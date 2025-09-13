I sindacati britannici provano a cambiare il loro rapporto col commercio di armi. Il dibattito al Trades Union Congress [Polly Smythe]

“Non sono qui per difendere le armi”, ha affermato il delegato di Unite Andrew Holland durante un dibattito sulla spesa militare al congresso sindacale di quest’anno. “Sono qui per difendere i posti di lavoro”.

L’idea che il sostegno dei sindacati ai lavoratori possa essere nettamente separato dal loro sostegno a ciò che i lavoratori producono – in particolare nel caso dei lavoratori dell’industria della difesa e dei combustibili fossili – ha una lunga storia nel sindacalismo. Allo stesso tempo, la vita dei membri non si limita al posto di lavoro. Di fronte alla catastrofe climatica e alla proliferazione delle guerre, la tensione tra il lavoratore e il suo lavoro – settoriale e generale – sta diventando sempre più insostenibile per il movimento sindacale.

Tale tensione è giunta al culmine questa settimana al Trades Union Congress (TUC) di Brighton, dove i rappresentanti di 48 sindacati hanno esaminato una mozione su “salari, non armi” che chiedeva al congresso di “dare priorità alla campagna per gli investimenti pubblici nel settore pubblico britannico, decimato dall’austerità” rispetto all’aumento della spesa per la difesa, in rottura con la precedente politica del TUC.

La mozione sosteneva che l’aumento della spesa per la difesa non è un gioco a somma zero, ma che “una spesa sempre più elevata per gli armamenti comporterà inevitabilmente meno fondi per l’istruzione, la sanità, i consigli comunali e la transizione ecologica”.

Dopo un raro momento di disaccordo in una conferenza altrimenti pubblicamente cortese, una stretta maggioranza dei delegati del TUC ha appoggiato la mozione, ribaltando la politica del TUC che si impegnava a promuovere una campagna per aumentare la spesa per la difesa.

Un movimento frazionato

Jo Grady, segretaria generale dell’University and College Union (UCU), ha presentato la mozione. “Non è sufficiente per noi dire che il lavoro viene prima di tutto”, ha detto al congresso. “Non quando il risultato di quei posti di lavoro è che altrove si scatena l’inferno. Dobbiamo avere ambizioni più elevate”.

La mozione è stata sostenuta dal National Education Union (NEU), dal sindacato dei dipendenti pubblici PCS, dal Communication Workers Union (CWU), dal sindacato delle arti e dello spettacolo Equity, dal National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) e dal Fire Brigades Union (FBU).

Hanno votato contro la mozione Unite, GMB e Prospect, tutti con membri nel settore della difesa, probabilmente preoccupati che qualsiasi calo nel sostegno alla spesa per gli armamenti possa portare i membri a lasciare il sindacato per unirsi a un altro.

Mike Clancy, segretario generale di Prospect, ha affermato che “la divisione … è al centro della mozione dell’UCU”.

“Negli ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare di solidarietà”, ha aggiunto Clancy. “Mi sembra che questo non valga per i lavoratori della difesa.

La realtà è che nel mondo si verificano eventi terribili: l’aggressione russa in Ucraina, il disastro umanitario in Palestina. Ciò non significa che i lavoratori della difesa non diano un contributo fondamentale e non facciano parte del bene pubblico.

Se questa [mozione] verrà approvata, i media diranno che il congresso [del TUC] non sostiene i lavoratori della difesa. Che la solidarietà è un concetto selettivo. Che i lavoratori della difesa siano motivo di imbarazzo per il movimento sindacale”.

Tony Kearns, vice segretario generale senior del CWU, ha condannato l’eufemismo di Clancy riguardo al “disastro umanitario in Palestina”: “Non è un disastro umanitario”, ha detto al congresso. “È un genocidio sostenuto da questo governo, che usa i lavoratori britannici per pilotare aerei e uccidere uomini, donne e bambini innocenti. Chiamiamolo con il suo nome. Non venite qui con parole ipocrite”.

Cambiamenti di posizione.

Negli ultimi anni il movimento sindacale ha faticato a tracciare una linea chiara nel suo approccio alla spesa per la difesa. Nel 2017, il TUC ha approvato una mozione che si impegna a promuovere la riconversione della difesa, in cui i lavoratori passano dal lavoro militare a impieghi alternativi qualificati. Ma cinque anni dopo, i sindacati hanno votato per “condannare” il ‘declino’ dell’industria della difesa britannica e per promuovere un “aumento immediato” della spesa per la difesa, una mossa che Grady ha recentemente definito “aver messo [il movimento sindacale] dalla parte sbagliata della storia”.

