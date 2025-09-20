Sanders e Mamdani, mayor to mayor

Da sindaco a sindaco: una conversazione tra Bernie e uno dei suoi più grandi fan, Zohran Mamdani [The Nation]

Il senatore statunitense Bernie Sanders ha iniziato la sua carriera politica nel 1981 come sindaco socialista democratico di Burlington, nel Vermont. La sua vittoria inaspettata attirò l’attenzione nazionale e un notevole scetticismo tra gli addetti ai lavori, proprio nel primo anno della presidenza del repubblicano Ronald Reagan. Nonostante ciò, Sanders si rivelò un leader municipale di grande successo, vincendo tre rielezioni prima di essere eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Ora, 44 anni dopo il primo mandato di Sanders, Zohran Mamdani aspira a diventare il sindaco socialista democratico di New York. In quanto candidato democratico in una città a stragrande maggioranza democratica, Mamdani è in testa ai sondaggi ed è stato appena sostenuto dalla governatrice di New York, Kathy Hochul.

Sanders aveva già appoggiato Mamdani prima delle primarie democratiche di New York a giugno e da allora è stato un suo fervente sostenitore. Quando il senatore del Vermont è andato a New York all’inizio di settembre per la campagna elettorale con Mamdani, hanno avuto qualche minuto libero per parlare. Ne è scaturita una conversazione sulla politica e la governance municipale, in cui il 33enne candidato sindaco ha interrogato l’84enne ex sindaco su come fare campagna elettorale in città e epoche molto diverse, e sulle sfide e le opportunità che comporta guidare una città americana in un’era in cui la Casa Bianca è tutt’altro che amichevole. Mamdani e Sanders hanno condiviso la loro conversazione con The Nation, e noi la presentiamo qui.

— John Nichols

Zohran Mamdani: Bernie.

Bernie Sanders: Zohran. Come stai?

ZM: Molti ti conoscono come senatore, come candidato alla presidenza, ma sei stato anche sindaco. Per otto anni. Per otto anni, quattro mandati. E quando hai deciso di candidarti, Ronald Reagan aveva appena vinto le elezioni presidenziali. Aveva vinto anche nel Vermont. Eppure tu, socialista democratico, hai deciso di candidarti a sindaco. Cosa ti ha spinto a prendere questa decisione?

BS: Penso che Reagan abbia avuto un ruolo. In quel periodo, ormai storia antica, avevamo a che fare con gravi problemi economici. Alcuni anni prima era finita la guerra in Vietnam e, in sostanza, era un tentativo di coinvolgere le persone nel processo politico per rivitalizzare la democrazia americana. Uno dei risultati di cui vado più fiero nella mia vita risale al periodo tra il mio primo e il mio secondo mandato. Siamo riusciti quasi a raddoppiare l’affluenza alle urne.

ZM: Wow.

BS: Che ne pensi?

ZM: È davvero incredibile.

BS: La gente aveva perso fiducia nel processo politico. Sono stati soprattutto i lavoratori a basso reddito a iniziare a partecipare.

ZM: Come ci sei riuscito?

BS: Ecco un’idea radicale. Va bene? Non voglio che nessuno… Abbiamo prestato attenzione alle esigenze della gente. Lo so. Va bene. Oh, Dio. Un’idea radicale. Come in molte città, le esigenze della classe operaia e delle comunità a basso reddito erano state ignorate.

Nel Vermont nevica molto. Quindi ci siamo assicurati che la rimozione della neve avvenisse nei quartieri della classe operaia a basso reddito. Abbiamo sviluppato programmi per i bambini di quelle zone. Abbiamo avviato per la prima volta un programma di doposcuola. Abbiamo avviato un programma di assistenza all’infanzia. Abbiamo avviato un centro per adolescenti. Abbiamo avviato un giornale per bambini e un programma televisivo via cavo per bambini. Abbiamo iniziato a prestare attenzione agli anziani che vivono in quartieri a basso reddito e della classe operaia. Ci siamo assicurati che la ripavimentazione delle strade tenesse conto di quelle comunità spesso trascurate.

Oggi la situazione è persino peggiore di allora. La gente sente davvero che il governo li ha ignorati. E dobbiamo iniziare a prestare attenzione alle esigenze della gente comune.

ZM: Quando abbiamo iniziato la nostra campagna, abbiamo letto della tua carriera quando ti sei candidato a sindaco. Avevi trent’anni. Ti sei candidato contro qualcuno che era al potere da parecchio tempo.

BS: Cinque mandati.

ZM: Cinque mandati. E lui faceva fatica a pronunciare il tuo cognome? Ti chiamava…

BS: Saunders.

