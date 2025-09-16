L’ascesa di Farage e Reform UK

Reform rappresenta una minaccia unica per la sinistra, ma come possiamo interpretare la sua ascesa? Dave Kellaway indaga

Reform UK in cifre

Il numero di iscritti paganti supera i 235.000 (che pagano 25 sterline all’anno), superando quello dei conservatori e quadruplicando quello del luglio 2024.

Reform UK è arrivato terzo alle elezioni generali del 2024 con poco più del 14% dei voti (4,1 milioni). Ha quattro deputati (in precedenza erano sei, ma due se ne sono andati dopo aver litigato con Farage).

Nelle elezioni locali di quest’anno, ha conquistato il controllo di dieci consigli comunali, due metro mayors e ora conta circa 870 consiglieri locali.

Sta creando oltre 400 sezioni locali dopo il successo nelle elezioni locali del 2025. Questo è importante per la stabilizzazione del partito. I consiglieri aiutano a costruire le sezioni locali.

Reform UK è in testa ai sondaggi da gennaio di quest’anno. Gli ultimi sondaggi danno il partito di Nigel Farage al 35% (giornale Independent), vicino alla percentuale di voti ottenuta dal Partito Laburista nelle elezioni generali dello scorso anno. Oggi, il governo laburista di Starmer languisce tra il 18% e il 20%.

Continua a vincere le elezioni suppletive dei consigli locali, sottraendo seggi al Labour. Sta vincendo anche dove non ha una base locale.

Sta cercando di coinvolgere più donne e di attirare i giovani dove ha meno sostegno: quasi due terzi (61%) dei giovani tra i 18 e i 30 anni hanno dichiarato che non voterebbero mai per Reform, ma il problema rimane che i giovani votano molto meno rispetto alle persone più anziane. Senza dubbio adotterà la tattica dell’organizzazione Turning Point di Charlie Kirk, recentemente assassinato negli Stati Uniti, per conquistare più giovani qui.

La visione politica di Reform

Reform, in particolare nella figura di Farage, sostiene che la Gran Bretagna sia in disordine, in declino, che la criminalità sia in aumento, che ci sia una crisi del costo della vita e un crollo generale dei valori, della moralità e della famiglia.

Sostiene che una delle cause principali del declino sia l’immigrazione e l’incapacità della nostra élite politica di affrontarla e difendere il “nostro popolo” dall’apparente assalto degli immigrati alla stabilità e ai valori condivisi della nostra società.

L’élite politica è incapace di affrontare questi problemi, sostiene, perché non rompe con la cultura woke/verde/progressista e non è riuscita a realizzare una vera Brexit. Farage accusa gli alti funzionari dello Stato di sostenere la stessa ideologia che blocca il cambiamento voluto da Reform.

La “soluzione” di Farage è costituita da deportazioni di massa forzate, tagli alle tasse ma sostegno a determinate industrie nazionali, tagli alla spesa sociale ma opposizione a determinati tagli governativi, ad esempio gli assegni per il riscaldamento per i pensionati.

Come gran parte della destra statunitense, non solo sostengono la famiglia tradizionale, ma promuovono sempre più un programma natalista. Quindi la loro opposizione al limite di due figli va di pari passo con la retorica e le politiche misogine.

Reform è un partito che nega l’impatto del cambiamento climatico e si oppone agli obiettivi ufficiali in materia di emissioni di carbonio. Sostiene le aziende che operano nel settore dei combustibili fossili. Sfrutta la crescente insoddisfazione per le attuali carenze del nostro sistema sanitario nazionale, ormai svuotato, devastato dall’esternalizzazione, dal personale sovraccarico di lavoro e sottopagato e da decenni di sottofinanziamento, per spingere verso un sistema sanitario basato sull’assicurazione invece che sul servizio gratuito. Tuttavia, non dà priorità a questo aspetto perché, nonostante i problemi, il sistema sanitario nazionale rimane popolare.

Queste idee attraggono sempre più anche i cristiani tradizionali e di destra, in particolare gli evangelici. Uno dei fattori alla base della manifestazione del 13 settembre guidata da Tommy Robinson, che ha visto la partecipazione di 100.000 persone, è stata la presenza di gruppi evangelici di destra.

Dietro l’ideologia Queste politiche sono simili alle argomentazioni di Meloni/Salvini/Le Pen/Trump/Orban. Ci sono elementi della teoria della grande sostituzione, secondo cui i migranti, in particolare i musulmani, sostituiranno gli europei autoctoni. Tutti questi leader utilizzano l’affermazione razzista e inaccurata secondo cui i migranti sono più inclini a commettere reati. La visione di destra si nutre del pessimismo della gente nei confronti della società e della politica, causato dall’incapacità del Labour di migliorare la vita dei lavoratori.

