Chi è Stephen Miller, l’artefice del nuovo maccartismo

L’ondata di intimidazioni contro chiunque critichi Charlie Kirk è dentro un progetto autoritario del vice capo di gabinetto di Trump [Maya Kandel]

Detiene il record di longevità accanto a Donald Trump, noto per logorare il suo personale. Già consigliere politico durante il primo mandato del presidente plutocrate, Miller è oggi il principale ideologo dell’amministrazione e il burocrate più potente degli Stati Uniti. È lui a guidare il nuovo maccartismo, ormai dispiegato apertamente dal vertice della Repubblica.

L’assassinio di Charlie Kirk ha solo accelerato il processo. Miller aveva già svelato i suoi piani ad agosto. Ha trascorso i quattro anni del mandato Biden preparando un’offensiva metodica contro lo stato di diritto e la libertà di espressione.

Charlie Kirk era vicino a Miller, e nel gennaio 2025 dichiarava al New York Times: «Alcuni nell’entourage di Trump sono lì per opportunismo politico o economico. Ma Stephen crede profondamente nel programma del presidente».

Lunedì 15 settembre, durante il podcast del loro amico assassinato, registrato dalla Casa Bianca, il vicepresidente J.D. Vance ha invocato la memoria di Kirk per incitare gli statunitensi a «denunciare» chiunque celebrasse la sua morte. Miller, visibilmente commosso, ha promesso di mobilitare tutta la forza dello stato federale per reprimere le «organizzazioni di sinistra», ritenute responsabili dell’omicidio.

Le parole di Miller, oggi l’uomo più potente della Casa Bianca dopo Trump, sono chiare: «L’ultimo messaggio che Charlie mi ha inviato, il giorno prima della sua morte, diceva che dovevamo organizzare una strategia per combattere le organizzazioni di sinistra che incitano alla violenza. Quello che provo ora è una profonda tristezza e una profonda rabbia. Ma la rabbia mirata, virtuosa, è uno dei motori più importanti del cambiamento nella storia umana».

Un percorso ultraconservatore

«Canalizzeremo tutta questa rabbia», ha promesso, «per sradicare e smantellare queste reti terroristiche. Si tratta di un vasto movimento terroristico nazionale. E con Dio come testimone, useremo tutte le risorse del Dipartimento di Giustizia, della Sicurezza Interna e dell’intero governo per identificare, disturbare, smantellare e distruggere queste reti».

Quali reti? La sinistra in senso ampio. Ad agosto, su Fox News, in una diatriba furiosa, Miller ha definito il Partito Democratico «un’entità dedicata esclusivamente alla difesa di criminali incalliti, membri di gang, assassini stranieri illegali e terroristi. Il Partito Democratico non è un partito politico. È un’organizzazione estremista nazionale».

Come Kirk, Miller si è lanciato in politica già al liceo, con provocazioni e eccessi che hanno attirato presto l’attenzione dei media di destra. All’università di Duke, frequenta il suprematista bianco Richard Spencer in un club studentesco “conservatore”.

Arrivato a Washington dopo gli studi, lavora prima per Michele Bachmann, figura del Tea Party, poi per il senatore Jeff Sessions (Alabama), noto per le sue posizioni reazionarie e razziste. Sessions fu il primo eletto a sostenere Trump nel febbraio 2016, e divenne poi ministro della giustizia.

Miller si unisce alla campagna di Trump già a gennaio 2016, traducendo gli istinti del candidato in un programma ideologico coerente, secondo Christopher Rufo, teorico delle guerre culturali.

In pochi anni, Miller diventa il “nuovo Roy Cohn” di Trump, l’avvocato ultrapartisan noto per le sue pratiche discutibili e unico mentore riconosciuto del presidente. Ironia vuole che Cohn abbia iniziato la sua carriera con il senatore Joseph McCarthy, ispiratore della caccia alle streghe anticomunista degli anni ’50.

Una guerra giuridica organizzata

Miller è diventato l’ideologo di un trumpismo più coerente e metodico di quello del suo capo. Durante il mandato di Biden, ha preparato il ritorno al potere, affinando gli strumenti giuridici per realizzare la sua visione distopica degli Stati Uniti.

Tra le sue ossessioni: le “espulsioni di massa” (deportazioni), la sospensione dell’habeas corpus, il dispiegamento della Guardia Nazionale sul territorio nazionale.

Nel gennaio 2021, mentre altri si allontanano da Trump dopo l’assalto al Campidoglio, Miller fonda America First Legal (AFL), per condurre una guerriglia giuridica contro l’amministrazione democratica. Il gruppo avvia oltre cento azioni legali contro decisioni di Biden e interviene nelle elezioni di metà mandato del 2022 con pubblicità transfobiche.

Modellata come contraltare dell’American Civil Liberties Union (ACLU), AFL raccoglie 44 milioni di dollari già nel 2022, anche da Elon Musk, alla sua prima incursione politica. La moglie di Miller, Katie, ha lavorato per Musk fino alla rottura con Trump. Ha poi lanciato un podcast “per donne conservatrici”, il cui primo ospite è stato J.D. Vance.

Lo Stato federale mobilitato contro la sinistra

Miller ha usato AFL per preparare l’offensiva anti-immigrazione, in particolare aggirando lo stato di diritto. È sua l’idea di usare l’Alien Enemies Act del 1798 per espulsioni di massa senza procedura legale. Ne parlava già nel 2023, anche in merito alla lotta contro la libertà di espressione, in un’intervista al New York Times.

Trump è d’accordo. Nell’ottobre 2024 dichiarava di essere più preoccupato per la “sinistra radicale”, “comunisti e fascisti”, che per Cina e Russia, suggerendo l’uso della Guardia Nazionale o dei militari contro questo “nemico interno”. Lo stesso discorso è stato ripreso da Vance a Monaco nel febbraio 2025.

Questa retorica, e l’ondata di denunce e licenziamenti che colpisce media, giornalisti e cittadini comuni, riecheggia la crociata di McCarthy contro i “comunisti” negli anni ’50, con il supporto dell’FBI di Hoover e le audizioni del Congresso.

Migliaia persero il lavoro, centinaia furono incarcerati, molti lasciarono il paese – tra cui Charlie Chaplin. La repressione si fermò solo quando McCarthy attaccò l’esercito, e fu necessario l’intervento del presidente Eisenhower.

Oggi, il presidente in carica è il primo ad aver designato i suoi avversari politici come nemici. Una sua consigliera, Laura Loomer, già artefice delle epurazioni nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha descritto il suo obiettivo politico così: «Make McCarthy Great Again».

Dopo l’assassinio di Kirk, ventidue deputati repubblicani hanno chiesto al presidente della Camera di istituire una commissione speciale per indagare su “denaro, potere e influenza dietro l’assalto della sinistra radicale all’America e allo stato di diritto”, collegando la sua morte a “attacchi coordinati da ONG, donatori, media e funzionari”. Una formula che ricorda la Commissione per le attività antiamericane, fulcro del maccartismo.

L’offensiva è già iniziata: centinaia di persone licenziate per post sui social, centinaia di visti negati dal Dipartimento di Stato. Il Washington Post ha licenziato la sua prima editorialista nera, Karen Attiah, senza motivazione: il suo unico post su Kirk era una sua citazione.

Miller vedeva le elezioni del 2024 come punto di svolta della civiltà occidentale. Oggi è alla guida di un nuovo maccartismo, che si dispiega con tutta la forza dello stato federale, in nome della libertà di espressione, contro la sinistra designata come nemico interno.