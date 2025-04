L’eredità in chiaroscuro di Bergoglio

Perché è importante la morte di questo Papa e perché un sito web socialista dovrebbe occuparsene? [Dave Kellaway]

Qui in Italia la notizia della morte di Papa Francesco è stata ripresa da un sito all’altro, con un’immensa quantità di dettagli sul suo pontificato e discussioni su quanto abbia cambiato o meno la Chiesa cattolica. Tutti i canali televisivi statali e privati hanno più o meno sospeso la loro normale programmazione. Non c’è dubbio che Papa Francesco abbia suscitato una reazione positiva simile a quella di un altro riformatore del Vaticano, Papa Giovanni XXIII, che era molto popolare. Egli organizzò il riformista Concilio Vaticano II all’inizio degli anni Sessanta, che modernizzò il rito e diede più potere ai laici.

Anche la natura della sua morte lo ha reso famoso all’opinione pubblica. Nonostante fosse prossimo alla morte durante il suo recente ricovero in ospedale, ha insistito per andare in piazza San Pietro e impartire la tradizionale benedizione pasquale. È morto per un ictus e un attacco di cuore il giorno dopo.

Perché è importante e perché un sito web socialista dovrebbe occuparsene?

Tanto per cominciare, nel mondo ci sono circa 1,4 miliardi di cattolici e gli attivisti probabilmente combatteranno fianco a fianco con persone di questa fede nei loro luoghi di lavoro, nelle loro comunità e nelle loro campagne. Inoltre, il Papa ha una piattaforma globale. I media tradizionali riportano le sue dichiarazioni e discutono le sue argomentazioni. Allo stesso tempo, la Chiesa cattolica come istituzione e congregazione ha una grande influenza in molti Paesi. Di recente ha parlato molto chiaramente contro il trattamento disumano dei migranti da parte di Trump. Lo ha scritto anche in una lettera critica ai vescovi statunitensi.

Le sue parole positive a sostegno dei migranti legittimano e sostengono il clero e i laici cattolici che lavorano attivamente per accogliere i rifugiati in opposizione a governi reazionari come quello della Meloni in Italia o di Orban in Ungheria. Ho assistito in prima persona a questo attivismo locale quando i cattolici di Vietri, sulla costiera amalfitana, hanno organizzato la deposizione di una corona di fiori per ricordare le decine di migliaia di migranti annegati nel Mediterraneo. Questa azione ha coinvolto persone del posto che non erano particolarmente attive politicamente su altre questioni. Spesso i sacerdoti radicali sono migliori dell’opposizione ufficiale di centro sinistra su questo tema.

Di fronte al fascismo strisciante a cui stiamo assistendo in tutto il mondo, anche le parole di un leader religioso patriarcale possono aiutare tutti coloro che cercano di resistere. I socialisti dovrebbero sempre costruire la più ampia unità possibile nell’azione contro le destre. Non possiamo scegliere da dove partire. Dipende sempre da un rapporto più ampio di forze politiche e sociali che di solito è fuori dal nostro controllo. Questioni come la difesa delle libertà fondamentali, l’estrema disuguaglianza o la salvaguardia del nostro pianeta riguardano milioni di credenti e non credenti. I neofascisti di oggi hanno riconosciuto un nemico quando lo hanno visto. Milei, il nuovo leader dell’ultradestra del suo Paese, l’Argentina, ha definito Papa Francesco un “lurido uomo di sinistra”.

Papa Francesco ha spostato il quadrante

Dobbiamo ricordare il contesto. Papa Francesco è arrivato subito dopo Ratzinger (Benedetto) che è stato giustamente battezzato come il rottweiler dell’ala reazionaria della Chiesa, desideroso di difendere la tradizione e di tenersi alla larga da qualsiasi intervento pastorale socialmente progressista. Anche Giovanni Paolo II, suo predecessore, era un conservatore. Eletto nel 2013 in Argentina, Jorge Mario Bergoglio è stato il primo Papa del Sud globale. Le sue visite papali e le sue politiche riflettono un’attenzione molto meno eurocentrica. Nonostante si sia opposto all’originale Teologia della Liberazione, emersa negli anni Sessanta quando molti sacerdoti combatterono e morirono nelle lotte armate di liberazione in America Latina, in seguito si è evoluto facendo propri alcuni dei principi fondamentali di quella teologia.

