Il mutismo dei BRICS innanzi al genocidio a Gaza

Un rapporto del Cadtm smaschera le contraddizioni tra le retoriche e le pratiche di Russia, Cina, India ecc… [Eric Toussaint]

Popoff quotidiano propone una versione ridotta di un dossier pubblicato il 7 agosto 2025 sul sito del CADTM, il Comitato per l’Abolizione del Debito Illegittimo, precedentemente chiamato Comitato per la Cancellazione del Debito del Terzo Mondo, è una rete internazionale di attivisti fondata il 15 marzo 1990.

Eric Touissant, portavoce del Cadtm e membro del consiglio scientifico di Attac, ha redatto un’analisi dettagliata delle contraddizioni fra le dichiarazioni ufficiali e le pratiche dei paesi membri del BRICS di fronte al genocidio in corso a Gaza. In quanto BRICS+ (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica più Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia e Iran), i dieci Stati membri si rifiutano di definire come tale il crimine di genocidio che si sta perpetrando a Gaza, nonostante sia ampiamente documentato e denunciato dalle istituzioni internazionali e da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite: nessuna misura forte comune: nessuna sanzione, nessuna rottura delle relazioni diplomatiche o economiche, nessun embargo, né tantomeno una sospensione simbolica della cooperazione con Israele. Al contrario, per la maggior parte di essi, le relazioni commerciali si sono persino intensificate, nel 2024 e nel 2025. Il Sudafrica, segnala Touissant, rappresenta certamente un’eccezione con la sua denuncia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, ma prosegue a vendere carbone a Israele.

Il doppio linguaggio diplomatico sottolinea una verità fondamentale: nonostante la loro retorica su un «ordine mondiale più giusto», i BRICS difendono soprattutto i propri interessi geopolitici, quelli delle rispettive classi dominanti a scapito dei principi di giustizia internazionale. Questa realtà vanifica le speranze riposte da alcuni settori progressisti nella possibilità di un polo «alternativo» incarnato da questo blocco.

Per coloro che, a sinistra, si illudono sulla volontà dei BRICS di prendere iniziative chiare a favore dei popoli, l’ultimo vertice e il loro atteggiamento come blocco nei confronti del genocidio a Gaza e delle loro relazioni con Israele dovrebbero contribuire ad aprire loro gli occhi.

I paesi BRICS+ si sono riuniti a Rio de Janeiro il 6 e 7 luglio 2025. L’Arabia Saudita era presente, ma non ha aderito ufficialmente come paese membro. Erano rappresentati anche una ventina di altri Stati considerati partner. I BRICS rappresentano la metà della popolazione mondiale, il 40% delle risorse energetiche fossili, il 30% del prodotto interno mondiale e il 50% della crescita. Se volessero attuare un modello di sviluppo diverso, avrebbero a disposizione mezzi importanti per farlo, ma non è loro intenzione e non fa parte della loro pratica. Mentre Trump moltiplica le azioni unilaterali sia a livello militare che commerciale, i BRICS dicono di difendere il multilateralismo e il sistema delle Nazioni Unite ma, soprattutto, difendono anche il modello di produzione capitalista, produttivista. L’analisi di Touissant si basa sulla dichiarazione finale del vertice dei BRICS resa pubblica il 6 luglio 2025, nonché sulla loro politica e su quella delle istituzioni da loro istituite in relazione a Israele e al genocidio di cui il suo governo si sta rendendo colpevole.

Qual è l’atteggiamento dei BRICS nei confronti del genocidio in corso a Gaza?

I BRICS non parlano di genocidio per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza. I BRICS criticano l’uso della forza da parte di Israele nei punti da 24 a 27 della loro dichiarazione, ma non usano in nessun punto i termini “genocidio”, “pulizia etnica” o “massacro”. Ciò che colpisce è anche il fatto che la parte della dichiarazione del 7 luglio 2025 che riguarda Gaza è quasi identica a quella contenuta nella dichiarazione finale del precedente vertice dei BRICS, tenutosi in Russia, a Kazan, nell’ottobre 2024 (punto 30 della dichiarazione finale). Come se le prove del genocidio, che si accumulano ogni giorno, non giustificassero l’uso esplicito di questo termine.

