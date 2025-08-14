USA, capitalismo di estrazione e di estorsione

Le ossessioni di Trump per le materie prime e tutto ciò che gli permette profitti e di rafforzare il dominio americano [Martine Orange]

Ormai fa parte delle consuetudini della presidenza americana. Quasi ogni giorno, Donald Trump mette in scena uno spettacolo nel suo ufficio alla Casa Bianca degno del film “Quei bravi ragazzi” di Scorsese. La violenza e l’umiliazione si contendono la scena con l’adulazione davanti a un pubblico che gli è fedele.

La settimana scorsa, i capi dei giganti del digitale non hanno fatto eccezione alla regola. Il 6 agosto, Tim Cook, CEO di Apple, è arrivato nell’Ufficio Ovale con un regalo in mano: una targa commemorativa in vetro, prodotta da Corning (un gruppo vetraio partner del gruppo), montata su un piedistallo d’oro – ovviamente d’oro, per soddisfare il gusto del presidente (Donald Trump ha fatto rivestire tutto il suo ufficio con foglia d’oro al suo arrivo).

La targa dovrebbe simboleggiare il lancio di un nuovo stabilimento, che fa parte dei 600 miliardi di dollari di investimenti che il gruppo ha promesso di impegnare negli Stati Uniti in quattro anni. Il risultato? I prodotti del gigante digitale, gran parte dei quali sono ora fabbricati in India, saranno esenti da dazi doganali al loro ingresso nel territorio.

Lo stesso giorno, Donald Trump ha attaccato il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, chiedendone le dimissioni immediate e accusandolo di intrattenere stretti rapporti con i leader del Partito Comunista Cinese e di minacciare la sicurezza interna. Subito dopo, dopo un colloquio con il suo dirigente, ha autorizzato il CEO di Nvidia, Jensen Huang, a vendere alla Cina i suoi semiconduttori, considerati tra i più performanti al mondo. A una condizione: che l’azienda versasse agli Stati Uniti il 15% dei ricavi derivanti dalle esportazioni in Cina.

Un capitalismo neocoloniale

Mai prima d’ora il potere statunitense aveva praticato un tale interventismo, ricorrendo a tali ricatti nei confronti di gruppi privati statunitensi. «Il capitalismo in America sta cominciando ad assomigliare a quello cinese», ha affermato allarmato il Wall Street Journal dopo gli annunci su Nvidia. Il quotidiano economico vede in tutti questi interventi l’emergere di un capitalismo di Stato.

Un’analisi che molti osservatori contestano. Dopo i primi mesi di decisioni inopportune, minacce, spettacolari inversioni di rotta, arbitrati inspiegabili e irrazionali, questi ultimi ritengono che non ci sia alcuna logica nella politica di Trump. Essa rientra nell’imprevedibilità del “atto del principe”: tutto può cambiare da un momento all’altro, a seconda del giorno, del luogo, dell’interlocutore.

Al di là del caos mondiale provocato da Donald Trump, ci sono tuttavia delle costanti e delle ossessioni nella sua politica. Si ritrovano in ogni negoziazione condotta dall’amministrazione statunitense. Rompendo con il capitalismo finanziario degli ultimi decenni, Trump riprende un capitalismo di estrazione ed estorsione. Petrolio, gas, materie prime, ma anche dati digitali, tutto ciò che gli permette di trarne profitto, di esercitare un potere monopolistico, lo interessa.

«Lo sfruttamento del petrolio, lo sfruttamento delle risorse minerarie e il trasporto marittimo di merci, tutti settori estremamente redditizi nel corso della storia, sono stati a lungo un motore chiave dell’economia mondiale», ricorda Laleh Khalili nel suo libro Extractive Capitalism (Verso, 2025). Prima di sfumare immediatamente il suo discorso: questo capitalismo si nutre di corruzione, di sfruttamento illimitato delle risorse naturali e umane. Istituisce una violenza esacerbata contro tutti coloro che gli ostacolano il cammino. Questa politica di accaparramento a vantaggio di pochi genera disuguaglianze intollerabili.

È a questo capitalismo che fa riferimento Donald Trump. Per lui, tutte le ricchezze del pianeta devono essere messe a disposizione degli Stati Uniti e della sua volontà.

