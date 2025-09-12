Fu il capo dei golpisti. 27 anni per Bolsonaro

La Corte Suprema del Brasile ha condannato Jair Bolsonaro a 27 anni e tre mesi di prigione. L’ira di Trump

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato giovedì 11 settembre dalla Corte Suprema a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentativo di colpo di Stato dell’8 gennaio 2023, una settimana dopo l’insediamento di Lula, quando migliaia di bolsonaristi hanno assaltato le sedi dei tre poteri. La condanna, proposta dal giudice Alexandre de Moraes e sostenuta dalla maggioranza dei magistrati, include anche una multa e l’interdizione dai pubblici uffici per otto anni.

Insieme a lui, altri sette alti funzionari del suo governo sono stati condannati con pene severe: Mauro Cid, collaboratore e delatore, ha ricevuto una pena ridotta; Walter Braga Netto, Anderson Torres e Almir Garnier sono stati condannati a oltre vent’anni ciascuno; Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira hanno ricevuto pene lievemente inferiori, tenendo conto dell’età e del ruolo moderatore; mentre Alexandre Ramagem, ex capo dell’intelligence, è stato condannato a 16 anni e alla perdita del mandato parlamentare.

Tutti gli imputati sono stati dichiarati ineleggibili per otto anni e dovranno pagare collettivamente un risarcimento di 30 milioni di reais. La sentenza segna un punto di svolta nella giustizia brasiliana, si legge su Brasil de Fato, dal 2003 uno dei principali media di sinistra del paese.

Esprimendo il suo voto, il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes ha dichiarato: “[Ha cercato di] annientare i pilastri fondamentali dello Stato democratico di diritto… [La cui] conseguenza più grave… sarebbe stata il ritorno della dittatura in Brasile”.

Il voto decisivo è stato espresso dal presidente della Prima Sezione, Cristiano Zanin, ex avvocato di Lula, contro il quale Bolsonaro avrebbe cospirato dopo la sconfitta elettorale, secondo le conclusioni del tribunale. “Le prove permettono di concludere che gli imputati intendevano rompere lo stato democratico di diritto”, ha dichiarato Zanin nella sua valutazione, che ha portato alla condanna di Bolsonaro e degli altri sette imputati con una maggioranza di quattro a uno.

“La Procura è riuscita a descrivere in modo soddisfacente un’organizzazione criminale armata, strutturata gerarchicamente e orientata a perseguire un progetto” centrato sulla “permanenza al potere del presidente Bolsonaro, indipendentemente dal metodo criminale da utilizzare”, ha affermato Zanin.

“Jair Bolsonaro era il leader di questa struttura criminale”, ha affermato Moraes durante un discorso di cinque ore in cui ha fornito un resoconto completo della lenta cospirazione contro la democrazia brasiliana.

Dunque, la Corte Suprema del Brasile ha reso Jair Bolsonaro il primo ex presidente nella storia del paese ad essere condannato per aver tentato un colpo di Stato. Il leader settantenne dell’estrema destra sostiene di essere vittima di persecuzione politica, ma tre dei cinque giudici hanno stabilito che è stato provato in modo sufficiente che lui e i suoi stretti collaboratori hanno cercato di rovesciare il risultato delle elezioni del 2022, perse contro Luiz Inácio Lula da Silva.

Anche altri sette membri della sua amministrazione sono stati condannati, inclusi alti ufficiali militari — un fatto senza precedenti in un paese che ha vissuto una dura dittatura militare per vent’anni (1964–1985).

Dopo mesi di indagini, la polizia federale e la procura generale hanno concluso che un’“organizzazione criminale” guidata da Bolsonaro ha messo in atto una lunga serie di azioni per mantenere l’ex paracadutista al potere a tutti i costi.

Il piano includeva anche un progetto per assassinare Lula, il suo vicepresidente e il giudice Alexandre de Moraes, che nel 2022 presiedeva la corte elettorale. Dopo le elezioni, Lula e Moraes furono sorvegliati da soldati delle forze speciali.