I BRICS non propongono sanzioni contro Israele. Nella loro dichiarazione finale, non propongono di rompere i vari accordi che li legano allo Stato di Israele. Tuttavia, il genocidio in corso e i massacri dei gazawi in cerca di cibo giustificano e richiedono azioni che vanno oltre le proteste da parte dei BRICS e di altri Stati. Il Sudafrica ha preso l’iniziativa di presentare una denuncia contro Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, ma ha una pratica commerciale in contraddizione con questa azione legale.

A parte l’Iran, i paesi membri dei BRICS mantengono relazioni commerciali con Israele. Oltre al Sudafrica, anche Russia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Cina continuano a vendere combustibili [petrolio, gas, carbone, ecc.] a Israele. Si tratta di un aiuto importante per il governo israeliano, che ha bisogno di diversificare le sue fonti di approvvigionamento energetico per proseguire il suo sforzo bellico e il suo normale funzionamento, al fine di evitare che il malcontento della popolazione israeliana aumenti in proporzioni incontrollabili.

Qual è il ruolo della Cina nelle relazioni commerciali di Israele?

La Cina è il principale fornitore commerciale di Israele, ancora più degli Usa con un export di 13 miliardi di dollari nel 2022, 16 miliardi nel 2023 e 19 miliardi di dollari nel 2024. La crescita continua nel 2025. Il volume potrebbe superare ampiamente i 20 miliardi di dollari se non interverranno misure di limitazione o boicottaggio. Tra le merci scambiate tra Israele e la Cina, predominano i prodotti high-tech: apparecchiature elettriche/elettroniche [importazioni ed esportazioni], macchinari industriali, prodotti ottici e medici figurano tra le principali categorie scambiate.

Israele importa dalla Cina molto più di quanto esporti verso la Cina. Il deficit commerciale nel 2024 ha superato i 10 miliardi di dollari. Se si considerano i paesi dell’UE nel loro insieme, l’UE è il principale fornitore di Israele con circa 26 miliardi di dollari di export nel 2024. La Germania è in testa con circa 6 miliardi di dollari.

Tra i prodotti manifatturieri venduti dalla Cina a Israele ci sono i droni che vengono trasformati in armi dall’IDF. È quanto emerge da un’indagine condotta dal media indipendente israeliano +972 Magazine, secondo cui questi droni sono prodotti dall’azienda privata cinese Autel Robotics [con sede a Shenzhen], che produce droni EVO.

Anche i droni civili prodotti di un’altra azienda cinese sono utilizzati dall’esercito israeliano nella guerra contro la popolazione palestinese di Gaza. Si tratta di droni prodotti da DJI (Da-Jiang Innovations), un’azienda privata cinese con sede a Shenzhen (Cina), leader mondiale nella produzione di droni civili e professionali.

Come scrive Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, nel suo rapporto intitolato “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” pubblicato nel giugno 2025: “20. Quando le entità commerciali proseguono le loro attività e le loro relazioni con Israele – con la sua economia, il suo esercito e i suoi settori pubblico e privato legati al territorio palestinese occupato – possono essere ritenute colpevoli di aver consapevolmente contribuito a: (a) La violazione del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione; (b) L’annessione del territorio palestinese, il mantenimento di un’occupazione illegale e, di conseguenza, il crimine di aggressione e le violazioni dei diritti umani ad esso associate; (c) I crimini di apartheid e genocidio; (d) Altri crimini e violazioni accessorie. 21. Le leggi penali e civili di varie giurisdizioni possono essere invocate per ritenere le entità corporative o i loro dirigenti responsabili di violazioni dei diritti umani e/o di crimini di diritto internazionale. Spetta quindi alle autorità del paese in cui hanno sede queste imprese e alle imprese stesse evitare qualsiasi forma di complicità con le autorità israeliane, e questo vale sia per la Cina che per il resto del mondo”.

La Cina sta effettuando investimenti in Israele?

La Cina ha effettuato importanti investimenti in due porti israeliani di importanza strategica, il porto di Haifa e il porto di Ashdod, entrambi situati sul Mediterraneo. La società cinese China Harbor Engineering Company, filiale della China Communications Construction Company, ha modernizzato e sviluppato il terminal portuale di Ashdod. Questo progetto ha permesso di aumentare la capacità delle strutture portuali e di migliorare le infrastrutture per rispondere alla crescita del commercio internazionale.

