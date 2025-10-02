Sono stato rapito da Israele in acque internazionali. Ma non finisce qui

Il raccontro di un giornalista anglopalestinese da Adara, una delle barche a vela della Global Sumud Flotilla (Kieran Andrieu)

Sto scrivendo da una barca a vela battente bandiera spagnola chiamata Adara. A bordo ci sono politici eletti provenienti da Spagna, Portogallo e Argentina, oltre a un medico e due giornalisti. Stiamo trasportando latte in polvere, cibo e medicine per la popolazione palestinese affamata di Gaza. La nostra missione è del tutto pacifica e perfettamente legale.

È mercoledì pomeriggio e il mare è calmo. Ma a bordo c’è frenesia perché ci troviamo ormai nell’area in cui Israele ha già intercettato altre imbarcazioni in acque internazionali, violando apertamente il diritto internazionale. Se state leggendo questo articolo, significa che la stessa cosa è successa anche a noi. Il mio editore ha pubblicato questo pezzo perché sono stato catturato illegalmente e portato in un centro di detenzione israeliano.

Ho trascorso un mese in mare a bordo della Global Sumud Flotilla, documentando il tentativo senza precedenti di centinaia di attivisti provenienti da 44 paesi di rompere il blocco illegale di Israele e stabilire un corridoio umanitario. Volevo che il mondo sapesse cosa stava succedendo e sapevo che non potevamo fare affidamento sui giornalisti dei media mainstream, che all’inizio erano disinteressati e poi hanno pubblicato pericolose inesattezze, come affermare che un attacco con droni fosse un razzo di segnalazione sparato per errore o un incendio causato da un mozzicone di sigaretta.

Sono molto contento di averlo fatto, perché nelle ultime quattro settimane sono successe cose davvero senza precedenti. Tre paesi della NATO, ad esempio, hanno offerto supporto navale a un’iniziativa di attivisti guidata da Greta Thunberg, mettendo fondamentalmente in discussione la complicità quasi incrollabile dei leader mondiali nel genocidio.

Ma oltre che come giornalista, ho partecipato anche perché ho sei fratelli che vivono in Palestina sotto l’occupazione sionista. Cresciuto nel Regno Unito, ho assistito da lontano mentre venivano uccisi, imprigionati e terrorizzati, semplicemente per aver voluto vivere su una terra che appartiene alla nostra famiglia da generazioni. Ogni giorno provo paura e dolore per loro, eppure la loro sofferenza non è nulla in confronto a quella della popolazione di Gaza.

Partecipare a questa missione significa che quasi certamente non potrò più visitare la mia famiglia, almeno finché la Palestina sarà occupata. Ma tutti mi hanno sostenuto con tutto il cuore fin dall’inizio, perché capiscono che è imperativo che persone come me, che possono farlo, agiscano. Capiscono perché non potevo più rimanere un testimone passivo delle atrocità commesse da Israele.

Il genocidio perpetrato da Israele a Gaza è il peggior crimine della nostra epoca. E i governi di tutto il mondo si rifiutano di agire. Il mio stesso governo, guidato da Keir Starmer, continua a non voler chiamare genocidio un genocidio. Sono questi politici che ci hanno messo in pericolo, noi cittadini comuni costretti a fare il loro lavoro al posto loro, perché sono troppo codardi o troppo corrotti.

Mentre navigavamo, il genocidio di Israele si è intensificato, con nuovi livelli di brutalità perpetrati contro i civili nella città di Gaza. Nel mese che abbiamo trascorso in mare, altre centinaia di bambini sono stati massacrati nelle loro case. Una donna incinta è stata decapitata e altre persone affamate sono state uccise mentre raccoglievano aiuti alimentari.

E così abbiamo continuato, tra attacchi incendiari, esplosivi e chimici alle nostre imbarcazioni; il blackout dei nostri sistemi radio; il sospetto sabotaggio e una campagna diffamatoria israeliana che cercava di legittimare la violenza contro di noi.

Questo viaggio è stato duro. Avendo trascorso solo un pomeriggio su una barca a vela prima d’ora, è stata di gran lunga l’esperienza più difficile dal punto di vista fisico e psicologico che abbia mai affrontato. Ma so che quando le cose si fanno difficili, non sono comunque paragonabili alle condizioni che si vivono a Gaza.

Fin dal primo giorno ho potuto contare sul sostegno dei miei amici a bordo. Dai colleghi giornalisti che mi hanno aiutato a girare i miei video, alle persone che mi hanno fatto ridere e mi hanno confortato quando piangevo, al vecchio capitano irlandese che, quando alcuni si preoccupavano del tempo, diceva con rassicurante disprezzo: “Sono un marinaio dell’Atlantico. Questo è solo uno stagno”.

Il fatto che siamo arrivati così lontano, nonostante gli ostacoli, non è merito dell’organizzazione di questa missione, ma della tenacia dei suoi partecipanti, dei capitani e dell’equipaggio. Gli ingredienti di questa tenacia sono innanzitutto l’amore per la Palestina, ma anche il legame che si è creato tra di noi nel giro di uno o due giorni di navigazione insieme. Questa è solidarietà viva e pulsante.

E non finisce qui. La nostra flottiglia è stato il 38° tentativo di rompere il blocco illegale di Gaza da parte di Israele, e ce ne saranno altri. Israele pensa di poter intimidire il mondo intero per ottenere ciò che vuole. Pensa di poter cercare di distruggere un intero popolo con impunità legale, e pensa persino di meritare l’immunità critica da parte dell’opinione pubblica. Per settimane ha pensato di poter terrorizzare e costringere la nostra flottiglia a tornare indietro. E fallirà ancora e ancora. Il mondo è finalmente consapevole delle sofferenze e dei diritti dei palestinesi, e il tempo dell’occupazione israeliana, dell’apartheid e del genocidio sta per finire.

Kieran Andrieu è un economista politico britannico-palestinese e collaboratore di Novara Media.