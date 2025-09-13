Usa, come canonizzare un suprematista bianco

Charlie Kirk, non festeggiamo la sua morte, ma non siamo obbligati a celebrare la sua vita: tre articoli dal settimanale The Nation

E’ bene ricordare che le persone e le organizzazioni di sinistra sono contrarie, a ogni latitudine, alla pena di morte, favorevoli all’abolizione delle armi personali e credono che la guerra sia un fallimento dell’umanità, non un suo necessario sottoprodotto. Kirk era, e moltissime persone e organizzazioni di destra a ogni latitudine lo sono, favorevole all’omicidio, purché a morire fossero le “persone giuste”.

E’ bene ricordare che della persona arrestata per questo omicidio, al momento della pubblicazione, sappiamo che non è affiliato a nessun movimento di sinistra. «L’omicidio di Kirk è l’esito di quel processo di mediatizzazione della conoscenza e indebolimento delle agenzie di socializzazione informali che caratterizza questo periodo storico», ha scritto il sociologo Andrea Natella su Jacobin Italia.

Tuttavia possiamo affermare, che il il 75% di tutti gli omicidi da terrorismo domestico negli Usa sono stati opera di estremisti di destra. Si legge nel rapporto annuale al Congresso, “Murder and Extremism in the United States”, dell’Anti-Defamation League (ADL), un’organizzazione non governativa americana fondata nel 1913 con lo scopo di combattere l’antisemitismo e promuovere la giustizia e l’equità per tutti. Secondo i dati del Center for Strategic and International Studies (CSIS), invece, gli estremisti di destra hanno perpetrato tra i due terzi e il 90% degli attacchi negli Stati Uniti. Il National Institute of Justice conferma che “il numero di attacchi dell’estrema destra continua a superare tutti gli altri tipi di terrorismo ed estremismo violento domestico”. Nell’assalto a Capitol Hill, Trump ha fomentato i suoi a impiccare il vicepresidente e la speaker della camera, non va dimentica il tentativo di omicidio di Nancy Pelosi (col marito massacrato a martellate.

Tutto ciò per dire che l’omicidio efferato, l’odio per l’avversario e per l’altro da sé restano nel DNA di fascisti, nazionalisti, razzisti, fondamentalisti religiosi al pari della tendenza a inventare narrazioni tossiche per travestirsi da agnelli o per giustificare le asimmetrie sociali.

Non c’è dunque alcun obbligo di partecipare alla campagna di insabbiamento su chi era e che cosa predicava l’uomo assassinato mercoledì 10 settembre in un college dello Hutah. E rifiutarsi di aderirvi non rende nessuno una persona cattiva, ci spiegano questi tre pezzi tratti da The Nation, storico settimanale della sinistra Usa. Si tratta di una lettura molto utile perché, oltre a fornire il punto di vista di giornalisti e scrittori sul campo, restituisce anche l’aria che tira in quel Paese. E potrebbe tirare da queste parti (popoffquotidiano)

Come canonizzare un suprematista bianco

Sul brutale omicidio di Charlie Kirk, le inevitabili ripercussioni e il grave problema delle armi da fuoco in questo Paese [Elie Mystal]

Ovviamente, devo iniziare questa settimana parlando di un altro insensato atto di violenza con armi da fuoco. Mercoledì, un adolescente non identificato ha sparato a due suoi compagni di classe alla Evergreen High School nella contea di Jefferson, in Colorado. Il killer ha poi rivolto l’arma, che le autorità descrivono come un revolver, contro se stesso e si è tolto la vita. Entrambe le sue vittime rimangono in ospedale, una in condizioni critiche.

Le sparatorie nelle scuole sono diventate una caratteristica così ricorrente della nostra società che reagiamo ad esse in modo quasi disinvolto. Solo i familiari e gli amici delle persone coinvolte piangono le vittime. Le bandiere non vengono abbassate a mezz’asta in segno di rispetto per le giovani vite innocenti spezzate nei luoghi di apprendimento e di istruzione. I politici non affrontano le tragedie con idee convincenti per risolvere il problema. I presidenti non si rivolgono alla nazione dallo Studio Ovale per proporre il loro piano per eliminare le armi dalle scuole e garantire la sicurezza dei nostri figli.