Uno dei principali hub commerciali di Israele è il porto di Ashdod, conosciuto in Italia per essere l’approdo delle imbarcazioni della Flotilla dopo la cattura la sera del primo ottobre 2025. La sua modernizzazione ha rafforzato la sua posizione strategica nella regione, facilitando così gli scambi tra Cina e Israele, in particolare nell’ambito della nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative o BRI). La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), un’altra grande società cinese, ha acquisito una quota significativa del terminal container di Haifa, nell’ambito di una partnership con il governo israeliano. Questo progetto, come quello di Ashdod, ha permesso a Israele di attrarre investimenti per il miglioramento delle infrastrutture portuali.

Nel caso delle strutture del porto di Haifa, gli investimenti cinesi avvengono in parte attraverso una collaborazione con società indiane. Oltre ai porti, le aziende cinesi investono anche in altri settori delle infrastrutture, come i trasporti, l’energia e l’alta tecnologia. Ad esempio, sono in fase di sviluppo progetti nel campo delle tecnologie di trasporto intelligente, dell’intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni, con la partecipazione di grandi aziende cinesi come Huawei e ZTE.

Quali sono i rapporti tra il governo russo e quello israeliano?

È risaputo che Vladimir Putin e Netanyahu hanno una buona opinione l’uno dell’altro, anche se la Russia critica pubblicamente Israele per la sua politica in Medio Oriente. Finora, in nessuna delle sue dichiarazioni Putin ha denunciato il genocidio in corso a Gaza. Al contrario, ha usato molto spesso il termine genocidio per giustificare l’invasione dell’Ucraina e l’annessione di parte del suo territorio. Nel suo discorso del 24 febbraio 2022 per giustificare l’“operazione militare speciale” in Ucraina, Putin ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è proteggere le persone vittime di genocidio da parte del regime di Kiev da otto anni. Ci impegneremo a smilitarizzare e denazificare l’Ucraina”.

Va anche notato che il 1° luglio 2025, Sergej Lavrov, ministro degli Affari esteri russo, pochi giorni prima di recarsi al vertice dei BRICS a Rio, ha rilasciato una dichiarazione in cui si raccomanda di: «tenere d’occhio la situazione nella Striscia di Gaza, la cui popolazione continua a vivere gravi difficoltà umanitarie. È necessario intraprendere iniziative per revocare il blocco o almeno ridurlo”.Come si può notare Lavrov non denuncia il genocidio in corso e il suo atteggiamento nei confronti del primo ministro fascista Benjamin Netanyahu è positivo.

Israele dipende ancora in parte dalla Russia per il suo approvvigionamento alimentare (cereali) e energetico (petrolio, gas, carbone), nonostante le tensioni geopolitiche. Israele esporta in Russia prodotti ad alto valore aggiunto: prodotti agricoli, attrezzature mediche, prodotti chimici ed elettronici. Israele ha un importante deficit commerciale con la Russia. Nel 2023, il volume degli scambi commerciali era diminuito a seguito delle sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ma nel 2024 ha registrato una ripresa. Il volume degli scambi aveva raggiunto i 3,5 miliardi nel 2022, era sceso a 2,6 miliardi nel 2023 e aveva registrato una ripresa a 3,9 miliardi nel 2024. In sintesi, Israele, nella pratica, non applica le sanzioni occidentali nei confronti della Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina e la Russia non applica sanzioni nei confronti di Israele nonostante il genocidio in corso.

In pratica, Israele non applica le sanzioni occidentali nei confronti della Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina, così come la Russia non applica sanzioni nei confronti di Israele nonostante il genocidio in corso.

Da notare che, dall’invasione dell’Ucraina nel 2022, centinaia di milioni di dollari (circa 300 milioni di dollari al trimestre) sono stati trasferiti in Israele tramite i conti di oligarchi o nuovi migranti. Inoltre circa 500 soldati dell’esercito israeliano in possesso di passaporto russo hanno partecipato alle operazioni nella Striscia di Gaza tra ottobre 2023 e marzo 2024, 9 dei quali hanno perso la vita.

Qual è lo stato del commercio tra India e Israele?

L’India rappresenta oltre un terzo delle esportazioni totali di armi di Israele.