ZM: Cosa ti ha portato al punto in cui sei stato in grado di…

BS: Se devo dirlo, quello che abbiamo fatto allora è esattamente quello che sto cercando di fare oggi in politica. All’epoca la città era dominata da un establishment democratico conservatore. E così tante persone erano escluse dal processo politico. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati nei quartieri popolari. Abbiamo chiesto alla gente: quali sono le vostre esigenze? Abbiamo parlato con i gruppi di donne – questo era molto tempo fa – che non avevano davvero alcuna opportunità. Abbiamo parlato con le persone della comunità artistica chiedendo: cosa possiamo fare di più? Abbiamo organizzato incontri con centinaia di genitori per discutere di cosa potevamo fare per migliorare la vita dei bambini. E poi, una settimana prima delle elezioni, abbiamo parlato con la Burlington Patrolmen’s Association, il sindacato della polizia. Abbiamo detto: “Sentite, voi siete lavoratori, fare il poliziotto è un lavoro difficile. Come può la città svolgere un ruolo migliore?”. E ne abbiamo discusso.

ZM: Prima ci hai raccontato che quando hai vinto le elezioni, sei entrato nel consiglio comunale…

BS: Ancora oggi rabbrividisco. C’erano 13 persone nel Consiglio comunale. E la loro strategia era molto semplice. Hanno detto che era stato un “colpo di fortuna”. È questa la parola che hanno usato. “In qualche modo ce l’ha fatta. Faremo in modo che non riesca a realizzare nulla. Tra due anni, la gente tornerà in sé e rieleggerà tutti noi, giusto?” Mi hanno reso la vita impossibile. Hanno respinto tutte le mie nomine. Quindi ho dovuto lavorare con persone che avevano passato tutta la vita a cercare di sconfiggermi.

Un anno dopo, ho lavorato duramente bussando alle porte. Abbiamo presentato una lista di candidati. Il giorno delle elezioni, abbiamo vinto tre seggi. Più due che mi hanno dato il potere di veto. Abbiamo cambiato completamente direzione. E penso che anche i nostri avversari abbiano detto: “Ops, è meglio che ci facciamo da parte. Quello che Bernie sta facendo è quello che la gente vuole che faccia”.

Abbiamo fatto tante cose che hanno unito le persone, per aiutare a sviluppare un senso di comunità. Vi faccio un esempio. È una città bellissima. E io ho detto: “Sentite, voglio piantare alberi in tutta la città”.

“Oh, non si può fare”.

Beh, alla fine abbiamo ottenuto i fondi. E sapete chi ha piantato centinaia di alberi nella città di Burlington? La gente.

Un sabato qualsiasi, in tutta la città di Burlington, la gente era fuori a piantare i propri alberi. Abbiamo dato vita a un festival jazz che ha bloccato l’intera città, con musica jazz gratuita in tutta la città. Continua ancora oggi. “Circuses”. Abbiamo fatto un sacco di cose per riunire le persone dal punto di vista culturale.

ZM: E dove trovavi i fondi per tutto questo?

BS: A dire il vero, non erano molti soldi. Sareste sorpresi di sapere che piccole somme di denaro possono davvero fare molto, specialmente in una piccola città. Una delle cose che ho scoperto nella comunità artistica, quando mi sono candidato alla presidenza, è che ci sono tantissimi musicisti e artisti di grande talento. Loro vogliono che tu dia loro l’opportunità di esibirsi, di sostenere l’ideologia della classe operaia. Sono lì con te. Sono una risorsa inesplorata.

ZM: Quindi hai creato un ufficio per i giovani?

BS: Sì, diretto da una giovane donna di nome Jane O’Meara Driscoll, che 40 anni dopo è ancora mia moglie. Ci siamo sposati durante quel periodo. Quindi non solo abbiamo creato un ufficio per i giovani, ma io ho anche trovato una moglie.

Nelle zone a basso reddito non c’era nemmeno una Little League. Così abbiamo creato una Little League. E io ero uno degli allenatori.

ZM: Penso che, soprattutto per quanto riguarda l’ufficio per i giovani, ciò che mi viene in mente è che a New York City spesso diciamo ai ragazzi, specialmente agli adolescenti, cosa non devono fare. Dedichiamo pochissimo tempo a dire loro cosa dovrebbero fare.