A differenza di alcune persone, non credo che il costante susseguirsi di morti e violenze nelle scuole della nostra nazione sia un prezzo accettabile da pagare per la libertà di possedere un arsenale privato. Non credo che il Secondo Emendamento debba essere interpretato come un patto di omicidio-suicidio.

Ogni vita persa a causa della violenza delle armi è una tragedia che si può evitare. Il nostro Paese si rifiuta di prevenirla. Queste sparatorie non sono inevitabili. Abbiamo scelto di vivere così, sotto la minaccia opprimente della violenza delle armi. E le nostre scelte sono terribili.

Il brutto e il cattivo

L’attivista di destra Charlie Kirk è stato brutalmente assassinato mentre teneva un discorso nello Utah. Le sue ultime parole sono state “contare o non contare la violenza delle gang”, mentre rispondeva a una domanda gridata sul numero di sparatorie di massa. Lascia una moglie e due figli. Le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari.

Giovedì sera tardi, il presunto aggressore di Kirk è stato arrestato. Non conosciamo ancora le motivazioni dell’assassino, ma ciò non ha impedito ai media di destra di scatenarsi con inviti a dichiarare “guerra” alla sinistra.

Il presidente Donald Trump ha reagito alla morte del suo alleato politico nell’unico modo che conosce: con minacce e promesse di vendetta contro i suoi nemici politici.

È già iniziata la purga dei media che non sono disposti a venerare la carriera odiosa e razzista di Kirk. La MSNBC ha licenziato l’analista Matthew Dowd, che in risposta alla sparatoria ha dichiarato: “I pensieri odiosi portano a parole odiose, che a loro volta portano ad azioni odiose”. Dire la verità in televisione non è mai una mossa intelligente per la propria carriera.

Nel frattempo, le università storicamente afroamericane (HBCU) dello Stato della Virginia sono state costrette a cancellare le lezioni dopo aver ricevuto una serie di minacce credibili. Ricapitolando, un uomo bianco è stato ucciso da un altro uomo bianco per motivi che non sappiamo ancora, ma in qualche modo questo significa che i neri devono subire un inferno.

Opinioni ispirate

Joan Walsh di The Nation si rifiuta di dimenticare chi fosse realmente Charlie Kirk e cosa rappresentasse davvero. Questa è l’unica cosa che linkerò in questo spazio questa settimana. Non solo perché è scritta molto bene, ma anche perché rifiuta di accettare il white-wing sanewashing della carriera di Kirk. Il fatto che The Nation abbia pubblicato questo articolo, invece di, non so, licenziare Joan Walsh per avere il potere di ricordare cose che sono realmente accadute, è un ottimo esempio del motivo per cui lavoro qui e non altrove.

Il peggior argomento della settimana

Internet è invaso da opinioni negative su Charlie Kirk in questo momento, ma c’è un uomo che ha deciso di usare gli ingredienti di ogni opinione negativa e di dissolverli in un miscuglio che racchiude perfettamente tutto ciò che non va nei media mainstream bianchi in questo momento. Quell’uomo è Ezra Klein. Il suo articolo, dal titolo irragionevole “Charlie Kirk praticava la politica nel modo giusto”, va oltre la semplice agiografia di un uomo le cui ultime parole sono state un insulto razziale, raggiungendo un livello di distacco intellettuale dalla realtà che credo possa essere raggiunto solo da un uomo bianco in America.

Klein scrive: “Si può non apprezzare gran parte di ciò in cui credeva Kirk, ma la seguente affermazione rimane vera: Kirk praticava la politica nel modo giusto”. Vorrei che le persone prestassero attenzione alla scelta delle parole di Klein in questo caso, perché quasi tutte sono ricoperte di merda apologetica della supremazia bianca. Una lettura attenta:

“Antipatia”: Vedete, per un uomo bianco come Ezra, la politica e il discorso politico sono una questione di gusti. Klein senza dubbio non ha gradito quando Kirk ha detto che i gay dovrebbero essere lapidati a morte, ma per lui è solo una questione di preferenze. Per altre persone, ad esempio i gay che sarebbero stati lapidati a morte se Kirk fosse stato più efficace nei suoi obiettivi politici, Kirk non era solo un provocatore sgradevole, la sua ideologia era una minaccia alla loro stessa esistenza. Il fatto che un’intera categoria di persone abbia o meno il diritto di esistere non è un gioco per alcuni di noi, come lo è per Ezra.

