in un contesto in cui la crescita non tiene il passo con l’aumento della popolazione.

Un modello da ridefinire

Insomma, la continuità dei consumi non è sinonimo di benessere e solo pochi mesi fa Justin Trudeau, primo ministro dal 2015, e il suo partito erano diventati molto impopolari per questo motivo. Sono gli attacchi di Donald Trump che hanno permesso al Partito Liberale di rimontare nell’opinione pubblica, mentre i Conservatori sono identificati come favorevoli al presidente americano.

Nel giugno 2024, con il rallentamento dell’inflazione, la Banca del Canada ha iniziato un ciclo di tagli dei tassi. Il suo tasso di riferimento è sceso dal 5% al 2,75% nel febbraio 2025. Questo allentamento monetario spiega gran parte della ripresa alla fine del 2024. Ma ora la BoC non sa più cosa fare.

Continuare a tagliare i tassi sosterrebbe la domanda a fronte del calo delle esportazioni, ma questa domanda implicherebbe un aumento delle importazioni statunitensi, rese più costose dalle tariffe di ritorsione del Canada. Il rischio di un ritorno dell’inflazione sarebbe quindi reale.

Ma se la Banca d’Inghilterra dovesse alzare i tassi per contrastare l’inflazione, non si vede come il Paese possa evitare la recessione, anche se i settori di esportazione saranno in difficoltà. Il 16 aprile, Tiff Macklem ha quindi deciso di non fare nulla e di lasciare i tassi invariati.

La sfida per il prossimo governo sarà quella di definire un nuovo modello economico. Più facile a dirsi che a farsi, senza dubbio. Soprattutto perché le piattaforme economiche dei due partiti principali, il Partito Liberale (uscente) e il Partito Conservatore, non sembrano davvero all’altezza della sfida.

I conservatori criticano la dipendenza dei liberali dagli Stati Uniti, ma hanno contribuito a crearla e non hanno una strategia alternativa. I liberali, da parte loro, difendono una posizione ferma contro Washington e parlano di legami più stretti con l’Europa. Ma gli elementi concreti di questo sviluppo rimangono poco chiari.

L’approccio dei politici canadesi è quello di trovare un modo per convincere gli Stati Uniti a ripristinare lo status quo ante. Un esito improbabile, che nemmeno la Banca d’Italia prevede. Già indebolita, l’economia canadese si trova ora ad affrontare una grave crisi.