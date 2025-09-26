Your Party: è questa la democrazia?

Le polemiche che hanno travolto il nuovo partito della sinistra britannica dimostrano che ci sono grandi interrogativi a cui rispondere (Archie Woodrow)

Mercoledì, Jeremy Corbyn ha lanciato un nuovo portale per l’iscrizione al nuovo partito della sinistra, insieme ai dettagli sulla conferenza fondativa. In un messaggio video, Corbyn ha adottato un tono speranzoso parlando di democrazia e inclusività – cercando al contempo di sorvolare sul suo pubblico scontro con l’ex co-fondatrice del partito, Zarah Sultana.

«Abbiamo vissuto giorni difficili la scorsa settimana, come sicuramente saprete, e ad essere onesti non ne siamo usciti a testa alta», ha detto Corbyn. «Ma ciò che conta di più è questo: siamo tutti d’accordo sui piani per la conferenza e sulla tabella di marcia per arrivarci.»

La conferenza fondativa, prevista per novembre, sarà «la più democratica che questo paese abbia mai visto», ha aggiunto, coinvolgendo «migliaia di membri fondatori», con molti altri che parteciperanno online. «Un membro, un voto. Aperta, inclusiva, guidata dalla base – questa è la vera democrazia.»

Ma chi attende con impazienza il lancio del nuovo partito è già stato deluso in passato. Il fiasco della scorsa settimana ha lasciato molti profondamente disillusi, e l’annuncio di Corbyn solleva diverse domande. Stavolta il lancio sarà reale o ci saranno altri pasticci? Al di là delle belle parole, come sarà davvero la democrazia interna del partito? E – forse la domanda più importante – si può davvero affidare la guida del nuovo partito a chi è stato coinvolto in questa imbarazzante lotta di potere?

Mentre la sinistra cerca risposte e prova a prevedere cosa accadrà, è utile ripercorrere come si è arrivati fin qui.

Origini collettive

La sinistra britannica è in crisi da decenni. Le speranze si sono riaccese quando Corbyn, figura storica del socialismo, è stato catapultato quasi per caso alla guida del Partito Laburista dal 2015 al 2019. Negli anni successivi, con la crescente percezione che entrambi i principali partiti siano vicini al collasso, è aumentata l’attesa per un nuovo partito di sinistra.

Il sistema elettorale britannico, basato sul “first-past-the-post”, rende difficile la nascita di nuovi soggetti politici. Grazie alla visibilità ottenuta durante la sua leadership, Corbyn è stato visto da molti come l’unico in grado di lanciare un nuovo partito con possibilità di successo.

Tuttavia, Corbyn non è noto per la sua determinazione. Preferisce guidare con il consenso, e si trova più a suo agio come portavoce dei movimenti sociali che come stratega o teorico organizzativo.

Un ulteriore ostacolo è la cultura politica ereditata dal Partito Laburista: le decisioni sostanziali vengono spesso prese in segrete trattative tra parlamentari, leader sindacali e burocrati. In pubblico, lunghi silenzi sono intervallati da manifestazioni di unità che riflettono solo il minimo comune denominatore politico. Inoltre, persistono rancori personali e tensioni tra le fazioni coinvolte.

In questo contesto poco promettente, nel 2024 è nata un’organizzazione chiamata Collective, che si proponeva come «il motore per la formazione di un nuovo partito politico di massa della sinistra nel Regno Unito».

Collective era un insieme eterogeneo di figure nazionali, candidati indipendenti, funzionari eletti e organizzazioni locali e nazionali. Secondo molti (inclusi alcuni fondatori), era disfunzionale e percepita come controllata in modo verticistico e antidemocratico da persone come Karie Murphy, ex capo dello staff di Corbyn – già controversa per il suo passato nel Labour.

Dopo una riunione particolarmente deludente di Collective nel settembre 2024, un gruppo di persone – tra cui Corbyn stesso, il suo ex consulente per le relazioni pubbliche James Schneider, il sindaco di North Tyneside Jamie Driscoll, l’attivista Andrew Feinstein, l’ex deputata Beth Winter e Salma Yaqoob, ex leader del partito Respect – ha avviato un nuovo processo basato su un “memorandum d’intesa” (MOU) che esprimeva l’impegno condiviso per costruire un nuovo partito di sinistra.

Anche il gruppo MOU ha faticato a fare progressi. Sebbene ci fossero strumenti formali per prendere decisioni collettive, Corbyn restava la figura centrale, e secondo diverse fonti, le decisioni venivano spesso annullate sulla base di osservazioni informali del tipo: «Non sono sicuro che Jeremy voglia farlo».