Secondo gli investigatori, il piano omicida fu abbandonato solo perché Bolsonaro riuscì a convincere uno solo dei tre capi delle forze armate — il comandante della marina — mentre i vertici dell’aeronautica e dell’esercito si rifiutarono di collaborare.

Il culmine del tentativo di presa del potere fu la rivolta dell’8 gennaio 2023, una settimana dopo l’insediamento di Lula, quando centinaia di sostenitori di Bolsonaro devastarono il palazzo presidenziale, il congresso e la Corte Suprema a Brasília.

L’unico giudice che ha assolto Bolsonaro è stato Luiz Fux, sostenendo che l’accusa non ha dimostrato la colpevolezza dell’ex presidente. Ha anche chiesto l’annullamento del processo, affermando che la Corte Suprema non era il foro competente e che, a causa dell’enorme mole di documenti (circa 70 terabyte), i legali di Bolsonaro non hanno potuto esaminare tutto il materiale.

Fux ha tuttavia votato per condannare due dei più stretti alleati di Bolsonaro – il suo ex ministro della Difesa, il generale Walter Braga Netto, e il suo ex aiutante di campo, il tenente colonnello Mauro Cid – per il reato di aver tentato con la violenza di abolire la democrazia brasiliana. Il giudice ha concluso che i due avevano contribuito a pianificare e finanziare un complotto per uccidere Moraes al fine di generare il caos sociale che speravano avrebbe scatenato un intervento militare.

Intanto, Bolsonaro dal 4 agosto è agli arresti domiciliari, accusato di aver cercato di intimidire i giudici della Corte Suprema attraverso una campagna condotta dal figlio Eduardo Bolsonaro negli Stati Uniti, che ha portato a dazi e sanzioni imposte da Donald Trump. Anche ieri non si è presentato in tribunale questa settimana, rimanendo nella sua villa dove sono stati dispiegati agenti di polizia per assicurarsi che non fugga in una delle ambasciate straniere di Brasilia.

L’ex presidente ha ancora diritto di appello, anche se la netta maggioranza della condanna rende improbabile un ribaltamento. Una volta conclusi gli appelli – probabilmente tra ottobre e novembre – i giudici decideranno dove scontare la pena. I suoi problemi di salute ricorrenti, legati all’accoltellamento subito durante la campagna del 2018, lo potrebbero far restare agli arresti domiciliari, in ospedale o in una struttura speciale all’interno di una caserma o di un centro di polizia.

Condanna a parte, Bolsonaro era già interdetto dalle elezioni a causa di due precedenti sentenze del tribunale elettorale: una per aver attaccato il sistema di voto, l’altra per aver usato la presidenza a fini elettorali. Tuttavia, il Congresso brasiliano, a maggioranza conservatrice, potrebbe votare una legge di amnistia per lui e per centinaia di condannati per la rivolta dell’8 gennaio ma i giudici hanno già dichiarato incostituzionale la proposta, quindi se dovesse passare, si prevede una battaglia giudiziaria.

Nel frattempo, l’estrema destra – inclusi i figli di Bolsonaro e sua moglie – stanno cercando ol candidato per sfidare Lula, che ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi alle elezioni del 2026.

Dopo la sentenza, il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente, ha espresso indignazione per la decisione della Corte Suprema, dichiarando che “non accetteranno” la condanna e che combatteranno “fino alla fine”.

Davanti alla residenza del padre, il parlamentare ha parlato con i giornalisti, sostenendo che il presidente che ha governato il Brasile tra il 2019 e il 2022 “non ha mai preso decisioni al di fuori della Costituzione”. Inoltre, secondo lui, la “felicità” dei giudici nel votare a favore della condanna dimostra che questo processo “è stato tutto fuorché giusto”.

Dopo la decisione della Corte, sia Flávio che suo fratello, il deputato federale Eduardo Bolsonaro, hanno avviato una campagna sui social media per denunciare una persecuzione giudiziaria e un presunto tentativo di assassinare il padre. “Suprema persecuzione, vogliono uccidere Bolsonaro”, hanno scritto quasi simultaneamente sui loro profili.

