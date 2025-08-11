Nestlé ti fa bere microplastiche

In Francia, la multinazionale è un caso emblematico di degrado ambientale e rischio sanitario

da Mediapart

La plastica non inquina solo i fondali oceanici, ma contamina anche le acque vendute con l’etichetta “minerali naturali”. La causa? Le bottiglie di plastica accumulate in modo selvaggio e abbandonate da Nestlé, vicino ai propri pozzi di trivellazione, hanno inquinato il suolo e le acque circostanti. È quanto rivela il rapporto d’indagine presentato alla giustizia l’8 gennaio 2025 dall’Ufficio francese per la biodiversità (OFB), di cui Mediapart pubblica alcuni estratti. Nel frattempo, a Ginevra (Svizzera), diversi Stati e produttori industriali, tra cui una lobbista che rappresenta Nestlé, stanno già cercando di escludere le bottiglie dall’elenco dei prodotti in plastica da regolamentare. Infatti, secondo le conclusioni dell’OFB, in alcuni pozzi utilizzati per le acque Hépar e Contrex di Nestlé, i livelli di microplastiche, tossiche per l’organismo, sono da 5 a quasi 3.000 volte superiori ai livelli normalmente rilevati nelle falde acquifere e nelle fonti d’acqua destinate al consumo umano. Contattata, Nestlé assicura che “non è stata riscontrata alcuna contaminazione in base alle analisi ambientali condivise con le autorità. Tutte le nostre acque possono essere bevute in tutta sicurezza”. Tuttavia, gli elementi pubblicati da Mediapart attestano una realtà ben diversa. Al termine di oltre tre anni di indagini preliminari avviate nel 2021 dal polo regionale per l’ambiente della procura di Nancy (Meurthe-et-Moselle) e affidata congiuntamente all’OFB e ai gendarmi dell’Ufficio centrale per la lotta contro i reati ambientali e contro la salute pubblica (Oclaesp), come già annunciato (qui e qui), Nestlé sarà processata dal 24 al 28 novembre davanti al tribunale penale. Abbandonati nella natura La multinazionale è perseguita per aver “gestito in modo irregolare”, “immagazzinato in modo occulto e nascosto” rifiuti dal 2016 al 2024 e per averli “abbandonati illegalmente”, causando “un sostanziale degrado dell’ambiente […] con il rilascio di microplastiche”. Le viene anche contestato di aver “lasciato defluire […] nelle acque superficiali e sotterranee […] particelle di microplastiche, misurate in concentrazioni milioni di volte superiori ai dati scientifici noti”. Nestlé ha lasciato che più di 400.000 m3 di rifiuti, principalmente bottiglie di plastica e di vetro, a volte mescolati a lastre di amianto, si disgregassero in modo del tutto illegale in mezzo alla natura intorno ai suoi impianti di imbottigliamento nei Vosgi. Nella discarica abusiva di Contrexéville, soprannominata “il vulcano” dai dipendenti del gruppo e dai residenti, gli investigatori hanno stimato che i rifiuti ammontano a 346.000 m3, di cui 250.000 m3 di plastica interrata, l’equivalente di 66 piscine olimpioniche. Gli elementi del fascicolo che Mediapart ha potuto consultare rivelano livelli di inquinamento da microplastiche definiti «esorbitanti» dal magistrato incaricato dell’indagine preliminare. Nella sua requisitoria del 26 maggio 2025, molto critica nei confronti di Nestlé, la procura denuncia il “cinismo” della multinazionale, il cui “atteggiamento disinvolto […] impone una condanna dissuasiva”. Da quando era a conoscenza dei rifiuti di plastica nel sottosuolo, “con il suo arsenale di ingegneri consulenti, giuristi specializzati e idrogeologi, Nestlé disponeva dei mezzi finanziari, tecnici e giuridici per non commettere tali infrazioni o regolarizzarle già nel 2015”. Ma l’azienda «ha scelto di nascondersi dietro il silenzio dell’amministrazione», in particolare dei servizi della prefettura che non hanno adempiuto al loro compito di controllo. «Se è noto che le attività umane hanno diffuso microplastiche negli spazi naturali e che nessuna parte della terra e degli oceani è più risparmiata da questi inquinamenti, un’analisi quantitativa illustra che le proporzioni sono incommensurabili per quanto riguarda l’introduzione di microplastiche nei terreni dei Vosgi da parte di Nestlé nei luoghi delle discariche, sui terreni e nelle acque a valle », conclude. Acquistando nel 1992 gli stabilimenti di Vittel e Contrexéville, Nestlé ha ereditato queste discariche abusive. Impossibile ignorarne la presenza, tanto che gli investigatori rilevano che una di esse equivale all’altezza di un edificio di sei piani e un’altra ha una superficie di oltre un ettaro.