BS: Lo abbiamo fatto, e non mi sembra una cosa così importante. Abbiamo creato un centro per adolescenti. E abbiamo detto ai ragazzi: niente droga, niente alcol, niente sigarette, decidete voi la musica. Decidete voi, gestite voi stessi in quelle condizioni. Giuro su Dio, oggi incontro persone che dicono: “Mi ricordo quel centro giovanile”. E avevamo gruppi musicali, gare tra band. Musica terribile. La musica più chiassosa che abbiate mai sentito in vita vostra. Ma ai ragazzi piaceva.

ZM: Pane e rose.

BS: Esatto. Pane e rose. C’era molto pane, ma c’erano anche molte rose. E penso che questo abbia creato un senso di gioia nella comunità che prima non esisteva.

ZM: Non può essere solo lotta.

BS: No, non può. Le persone hanno il diritto di godersi la comunità.

ZM: Questo dimostra che la governance richiederà tutto.

BS: Sì.

ZM: E così spesso le nostre idee, il nostro movimento, sono considerati come se potessero esistere solo in un contesto puramente legislativo. Ma questa è l’occasione per dimostrare che l’applicazione di tutte queste idee potrebbe trasformare la vita dei lavoratori.

BS: Assolutamente.

ZM: Una delle cose che mi ha davvero colpito della tua campagna elettorale è stata la tua decisione di affrontare il problema del sistema fiscale immobiliare, che non funziona. Puoi dirci qualcosa di più su cosa ti ha spinto a scegliere questo tema e perché lo consideri una priorità progressista?

BS: Abbiamo un sistema fiscale in cui un infermiere o un camionista possono pagare un’aliquota fiscale effettiva più alta di un miliardario. È assurdo. Questo deve cambiare. Abbiamo quindi guidato lo sforzo per rompere la nostra dipendenza dall’imposta sulla proprietà perché è un’imposta regressiva.

ZM: Ci sono così tante analogie con le lotte qui a New York City, dove c’è un’imposta sulla proprietà che che tanti hanno ammesso da tempo che non ha più senso. Eppure c’è una visione che sarebbe giusta. Non è facile. Non è semplice, ma sarebbe giusto. E la gente perde fiducia nel governo se non riesci ad affrontare l’esempio più evidente del suo fallimento.

BS: Esatto.

ZM: Quando eri sindaco di Burlington, ti sei anche espresso contro la politica estera degli Stati Uniti…

BS: Sì, è vero.

ZM: …che era molto lontana dai valori della maggior parte delle persone in questo Paese. Come riusciva a conciliare la guida della città e la difesa di…

BS: Prima di tutto, bisogna fare il proprio lavoro. Non si è candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Si è candidati a sindaco di New York City. Una città che, come tutte le altre città americane, ha problemi significativi. Questo è il proprio lavoro. Ma a volte, come leader di una grande città, hai il diritto di riflettere le opinioni dei cittadini su alcune delle questioni importanti che il Paese deve affrontare. E quello che posso dirti, avendo viaggiato in tutto il Paese, è che il popolo americano non vuole continuare a spendere miliardi di dollari per sostenere il governo estremista di Netanyahu, che sta causando devastazione e distruzione al popolo palestinese. Hai il diritto di esprimerti su questi temi. Penso che tu ne abbia il diritto. E penso che quando lo fai, stai riflettendo le opinioni della stragrande maggioranza dei cittadini di questa città.

Quello che ho imparato è che, per essere un sindaco di successo, devi ascoltare la gente. Devi coinvolgere la gente. E devi parlare alla gente. Devi affrontare tutta la spazzatura mediatica che c’è in giro. E dire: “Questo è quello che sto cercando di fare. Cosa ne pensate?”. L’importanza della tua elezione è che, da un punto di vista morale, da un insieme di valori, sarai in netto contrasto con il presidente degli Stati Uniti. Non pensiamo che sia giusto mettere contro un gruppo di persone, spesso politicamente deboli. Non crediamo nel generare odio contro il gruppo. La nostra visione è quella di riunire neri, bianchi, latini e asiatici, tutti quanti, attorno a un programma che funzioni per tutti noi. Non siamo bulli. Sai, se possiamo dirlo, crediamo nella compassione e nell’amore. Questo è ciò che ci motiva. Oh mio Dio. So che è una cosa radicale credere nel Discorso della Montagna. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, che è vero in tutte le religioni. Quindi è importante che adottiamo quel sistema di valori, che amiamo i nostri figli indipendentemente dal loro colore. Gli anziani che ci aiutano a crescere. Che uniamo la nostra gente, e che nel paese più ricco della storia del mondo, questo non è estremista. Lo so. Sei un comunista, secondo il presidente degli Stati Uniti. Davvero? Perché vuoi fornire assistenza all’infanzia nella città di New York, davvero?