I nuovi territori dell’era Trump

Mentre i giganti del digitale sognano di andare su Marte, il presidente degli Stati Uniti continua ad ambire all’espansione terrestre. Dei cambiamenti climatici che minacciano l’intera umanità, egli tiene conto solo di una cosa: la scomparsa dei poli, lo scioglimento dei ghiacciai e la fine del permafrost sono territori finora inesplorati che devono essere conquistati. Sono le nuove frontiere del suo mandato.

Fin dal suo arrivo alla Casa Bianca, ha designato la Groenlandia come una preda da conquistare con le buone o con le cattive per poter mettere le mani sulle sue risorse minerarie. Anche se non è questo il tema principale del suo incontro con Vladimir Putin il 15 agosto, la scelta dell’Alaska come luogo dell’incontro non è priva di significato. Donald Trump sta già pensando al futuro: quando i ghiacciai dell’Artico saranno quasi scomparsi. Al di là delle ricchezze inesplorate del sottosuolo, la rotta marittima del Polo Nord diventerà utilizzabile tutto l’anno, diventando la via più veloce per passare da un lato all’altro del pianeta. E gli Stati Uniti e la Russia ne saranno i guardiani.

Ma per ora, sono soprattutto il petrolio e il gas a interessarlo. Fin dal suo primo mandato, Donald Trump ha mostrato un grande interesse per il mondo petrolifero e per le centinaia di miliardi di dollari che esso genera. Corteggiando assiduamente l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e persino la Russia, si comportava come se il suo Paese, primo produttore mondiale di petrolio, fosse membro del cartello dell’OPEC, discutendo con gli uni e gli altri di prezzi e produzione.

Dall’inizio del suo secondo mandato, il petrolio è diventato per lui un’ossessione. Vuole esplorazioni, trivellazioni ovunque, prendere il controllo di tutte le riserve possibili al mondo, in terra o in mare. Ma la sua preoccupazione riguarda gli USA. Mentre molti giacimenti stanno esaurendosi e le grandi aziende non vogliono più avviare nuovi progetti per mancanza di redditività garantita, egli sta facendo tutto il possibile per incoraggiarle a riprendere l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti.

Una delle sue prime decisioni è stata quella di tagliare tutti i fondi destinati alle energie rinnovabili e alle tecnologie pulite, perché rappresentano un rischio esistenziale per il settore petrolifero statunitense. Ma per convincere il settore petrolifero a investire nuovamente, pensa di aver trovato la carta vincente che li convincerà: saranno gli altri paesi, quelli che considerano vassalli degli Stati Uniti, ad assumersi i rischi.

Nell’accordo commerciale con il Giappone, ha quindi imposto ai giapponesi di investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti per avere accesso al mercato statunitense con dazi doganali del 15%. E ha già designato il primo progetto di investimento obbligatorio: i capitali giapponesi dovranno finanziare il gasdotto che collega l’Alaska agli Stati Uniti. Un progetto vecchio di trent’anni che non è mai riuscito a vedere la luce per mancanza di capitali e sbocchi sufficienti.

In cambio di dazi doganali del 15% senza reciprocità, agli europei è stato imposto l’obbligo di acquistare petrolio e gas statunitensi per un valore di 750 miliardi di dollari in tre anni. Anche se l’Europa intende rispettare alla lettera queste richieste, la produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti disponibile, al di là dei consumi interni, e le infrastrutture necessarie per trasportarlo verso l’Europa non sono adeguate per soddisfare quelle condizioni, salvo applicare dei prezzi esorbitanti fuori da ogni logica di mercato. Ma che importa! Donald Trump detieme un mezzo di ricatto che potrà utilizzare contro gli europei quando gli parrà opportuno.

Diplomazia mineraria

Da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha un’altra ossessione: le materie prime. Irritato dal quasi monopolio che il governo cinese si è costituito su tutte le materie prime strategiche e critiche nel mondo, che gli conferisce un mezzo di pressione e ricatto senza pari, impressionato dalla strategia cinese delle vie della seta, secondo il suo entourage, Donald Trump ha deciso di seguire le orme di Pechino. Ora sta sviluppando una diplomazia mineraria che mira a mettere le mani su tutte le risorse disponibili nel mondo, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione.

Rame, nichel, terre rare, tungsteno… tutto lo interessa, in particolare i metalli necessari alle nuove tecnologie legate al digitale e all’elettrificazione degli usi. E il presidente degli Stati Uniti ha deciso di utilizzare tutto il potere militare e diplomatico americano per appropriarsene.