Nestlé era a conoscenza della situazione, come confermato dall’attuale presidente di Nestlé France, Sophie Dubois, davanti ai deputati, durante la sua audizione del 22 aprile 2021, nell’ambito della commissione d’inchiesta parlamentare sul controllo delle risorse idriche da parte del settore privato: «I rappresentanti di Nestlé Waters erano a conoscenza di queste discariche già dal 2014, ma ne hanno informato lo Stato solo nel 2021». La multinazionale si era quindi limitata ad affidare ai propri esperti l’analisi di questi scarichi, senza procedere alla loro bonifica. Tutti i campioni di suolo e acqua, prelevati a diverse profondità, testimoniano una massiccia contaminazione da microplastiche. A Contrexéville, gli investigatori hanno rilevato che “nel luogo di prelievo di un pozzo massiccio, le particelle di microplastiche sono da 28.000 a 1,7 milioni di volte superiori [al tasso rilevato] nella Senna”. In un altro, sono 9 milioni di volte superiori a quelle della Senna. Hanno anche trovato metalli pesanti ed elementi non metallici nelle acque superficiali “in concentrazioni dieci volte superiori ai valori dell’OMS [Organizzazione Mondiale della Sanità – ndr], giustificando l’inquinamento delle acque rilevato (nichel, rame, zinco, manganese, cianuro, nitrati)”. Vuoto normativo sulle microplastiche Con la sua inazione, Nestlé ha quindi inquinato non solo il suolo, ma anche le acque. E questo in modo quasi irreparabile. Considerando i livelli “incommensurabili di microplastiche” e “tenendo conto dei loro componenti polimerici derivati dalla petrolchimica (PE, PET, PA)”, gli investigatori mettono in guardia “sui loro effetti nocivi sulla salute umana”. E le conseguenze sono già drammatiche: il “degrado sostanziale in quanto frammentate in microplastiche o addirittura nanoplastiche, impregnate e diffuse nel suolo e nelle reti idriche sotterranee, tanto che non è possibile alcun risanamento”. Le microplastiche, particelle di dimensioni comprese tra 5 millimetri e 1 micrometro (cioè 70 volte più piccole dello spessore di un capello), risultanti dalla degradazione della plastica e alle quali si aggiungono spesso additivi o altre sostanze come i metalli pesanti, non solo inquinano l’ambiente, ma contaminano anche il corpo umano. Ad oggi non esistono divieti o soglie normative per questi inquinanti. Interpellata, la Direzione Generale della Salute (DGS) ha dichiarato a Mediapart che le microplastiche e le nanoplastiche che rappresentano un “rischio per la salute” devono figurare in un “elenco di vigilanza” redatto a livello europeo, “poiché potrebbero essere presenti nelle acque destinate al consumo umano”. Ma siamo ancora lontani da questo obiettivo, poiché è necessario che i paesi europei si accordino su un metodo analitico comune a tutti gli Stati per le microplastiche e le nanoplastiche. Ciò che è “in fase di convalida”, afferma la DGS senza fornire ulteriori dettagli. Una volta approvati, “i microplastici potranno essere aggiunti all’elenco dei parametri soggetti al meccanismo di vigilanza e la Commissione europea dovrà definire un valore sanitario associato. In questo modo, il ministero della salute si impegnerà a modificare la normativa francese per proteggere i consumatori”. Nonostante l’attuale vuoto normativo, gli agenti dell’OFB mettono in guardia, nelle loro conclusioni, sui pericoli delle concentrazioni anomale di microplastiche riscontrate nelle acque Nestlé destinate al consumo. Si sono recati all’interno