Questa ideologia non è solo una questione di idee trasmesse nei discorsi di Farage e altri, ma si basa su relazioni sociali e pratiche quotidiane dominate in misura molto maggiore da una grave disuguaglianza e da una crisi materiale; basta visitare alcune piccole città del nord.

Il senso comune tradizionale secondo cui i figli avrebbero avuto un futuro migliore dei genitori o che studiando si sarebbe potuto ottenere un buon lavoro e permettersi una casa è oggi molto meno diffusa rispetto al periodo fino agli anni ’80. Anche i vantaggi derivanti dalla proprietà immobiliare sotto Thatcher, di cui godeva una minoranza significativa dei lavoratori, o il boom della globalizzazione degli anni di Blair sono ormai finiti.

Reform offre il mito di una nuova ideologia attiva che è in gran parte retrograda, ma fornisce una copertura rassicurante contro l’insicurezza e le minacce dell’“altro” (i migranti o l’UE). La sinistra non può rispondere a questo semplicemente dicendo (come fa il Labour) che se riusciamo a ottenere la crescita e alcuni miglioramenti materiali nella vita dei lavoratori allora potremo sconfiggere Reform. Abbiamo bisogno di un’alternativa di sinistra solida e credibile.

Sovrapposizione con la destra fascista

I veri fascisti sono tre o più gruppi con centinaia piuttosto che migliaia di membri: Patriotic Alternative, Homeland Party, Britain First. Tommy Robinson è il più noto e ha buoni contatti con l’estrema destra statunitense. Gestiva la English Defence League, che ora non esiste più. Ha buoni contatti con i tifosi di calcio razzisti, che lui chiama “i ragazzi del calcio”. In alcune occasioni ha mobilitato più di 10.000 persone. Oggi ha ottenuto il suo più grande successo con oltre 100.000 persone nelle strade di Londra. Il successo è stato favorito dal successo dei gruppi fascisti sugli hotel per richiedenti asilo, dal disordine del governo laburista e dal recente assassinio del suo omologo statunitense Charlie Kirk.

Lucy Connolly, che ha invocato l’incendio degli hotel che ospitano i rifugiati, è stata al centro della manifestazione in quanto presunta martire della libertà di parola della destra. Il suo video su YouTube in cui preparava la manifestazione sottolineava la non violenza e il non bere troppo. Questi gruppi operano tutti principalmente attraverso i social media. Non sono particolarmente interessati alle milizie organizzate, all’esercizio fisico o alle uniformi.

Hanno organizzato proteste contro gli hotel per richiedenti asilo, ma anche il partito Reform e ora il partito conservatore li hanno sostenuti. Persino alcuni portavoce ufficiali del Partito Laburista hanno affermato di comprendere i sentimenti della popolazione locale.

Farage è attento a mantenere le distanze da Tommy Robinson e da altri gruppi fascisti, ma abbiamo notato delle sovrapposizioni in queste mobilitazioni. Farage condanna verbalmente la violenza. Molti fascisti hanno aderito al Reform; infatti, il leader di Patriotic Alternative ha incoraggiato i suoi militanti ad aderire al Reform e li ha anche invitati a votare per il Reform.

Molti membri di Reform (28%) sostengono una figura come Robinson. Dopo oggi questa cifra è probabilmente sottostimata. Sebbene la leadership di Reform abbia rimosso i candidati della destra fascista, non ha identificato alcuni membri che hanno fatto dichiarazioni razziste, omofobe e islamofobe.

L’ascesa di Reform ha incoraggiato i veri fascisti e ha dato loro un pubblico più ampio. Anche il successo ottenuto con la chiusura degli hotel per richiedenti asilo li ha aiutati. Inoltre, stanno organizzando una campagna per appendere bandiere britanniche e inglesi sui lampioni e in altri luoghi. Robert Jenrick si è unito al movimento (c’è una sua foto su un lampione!). Questo ha avuto un impatto. Ci sono segnalazioni di bande che molestano persone di colore e asiatiche, chiedendo loro di dimostrare di non essere clandestini.

Il fascismo odierno fa parte di un movimento populista di estrema destra più ampio. Si potrebbe parlare di una relazione dialettica all’interno del più ampio processo di fascismo strisciante. Anche la destra e persino l’insieme dei partiti conservatori tradizionali possono essere risucchiati in questo processo. I social media odierni, con la loro fluidità e assenza di confini, facilitano questa amalgama di diverse correnti di destra.