Per affrontare questa situazione e soddisfare il desiderio di Corbyn di un processo ampio, il gruppo MOU è stato ampliato a metà giugno 2025 in un comitato organizzativo (OC). Tra gli altri, vi sono entrati i quattro deputati indipendenti pro-Palestina – Shockat Adam, Adnan Hussain, Ayoub Khan e Iqbal Mohamed – il sindaco di Tower Hamlets Lutfur Rahman, l’ex leader sindacale Mark Serwotka e la candidata indipendente Leanne Mohamad. Fondamentale è stata anche l’inclusione di Zarah Sultana e Karie Murphy, con il suo stretto rapporto personale con Corbyn e i suoi alleati di Collective.

Tensioni iniziali

Il comitato OC ha iniziato a lavorare in un clima di sfiducia. Sulla base delle esperienze nel Labour e in Collective, la fazione che si è coagulata attorno a Sultana temeva che Murphy e i suoi alleati prendessero il controllo. Queste divisioni hanno portato al disastro. Con una tempistica serrata, le cose sono crollate in modo acrimonioso quando si sono dovute prendere decisioni rapide.

Alla riunione del 24 giugno, la fazione di Murphy ha spinto per decidere la struttura e la leadership del nuovo partito nella riunione della settimana successiva. Tuttavia, la proposta è stata diffusa solo il 1° luglio, appena due giorni prima di quell’incontro.

La proposta, redatta dal consigliere comunale di Liverpool Alan Gibbons per conto di Collective, era molto ampia. Oltre a proporre Corbyn come unico leader del partito, definiva il progetto con il linguaggio della sinistra marxista come «un partito basato sulla classe» volto a costruire «il socialismo dal basso» – un netto allontanamento dai documenti del gruppo MOU che avevano inizialmente guidato le discussioni.

I rivali di Collective hanno visto tutto questo come una manovra per accaparrarsi il potere. I quattro deputati indipendenti, nel frattempo, si sono allarmati perché la proposta non rifletteva il tipo di “ampio spettro” politico che pensavano di aver accettato.

In risposta, Feinstein ha redatto un documento alternativo proponendo che Corbyn e Sultana fossero co-leader, e lo ha diffuso il 2 luglio – il giorno prima della riunione. In pochissimo tempo, il comitato è stato costretto ad affrontare questioni fondamentali sulla struttura del partito e sulla sua base politica.

Nei mesi precedenti c’erano già stati incontri privati in cui Corbyn, che era sempre sembrato riluttante a guidare il nuovo partito, aveva manifestato apertura all’idea di una co-leadership con Sultana. Alla riunione su Zoom del comitato organizzativo (OC) del 3 luglio, Corbyn ha commentato con equilibrio che entrambi i documenti avevano pro e contro, aggiungendo che era “felice di lavorare con [Sultana] in qualsiasi ruolo”. Più tardi, nella chat testuale di Zoom, Corbyn ha suggerito timidamente di rimandare il voto e di creare invece “un gruppo che ci porti avanti” – ma questo messaggio non è mai stato letto durante la riunione.

Il documento di Gibbons era troppo ampio, quello di Feinstein troppo scarno. Si limitava a proporre Corbyn e Sultana come co-leader ad interim, senza definire poteri, responsabilità o meccanismi per risolvere eventuali disaccordi. Tuttavia, il 70% dell’OC ha votato a favore del documento di Feinstein. La fazione di Murphy si è astenuta, protestando che il voto non fosse legittimo.

La prima implosione

Pochi minuti dopo, nonostante la riservatezza concordata, Sultana ha annunciato pubblicamente che lei e Corbyn avrebbero guidato la fondazione del nuovo partito. Nessun preavviso. Corbyn e gli altri deputati sono rimasti scioccati. Il comitato è imploso tra recriminazioni.

Tra i più indignati c’era Laura Alvarez, moglie di Corbyn. Alvarez non era stata formalmente invitata all’OC, ma partecipava comunque alle riunioni segrete e aveva insistito per essere aggiunta al gruppo WhatsApp del comitato, nonostante le riserve dei coordinatori.

«Se Zarah non cancella questo tweet entro un’ora, ci dimettiamo, ok», ha scritto Alvarez all’OC, aggiungendo poco dopo: «Se i media disgustosi vengono a casa mia a molestare Jeremy, dirò che hanno rubato il telefono di Zarah e che non è vero.»

Secondo diverse fonti, è qui che si è rotto il rapporto di fiducia tra Sultana e i quattro deputati indipendenti. Alla riunione del 3 luglio, tutti e quattro avevano votato a favore della co-leadership di Sultana, ma si sono sentiti traditi dal modo in cui la decisione è stata annunciata senza consultazione.

L’annuncio di Sultana ha anche aperto la porta a fughe di notizie che hanno portato la situazione quasi al punto di non ritorno. Le più significative sono state quelle al giornalista Gabriel Pogrund del Sunday Times, che ha rivelato molti dettagli scottanti.