dello stabilimento per effettuare, alla presenza dei dipendenti della multinazionale e dei gendarmi dell’Oclaesp, dei prelievi all’uscita dei pozzi dove arriva, senza alcun trattamento, l’acqua che viene poi imbottigliata con i marchi Contrex e Hépar. I livelli di microplastiche sono rispettivamente di 515 (Contrex) e 2.096 (Hépar) microplastiche per litro (mp/L). Gli agenti dell’OFB hanno confrontato questi livelli con le concentrazioni di microplastiche riscontrate nell’ambito di due studi scientifici e secondo gli stessi metodi di campionamento. Il primo in diversi laghi, fiumi e torrenti in tutto il mondo e il secondo nella Senna, intorno a Parigi. Hanno concluso che la contaminazione è da 51.000 a 328.000 volte superiore per Hépar e da 200.000 a 1,3 milioni di volte superiore ai livelli riscontrati nel mondo e nella Senna. Segno della confusione causata dall’assenza di regolamentazione su questi inquinanti e dalla disparità dei protocolli di campionamento, secondo altri due studi pubblicati nel 2024 (qui e qui), le medie riscontrate nelle falde acquifere sono comprese a livello mondiale tra 1 e 100 microplastiche per litro e in Francia tra 0,71 e 106,7 microplastiche per litro. I livelli riscontrati nelle acque vendute da Nestlé rimangono, in questo caso, da 5 a 2.952 volte superiori. Inoltre, come ci ha precisato una fonte vicina all’indagine, i campioni prelevati nell’ambito del procedimento giudiziario riguardano solo le microplastiche, poiché le tecniche per quantificare le nanoplastiche sono troppo costose. “Ciò è tanto più preoccupante in quanto l’indagine è approfondita e di ampia portata, ma mostra solo la punta dell’iceberg. Le nanoplastiche sono ovviamente presenti a causa della degradazione dei rifiuti e, date le loro dimensioni, possono essere ancora più pericolose”, ci ha confidato questa fonte. Queste particelle di microplastiche rinvenute all’uscita dei pozzi utilizzati per le acque Hépar e Contrex non provengono dalla plastica delle bottiglie in cui l’acqua è conservata, poiché i campioni sono stati prelevati prima che l’acqua fosse imbottigliata. Diversi studi hanno rivelato che le acque in bottiglia contengono una quantità maggiore di microplastiche, ma a livelli molto inferiori a quelli che gli agenti dell’OFB hanno potuto rilevare all’uscita dei pozzi di Nestlé. La causa è quindi da ricercarsi nelle discariche di plastica. È quanto riferisce anche Nestlé in una nota riservata datata giugno 2022, di cui Mediapart è riuscita a entrare in possesso. Le “discariche di rifiuti industriali e bottiglie di plastica” rappresentano un rischio “reputazionale e finanziario” e possono anche avere “un impatto sulla qualità delle acque”, sottolineava il documento. Nel corso delle loro indagini, gli agenti dell’OFB si sono anche interrogati sul ricorso a trattamenti vietati, in particolare la microfiltrazione, che avrebbero permesso all’azienda di nascondere questo inquinamento. Durante le audizioni, il direttore del sito, Luc Debrun, ha affermato che la presenza di alcune microplastiche (polipropilene e poliammide) nei campioni di acqua Contrex e Hépar sarebbe dovuta al “nastro adesivo dei sigilli”. Rischi per la salute sempre più evidenti Egli ha certamente omesso di precisare agli investigatori che questo tipo di microplastiche è utilizzato nei trattamenti di filtrazione delle acque, processi vietati per i quali Nestlé è anche oggetto di procedimenti giudiziari e che sono stati all’origine dello scandalo.