“La seguente affermazione è ancora vera”: mi sembra che quando qualcuno introduce un’affermazione con qualcosa del tipo “quello che sto per dire è vero”, stia per mentire.

“Kirk praticava la politica nel modo giusto”: prima di tutto, “nel modo giusto” non è un fatto che può essere dimostrato come “vero”. È un giudizio di valore. E i giudizi di valore possono essere messi in discussione, indipendentemente da quanto l’uomo bianco che li esprime si agiti e affermi che i suoi giudizi sono fatti. Quando guardiamo ai valori che Klein sostiene attraverso l’avatar di Kirk, vediamo che Kirk praticava la forma di politica più divisiva possibile. Gli obiettivi di Kirk erano scandalizzare, non far arricchire. Praticava una politica di bullismo e minacce. Definiva l’empatia una “parola inventata” e diceva che le donne nere non avevano la stessa “capacità di elaborazione” delle loro controparti bianche. Kirk aveva il diritto di dire queste cose? Avrebbe dovuto essere ucciso per aver fatto politica nel modo in cui l’ha fatta? Assolutamente no. Ma dire che fare politica nel suo modo fosse “assolutamente giusto” è, francamente, un’affermazione disgustosa da parte del signor Klein. Non credo nemmeno che esista un unico modo “assolutamente giusto” di fare politica, ma se anche fosse, di sicuro non penso che l’unico modo giusto sia denigrare razzialmente le persone di colore e minacciare l’esistenza della comunità LGBTQ. Vorrei che chi fa politica sia migliore di Charlie Kirk. E di Ezra Klein.

L’articolo di Klein prosegue condannando la violenza politica. Sono d’accordo, ovviamente. Ma condannare la violenza politica come editorialista è un po’ come condannare la Rivoluzione francese quando si è membri dell’aristocrazia. È nel nostro interesse condannare l’omicidio violento di personaggi pubblici, perché sappiamo tutti che potremmo essere i prossimi. Questo non ci rende empatici, gentili o più illuminati rispetto al minimo comune denominatore sui social media, ci rende egoisti.

Inoltre, è del tutto possibile condannare la violenza politica e piangere le vittime della violenza politica senza lodare l’influenza politica delle vittime della violenza. Klein fallisce questo test che dovrebbe essere elementare.

Charlie Kirk rappresentava il peggio che il dibattito politico americano potesse offrire, e vorrei che fosse ancora vivo per poterglielo dire, in faccia, più e più volte. Vorrei che fosse vissuto abbastanza a lungo da vedere tutto ciò per cui aveva lavorato andare in pezzi attorno a lui.

Hai capito cosa ho fatto, Ezra? Non è affatto difficile.

Cosa ho scritto

Prima della sparatoria, la notizia più importante in America era stata l’autorizzazione da parte della Corte Suprema del profiling razziale contro i latinoamericani. Ne ho parlato qui. Dopo che i media bianchi avranno finito di celebrare la loro mascotte martirizzata del razzismo e del bigottismo, spero che potremo riprendere la nostra conversazione su come il resto di noi sia costretto a vivere in questo Stato suprematista bianco.

Notizie non correlate al caos attuale

Mi dispiace, gente, questa settimana non ce la faccio. È tutto un caos, sempre, e anche il mio incredibile potere di distrarmi mi sembra un po’ sgonfio in questo momento. Quei maledetti Yankees hanno osservato un minuto di silenzio per onorare un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a denigrare persone come me e le persone a cui tengo, ma in qualche modo nella morte quell’uomo è un vero Yankee? Non sono mai stato così felice di essere un tifoso dei Mets in tutta la mia vita.

Tutto quello che posso fare è cercare di superare la tempesta. I bianchi violenti hanno il sangue caldo, e questo di solito significa cose incredibilmente brutte per persone come me. Ho degli impegni pubblici che probabilmente dovrò cancellare. Spero di sopravvivere a tutto questo stando il più lontano possibile dai bianchi fino a quando la loro febbre non si sarà abbassata.

