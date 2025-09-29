Homo sapiens, l’albero genealogico si complica

Nuovi fossili e nuove tecniche di identificazione mettono in discussione la definizione stessa di specie [Magali Reinert]

La storia lineare dell’umanità, dalla scimmia quadrupede all’essere umano eretto e frettoloso, è superata. I paleoantropologi continuano a registrare nuove specie tra i nostri antichi parenti, alcune delle quali sono coesistite nel tempo. Tante scoperte che attestano che l’evoluzione umana ha seguito numerosi rami prima di ridursi al solo Homo sapiens.

Due studi recenti confermano questa genealogia complessa. Il primo, pubblicato su Nature Communications nel giugno 2025, mostra una diversità molto antica all’interno del genere Homo. Due frammenti di mascelle di neonati risalenti a 2 milioni di anni fa sono stati rispettivamente attribuiti a Homo erectus e a Homo habilis. «Quella trovata in Sudafrica, appartenente a un neonato Homo erectus, ha una morfologia che non si potrebbe distinguere da quella di un bambino di oggi! L’altra, invece, originaria dell’Etiopia, è una mandibola molto più robusta», spiega l’autore José Braga, con un’animazione in 3D a supporto.

«Se una tale diversità di specie del nostro genere esisteva 2 milioni di anni fa, ciò conferma che un antenato Homo comune risale a più di 2,5 milioni di anni fa», sottolinea il ricercatore del Centro di antropobiologia e genomica di Tolosa (CAGT). Indicando così che servono almeno 500.000 anni affinché le morfologie di due linee divergano a tal punto.

Questa stima converge con la scoperta, nel 2015, del più antico rappresentante Homo finora noto, di 2,8 milioni di anni. Trovato nel sito di Ledi Geraru in Etiopia, il fossile aveva fatto retrocedere di 400.000 anni la nostra linea.

E lo scavo etiope continua a svelare i suoi tesori. Partendo da tredici denti trovati sul sito, un’équipe internazionale ha mostrato nell’agosto 2025 che specie dei generi Homo e Australopithecus avevano coabitato lì tra 2,6 e 2,8 milioni di anni fa. «Una sorpresa», racconta a Mediapart Brian Villmoare, ricercatore all’università del Nevada (Stati Uniti) e primo autore dello studio pubblicato su Nature, poiché gli Australopitechi erano dichiarati estinti in Africa orientale circa 3 milioni di anni fa.

Una nuova ramificazione

Dalla separazione della linea umana da quella degli scimpanzé, datata tra 6 e 7 milioni di anni fa, «ci sono stati diversi periodi in cui possiamo documentare la coesistenza di diverse specie umane, talvolta in regioni geografiche piuttosto ristrette. Ciò conferma che la nostra storia evolutiva, con le sue numerose linee, è molto simile a quella che osserviamo in altri animali», commenta il paleoantropologo statunitense. La singolarità umana non risiede dunque nella storia della sua evoluzione, ma nel suo esito: partendo da un ampio gruppo degli Hominina o ominini, termine che designa la linea umana, oggi non resta che una sola specie.

Tuttavia, per i paleoantropologi, la questione non è chiusa. Permangono molte dispute sulla classificazione di questa abbondanza di antenati. «Esistono molti dibattiti tra scienziati sui criteri da distinguere e sul modo di attribuire i fossili», spiega Florent Détroit, paleoantropologo al Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). «Quando si trovano fossili di due specie molto diverse ma contemporanee, ciò conferma che dei rami si sono effettivamente separati.»

Sul nuovo australopiteco trovato a Ledi Geraru, gli autori sono peraltro molto prudenti. «All’inizio, lo avevamo associato a una popolazione sopravvissuta tardiva di Australopithecus afarensis. Tuttavia, confrontandolo con le collezioni del Museo nazionale d’Etiopia o con le descrizioni delle pubblicazioni, il nostro materiale non corrispondeva. Detto ciò, non abbiamo nominato questa nuova specie. Aspettiamo di trovare più materiale per caratterizzarla», giustifica Brian Villmoare, sapendo fin troppo bene che «intere carriere sono passate a dibattere di tassonomia… senza consenso».

Di fatto, alcune specie umane proposte da paleoantropologi hanno avuto vita breve. Come Homo longi, una “nuova” specie del genere Homo identificata a partire dal cranio dell’Uomo di Harbin, vecchio di 146.000 anni e ritrovato nel 2018 in Cina. Uno studio pubblicato su Science nel giugno 2025 mostra che Homo longi non è altro che un rappresentante dei Denisoviani. La specie Denisovensis, contemporanea di Sapiens e Neanderthalensis, era stata scoperta nel 2010 grazie a una falange vecchia di 50.000 anni nella grotta siberiana che le ha dato il nome. Questa scoperta è stata possibile grazie all’analisi del DNA antico, che fornisce informazioni preziose rispetto al solo confronto morfologico. Sapendo che il più antico DNA umano utilizzabile risale a 400.000 anni fa: la paleogenetica non può andare oltre.

