Nasce a Genova la Scuola delle Arti Sociali

Un progetto trasformativo dell’Associazione Il Limone Lunare, ispirato a Danilo Dolci ed Etty Hillesum. Per comunità dal cuore pensante
Dopo dieci anni di Ricerc-Azioni tra Genova, Napoli e Palermo, prende forma un progetto educativo e culturale ispirato al pensiero di Danilo Dolci ed Etty Hillesum, volto a generare una comunità dal cuore pensante. Venerdì 3 ottobre, dalle 17 alle 20, presso il Foyer “Tonino Conte” del Teatro della Tosse di Genova, si terrà la presentazione nazionale della Scuola delle Arti Sociali, iniziativa promossa dall’Associazione Il Limone Lunare.
La Scuola delle Arti Sociali si propone come luogo fisico e immateriale, basato sull’interdipendenza tra i saperi e sulla maieutica reciproca, per riscoprire il potenziale creativo che risiede in ciascuno di noi. Il percorso inaugurale, durato sei mesi, ha portato alla costruzione di una “Costellazione” di sedi diffuse e accoglienti, con l’obiettivo di dare vita a una scuola itinerante e policentrica.
Durante l’evento verranno presentate le attività della scuola, alcune realtà locali e nazionali coinvolte, e condiviso il Manifesto fondativo. Al centro del progetto vi è una visione pedagogica che si articola in cinque passaggi trasformativi, le “5 pelli EcoPoEtiche”. Ogni pelle rappresenta una fase del processo creativo e relazionale, che si nutre di alterità, natura, memoria e meraviglia.
scarica il Manifesto della Scuola delle Arti Sociali
La Scuola delle Arti Sociali è un invito a manifestare un altro paradigma, dove il pensiero creativo condiviso diventa strumento di trasformazione sociale.