Il legame con Trump

L’idea che il suo partito abbia l’attenzione del regime più potente del mondo gli conferisce una certa credibilità, ma Farage ha dovuto gestire questo rapporto poiché Trump non è molto popolare qui. Ad esempio, la politica tariffaria non è una questione vincente. Quindi gestisce questo legame.

Ha portato negli Stati Uniti Lucy Connolly, che ha twittato un appello a bruciare gli hotel che ospitano i richiedenti asilo. È stata appena rilasciata in anticipo dopo una condanna a 30 mesi per incitamento all’odio razziale e alla violenza. Si è definita una prigioniera politica di Starmer e Farage la presenta come una paladina della libertà di parola.

Reform spera di ricevere sostegno finanziario dalla destra statunitense. Anche se la crescita del numero dei suoi membri e il maggiore sostegno da parte di ricchi uomini d’affari le garantiscono già un buon fondo per la campagna elettorale. La destra statunitense dispone di enormi risorse e competenze sui social media (Charlie Kirk) che può mettere a disposizione di Farage.

Chi è Nigel Farage?

A differenza di Meloni o Le Pen, non esiste alcun legame diretto con un movimento politico fascista, sebbene in gioventù sia stato brevemente vicino al BNP. Farage fa spesso riferimento al periodo della vittoria britannica sui nazisti nella seconda guerra mondiale. Non esiste alcun legame con i fascisti britannici storici di Oswald Mosley e le sue camicie brune.

La sua ideologia è legata al nazionalismo inglese e all’antieuropeismo. È emerso dall’ala destra del Partito Conservatore in opposizione al suo sostegno al Trattato di Maastricht.

Farage si presenta come un uomo del popolo, che fuma e ama la birra, ma in realtà è figlio di un miliardario e ha lavorato nella City di Londra nel settore finanziario. È ricco, possiede cinque case e ha contratti televisivi molto remunerativi.

Reform è una società privata di proprietà di Nigel Farage. Ora, con la crescita di Reform, afferma di voler introdurre una struttura democratica nel funzionamento del partito. Ha istituito una sorta di comitato più ampio come leadership consultiva. Lo scopo è limitato e il partito rimane nelle mani di Farage e della sua cerchia ristretta.

Astuto

Come Trump e Berlusconi, è stato sottovalutato dalla sinistra e da molti altri.

Il suo primo partito antieuropeista ha ottenuto meno del 5% dei voti. Ha poi utilizzato il Parlamento europeo come piattaforma per seminare discordia, attaccando senza sosta i politici corrotti dell’establishment.

Ha ottenuto il diritto a un referendum sull’uscita dall’Europa grazie agli ottimi risultati ottenuti alle elezioni europee del 2014. L’allora primo ministro conservatore Cameron pensava di poterlo fermare solo indire un referendum e poi sconfiggerlo.

La sua campagna separata a favore dell’uscita dall’Unione Europea ha contribuito a mobilitare il voto favorevole all’uscita dall’UE. Il suo uso razzista di un manifesto anti-migranti è stato efficace. L’opinione pubblica e i commentatori hanno accettato che fosse una vittoria sua tanto quanto di Boris Johnson.

Dopo la Brexit, ha aiutato Boris Johnson a salire al potere nel 2019 attraverso un’alleanza elettorale di fatto. Si è poi trovato in una posizione favorevole per approfittare del disordine dei conservatori dopo la loro massiccia sconfitta nel 2024. Come Meloni, ha costruito il suo sostegno attraverso l’unità e la competizione con i partiti tradizionali di destra.

Oggi sta conquistando sempre più rappresentanti eletti e membri dello staff dei Conservatori. Ha la possibilità di continuare ad attaccarli, ma anche di stringere un accordo prima o dopo le elezioni generali del 2029.

Vincere la narrativa

Gli esperti di giornali come l’Independent hanno sottolineato come Farage abbia dominato la scena politica questo agosto. Non sorprende che il Labour non abbia risposto in modo efficace, dato che condivide gran parte della narrativa generale di Reform sul “problema” dei migranti. Farage sta spingendo sia i conservatori che i laburisti più a destra sull’immigrazione.

Robert Jenrick, lo sfidante dell’attuale leader conservatore, ha incoraggiato le proteste fuori dagli hotel. Ha partecipato insieme a noti fascisti. Ha fatto dichiarazioni razziste. Dice di temere per le sue figlie che camminano per le strade in zone dove ci sono ostelli per richiedenti asilo… Il partito laburista sta rilasciando dichiarazioni quotidiane sui social media e alla stampa dicendo che è severo con i migranti. La sua ultima risposta alla crisi degli ostelli è quella di cercare di abbreviare il processo di appello dei rifugiati e rimuovere i giudici dalle commissioni che decidono. Vuole chiaramente ridurre del 75% i cosiddetti migranti illegali che arrivano su piccole imbarcazioni e che attualmente ottengono asilo. Alcuni parlamentari laburisti di destra stanno spingendo per allinearsi ancora di più alle politiche del partito Reform.

