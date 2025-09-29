Francia, la «marcia delle resistenze», nuova leva di convergenza delle lotte

Associazioni, sindacati e sinistre hanno manifestato insieme domenica 28 settembre contro le crisi ecologica, sociale e democratica [Mathias Thépot]

In vista della COP30, che si terrà in Brasile a novembre, diverse migliaia di manifestanti si sono mobilitati domenica 28 settembre in più di 70 città francesi, da Parigi a Marsiglia, passando per Nantes, Montpellier e persino Saint-Pierre sull’isola della Riunione, per affermare che un altro futuro è possibile di fronte alle crisi ecologica, sociale e democratica.

Nella capitale, il corteo, composto da una folla compatta, si estendeva per poco più di 500 metri. È partito dalla Gare du Nord per raggiungere Place de la République passando per i grandi viali.

Questa “marcia delle resistenze”, organizzata su iniziativa di una dozzina di organizzazioni che lottano contro il cambiamento climatico (Alternatiba, Attac, Greenpeace, Réseau action climat, ActionAid, 350.org…), aveva come slogan “Clima, giustizia, libertà!”. Anche i partiti di sinistra, in particolare La France insoumise e Les Écologistes, erano presenti nei cortei.

«Questa mobilitazione del 28 settembre, precisa Dahlia Stern, portavoce di Action justice climat, voleva inserirsi «nella scia del movimento “Bloquons tout” del 10 settembre, e della mobilitazione sindacale del 18».

Novità: la CGT, che finora era rimasta piuttosto ai margini delle marce per il clima, ha partecipato all’organizzazione dell’evento. «In un contesto in cui stanno per iniziare le discussioni sul bilancio, riteniamo che siano necessarie maggiori risorse per proteggere i lavoratori e le lavoratrici dai danni causati dal cambiamento climatico. E, più in profondità, come sindacalisti, ci interroghiamo sui modi di produzione», spiega Benoît Martin, segretario generale della CGT di Parigi, presente in testa al corteo con i suoi compagni.

Al centro delle discussioni c’era la questione della convergenza delle lotte sociali ed ecologiche, che spesso sono oggetto di eventi separati. “Oggi non possiamo più avere da un lato le manifestazioni delle organizzazioni ambientaliste e dall’altro quelle dei sindacati”, afferma il portavoce di Greenpeace, Jean-François Julliard.

E argomenta: «Le emissioni di gas serra stanno aumentando in tutto il mondo e le disuguaglianze sociali si stanno accentuando. Parallelamente, c’è un’offensiva reazionaria e autoritaria, in alleanza con le industrie inquinanti e i miliardari. Da qui la necessità di lavorare tutti insieme per lottare”. ”Non c’è giustizia sociale senza giustizia ecologica e viceversa”, riassume la portavoce di Attac, Youlie Yamamoto, anch’essa presente.

I miliardari nel mirino

Tra i partecipanti alla marcia parigina, i principali temi denunciati dai manifestanti erano quindi l’inerzia dei governanti in materia di clima, l’ascesa dell’estrema destra, la tassazione insufficiente dei super ricchi e la guerra genocida condotta dallo Stato di Israele a Gaza.

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, il CEO di Total Patrick Pouyanné e i miliardari Vincent Bolloré e Bernard Arnault sono stati i più presi di mira come responsabili dell’attuale crisi. «Loro distruggono, noi ci uniamo», si leggeva sugli striscioni.

“Denunciamo i responsabili della crisi climatica, ovvero il sistema capitalista, le multinazionali, ma anche la Francia, che non fa la sua parte, in particolare nel sostegno ai paesi del Sud”, afferma Veronica Velásquez, portavoce di ActionAid, un’associazione di solidarietà internazionale.

Sono stati esposti numerosi cartelli che denunciavano la crisi ecologica, come questo, su cui si leggeva: «Basta avvelenamenti: abrogazione della legge sul piombo e del piano clordecone, subito!». Anche gli slogan contro l’estrema destra come «Rage against the Fascism» hanno avuto grande risonanza tra i partecipanti al corteo.

Ma il tema di gran lunga più ricorrente sugli striscioni riguardava la tassazione dei miliardari. A riprova del fatto che tutto il dibattito sulla tassa Zucman ha permeato le coscienze. Tra gli altri messaggi: «Per la nostra sopravvivenza: tassate i ricchi, finanziate la transizione» o «Bernard [Arnault], passa il tuo codice bancario per il debito ecologico».

«Sono i super ricchi e le multinazionali che devono pagare il prezzo dell’austerità!», sostiene Youlie Yamamoto, di Attac. «Per questo motivo, nell’ambito del progetto di bilancio 2026, sosteniamo la tassa Zucman e anche il ritorno di un’imposta sul patrimonio (ISF) con una componente climatica».

Gli attivisti ambientalisti erano finalmente presenti per mobilitarsi sulle questioni della COP30, che inizierà il 10 novembre 2025 nella città di Belém. Saranno affrontati i temi degli aiuti finanziari forniti dai paesi ricchi ai paesi più minacciati dal riscaldamento globale, ma anche le questioni della deforestazione e dello sfruttamento petrolifero, due temi molto delicati in Brasile, dove è in corso un enorme progetto petrolifero.

Oltre ai danni ecologici che generano, la deforestazione e i nuovi progetti di sfruttamento dei combustibili fossili hanno conseguenze dirette sull’habitat e sulla salute delle popolazioni indigene, che spesso hanno redditi molto modesti.

L’attivista brasiliana Andressa Dutra, per Rio senza petrolio e Greenfaith, era presente al corteo parigino per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’estrema violenza generata nel suo Paese dalle questioni climatiche. «È necessario che le comunità indigene del Brasile, che sono le prime vittime dello sfruttamento dei combustibili fossili, acquisiscano maggiore visibilità grazie allo svolgimento della COP. Esse subiscono direttamente il razzismo ambientale». E ricorda che «il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di attivisti ambientalisti uccisi».