L’eredità di Charlie Kirk non merita alcun cordoglio

Il provocatore nazionalista cristiano bianco non era un promotore del dibattito civile. Predicava odio, intolleranza e divisione [Elizabeth Spiers]

Charles James Kirk, 31 anni, è morto mercoledì per un colpo di pistola al collo durante un evento nel campus della Utah Valley University, proprio mentre cercava di eludere una domanda sulle sparatorie di massa suggerendo che fossero in gran parte una conseguenza della violenza delle gang. È morto con un patrimonio netto di 12 milioni di dollari, guadagnati sostenendo opinioni orribili e bigotte in nome della promozione del nazionalismo cristiano. Il fondamento del suo impero era il gruppo che aveva co-fondato e guidato, Turning Point USA, che è un braccio fondamentale del movimento MAGA per il reclutamento dei giovani. Kirk è riuscito a lanciare Turning Point all’età di 18 anni perché ha ricevuto denaro dal membro del Tea Party Bill Montgomery, dal donatore di destra Foster Feiss e da suo padre, anch’egli prolifico donatore di destra. Era un razzista, transfobico, omofobo e misogino impenitente che spesso nascondeva il suo bigottismo dietro versetti della Bibbia perché non c’era altro modo per fingere che fosse moralmente corretto. Aveva dei figli, come molte persone vili.

È scortese da parte mia dire tutto questo, perché viviamo in una cultura in cui le buone maniere sono spesso più apprezzate della verità. Ecco perché una serie di opinionisti e politici si sono affrettati a descrivere le attività di Kirk, che hanno danneggiato molte persone vulnerabili, in una luce positiva, e a concedergli il beneficio del dubbio che lui non ha concesso a nessuno che non fosse bianco, cristiano, eterosessuale e maschio. Il governatore della California Gavin Newsom ha definito il progetto di Kirk come un sano esercizio democratico: «Il modo migliore per onorare la memoria di Charlie è continuare il suo lavoro: interagire gli uni con gli altri, al di là delle ideologie, attraverso un vivace dibattito. In una democrazia, le idee vengono messe alla prova attraverso le parole e il dibattito in buona fede». Ciò definisce in modo negativo sia il «dibattito» che la «buona fede».

Non c’è alcun obbligo di partecipare a questa campagna di insabbiamento, e rifiutarsi di aderirvi non rende nessuno una persona cattiva. È una scelta scrivere un necrologio che inizi con «Joseph Goebbels era un abile venditore e un padre amorevole di sei figli».

Molte delle facili difese di Kirk e della sua eredità si basano sull’idea che sia accettabile diffondere idee odiose che sostengono la persecuzione dei nemici percepiti, purché le si rivesta con una parvenza di dibattito. Questo è solo un privilegio di classe. L’uomo che ha detto: “Le donne nere non hanno la capacità intellettuale per essere prese sul serio. Devi andare a rubare il posto di una persona bianca” lo ha detto indossando una bella camicia e una cravatta in un podcast invece che una tuta lacera nel parcheggio di un Walmart di campagna. Questo non lo rende meno razzista.

È vero che non possiamo sapere cosa c’era nel cuore di Charlie Kirk perché non siamo telepatici. Ma possiamo fare deduzioni ragionevoli basandoci sulle cose che ha detto e fatto pubblicamente, perché non siamo nemmeno colossalmente stupidi. Si è costruito un vasto seguito e ha acquisito un reale potere politico dicendo queste cose: ai giovani, al presidente e al presidente e ai suoi tirapiedi, ai ricchi donatori di destra – e ci sono troppe persone pronte a suggerire che egli sia stato in grado di farlo grazie a una combinazione di carisma naturale e buon vecchio duro lavoro. Parlando e rivolgendosi alla defunta rappresentante del Texas Sheila Jackson Lee, che è di colore, ha detto: “È molto ovvio per noi che non sei abbastanza intelligente da riuscirci da sola. Non potendo farcela da solo, bisognava che prendesse le opportunità da qualcuno più capace». Kirk è stato abbastanza intelligente da chiedere un assegno a suo padre quando ha voluto fondare Turning Point, ed è sempre stato felice di limitare le opportunità delle persone più capaci quando queste non si conformavano alla sua ideologia.