Francesco ha dedicato due delle sue encicliche – le dichiarazioni papali di più alto rango – a questioni esplicitamente politiche. Laudato si’ (2015) ha affrontato la crisi ambientale, mentre Fratelli tutti (2020) si è concentrata sulla giustizia sociale. La scelta del nome Francesco riflette anche una scelta consapevole di seguire il modello del leader dell’ordine francescano che viveva in modo austero al servizio dei poveri.

Papa Francesco ha persino aperto un dialogo con un gruppo di marxisti e socialisti europei chiamato Gruppo Dialop.

È stato detto molte volte e la mia risposta è sempre stata che, semmai, sono i comunisti a pensare come i cristiani. Cristo ha parlato di una società in cui i poveri, i deboli e gli emarginati hanno il diritto di decidere. Non i demagoghi, non Barabba, ma il popolo, i poveri, che abbiano o meno fede in un Dio trascendente. Sono loro che devono aiutare a raggiungere l’uguaglianza e la libertà.

Michael Lowy, collaboratore di questo sito, è un membro di questo gruppo; nella foto è il quarto da sinistra. Il defunto Papa ha chiesto una maggiore tassazione dei ricchi e un reddito universale per i poveri.

Quali sono i limiti della sua eredità?

LBGTQ

Francesco era disposto ad accogliere i cattolici LBGTQ e a offrire loro una sorta di inclusione. Nel 2013, il suo commento “se una persona è gay e cerca Dio e ha buona volontà, chi sono io per giudicare?” ha offerto speranza ed entusiasmo a molti cattolici LGBTQ. Ma c’erano dei limiti a questa accettazione: ad esempio, non si arrivava ad accettare il diritto degli omosessuali di sposarsi all’interno della Chiesa.

Nel 2023, la dichiarazione Fiducia Supplicans ha permesso ai sacerdoti cattolici di benedire le coppie non sposate in armonia con gli insegnamenti della Chiesa, comprese le coppie dello stesso sesso. Molti leader della Chiesa hanno ancora atteggiamenti omofobi. I diritti dei trans sono ancora più lontani dall’essere accettati.

Le donne

Nonostante le campagne dei progressisti cattolici, Papa Francesco ha fatto ben poco per cambiare la posizione sull’ordinazione di donne sacerdote o per modificare il veto sull’aborto o sulla contraccezione. È arrivato persino a definire “sicari” i medici che praticano l’aborto. Queste ultime politiche sono particolarmente importanti nei Paesi in cui le donne sono ancora culturalmente costrette ad avere famiglie numerose e possono limitare il sostegno delle organizzazioni umanitarie cattoliche ai bisogni delle donne.

Abusi sessuali da parte del clero

Il Papa ha intrapreso un’azione più decisa dei suoi predecessori su questo tema, scrive Pablo Castano su Jacobin:

Francesco ha cercato di porre fine all’impunità dei colpevoli con misure forti, come dimostra la destituzione del cardinale statunitense Theodore McCarrick, riconosciuto colpevole nel 2019 di aver commesso e coperto abusi sessuali. Sempre nel 2019, il Vaticano ha tenuto un vertice sulla pedofilia, che ha stabilito nuovi protocolli per la denuncia degli abusi.

Brian Casey in un altro articolo di Jacobin aggiunge:

Una delle questioni ricorrenti all’interno della Chiesa è stata quella degli abusi sessuali sui minori da parte dei chierici. Francesco ha istituito la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori nel 2013. Questo ufficio ha incontrato un muro di resistenza o indifferenza all’interno del Vaticano e tra alcuni membri della gerarchia.

Un importante esperto di tutela, il gesuita tedesco Hans Zollner, si è dimesso dalla commissione, citando difficoltà con la burocrazia vaticana e carenze in termini di “responsabilità, conformità, responsabilità e trasparenza”. Una sopravvissuta irlandese agli abusi sessuali dei chierici, Marie Collins, ha lasciato la commissione per ragioni simili nel 2017.

Uno dei presunti abusatori di più alto profilo è stato il gesuita slovacco, teologo e artista di mosaici Marko Rupnik, la cui scomunica è stata revocata da Bergoglio nell’ottobre 2022.