Prospettive per un governo guidato da Farage o da un’alleanza Farage/Conservatori

Entrambi gli scenari sono possibili, dato il sistema elettorale non democratico First Past the Post (FPTP). Anche se una coalizione è più probabile

È vero, mancano ancora 3 o 4 anni alle elezioni generali. In passato, gli esperti di politica avrebbero detto che si trattava solo di sondaggi di opinione. La gente ora protesta, ma quando arriveranno le elezioni vorrà votare per un governo credibile. In ogni caso, vedremo le prove dell’ascesa di Reform nelle elezioni locali, del Sennedd e del parlamento scozzese il prossimo maggio

Ma gli stessi commentatori (ad esempio John Curtice) ora riconoscono che c’è una profonda crisi nei partiti tradizionali e una maggiore instabilità, che era già evidente nelle ultime elezioni. Dicono che siamo già in un sistema a 4 o 5 partiti piuttosto che in un sistema bipartitico.

Con il FPTP si possono ottenere risultati straordinari. Ad esempio, il Partito Laburista ha una maggioranza di 174 seggi con solo il 33% dei voti popolari. Se i voti del Partito Laburista crollassero, potrebbero verificarsi shock simili. I piccoli partiti potrebbero persino detenere l’equilibrio del potere.

Le attuali discussioni sulla sfida alla posizione di Starmer all’interno del Partito Laburista sono legate alla minaccia rappresentata dalla continua ascesa di Farage nei sondaggi. Anche i deputati starmeriani neoeletti temono di perdere i loro seggi.

Come fermare Farage, Reform e i fascisti

La sinistra rivoluzionaria ha organizzato una reazione nelle strade per difendere i richiedenti asilo negli hotel. In alcuni luoghi abbiamo portato in piazza molte più persone dei razzisti, in altri sono stati loro a essere più numerosi. Siamo ancora lontani da una schiacciante vittoria di massa sui fascisti. La contro-manifestazione di oggi era circa venti volte più piccola di quella di Tommy Robinson.

Ma abbiamo bisogno di una risposta politica: non tutti i sostenitori di Reform sono nazisti. Urlare “feccia nazista” ad alcuni residenti locali che si oppongono agli hotel per rifugiati non è particolarmente efficace. Abbiamo bisogno di porta a porta e volantinaggio nei quartieri. D K Renton, un attivista di sinistra, ha sollevato alcuni punti interessanti su questo dibattito nel suo articolo sul Guardian.

È qui che il nuovo partito di sinistra di Jeremy Corbyn e Zarah Sultana può svolgere un ruolo importante. I sondaggi di opinione mostrano che gli elettori di Reform preferiscono Corbyn a Starmer. Corbyn ottiene buoni risultati su una serie di parametri quali l’onestà o la capacità di comprendere la gente comune.

800.000 persone hanno espresso interesse online. Sono già state organizzate centinaia di riunioni per discutere della creazione di sezioni locali. È essenziale che non ci sia solo una risposta elettorale all’estrema destra, ma che il nuovo partito diventi uno strumento utile per difendere i migranti, l’auto-organizzazione e la lotta della classe lavoratrice.

Il nuovo partito di sinistra può svolgere un ruolo importante nel fermare l’ascesa di Reform.

Alcuni sondaggi mostrano che gli elettori di Reform possono combinare atteggiamenti anti-migranti con alcune politiche a favore dei lavoratori, come le nuove leggi sul lavoro.

In conclusione, c’è una corsa tra la radicalizzazione a sinistra e la radicalizzazione a destra. Con il nuovo partito di sinistra, possiamo svolgere un ruolo importante nel respingere l’estrema destra.

Michael Rosen ha scritto una poesia che riflette alcuni dei punti trattati in questo articolo

A volte temo che

la gente pensi che il fascismo arrivi travestito

da mostri grotteschi

come nei continui rifacimenti dei nazisti.

Il fascismo arriva come tuo amico.

Ti restituirà il tuo onore,

ti farà sentire orgoglioso,

proteggerà la tua casa,

ti darà un lavoro,

ripulirà il quartiere,

ti ricorderà quanto eri grande un tempo,

eliminerà i venali e i corrotti,

rimuoverà tutto ciò che ritieni diverso da te…

Non arriva dicendo:

“Il nostro programma prevede milizie, incarcerazioni di massa, trasporti, guerra e persecuzioni”.