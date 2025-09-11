Francia, rabbia enorme e voglia di rivoluzione

Com’è andata la giornata del “Blocchiamo tutto”: azioni, blocchi e manifestazioni sono stati ben visibili così come la repressione [Cécile Hautefeuille]

Un potere totalmente sordo alle grida di rabbia della strada. Mentre dall’alba centinaia di azioni venivano organizzate nelle medie e grandi città francesi per la mobilitazione “Blocchiamo tutto” del 10 settembre, il nuovo e il vecchio primo ministro non hanno speso una parola per il movimento sociale in corso.

L’immagine rimarrà: il passaggio di potere a Matignon tra François Bayrou e Sébastien Lecornu, nominato il giorno prima, si è svolto con nonchalance e secondo il solito ritmo, mentre fuori i manifestanti urlavano la loro rabbia, venendo talvolta allontanati con violenza dalle forze dell’ordine.

Al termine di questa giornata di mobilitazione, iniziata a luglio dopo gli annunci di austerità di François Bayrou, il ministero dell’Interno ha contato 175.000 partecipanti – la CGT ne annuncia 250.000 – in 812 azioni (550 raduni e 262 blocchi). Diverse città hanno registrato un’affluenza massiccia di manifestanti: tra 13.000 e 30.000 a Tolosa (Haute-Garonne), 10.000 e 15.000 a Rennes (Ille-et-Vilaine), 6.000 e 10.000 a Montpellier (Hérault), 5.000 e 10.000 a Strasburgo (Bas-Rhin) e 8.000 a Lione (Rhône) e Marsiglia (Bouches-du-Rhône).

Le prefetture hanno seguito le istruzioni di Bruno Retailleau, ministro dell’Interno dimissionario: i tentativi di bloccare strade, ferrovie, stazioni e altri punti strategici sono stati regolarmente impediti dalle forze dell’ordine, come hanno constatato gli inviati speciali di Mediapart in tutto il paese. 80.000 gendarmi e poliziotti sono stati dispiegati alle prime luci dell’alba.

Il viadotto di Calix è rimasto comunque bloccato per quattro ore a Caen (Calvados) contro meno di un’ora per la tangenziale di La Rochelle (Charente-Maritime). I blocchi sono stati rimossi con la forza anche a Montpellier, Lione, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) e Rennes, dove la tangenziale era stata bloccata in entrambe le direzioni prima delle 7 del mattino. A Parigi, un deposito di autobus è stato bloccato alle 5 del mattino.

Manganelli e lacrimogeni

Le forze dell’ordine hanno anche disperso violentemente i cortei in diverse città, utilizzando, come a Montpellier, un idrante. Scontri sono scoppiati anche intorno alla fontana degli Innocenti nel quartiere delle Halles, nel cuore di Parigi. Un edificio è stato incendiato, probabilmente dall’intervento delle forze dell’ordine – “in base alle informazioni disponibili, potrebbe trattarsi di un incendio involontario legato all’intervento delle forze dell’ordine”, ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Parigi. In minoranza rispetto alla folla, le forze dell’ordine hanno reagito violentemente, usando manganelli e lacrimogeni.

A Lione, ogni manifestazione spontanea è stata sistematicamente dispersa con gas lacrimogeni. A Clermont-Ferrand e La Rochelle, Mediapart ha assistito a violenti arresti: un giovane è stato trascinato, ammanettato e a piedi nudi, dalla polizia antisommossa nella città dell’Alvernia. A La Rochelle, un uomo di vent’anni è stato circondato da diversi agenti e un altro manifestante è stato colpito più volte con manganelli telescopici.

Secondo il ministero dell’Interno, la situazione rimane “particolarmente tesa” in prima serata a Rennes, Nantes e Parigi. Si contano tredici feriti lievi tra le forze dell’ordine e 473 arresti su tutto il territorio, di cui quasi la metà (203) a Parigi.

Oltre ai blocchi stradali, la mobilitazione è iniziata la mattina presto nelle scuole superiori. Secondo il Ministero dell’Istruzione Nazionale, un centinaio di istituti sono stati “perturbati” e una trentina “bloccati” nelle prime ore del mattino a Parigi, Montpellier, Rennes e Lille. Nel settore dei trasporti, la circolazione dei treni è stata “conforme” alle previsioni della SNCF, senza ripercussioni sui TGV e Ouigo, ma con disagi sui TER e Intercités, a seguito di uno sciopero indetto dalla CGT e da Sud. A Parigi, l’accesso alla stazione Gare du Nord è stato temporaneamente impedito dalle forze dell’ordine, mentre a sud della capitale la stazione Gare de Lyon è stata invasa da 400 persone.

Questo movimento sociale ha dato luogo a una profusione di azioni, lontane dai soliti percorsi delle giornate indette dai sindacati. A Chambéry (Savoia), Strasburgo o Clermont-Ferrand, i ciclisti hanno fatto la loro parte per “porter la vélorution”, portare avanti la rivoluzione delle biciclette, arrivando persino a bloccare alcune arterie stradali; Strasburgo ha organizzato un ballo degli indignati, mentre la Place des Fêtes, nel XIX arrondissement di Parigi, è stata trasformata in una “zona femminista”.