«Siamo diversi paleoantropologi a condividere l’idea che certi fossili cinesi saranno collegati ai Denisoviani», ammette Florent Détroit. Il ricercatore ha peraltro commentato perché Homo juluensis, un’altra specie Homo proposta a partire da un fossile cinese, non fosse accettabile. Spiega in particolare che il riconoscimento di una nuova specie deve passare per una pubblicazione in una grande rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria.

Controversie

Non esiste infatti un ufficio ufficiale di registrazione delle specie umane. «Se proponi una nuova specie, la comunità scientifica esaminerà le tue prove e il consenso emergerà col tempo», completa Brian Villmoare. «La scelta di descrivere una nuova specie impegna molto un ricercatore, sapendo che ci sono molte false piste. Ma è anche, per alcuni, una ricerca di gratificazione e di finanziamenti», commenta Joël Braga.

Florent Détroit ha scoperto una nuova specie e la ricorda soprattutto come «l’esercizio professionale più difficile» della sua carriera. Il processo tra la scoperta del primo fossile e la pubblicazione su Nature che descriveva la nuova specie Homo luzonensis ha richiesto dodici anni. «All’inizio pensavo a un piccolo Sapiens. Ma anche con il calzascarpe, non rientrava nelle caratteristiche di Homo sapiens», ricorda.

In un lungo articolo apparso nel 2022 su Planet-Vie, racconta il lungo percorso che lo ha portato a capire che quei fossili bizzarri, che cumulano caratteristiche di un piccolo esemplare del genere Homo e altre molto primitive più vicine agli Australopitechi, erano in realtà il risultato dell’evoluzione degli Homo su un’isola isolata. E ancora, il suo lavoro arrivava dopo la risoluzione di una lunga controversia attorno a un altro esempio di nanismo insulare, la specie Homo floresiensis, a lungo considerata un ramo “degenerato” di Homo sapiens.

Oggi, il nostro albero genealogico conta una trentina di specie, secondo il Muséum national d’histoire naturelle. Un numero che fa discutere. Infatti, moltiplicare le specie per rappresentare l’evoluzione è una questione ricorrente, poiché l’evoluzione è progressiva e la tassonomia limitata. Il numero di specie dipende così dalla valutazione delle differenze di caratteri tra gli individui, attribuite o a variazioni all’interno di una stessa specie, o a variazioni tra specie diverse. Sapendo che la definizione di specie da parte del paleoantropologo si basa sulla condivisione di un certo numero di tratti morfologici. E differisce così dalla definizione biologica, che richiede di provare l’interfecondità degli individui all’interno di una stessa specie. Il che è impossibile con dei fossili.

O forse no. L’arrivo della paleogenetica ha rimesso in discussione diverse specie del genere Homo mostrando proprio i loro incroci. La possibilità di ricostruire il DNA antico ha infatti permesso di fare analisi filogenetiche, cioè di ritrovare legami di parentela a partire dall’analisi del genoma. Risultato: tre specie diverse del genere Homo, i Sapiens, i Neandertaliani e i Denisoviani, si sono riprodotte tra loro durante il Paleolitico medio. Nel 2016, l’identificazione di una giovane nata da padre denisoviano e madre neandertaliana 90.000 anni fa in Siberia aveva fatto scalpore.

Un’evoluzione interconnessa

Ancora oggi, geni neandertaliani e denisoviani persistono nelle popolazioni dei Sapiens che siamo. Circa il 2% del genoma degli esseri umani non africani è di origine neandertaliana e l’1% del genoma delle popolazioni dell’Asia orientale sarebbe ereditato da DNA denisoviano.

Questi incroci hanno spinto la disciplina a rivedere la rappresentazione dell’evoluzione. Dopo aver sostenuto l’evoluzione graduale lungo una sola linea di specie, poi l’evoluzione ramificata in più linee a partire da una specie ancestrale, alcuni paleoantropologi propongono oggi l’evoluzione reticolata o interconnessa, che combina l’evoluzione ramificata con gli incroci tra le linee.

Questi meticciamenti invalidano infine la denominazione di specie? «No, ciò non va contro la definizione di specie diverse. È importante mantenere i tre rami distinti che sono i Sapiens, i Neandertaliani e i Denisoviani per raccontare la storia evolutiva degli Homo», osserva Florent Détroit. Tra il momento in cui Neanderthal e Sapiens si sono separati, circa 500.000 anni fa, e quello in cui si sono incrociati nuovamente durante la loro migrazione, i paleontologi ritengono che siano apparse due specie ben distinte. Anche se non si sono separate abbastanza da non potersi più riprodurre.

Anche qui, l’umanità segue gli schemi noti dell’evoluzione. Come hanno mostrato gli incontri tra orsi polari e grizzly, spinti l’uno verso l’altro dal riscaldamento climatico: le due specie, che avevano divergiato da milioni di anni, erano infine rimaste interfertili.

La nozione di specie deve dunque mostrare flessibilità per fare spazio agli ibridi. E la specie Homo sapiens, alla quale appartengono oggi tutti gli esseri umani, conserva tracce di questi numerosi meticciamenti.