Il volume degli scambi commerciali è in crescita e si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari. L’India fornisce a Israele prodotti petroliferi, diamanti e altre pietre preziose, prodotti chimici e farmaceutici, nonché armi (tra cui droni). Israele fornisce armi (missili), munizioni e sistemi di difesa all’India. Secondo il sito Moneycontrol.com, uno dei principali siti finanziari in India, il commercio di armi tra Israele e India è aumentato di 33 volte in 10 anni, tra il 2015 e il 2024, raggiungendo nel 2024 i 185 milioni di dollari USA. La rivista New Internationalist scrive nella sua edizione di gennaio 2025: “Aziende indiane come Adani-Elbit Advanced Systems India, Premier Explosives e l’azienda pubblica Munitions India forniscono attivamente droni e armi a Israele mentre quest’ultimo continua la sua guerra genocida contro la popolazione di Gaza. Ad aprile, per non compromettere questi accordi, l’India si è astenuta dal voto su una risoluzione dell’ONU che chiedeva un cessate il fuoco e un embargo sulle armi destinate a Israele. Da parte sua, Israele ha continuato a fornire senza interruzioni materiale militare all’India, il che rappresenta un impegno importante dato che Israele ha rinviato più di 1,5 miliardi di dollari di esportazioni di armi verso altri paesi dall’ottobre 2023. Dall’ascesa al potere del primo ministro Narendra Modi nel 2014, l’India è diventata un attore chiave nel commercio di armi di Israele. In qualità di primo importatore mondiale di armi, questo paese dell’Asia meridionale è diventato il più affidabile acquirente di Israele, rappresentando il 37% delle sue esportazioni totali di armi”.

Nulla lascia supporre che il primo ministro indiano (presente di persona al vertice BRICS di Rio nel luglio 2025) abbia intenzione di cambiare il suo orientamento filoisraeliano. Secondo il Times of Israel del 18 febbraio 2025:”Israele e India cercano di firmare entro quest’anno un accordo di libero scambio a lungo atteso, a seguito della decisione del presidente americano Donald Trump di riorganizzare i piani di una rotta commerciale tra gli Stati Uniti e l’India, che passerebbe per Israele”.

Per quanto riguarda la posizione dell’India sulla Palestina, si è assistito a un importante cambiamento a favore di Israele, soprattutto dopo l’elezione di Narendra Modi, nel 2017, è diventato il primo primo ministro indiano a recarsi in Israele senza visitare la Palestina, rompendo così con la tradizione. Il governo Modi ha evitato di criticare direttamente Israele, in particolare durante i bombardamenti di Gaza (2014, 2021, 2023, 2024 e 2025) e le violenze commesse dai coloni in Cisgiordania. All’interno del Paese, la solidarietà con la Palestina è sempre più attaccata, denigrata o delegittimata dalla destra indù, in particolare nel clima politico e ideologico plasmato dal Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi.

Quali sono le relazioni del Sudafrica con Israele?

Non c’è dubbio che sia molto positivo che il governo sudafricano abbia presentato una denuncia contro Israele il 29 dicembre 2023 davanti alla Corte internazionale di giustizia (CIJ), il tribunale delle Nazioni Unite incaricato di risolvere le controversie tra Stati. Pretoria accusa Israele di violare la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nel suo assalto militare a Gaza. La richiesta del Sudafrica avanza le sue accuse in quello che denuncia come il contesto più ampio della condotta di Israele nei confronti dei palestinesi durante i suoi settantacinque anni di apartheid, cinquantasei anni di occupazione bellicosa del territorio palestinese e sedici anni di blocco della Striscia di Gaza. Il Sudafrica ha contribuito a creare, nel gennaio 2025, il “gruppo dell’Aia” per coordinare le misure legali e diplomatiche contro la politica di Israele a Gaza. Tra i paesi fondatori anche Colombia, Belize, Bolivia, Cuba, Honduras, Malesia, Namibia e Senegal.

Per quanto riguarda i BRICS, nessuno dei quattro Stati fondatori (Brasile, Russia, India e Cina) ha finora aderito alla denuncia del Sudafrica, mentre 15 Stati hanno aderito in un modo o nell’altro a tale denuncia. Solo il Brasile, con grande ritardo, ovvero nel luglio 2025, ha annunciato la sua intenzione di aderire in futuro alla denuncia contro Israele. Tra i dieci paesi che nel 2025 compongono i BRICS, finora solo l’Egitto ha aderito alla denuncia.