Nei cortei, l’ira dei manifestanti si è concentrata soprattutto sul capo dello Stato e sulle richieste di dimissioni ripetute in coro. «Finché Macron sarà lì, non potrà cambiare nulla», lamenta Marianne, animatrice in un centro ricreativo, dalla place du Châtelet a Parigi. “La politica di Macron di tagliare le prestazioni sociali avrà un impatto terribile su di noi, famiglie monoparentali”, sospira Stella, durante la manifestazione a Rennes.

Se la nomina di Sébastien Lecornu, vicino al presidente, lascia alcuni indifferenti, altri si dicono totalmente “disillusi”. “È da vomitare”, commenta Roberta, che lavora nella pubblica amministrazione a Montpellier e sfoggia un cartello con la scritta “Macro Nie démocratie” (Macron no alla democrazia). Per Henda, insegnante di 46 anni incontrata davanti alla stazione Gare du Nord di Parigi, il nuovo capo del governo, ex ministro della Difesa, è «l’artefice di una militarizzazione record del nostro bilancio». E aggiunge: «Mentre noi, nell’istruzione nazionale, non abbiamo nulla!».

Si levano anche richieste di un grande cambiamento. «Non manifestavo dai tempi del liceo, ma ora spero davvero in una rivoluzione», dice Adam* a Strasburgo. «Le dimissioni di Bayrou sono solo il cavallo di Troia delle nostre lotte, non dobbiamo fermarci qui», sostiene il giovane venticinquenne. «Bisognerebbe far cadere delle teste», dice Roberta, di Montpellier. Perché andrà di male in peggio, non illudiamoci».

Per questa manifestazione del 10 settembre, alcuni manifestanti hanno confessato di essere in sciopero per la prima volta nella loro vita, come Alen, ingegnere informatico nel settore privato a Parigi. La sua motivazione: «Questo bilancio fa pagare alla classe operaia i regali fatti alle grandi imprese».

«Ho molti colleghi che si mobilitano per la prima volta», osserva Philippe, infermiere al CHU di Montpellier. Anche in questo caso, l’austerità è un fattore scatenante: «C’è un’enorme rabbia perché il ministro ha annunciato tagli per diversi miliardi, mentre la situazione dei servizi sanitari è già disastrosa. »

Gli operatori sanitari, chiamati a una giornata di mobilitazione in ottobre, si sono mobilitati in massa questo mercoledì. Un centinaio di persone si sono riunite davanti al CHU de Rennes, dove i servizi del centro sono in mobilitazione da settimane per reclamare più personale e migliori condizioni di lavoro.

Stesso numero di partecipanti a un raduno davanti all’ospedale Tenon, a Parigi. «Ci ritroviamo con pazienti che aspettano per ore sulle barelle. Quanti morti dovremo aspettare? Stiamo affondando il nostro sistema sanitario“, lamenta Sophie Vilaire, segretaria generale della CGT in questo ospedale. A Tolosa, un folto gruppo di operatori sanitari si è unito al corteo, applaudito dalla folla e al grido di ”Tutti lottano per l’ospedale, l’ospedale lotta per tutti!”.

Le organizzazioni sindacali, che hanno indetto una giornata di mobilitazione interprofessionale per il 18 settembre, erano poco visibili nei vari cortei. Solo il sindacato Solidaires aveva indetto uno sciopero per il 10 settembre, mentre la CGT invitava i suoi sindacati a «discutere con i lavoratori e organizzare lo sciopero ovunque fosse possibile».

La sua segretaria generale, Sophie Binet, ha approfittato di una visita allo stabilimento Novasco di Hagondange, in Mosella, per criticare la nomina di Sébastien Lecornu alla carica di primo ministro. «Il presidente della Repubblica non impara dai propri errori. L’unica conseguenza di questa nomina sarà quella di rafforzare l’esasperazione sociale e le mobilitazioni”, ha affermato dall’acciaieria sull’orlo del fallimento.

Maltrattata una deputata

Alcune figure dell’opposizione hanno inoltre partecipato alle manifestazioni, come Jeanne Barseghian, sindaco degli Ecologisti di Strasburgo, Jean-Luc Mélenchon e diversi deputati di La France insoumise in Place du Châtelet a Parigi. Poche ore prima, all’alba, la deputata del Nouveau Front populaire di Parigi, Danielle Simonnet, ha partecipato al blocco di un deposito di autobus ed è stata maltrattata dai poliziotti della Brav-M, unità di polizia mobile, che l’hanno espulsa da un bar, come dimostra un video pubblicato sui social network.

Durante una conferenza stampa mercoledì mattina, il ministro dell’Interno dimissionario, Bruno Retailleau, ha denunciato una mobilitazione «distorta, confiscata, catturata dal movimento dell’estrema sinistra e dell’ultrasinistra, sostenuta dal movimento degli Insoumis» e ha liquidato con un gesto della mano un movimento che, secondo lui, «non ha nulla di una mobilitazione cittadina».

Alla fine della giornata, in tutta la Francia sono state convocate assemblee generali di cittadini per decidere il seguito delle azioni. Nel frattempo, il nuovo primo ministro ha proseguito, come se nulla fosse, i colloqui a Matignon, ricevendo Gabriel Attal, segretario generale del partito Renaissance, Bruno Retailleau, presidente dei Républicains, ed Édouard Philippe di Horizons.

Durante il passaggio di consegne con François Bayrou, Sébastien Lecornu ha ritenuto opportuno evocare un «divario tra la vita politica e la vita reale» al quale bisognerebbe porre fine. Non poteva dire cosa più vera.