Tuttavia, dal 2022 sono cambiate molte cose che mettono in discussione il sostegno del movimento sindacale alla difesa, tra cui il genocidio di Israele a Gaza, che i lavoratori di tutto il mondo hanno cercato di contrastare.

A esercitare pressione dalla direzione opposta è il crescente sostegno alla spesa per la difesa da parte del partito laburista, al quale il movimento sindacale è strettamente legato. Parlando all’inizio di giugno in un cantiere navale della BAE che costruisce navi da guerra, Keir Starmer ha presentato una nuova revisione della difesa che trasformerebbe la Gran Bretagna in una una “nazione pronta alla battaglia e corazzata”. Ha annunciato che ora saranno spesi miliardi – il più grande aumento della spesa per la difesa dalla fine della guerra fredda – in armi.

Il segretario generale di Unite, Sharon Graham, ha accolto con favore l’annuncio di Starmer definendolo “fondamentale per la nostra difesa futura”. Graham, il cui programma è stato quello di allontanare il sindacato dalle pressioni su Westminster e ‘ritornare’ al “core business” della tutela dei posti di lavoro, ha affermato che si impegnerà per garantire che il Labour mantenga la sua promessa di “tradurre la spesa per la difesa in crescita britannica, posti di lavoro britannici, competenze britanniche, innovazione britannica”.

Anche il più conservatore GMB ha accolto con favore l’aumento promesso della spesa per la difesa, definendolo “una potente forza interna per la crescita e il livellamento delle nostre regioni e nazioni”.

Si possono ricostruire le industrie, ma non le vite.

Questo è stato il contesto in cui si è svolto il dibattito di martedì sul tema “salari, non armi”. Grady ha affermato che il rifiuto del Labour di finanziare i servizi pubblici mentre finanzia una massiccia espansione militare è “un programma anti-lavoratori. È un attacco diretto ai nostri interessi, alla nostra classe, alle nostre comunità e al nostro movimento”.

Sottolineando che il suo stesso sindacato aveva membri impiegati nella ricerca per l’industria degli armamenti, ha affermato che “non tollererà che il movimento venga rimproverato per i posti di lavoro che andranno persi senza alcun riferimento alle vite che si stanno perdendo in questo momento. Si possono ricostruire le industrie… ma non si possono recuperare le vite distrutte da queste armi”.

Anche Ian Clarke, un lavoratore della Rolls-Royce, si è espresso contro la mozione, affermando: ” “La difesa offre lavoro qualificato, salari dignitosi e sostiene comunità operaie come Plymouth, Barrow, Clydeside e Belfast”.

Questa argomentazione – secondo cui i lavori nel settore della difesa garantiscono occupazione sicura in aree che altrimenti sarebbero state duramente colpite dalla deindustrializzazione – è stata ripresa da Andrew Holland di Unite, che ha sottolineato il “numero record” di apprendisti nell’industria militare.

I dibattiti sulle implicazioni della produzione militare si sono svolti internamente ai sindacati. A luglio, Unite ha votato alla sua conferenza politica a sostegno delle campagne guidate dai lavoratori per boicottare la movimentazione di merci israeliane, nonché delle campagne per il disinvestimento dalle aziende israeliane.

Il voto ha fatto seguito a un dibattito interno al sindacato sulla sua posizione nei confronti della Palestina, con Graham che lo scorso marzo ha inviato una lettera al personale e agli organizzatori del sindacato in cui affermava che “non c’è alcuna contraddizione nel fatto che un sindacato mantenga una posizione di solidarietà con i lavoratori palestinesi, rifiutando al contempo di sostenere campagne che prendono di mira i luoghi di lavoro dei nostri membri senza il loro sostegno”. E continuava: “La ‘prima rivendicazione’ tra le nostre priorità è sempre la protezione e la promozione degli interessi dei nostri membri sul posto di lavoro”.

In assenza di una strategia industriale governativa più ampia – come dimostrano le chiusure caotiche di Port Talbot, dello stabilimento Vauxhall di Luton e di Grangemouth – e in assenza di un piano chiaro per una transizione equa, i sindacati sono desiderosi di mantenere i posti di lavoro sindacalizzati rimasti, compresi quelli nel settore della difesa. “Senza dubbio, alla vigilia della sua abolizione”, ha scritto Grady sul Morning Star, “anche il sindacato dei boia ha condannato la fine della pena capitale”.

Polly Smythe è corrispondente del movimento sindacale per Novara Media.