Da parte del Sudafrica, ciò che è deplorevole e molto gravemente incoerente rispetto alla sua giusta denuncia contro Israele è che continua a commerciare con questo paese, in particolare fornendo carbone. Secondo alcune fonti, il 15% del carbone consumato da Israele proviene dal Sudafrica. Se il Sudafrica interrompesse i suoi scambi commerciali con Israele, il suo gesto sarebbe indubbiamente legittimo. Infatti, come scrive Francesca Albanese al punto 89 del suo rapporto: “I conglomerati estrattivi e minerari, pur fornendo fonti di energia civile, hanno alimentato le infrastrutture militari ed energetiche di Israele, entrambe utilizzate per creare condizioni di vita volte a distruggere il popolo palestinese”.

La dichiarazione finale del vertice BRICS resa pubblica il 6 luglio 2025 non ne fa menzione.

Patrick Bond ha raccolto un importante dossier sul gruppo sudafricano Paramount Group, il cui capo è Ivor Ichikowitz, per denunciare la stretta collaborazione tra questa azienda, Israele e gli Emirati Arabi Uniti (EAU). In particolare con la società israeliana di armamenti Elbit.

Quali sono le relazioni commerciali del Brasile con Israele?

Il volume degli scambi commerciali tra il Brasile e Israele ammonta a poco meno di 2 miliardi di dollari. Il Brasile importa più di quanto esporta verso Israele. Il Brasile esporta petrolio greggio verso Israele, che costituisce 1/4 delle sue esportazioni verso questo Paese. Esporta anche carne, che rappresenta circa il 20% delle sue esportazioni, e semi di soia transgenici, anch’essi pari al 20%. Il resto: pollo kosher, armi, ecc.

Esiste quindi un commercio di armi tra Brasile e Israele? Sì, il Brasile ha intrattenuto un commercio di armi con Israele nonostante il genocidio e, soprattutto, mantiene una notevole cooperazione tecnologica nel campo della difesa, principalmente con l’azienda israeliana Elbit Systems e la sua filiale brasiliana Ares Aeroespacial e Defesa. La società Elbit System è esplicitamente menzionata nel rapporto e figura nell’elenco delle aziende produttrici di armi che collaborano direttamente al genocidio, secondo Francesca Albanese. Al punto 31 del suo rapporto, scrive:”Il complesso militare-industriale è diventato il pilastro economico dello Stato. Tra il 2020 e il 2024, Israele è stato l’ottavo esportatore di armi al mondo. Le due maggiori aziende produttrici di armi israeliane – Elbit Systems, creata come partnership pubblico-privata e poi privatizzata, e l’azienda pubblica Israel Aerospace Industries (IAI) – figurano tra i primi 50 produttori di armi al mondo. Dal 2023, Elbit collabora strettamente con le operazioni militari israeliane, integrando personale chiave nel Ministero della Difesa, e ha ricevuto il premio israeliano per la difesa 2024. Elbit e IAI forniscono un approvvigionamento nazionale essenziale di armi e rafforzano le alleanze militari di Israele attraverso l’esportazione di armi e lo sviluppo congiunto di tecnologie militari”..

La collaborazione tra Brasile e Israele in campo militare attraverso Elbit e la sua filiale ARES è comprovata. Ares ha fornito stazioni d’arma telecomandate (RCWS, REMAX) al Brasile nell’ambito di un contratto del valore di circa 100 milioni di dollari. La cooperazione va oltre gli scambi fisici, con trasferimenti tecnologici, coproduzione e formazione tramite Elbit/Ares.

