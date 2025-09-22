Fermiamo subito l’attacco di Israele alla Global Sumud Flottilla!

Mentre leggete queste righe, Israele si sta preparando a violare il diritto internazionale attaccando le imbarcazioni dei solidali [Yanis Varoufakis]

La tattica di Israele è collaudata. Prima o dopo aver attaccato, mutilato o ucciso chiunque voglia “eliminare”, li definisce Hamas. Mentre scriviamo queste righe, Israele sta mettendo in atto la stessa campagna diffamatoria contro la flottiglia Global Sumud, composta da persone magnifiche – tra cui medici, avvocati, giornalisti, studenti, lavoratori e parlamentari – che stanno navigando verso la costa insanguinata di Gaza per rompere l’assedio israeliano di una terra devastata, dove il genocidio di due milioni di palestinesi procede a un ritmo meccanico, spietato e calcolato.

Non sorprende che, mentre decine di barche convergevano da tutto il Mediterraneo su una rotta comune verso Gaza, la macchina propagandistica israeliana abbia iniziato a gridare “Hamas!” a squarciagola, ricoprendo di rosso le parole “HAMAS FLOTILLA” sulle fotografie che ritraevano le sue imbarcazioni. “Questo non è umanitario. Si tratta di un’iniziativa jihadista al servizio dell’agenda del gruppo terroristico”, ha gridato il ministero degli Esteri israeliano. Ma non è tutto.

Se sabato avete cercato su Google le parole “Global Sumud Flotilla”, i risultati della ricerca avrebbero potuto essere scritti dalla macchina propagandistica israeliana. Tra questi figurano siti web sponsorizzati con titoli come “I veri obiettivi della Flottiglia… Come vengono sfruttate le campagne ‘umanitarie’”, “Smascherare la Sumud Flotilla” e “Le flottiglie ‘umanitarie’ sono solo propaganda? Leggi i fatti”. Chiunque continui a leggere alla ricerca dei “fatti” promessi viene esposto alla calunnia decisiva: Hamas è dietro la flottiglia.

Non è certo una coincidenza che Google svolga il ruolo di megafono per conto della macchina genocida israeliana. L’occupazione israeliana dei territori palestinesi, insieme al genocidio a Gaza e alla pulizia etnica a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, è il laboratorio e il banco di prova ideale per le Big Tech. Come ha rivelato il rapporto di Francesca Albanese “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” (Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio) alle Nazioni Unite, Alphabet, la società madre di Google, insieme a Microsoft, Amazon e Palantir, ha ampliato i propri servizi di cloud capital a un ritmo vertiginoso. Software di riconoscimento facciale, algoritmi di selezione degli obiettivi e sistemi di esecuzione automatizzata vengono testati in tempo reale, a piacimento e con meno vincoli etici rispetto agli esperimenti sui topi da laboratorio. Le Big Tech non potrebbero essere più felici!

Ma basta con l’economia politica del genocidio e la complicità delle Big Tech. Quello che abbiamo qui, ora, è una campagna diffamatoria attiva che si sta svolgendo in preparazione di un attacco contro le persone coraggiose che navigano verso Gaza per salvare le nostre anime, per proclamare forte e chiaro “NON A NOSTRO NOME” a nome vostro e mio.

Queste persone, la nostra gente, stanno per essere attaccate, rapite, imprigionate o peggio. La loro diffamazione è il primo atto di un nuovo crimine di guerra israeliano. Non è il momento di analizzare, ma di agire. È il momento di suonare il campanello d’allarme, di fare tutto il necessario. È il momento di suonare il campanello d’allarme, di fare tutto il necessario per aumentare le perdite discorsive e propagandistiche di Israele derivanti dall’aver “eliminato” le donne e gli uomini coraggiosi della Flottiglia Globale Sumud.

La prima cosa che dobbiamo fare è raccontare al mondo la verità sulle persone a bordo della flottiglia. Per contrastare la descrizione che ne dà Israele, come jihadisti determinati a distruggere gli ebrei. E il modo migliore per farlo è lasciare che siano loro stessi a parlare. Parole come quelle di David Adler, mio amico, compagno e collaboratore, che ci ha inviato una lunga lettera spiegando perché è salito a bordo a Tunisi della nave “Family”, insieme a Kieran Andrieu di Novara Media, per salpare alla volta di Gaza. Nella sua lettera, David ha scritto:

“Stiamo raggiungendo il traguardo dei due anni di questo genocidio: due anni passati a scorrere immagini insopportabili di massacri, due anni passati a vedere i nostri governi che lo rendono possibile, due anni passati a sentirci impotenti nel fermarli.

Provenendo da una famiglia ebrea degli Stati Uniti, provo un senso di indignazione acuta: crimini contro l’umanità commessi in mio nome, per la mia “sicurezza”, con il simbolismo che un tempo adornava la mia sinagoga. La mia identità, quindi, implica una responsabilità speciale nel fare tutto il possibile per fermare le uccisioni, salvare vite umane e confrontarmi con lo Stato di Israele che distorce la mia identità per i suoi scopi genocidi”.

Questo è il tipo di persona che il Ministero degli Esteri israeliano descrive come un sostenitore antisemita del terrorismo. Normalmente, si tratterebbe solo di una diffamazione, nel peggiore dei casi di un incitamento ad “eliminare” David, a lasciarlo senza lutti se qualche pazzo armato gli sparasse, pensando di aver colpito un terrorista. Ma no, non è questo che sta facendo Israele.

Mentre leggete queste righe, Israele si sta preparando a violare il diritto internazionale attaccando le loro imbarcazioni. In altre parole, Israele sta incitando se stesso a eliminare David e i suoi compagni di viaggio della flottiglia. Solo noi possiamo fermarli. Come? Facendo abbastanza rumore, sensibilizzando sufficientemente l’opinione pubblica affinché le menti fredde e calcolatrici dei funzionari israeliani responsabili del genocidio capiscano che eliminare la nostra gente costerà loro più punti propaganda di quanti ne guadagneranno.

Come sempre, sta a noi. Fermiamo subito l’attacco di Israele alla flottiglia Global Sumud!