È questo che rende particolarmente irritante vederlo descritto da alcuni come un paladino della libertà di parola. Ha creato una lista di professori da tenere d’occhio, pensata espressamente per far licenziare gli accademici che osavano parlare dei soliti argomenti tabù della destra, in particolare tutto ciò che aveva a che fare con la razza o il genere. Ha anche espresso la classica lamentela della destra sull’indottrinamento di sinistra nelle università americane, mentre lui stesso girava i campus cercando di indottrinare i giovani con la sua visione del mondo nazionalista cristiana di estrema destra.

Quando ci rifiutiamo di parlare male dei morti, è perché proviamo compassione per i vivi. A questo proposito, mi dispiace per i figli di Kirk. Non so se Kirk fosse un buon padre, ma se lo era, questo non basta a mitigare il danno che ha causato ai figli degli altri. Posso solo sperare, per il bene dei suoi figli, che abbiano dei modelli di riferimento che insegnino loro che è sbagliato trarre profitto dalla disumanizzazione delle persone a causa di ciò che sono.

Quando gli è stato chiesto delle sparatorie di massa, ha risposto: “Penso che ne valga la pena. Penso che valga la pena pagare il prezzo, purtroppo, di alcune morti per arma da fuoco ogni anno, in modo da poter avere il Secondo Emendamento”. Forse Kirk non credeva che la sua stessa vita sarebbe stata stroncata dalla violenza delle armi, ma, come tutti noi, ha assistito a innumerevoli sparatorie nelle scuole. Quando ha detto che “alcune morti per arma da fuoco” sono accettabili, sapeva sicuramente di vivere in un Paese in cui le morti che riteneva accettabili includevano quelle di bambini, alcuni dei quali avevano la stessa età dei suoi. Non c’è alcuna virtù intrinseca nel prendersi cura dei propri figli; questo è il requisito minimo indispensabile per essere dei genitori efficaci. La virtù sta nel preoccuparsi della sicurezza e del benessere dei bambini che non si conoscono.

Da questo punto di vista, sono abbastanza sicuro che a Kirk non importasse nulla di mio figlio. Mio figlio vive a Brooklyn, in una famiglia progressista. Sua madre lavora e non ha un matrimonio in cui è considerata inferiore al marito o tenuta a obbedirgli, come Kirk ha detto con arroganza a Taylor Swift che avrebbe dovuto fare dopo aver saputo del suo fidanzamento. (“Rifiuta il femminismo”, le ha detto. “Non sei tu a comandare”). Viviamo anche in un quartiere di immigrati haitiani e, se ascoltassi solo Charlie Kirk, potresti avere l’impressione che i miei vicini mangino animali domestici. Si sarebbe anche portati a credere che, semplicemente in virtù del fatto di essere immigrati non bianchi, essi stiano “sostituendo” i bianchi e che, essendo anche neri, siano pericolosi. “Succede continuamente nelle città americane”, ha detto, “i neri vagano per divertimento alla ricerca di bianchi da prendere di mira, questo è un dato di fatto”.

Non credo che nessuno debba essere ucciso a causa delle proprie opinioni, ma questo perché non credo che le persone debbano essere uccise in generale, indipendentemente da chi siano o da ciò che abbiano fatto. Sono contrario alla pena di morte, favorevole al controllo delle armi e credo che la guerra sia un fallimento dell’umanità, non un suo necessario sottoprodotto. Kirk era favorevole all’omicidio, purché morissero le persone giuste.

Alcune delle persone che valorizzano Kirk insistono sul fatto che tutta la sua tossicità era accettabile perché almeno era aperto al dibattito, un livello talmente basso che bisognerebbe scavare nella Fossa delle Marianne per raggiungerlo. E lui certamente ne faceva un vanto. “Registriamo tutto in modo da poterlo mettere su Internet affinché le persone possano vedere queste idee scontrarsi”, ha detto della sua attività di streaming. “Quando le persone smettono di parlare, è allora che si arriva alla violenza. È allora che scoppia la guerra civile, perché si inizia a pensare che l’altra parte sia così malvagia da perdere la sua umanità”.