Ma è soprattutto alla reazione di Trump che guardano gli osservatori: il tycoon ha definito il processo una “caccia alle streghe” e lo ha usato come giustificazione per imporre dazi del 50% sulle importazioni brasiliane. Tuttavia, come sottolinea anche Tiago Rogero, corrispondente del Guardian dal Sud America, la maggior parte degli esperti legali brasiliani ritiene che ci siano prove sostanziali per la condanna e che il processo abbia rispettato le garanzie.

Trump ha revocato i visti di Moraes e di altri giudici della Corte Suprema brasiliana. Moraes è stato anche colpito da sanzioni Magnitsky, solitamente riservate a gravi violazioni dei diritti umani.

“È molto simile a quello che hanno cercato di fare con me. Ma non l’hanno fatta franca”, ha detto il presidente USA. E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha twittato: “Gli Stati Uniti risponderanno di conseguenza a questa caccia alle streghe”. Con gli stessi toni potrebbero starnazzare anche gli epigoni italiani e i fan di Trump e Bolsonaro a queste latitudini.

Martedì 9 settembre, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che “il presidente non ha paura di usare la forza economica e militare degli Stati Uniti per proteggere la libertà di espressione nel mondo”. In risposta, il governo brasiliano ha emesso un comunicato in cui “condanna l’uso di sanzioni economiche o minacce di forza contro la nostra democrazia” e “ripudia il tentativo da parte di forze antidemocratiche di strumentalizzare governi stranieri per coercizzare le istituzioni nazionali”.

All’esterno della sede del processo, una folla di sostenitori di Lula e della sinistra. “Oggi il Brasile sta scrivendo la storia”, ha dichiarato Lindbergh Farias, leader del Partito dei Lavoratori di Lula alla Camera bassa del Congresso, uscendo dall’edificio. “Il Brasile sta dicendo: ‘I colpi di Stato sono un crimine!’”

Fabiano Leitão, un trombettista che da anni usa il suo strumento per criticare Bolsonaro, si è presentato per celebrare questo giorno storico con un’interpretazione della Marcia funebre di Chopin, che simboleggiava la caduta dell’ex presidente. “È la fine! È la fine di questo tizio!”, ha detto Leitão mentre tirava fuori la sua tromba. Dopo Chopin, il “TromPetista” si è lanciato in una samba, catturando la gioia che molti brasiliani provano per la neutralizzazione di un politico che ritengono responsabile di aver attaccato la democrazia, l’ambiente e le minoranze del loro Paese. “L’estrema destra è un meccanismo di distruzione dei paesi. Distrugge tutto: sanità, scienza, tecnologia, istruzione, cultura. Distrugge tutto. Quindi questo è un momento storico per questo paese”, ha detto Leitão. “Giustizia è fatta, compagni!”. Ma l’euforia per la caduta di un presidente accusato di distruzione ambientale, centinaia di migliaia di morti per Covid e attacchi alle minoranze, è smorzata dalla consapevolezza che il suo movimento politico rimane molto vivo.

Camila Rocha, politologa del Centro brasiliano di analisi e pianificazione, ritiene che sia presto per cantare il de profundis alla carriera politica del golpista condannato. La destra potrebbe eleggere un gran numero di senatori di destra nelle elezioni del prossimo anno e mettere sotto accusa i membri della Corte Suprema nemici di Bolsonaro, chiede a Trump una maggiore pressione sul Brasile e provare ad architettare una possibile amnistia. Ma Fabio Victor, autore di un libro sul coinvolgimento dei militari nella politica brasiliana intitolato Camouflaged Power, ha affermato di ritenere che un’amnistia fungerebbe da “incentivo all’illegalità”. “Invierebbe un segnale terribile: rappresenterebbe senza dubbio una battuta d’arresto per la democrazia”, ha spiegato al Guardian.