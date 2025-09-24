La Global Sumud Flotilla lancia l’allarme: “Siamo sotto attacco”

Gli attivisti a bordo delle imbarcazioni dirette a Gaza hanno denunciato attacchi con bombe stordenti e oggetti non identificati [Pablo Elorduy]

Dopo le 00:30 del 24 settembre, diversi attivisti della Flotilla Global Sumud hanno lanciato l’allarme dai loro account sui social media, denunciando quello che sembra essere un attacco delle Forze Armate israeliane contro le navi che, dirette a Gaza, cercano di aggirare il blocco marittimo imposto dal regime di Tel Aviv alla popolazione palestinese, che a ottobre festeggerà due anni sotto il genocidio.

Lucía Muñoz Dalda, consigliera di Palma e coordinatrice di Podem Illes Balears, è stata una delle persone a lanciare l’allerta massima sui suoi social. “Tutti gli occhi sulla Flotilla, abbiamo appena sentito un impatto, siamo stati tutta la notte con la presenza di droni, più di quindici droni che volavano basso. Tutto fa pensare a minacce, che fanno parte di una guerra psicologica”, ha spiegato l’attivista maiorchina.

Dall’account stampa della Flotilla Global Sumud è stato lanciato un messaggio simile all’una, ora spagnola, spiegando che si stanno verificando esplosioni, droni non identificati sorvolano la zona e ci sono interferenze nelle comunicazioni. Inoltre, questo account ha pubblicato il video dell’esplosione di una bomba sonora che è stata registrata dalla nave Spectre.

Sin dalla sua partenza da Barcellona, la Flotilla Global Sumud ha denunciato l’aumento degli attacchi in acque internazionali tramite droni, fornendo prove di questi tentativi di sabotaggio. La notte del 24 settembre questi attacchi sono aumentati, secondo quanto denunciano dalla Flotilla, che sta affrontando una pressione crescente man mano che si avvicinano al territorio bloccato da Israele.

Gli attivisti hanno chiesto ai governi di fare pressione per assicurarsi che la Flotilla raggiunga il suo obiettivo con le navi intatte e l’equipaggio sano e salvo. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, Francesca Albanese, ha reagito in questo senso: “La Flotilla Global Sumud è stata attaccata sette volte in poco tempo! Imbarcazioni colpite con bombe sonore, razzi luminosi esplosivi e spruzzate con presunti prodotti chimici. Radio bloccate, chiamate di soccorso bloccate. È richiesta un’attenzione internazionale immediata e PROTEZIONE! Giù le mani dalla Flotilla!”, ha scritto sui suoi social media.