Ma le azioni di Kirk minavano ogni giorno questa idea. Tutta la sua attività consisteva nel dire che l’altra parte era malvagia e nel disumanizzarla. I dibattiti erano solo spettacoli, e senza opposizione non avrebbe potuto avere una lotta pubblica divertente. Turning Point non ha lavorato per unire le persone, ma per creare un Paese in cui chiunque non fosse un nazionalista cristiano bianco non fosse il benvenuto. Non festeggerò la sua morte, ma non sono nemmeno obbligata a celebrare la sua vita.

Non dimentichiamo chi era veramente Charlie Kirk

L’influencer di destra non meritava di morire, ma non dovremmo dimenticare le tante cose spregevoli che ha detto e fatto [Joan Walsh]

L’omicidio del provocatore di destra Charlie Kirk è una tragedia. Ma la reazione fa presagire tragedie ancora più grandi per la politica americana. Mentre i democratici e i progressisti si affrettavano a deplorare l’omicidio, la destra si è affrettata ancora di più a incolpare la sinistra per la sua opposizione a Donald Trump e al suo movimento autoritario, un movimento sostenuto fino in fondo dal Turning Point USA di Kirk.

Kirk aveva tutto il diritto di avere le sue opinioni e di esprimerle, anche se non sosteneva questo diritto per gli altri. Ha fondato la Professor Watchlist, impegnata a individuare gli accademici che riteneva discriminassero le opinioni conservatrici, la cultura e gli studenti, portando a minacce contro alcuni dei docenti citati. Attaccava regolarmente la comunità LGBTQ, dicendo: “La legge perfetta di Dio… [dice che i gay] devono essere lapidati a morte”. Ha affermato che il Civil Rights Act era “un errore enorme” e ha definito il reverendo Martin Luther King Jr. “una persona orribile”. Ha deriso l’aggressione politica del 2023 contro il marito di Nancy Pelosi, Paul, e ha persino suggerito che qualcuno avrebbe dovuto pagare la cauzione per far uscire di prigione il suo aggressore. Kirk ha anche tentato di collegare il governatore del Minnesota Tim Walz all’assassinio della sua cara amica e alleata, la senatrice statale Melissa Hortman.

Ironia della sorte – se è possibile usare questa parola nel 2023 – ha detto: “Penso che valga la pena pagare il prezzo, purtroppo, di alcune morti per arma da fuoco ogni anno, in modo da poter avere il Secondo Emendamento a proteggere gli altri nostri diritti concessi da Dio”.

Kirk ha detto e fatto molte cose spregevoli, ma non meritava di morire. Ora la sua morte viene utilizzata dalla destra per invocare la persecuzione di praticamente chiunque sia a sinistra di Kirk. “La sinistra è il partito dell’omicidio”, ha affermato Elon Musk, proprietario di X, sul suo sito di stampo nazista. Il rappresentante del Wisconsin Derrick Van Orden ha detto ai giornalisti che i media, “ognuno di voi”, sono responsabili. ” Siete responsabili di questo, perché fate eco alla retorica politica violenta e orribile prodotta dal Partito Democratico“. Kate Miller, moglie di Stephen Miller, che recentemente ha definito il Partito Democratico ”un’organizzazione estremista interna“, ha pubblicato sul sito di Musk: ”È davvero un piacere vedere tutti questi liberali condannare ora la violenza politica. Ci avete chiamato Hitler. Ci avete chiamato nazisti. Ci avete chiamato razzisti. Avete le mani sporche di sangue”.

Il presidente Donald Trump ha incolpato la “violenza politica della sinistra radicale” e ha promesso di “trovare tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che la finanziano e la sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell’ordine e tutti coloro che portano ordine nel nostro Paese”. […]

I liberali non erano gli unici a disprezzare Kirk. Il nazionalista bianco Nick Fuentes era da tempo in conflitto con lui e recentemente lo aveva attaccato per aver sostenuto la guerra a Gaza e per aver cambiato posizione sui file Epstein. (Come Fuentes, anche Kirk era rimasto indignato dal fatto che l’amministrazione non li avesse resi pubblici come promesso; quando Trump ha fatto pressione su di lui e su altri, ha fatto marcia indietro, dicendo che Epstein era un caso chiuso).