Non sei tu il radicale. Un sistema che dà così tanto a così pochi e nega a così tante persone i beni di prima necessità, privandole del diritto di vivere una vita umana piena: questo è estremista.

Quindi difendere la giustizia è ciò che vuole il popolo americano. Ed è proprio questo il tema della tua campagna elettorale.

In sostanza, se vincerai, ti ricadrà sulle spalle l’enorme responsabilità di dimostrare al mondo e alla popolazione di questo Paese che il nostro sistema di valori è in grado di governare in modo efficiente, che possiamo lottare per la giustizia, che possiamo creare un mondo migliore. Per tutti, non solo per l’1% della popolazione.

Penso che quando entrerai in carica, probabilmente non avrai le tre persone più ricche del mondo sedute proprio dietro di te, giusto? Penso di no.

ZM: Non le abbiamo invitate. Spero che non ci saranno.

BS: E non dipende solo da te. Dipende dal popolo di New York. Dipende da tutti noi. Il sistema ci ha portato via i nostri sogni. E hanno detto: “Prendiamo tutto”. Voglio dire, proprio l’altro giorno, il nostro amico Musk è in lizza per… Voglio dire, è pazzesco. Quanto era, un bonus di ottocento o novecento miliardi di dollari?

ZM: Sarebbe un trilionario.

BS: Eppure in questa città ci sono persone che dormono per strada e persone che non possono permettersi l’assistenza sanitaria.

ZM: Cosa ti dà speranza in questo momento?

BS: Ti dirò cosa mi dà speranza. E non è solo retorica, è reale. Ho avuto l’opportunità di visitare tutti gli Stati Uniti d’America. E ho incontrato tantissime persone straordinarie. E la conclusione è questa: sai una cosa? Questo Paese è composto da tantissime persone davvero molto buone.

Guarda, una delle cose che tutto il Paese sta notando e che rende la tua corsa così importante non sono solo le tue idee. La vera domanda è se prevarrà la volontà del popolo o se gli oligarchi e i miliardari continueranno a governare la città. Questa è la domanda.

Se riuscissi a sconfiggere gli oligarchi qui e a dire: “Sapete una cosa? New York City non è in vendita”. Questo invierebbe un messaggio a tutte le comunità americane: il vero cambiamento è possibile.

ZM: Sai, Bernie, questo significa molto per me perché siamo seduti in uno dei miei ristoranti preferiti ad Astoria, il Sami’s Kabab House, nel cuore del mio distretto come membro dell’Assemblea. E il mio percorso nella corsa alle elezioni. Ho iniziato il 18 ottobre 2019. E il primo evento che abbiamo organizzato è stato il tuo comizio a Queensbridge. Ricordo l’entusiasmo, l’euforia che abbiamo provato per la rinascita di quella campagna e la conseguente nascita di tutte le nostre campagne. Abbiamo fatto propaganda per ottenere voti. Abbiamo ricevuto donazioni da 1, 5, 10 dollari. Abbiamo ricevuto e-mail. Sono stato intervistato da giornalisti belgi. Non sono riuscito a ottenere nemmeno un’intervista da qualcuno ad Astoria.

BS: Quindi hai conquistato il Belgio? Meglio di niente.

ZM: E ricordo che sei uscito e hai condiviso la tua visione di ciò che questo Paese potrebbe essere. E ora ti abbiamo di nuovo qui ad Astoria. È proprio il modo in cui ci hai ispirato, il percorso che hai intrapreso, che ora stiamo seguendo. Gli stessi slogan delle tue campagne per la carica di sindaco. Li ripetiamo oggi. E in un certo senso è l’energia che ha alimentato molti di noi per così tanto tempo. Quindi devo solo dire grazie.

BS: È molto gentile da parte tua. Significa molto per me. E ti ringrazio molto per averlo detto. Guarda, nessuno è un’isola a sé stante, giusto? Tutti abbiamo ricevuto qualcosa da qualcun altro. Io l’ho ricevuto da altre persone. E loro l’hanno ricevuto da qualcun altro. La lotta per la giustizia va avanti da migliaia di anni. E noi la stiamo continuando. E tu sarai in una posizione che ti consentirà di fare molto. Quindi grazie per l’opportunità di poter lavorare con te.

ZM: Il piacere è tutto mio. Grazie, amico mio.

Zohran Mamdani è membro dell'Assemblea dello Stato di New York per il Distretto 36 nel Queens. Il senatore Bernie Sanders, membro del Senato Democratico, è l'indipendente più longevo nella storia del Congresso degli Stati Uniti.