Sultana ha ipotizzato che queste fughe fossero il frutto di briefing ostili contro di lei da parte di un altro membro del comitato, arrivando a nominarlo e accusandolo di “attraversare le linee di classe”, aggiungendo che “chi rifiuta di denunciare questo comportamento lo sta legittimando”. Quando altri hanno cercato di calmare la situazione, Sultana li ha zittiti dicendo: «Non è appropriato che mi diciate cosa è utile o no.»

Il primo rilancio

Nonostante lo scontro esplosivo, le trattative sono riprese e presto le cose si sono rimesse in moto. L’OC è stato sciolto, e Corbyn, Sultana e gli altri deputati indipendenti hanno ricevuto mandato di formare un gruppo di lavoro per organizzare la conferenza fondativa del partito.

Il 24 luglio, Corbyn e Sultana hanno annunciato congiuntamente la co-leadership del nuovo partito, noto con il nome provvisorio di Your Party. Dopo mesi di attesa, il progetto ha finalmente preso forma. Il lancio è stato accolto con grande entusiasmo da molti ambienti della sinistra. In una settimana, 600.000 persone si sono iscritte alla mailing list del partito.

Internamente, sembrava essere stato raggiunto un equilibrio. Per garantire la pace tra le fazioni, la Peace and Justice Project Ltd (PJP), controllata da Corbyn e dagli alleati di Murphy, avrebbe gestito la mailing list, mentre la MOU Operations Ltd, controllata da Feinstein, Driscoll e Winter (rivali di Murphy), avrebbe gestito le donazioni. In questo modo, nessuna fazione avrebbe avuto il monopolio sulle risorse del partito.

Tuttavia, le tensioni sono riemerse. C’era disaccordo tra Corbyn e Sultana su ciò che era stato realmente concordato. Sultana sosteneva che i deputati dovessero solo formare il gruppo di lavoro, senza ruoli privilegiati successivi. Il team di Corbyn riteneva che i deputati dovessero continuare a supervisionare l’intero processo. La situazione si è di nuovo paralizzata, poiché nessuna delle due parti accettava le proposte dell’altra per il team esecutivo.

La seconda implosione

Senza l’approvazione di Sultana, il team di Corbyn ha formato un team esecutivo ad interim guidato da alleati di Murphy, e ha annunciato il processo per la conferenza fondativa. Sultana temeva che stesse per essere lanciato un nuovo sistema di iscrizione che avrebbe consegnato il controllo delle finanze e della mailing list alla fazione di Murphy, dando loro potere assoluto.

Di fronte a questa prospettiva, il team di Sultana ha agito di nuovo unilateralmente, lanciando un sistema di iscrizione (l’accesso è stato poi revocato a chiunque fosse esterno a PJP). L’email indirizzava le persone a una nuova piattaforma dove finanze e dati sarebbero stati gestiti da MOU, controllata dai rivali di Murphy.

Corbyn e i quattro deputati indipendenti sono rimasti indignati. Hanno pubblicato una dichiarazione dicendo di aver consultato legali, definendo il lancio “un’email non autorizzata” e invitando i sostenitori a ignorarla e a cancellare eventuali addebiti diretti. Sultana ha risposto accusando un “club maschile sessista” e ha chiamato in causa Murphy per nome.

Le tensioni sono aumentate, e venerdì sera Sultana ha incaricato avvocati specializzati in diffamazione. Come confermato dal Telegraph, il portale di iscrizione di Sultana è stato successivamente disattivato dal fornitore software dopo segnalazioni di “potenziali attività fraudolente”.

Il secondo rilancio

Nei giorni successivi sono state lanciate petizioni e lettere aperte che imploravano entrambe le parti di rimettere in carreggiata il progetto. Inizialmente, i segnali erano positivi: domenica sera Sultana ha ritirato le minacce di azione legale. Durante il weekend circolavano voci di trattative in corso, e si parlava di una dichiarazione congiunta o di un nuovo lancio del sistema di iscrizione.

Poi, mercoledì, è successo. È stata inviata un’email, accompagnata da un video di Corbyn che annunciava il lancio del portale di iscrizione e la conferma della conferenza secondo la tabella di marcia originale. L’email annunciava anche che la conferenza si sarebbe tenuta a Liverpool dal 29 al 30 novembre, con i membri chiamati a discutere e modificare i documenti fondativi del partito. Molti hanno tirato un sospiro di sollievo.

Ma purtroppo ci sono ancora motivi di preoccupazione. Tutta la comunicazione pubblica ha mostrato solo Corbyn, e non Sultana, che ha dato segni di supporto solo più tardi nella giornata, postando su X/Twitter un invito ad aderire al partito, dicendo che “rimarrà una forte sostenitrice della base” e rassicurando chi si era iscritto al sistema precedente: “i dati e le iscrizioni saranno migrati a tempo debito”.