L’indagine contro Rupnik, accusato di abusi spirituali e sessuali da diverse donne, è stata riaperta nell’ottobre 2023. Le sue vittime si sono sentite tradite dalla lentezza delle indagini contro Rupnik e hanno criticato Francesco per la sua risposta tardiva alle accuse contro una figura influente.

Il suo ruolo sotto il regime militare argentino

Durante la giunta militare della fine degli anni ’70 era già a capo dell’ordine locale dei gesuiti. Si sostiene che abbia esposto due sacerdoti gesuiti al rischio di repressione da parte del regime. Uno dei sacerdoti ha dichiarato di aver aiutato i militari a rapirli e torturarli, l’altro è giunto alla conclusione che non è così. Non ho trovato fonti che forniscano prove definitive in entrambi i casi. Non c’è dubbio che Bergoglio abbia tenuto la testa bassa durante questo periodo, anche se afferma di non poter parlare anche se avrebbe voluto. Ci si chiede se il senso della sua precedente timidezza lo abbia reso un po’ più progressista nel corso del suo papato.

Un’eredità contraddittoria

Papa Francesco ha suscitato l’ira del governo israeliano per la sua ferma presa di posizione contro ciò che sta facendo a Gaza e in Cisgiordania. Ha definito con precisione l’azione dell’IDF “terrorismo”, il che lo pone a sinistra di Kier Starmer, che ha impiegato tre mesi di massacri quotidiani prima di chiedere un cessate il fuoco “bilaterale”. Il primo ministro si rifiuta ancora di chiamarlo genocidio e ha messo al tappeto Lammy, il suo ministro degli Esteri, per aver osato suggerire la violazione delle leggi internazionali. Il Papa ha anche contribuito a riparare le relazioni diplomatiche tra Cuba e l’America – successivamente interrotte da Trump, ovviamente.

Nessuno sa veramente come viene gestita l’immensa ricchezza del Vaticano. È stato infiltrato dal denaro della mafia – il film Il Padrino III era proprio su questo. Utilizza anche paradisi fiscali, come è stato evidenziato dalle rivelazioni dei Panama papers. Papa Francesco ha fatto degli sforzi per ripulire le cose e lui stesso ha vissuto in modo molto semplice e ha incoraggiato un uso diverso del denaro della Chiesa, ma alla fine la bizantina gerarchia e burocrazia vaticana ha soffocato anche lui, dato che sono emerse nuove rivelazioni su loschi affari finanziari.

Sono stati fatti dei progressi per mitigare il peggio delle politiche della Chiesa sugli abusi sessuali e sulla comunità LBGTQ, ma sono ancora limitati. Le donne sono ancora il secondo sesso nel mondo cattolico.

Alcuni degli elogi a cui abbiamo assistito sono esagerati, come se fosse un vero e proprio “game changer”, o ipocriti, come le dichiarazioni di Trump o Vance. Come socialisti e materialisti abbiamo una visione più obiettiva, misurando la sua eredità in termini di impatto sull’opinione pubblica e sulla politica nel mondo reale e di come possa giovare o danneggiare la lotta dei lavoratori e degli oppressi.

Alcuni commentatori, come ad esempio Castano, suggeriscono che, data la marcia della destra a livello globale e la tendenza della Chiesa ad autocorreggersi storicamente su posizioni meno progressiste, possiamo aspettarci un successore meno radicale. Tuttavia, i conclavi sono molto difficili da prevedere. Oltre due terzi dei cardinali sono stati nominati da Papa Francesco e questo potrebbe far pensare che la sua linea possa continuare. Come alcuni hanno detto, le pareti della Cappella Sistina sono spesse ma non abbastanza da impedire l’influenza delle forze politiche globali. Ciò che è improbabile è un esito simile a quello che abbiamo visto nel film premio Oscar Conclave.

Ciò che risulta molto chiaro dalla foto di uno dei suoi ultimi incontri diplomatici è l’atteggiamento del defunto Papa nei confronti dello spregevole vicepresidente J. T. Vance. Guardate il volto e il linguaggio del corpo del Papa.

Dave Kellaway fa parte del comitato editoriale di Anti*Capitalist Resistance, è membro del partito laburista di Hackney e Stoke Newington e collabora con International Viewpoint e Europe Solidaire Sans Frontieres.