Da cinque anni si studia il loro impatto sulla salute”, precisa Mathilde Body-Malapel, ricercatrice all’Università di Lille e all’Istituto nazionale della salute e della ricerca medica (Inserm). La svolta è stata «la scoperta di microplastiche nelle feci e nel sangue dell’uomo, una constatazione decisiva nella presa di coscienza della potenziale pericolosità di queste molecole per l’uomo». La forte mobilitazione della comunità scientifica ha permesso, negli ultimi cinque anni, di compiere «progressi fenomenali sui rischi delle microplastiche per la salute». “Siamo ancora più mobilitati perché i primi risultati delle ricerche dimostrano la nocività delle microplastiche”, precisa la scienziata, specialista in immunotossicologia. “Abbiamo prove nell’uomo e nel topo che le microplastiche potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare”. Mathilde Body-Malapel, che insieme al suo team conduce studi sull’impatto sulla salute di queste micro e nanoparticelle, ha osservato “nei topi effetti nocivi sul sistema di difesa dell’intestino e sul fegato” dopo aver aggiunto piccole quantità di microplastiche al cibo dei roditori. «Le nostre prime osservazioni hanno riguardato il polietilene, uno dei materiali più utilizzati, in particolare negli imballaggi, nei sacchetti di plastica o nei teloni agricoli. Stiamo anche osservando effetti tossici sul sistema digestivo con altri tipi di microplastiche, ad esempio il cloruro di polivinile (PVC) o il polipropilene», rivela la ricercatrice. Sebbene «la moltitudine di molecole diverse renda lo studio del loro impatto più difficile e più lungo», oggi «alcuni studi scientifici affidabili stanno iniziando a dimostrare che queste microparticelle possono influenzare il rischio di alcune malattie tumorali, infiammatorie o immunitarie», conclude Mathilde Body-Malapel. “Quando sono state trovate microplastiche in alcuni organi umani, tra cui l’apparato digerente e il cervello, ci siamo detti: ‘il problema assume una dimensione diversa’”, aggiunge Guillaume Duflos, dottore in biochimica presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (Anses). Già nel 2016, il direttore di ricerca ha avviato diverse linee di ricerca, in particolare sui livelli di contaminazione degli alimenti da microplastiche. “Abbiamo fatto progressi significativi sulle bevande. Per quanto riguarda l’acqua, gli studi mostrano che, in generale, c’è meno microplastica nell’acqua della rete, quindi del rubinetto, che nell’acqua in bottiglia. » Il secondo filone di ricerca « riguarda gli impatti sulla salute con le prime osservazioni fatte da Mathilde Body-Malapel, con cui collaboriamo su progetti di ricerca, in particolare studiando l’impatto delle microplastiche sul sistema digestivo ». Il terzo campo di ricerca riguarda gli additivi: : «Si tratta in particolare di ritardanti di fiamma, coloranti o metalli pesanti, la cui pericolosità per alcuni è ancora poco conosciuta». Sebbene recente, la mobilitazione dei ricercatori ha già permesso di «compiere passi importanti come la standardizzazione di un metodo di dosaggio delle microplastiche, in particolare nelle acque potabili a livello nazionale e presto anche a livello internazionale. Ciò consentirà in una prima fase di confrontare i nostri lavori di ricerca». Con la speranza, in particolare, di contribuire a «definire soglie di riferimento di microplastiche da non superare negli alimenti, con l’obiettivo di proteggere al meglio i consumatori».