Inoltre, la privacy policy è stata aggiornata per escludere MOU Operations Ltd e reindirizzare tutti i dati e i fondi a Your Party Ltd, dove Corbyn e i quattro deputati indipendenti detengono la maggioranza decisionale. Fonti vicine al processo hanno confermato che, al momento del lancio, Sultana e MOU erano stati esclusi, il conto bancario e i dati di MOU non erano ancora stati trasferiti a Your Party Ltd, e il lancio era stato una mossa unilaterale da parte del team di Corbyn.

Secondo fonti vicine ai deputati, Sultana era pronta a sostenere pubblicamente il lancio e a incoraggiare altri ad iscriversi, ma stava aspettando tre concessioni specifiche dal team di Corbyn: una dichiarazione conciliatoria da parte di Corbyn per stemperare le tensioni pubbliche; la cancellazione di alcuni tweet provocatori; e una copia delle lettere legali inviate in merito alla presunta violazione dei dati. Il team di Corbyn sostiene di aver avvisato Sultana prima del lancio, ma sembra comunque che sia stato pianificato unilateralmente.

Preoccupa anche il fatto che il modulo di iscrizione preveda, come condizione per aderire, che “non si può essere membri di un altro partito politico”. Sebbene questa sia una regola comune nei partiti già costituiti, appare bizzarra come criterio d’ingresso per un processo fondativo che dovrebbe unificare una sinistra attualmente frammentata in una miriade di piccoli partiti.

Il diavolo è nei dettagli

Che un processo dia davvero potere agli iscritti o sia invece controllato dagli organizzatori della conferenza dipende dai dettagli, e l’annuncio solleva tante domande quante ne risolve. Un’assemblea deliberativa suona partecipativa sulla carta, ma potrà davvero prendere decisioni o sarà solo consultiva? Quale sarà il processo per trasformare le discussioni in proposte? Chi potrà presentare emendamenti, e con quale procedura? Se ci saranno centinaia di emendamenti, come verranno composti, prioritizzati e trasformati in un’agenda gestibile per la conferenza?

Oltre ai dettagli vaghi presenti sul sito di Your Party, l’unica informazione pubblica su queste questioni proviene da una riunione su Zoom tenutasi lunedì sera, con Joshua Virasami, attivista dei movimenti sociali, che faceva parte del team esecutivo ad interim di Your Party e fino alla scorsa settimana lavorava direttamente alle assemblee regionali come parte del processo fondativo. In precedenza, era stato membro votante dell’OC e co-presidente del suo team operativo.

Le parole di Virasami sulla conferenza fondativa non sono state rassicuranti. Quando gli sono state poste domande chiave sulla democrazia interna e sui dettagli del processo fondativo, ha detto che nemmeno lui aveva visto risposte specifiche. Virasami ha descritto il processo democratico come “una scatola nera” e ha spiegato di non poter rispondere alla domanda su come si possa avere fiducia in tale scatola, dicendo solo che “il processo democratico è di competenza di Karie Murphy” e che “Murphy avrebbe creato e approvato quel processo”.

L’idea che Murphy sia al comando del processo non rassicura chi teme che la democrazia interna del partito venga sacrificata in nome di lotte di potere tra fazioni. Tuttavia, parlando con diverse persone che hanno lavorato direttamente su vari aspetti del progetto, emerge un’altra possibile spiegazione per la mancanza di trasparenza: oltre alla duplicità faziosa, potrebbe semplicemente essere che i dettagli non siano ancora stati definiti, e che non esista alcun documento di pianificazione dettagliato.

In ogni caso, finché non ci sarà maggiore trasparenza e non verranno annunciati più dettagli, l’unico modo per avere fiducia nel fatto che il processo sarà democratico è riporre fiducia personale in Murphy. E bisognerebbe fidarsi di lei non solo come arbitro neutrale e non fazioso, ma anche come esperta di cosa significhi progettare un processo democratico ben strutturato.

Anche con le migliori intenzioni, un processo apparentemente democratico può facilmente trasformarsi in un pasticcio burocratico se viene affrettato e pianificato male. Se si vuole credere che la conferenza fondativa di Your Party sia un esercizio genuinamente democratico, la richiesta fondamentale ora deve essere quella di piena trasparenza e controllo sui piani dettagliati della conferenza. Finché questi piani non saranno resi pubblici, dobbiamo iniziare a proporre noi stessi soluzioni per affrontare i possibili ostacoli. In questo modo, anche se chi ha il potere dovesse deluderci, forse potremo comunque salvare qualcosa dalle macerie.

Archie Woodrow è un attivista di Camden Friends of Palestine, membro di rs21 e della redazione di Prometheus.