La sua improvvisa preoccupazione di arbitrare conflitti regionali che fino ad allora non lo interessavano particolarmente ne è la prova: ogni volta, in cambio della sua mediazione, ottiene diritti minerari per gli Stati Uniti. Il caso più eclatante è quello dell’Ucraina. Per mantenere il suo sostegno militare a Kiev, Donald Trump ha estorto al governo ucraino un accordo su quasi tutte le risorse minerarie ed energetiche del Paese. Gas, petrolio, terre rare e metalli critici sono ora nelle mani di gruppi statunitensi per il loro sfruttamento.

Forte di questo precedente, Donald Trump ha ripreso lo stesso schema in altri casi. Si è così molto impegnato nella risoluzione di pace tra Ruanda e Congo, paesi ricchi di risorse minerarie che diversi paesi, tra cui la Cina ma anche numerose mafie, si contendono. Facendo valere tutto il suo peso per ottenere un cessate il fuoco e la garanzia dei confini esistenti, ha ottenuto in cambio il diritto di accesso privilegiato degli Stati Uniti alle risorse minerarie della parte orientale del Paese.

Lo stesso scenario si è ripetuto durante il conflitto tra India e Pakistan alla fine di giugno. Nei negoziati per il cessate il fuoco, Trump ha ottenuto l’apertura privilegiata di concessioni minerarie a gruppi statunitensi. Da allora, considera il Pakistan un alleato perfetto, al contrario dell’India che continua ad acquistare petrolio russo.

L’accordo firmato tra Azerbaigian e Armenia è in linea con gli accordi precedenti. Nell’ambito della sua mediazione nel conflitto, Donald Trump è riuscito a istituire una zona di transito che consente a Baku di raggiungere i suoi territori più a ovest. Denominata “Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), consentirà agli interessi statunitensi di godere di un diritto privilegiato di accesso alle risorse petrolifere e minerarie di questa regione dell’Asia centrale, fino ad ora appannaggio della Russia.

I dati, materia prima del digitale

Ma Donald Trump non è interessato solo alle risorse naturali. Con lo sviluppo delle tecnologie digitali e l’ascesa dell’intelligenza artificiale, i giganti del settore hanno convinto l’amministrazione statunitense che i dati, tutti i dati, sono risorse indispensabili per perpetuare il loro dominio sulle nuove tecnologie.

Già da diversi anni questi giganti hanno iniziato ad appropriarsi di tutti i dati personali a loro disposizione, al fine di migliorare le prestazioni del loro targeting pubblicitario, la loro principale fonte di reddito, e persino di manipolare le opinioni, come nel caso dello scandalo Cambridge Analytica.

Ma con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la loro avidità è decuplicata. Produzione intellettuale, produzione artistica, conoscenze scientifiche e tecniche, know-how: in pochi anni hanno sottratto tutto ciò che era a loro disposizione. Nell’indifferenza totale di molti governi, a cominciare da quello francese, che non hanno compreso l’importanza di queste materie prime nell’era digitale. In spregio anche a qualsiasi proprietà intellettuale, loro che sono così attenti ai loro diritti di proprietà dei marchi.

Impegnata in una battaglia mondiale di conquista digitale, la Cina ha deciso di replicare e colpire dove i giganti del digitale sono vulnerabili: proprio quei diritti di proprietà che rafforzano il loro potere. Al contrario di ChatGPT, Meta o Google, la società DeepSeek e i soui concorrenti Alibaba, Qwen e altri, strettamente controllati dal governo cinese, hanno tutti deciso di rilasciare gratuitamente i loro modelli di AI per facilitare la penetrazione dei loro linguaggi nel mondo intero.

Donald Trump non ha ancora reagito a questo nuovo attacco cinese. Ma non dovrebbe tardare a farlo. Fin dall’inizio del suo nuovo mandato, ha già dichiarato guerra a tutte le leggi e a tutte le protezioni istituite, in particolare in Europa, che ostacolano lo sfruttamento senza riserve dei dati e della produzione intellettuale da parte dei giganti statunitensi. Un primo esempio è stato dato dal Canada, al quale da un giorno all’altro sono stati imposti dazi doganali del 35% a causa della tassazione dei giganti del digitale.

Perché in questo capitalismo di estrazione ed estorsione, in questo colonialismo appena rivisitato, non c’è posto per i vassalli. Le lingue, la creazione intellettuale in tutte le sue forme, sono materie prime indispensabili per il digitale che non possono sfuggire al dominio statunitense.