Molti esponenti della destra sono frustrati dal fatto che Trump coccoli il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dall’incapacità di Trump di porre fine all’assedio di Gaza. Kirk era un falco israeliano irriducibile. Qualche giorno fa, Laura Loomer lo ha attaccato per aver criticato il bombardamento di Trump sugli impianti nucleari iraniani. Ci sono molti filoni di pensiero di destra che potrebbero aver spinto un conservatore a impugnare un’arma; tra l’altro, sono loro ad avere la maggior parte delle armi.

Ma invece di reagire, molti “liberal” sembrano cercare di placare i pazzi di destra. Forse la cosa peggiore che ho visto oggi è il mellifluo “Charlie Kirk ha praticato la politica nel modo giusto” di Ezra Klein sul New York Times di giovedì. “Si presentava nei campus e parlava con chiunque fosse disposto a parlare con lui”, ha scritto Klein. “Era uno dei più efficaci persuasori dell’epoca. Il gusto per il dissenso è una virtù in una democrazia. Il liberalismo potrebbe trarre vantaggio dal suo coraggio e dalla sua audacia”.

Popolare

L’autore Mark Harris lo ha espresso meglio di me su Bluesky: «Si può scrivere questo solo se, in virtù del proprio reddito, della propria identità o di entrambi, si è completamente estranei alle conseguenze della politica. È scandaloso fingere che la viltà razzista, misogina e omofoba che Kirk ha diffuso per tutta la vita sia secondaria rispetto al fatto che l’abbia diffusa “nel modo giusto”».

Klein non è l’unico a fingere che Kirk fosse un gentiluomo e uno studioso aperto a tutte le opinioni, che accettava tutti i contendenti e che, grazie alla sua abilità, finiva generalmente per batterli nella piazza pubblica. In realtà, Kirk discuteva principalmente con persone che lui stesso aveva scelto e che ne sapevano meno di lui, e spesso sfruttava le loro opinioni per far ridere. Solo perché lui e Gavin Newsom hanno avuto una piacevole conversazione nel podcast del governatore, questo non lo rende un modello per i nostri figli, di destra o di sinistra che siano. Potrà anche essere stato un ottimo amico e padre di famiglia, ma era anche un troll malvagio.

Ciononostante, le persone vengono punite per aver detto cose del genere. I codardi della MSNBC hanno licenziato Matthew Dowd, analista politico di lunga data (e consigliere del presidente repubblicano George W. Bush), per aver espresso rammarico per la morte di Kirk, ma poi aver aggiunto: “Torno sempre a pensare che i pensieri pieni di odio portano a parole piene di odio, che poi portano ad azioni piene di odio”. Dopo il licenziamento, Dowd si è scusato: “Vorrei chiarire che non era mia intenzione, con le mie osservazioni, incolpare Kirk per questo orribile attacco”. Un giornalista della Florida è stato sospeso dopo aver chiesto al rappresentante Randy Fine se l’omicidio di Kirk avesse cambiato la sua posizione sulle leggi che regolano il porto d’armi nei campus universitari.

Mentre scrivo, il Wall Street Journal riporta che all’interno di quella che si ritiene essere l’arma del delitto è stata trovata una “ideologia transgender e antifascista”. Vorrei vedere molte più prove prima di crederci. E l’“ideologia transgender” non esiste, figuriamoci qualcosa che possa essere comunicato su un bossolo. Ultime notizie: l’FBI di Salt Lake City ha pubblicato le foto di una persona sospettata. Sembra indossare una maglietta con una bandiera e un’aquila calva, e ai miei occhi non assomiglia affatto a un attivista antifascista transgender. Finora non sappiamo nulla su chi sia stato.

Se si scoprisse che l’assassino di Kirk ha effettivamente espresso alcune opinioni nominalmente progressiste, resta comunque il fatto che, secondo l’ADL Center on Extremism, il 75% degli omicidi politici dell’ultimo decennio è stato commesso dall’estrema destra.

I media continueranno a presentare la questione come se ci fossero “due versioni”. I democratici non dovrebbero assolutamente farlo.