Inoltre, nell’aprile 2024, sotto la pressione del Ministero della Difesa, il programma VBCOAP (armored self propelled howitzer) del Brasile ha designato il sistema ATMOS 2000 155 mm montato su camion (Tatra T 815 6×6), sviluppato da Elbit Systems, vincitore di una gara d’appalto che coinvolgeva anche il Caesar (Francia), l’SH 15 (Cina) e lo Zuzana 2 (Slovacchia/CZ). L’importo totale del contratto è stimato tra i 150 e i 200 milioni di dollari, o addirittura 210 milioni di dollari, secondo alcune fonti. Al momento della stesura di questo articolo, il progetto è “congelato” dall’ottobre 2024 a causa delle critiche del presidente Lula da Silva contro Israele e la guerra a Gaza. Tuttavia, non è stato firmato alcun decreto esecutivo di annullamento. Dall’annuncio del congelamento del contratto, il Ministero della Difesa brasiliano e il capo dell’esercito stanno cercando di sbloccare la questione e di convincere il presidente a procedere con le consegne, in particolare dei due prototipi per i test operativi. Alla fine di luglio 2025, il ministro brasiliano degli Affari esteri, Mauro Vieira, ha annunciato un inasprimento delle posizioni del Brasile nei confronti di Israele e la cessazione del commercio di armi con Israele.

Come si comporta l’Egitto nei confronti della solidarietà con il popolo palestinese?

Da anni assistiamo a una crescente collaborazione tra Egitto, Israele e Stati Uniti, a scapito della solidarietà con la Palestina.

Va innanzitutto sottolineato che nel giugno 2025 le autorità egiziane hanno represso e impedito a migliaia di persone provenienti da decine di paesi diversi di recarsi nel paese per raggiungere il valico di frontiera di Rafah al fine di esprimere la loro solidarietà al popolo palestinese, chiedere la fine del genocidio e sostenere la necessità di un cessate il fuoco. Infatti, il 10 giugno 2025, attiviste provenienti da oltre 50 paesi hanno lanciato la Marcia mondiale per Gaza, un’iniziativa civile sostenuta da un’ampia coalizione internazionale per denunciare il blocco israeliano e chiedere l’apertura di un corridoio umanitario verso Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah.

Le autorità egiziane hanno impedito lo svolgimento della marcia, mobilitando fin dall’inizio una campagna mediatica diffamatoria contro gli organizzatori. La repressione si è intensificata con arresti (nelle strade, negli hotel e nei ristoranti), confische di passaporti e distruzione di telefoni, impedendo ai convogli di lasciare il Cairo. Violenze e arresti sono stati osservati anche a Ismailia, dove sono state arrestate 200 attiviste. Sono stati segnalati anche diversi casi di espulsione e respingimento all’aeroporto.

Anwar Sadat, ha firmato un trattato di pace con Israele nel 1979, sotto l’egida degli Usa. Considerato un tradimento dai palestinesi e dai popoli della regione, questo trattato ha aperto la strada a una crescente cooperazione militare, di sicurezza ed economica. Sotto la presidenza di Abdel Fattah al-Sissi, questa normalizzazione ha raggiunto livelli senza precedenti con la cooperazione in materia di sicurezza, una maggiore dipendenza economica dal gas israeliano, un sostegno implicito al blocco di Gaza attraverso uno stretto controllo del valico di Rafah e lo smantellamento dei tunnel commerciali verso Gaza. Il regime continua a reprimere sistematicamente le manifestazioni filopalestinesi e anche gesti simbolici, come sventolare una bandiera palestinese, possono portare ad accuse di terrorismo.

Qual è la situazione del commercio tra Egitto e Israele?

Nel 2022, il commercio tra Egitto e Israele era stimato in circa 300 milioni di dollari, contro i circa 330 milioni di dollari secondo un rapporto del 2021. Nel 2023, gli scambi sono aumentati del 56% rispetto al 2022, per un totale stimato di circa 468 milioni di dollari. Nel 2024 la crescita ha subito un’accelerazione alla fine dell’anno, con un balzo del 168% nel quarto trimestre, ma il totale annuale esatto non è specificato. Il principale prodotto acquistato dall’Egitto da Israele è il gas naturale. All’inizio del 2025, il gas “israeliano” rappresentava il 15-20% del consumo egiziano.

Esiste una collaborazione militare segreta, ma sostanziale, tra l’Egitto e Israele, nonostante la loro storia conflittuale (guerre del 1948, 1967, 1973). Dal 2007, l’Egitto e Israele organizzano di fatto un blocco nei confronti di Gaza (restrizioni alla circolazione di beni e persone, sorveglianza dei tunnel). L’Egitto e Israele conducono operazioni congiunte distruggendo i tunnel tra Gaza e l’Egitto (con l’aiuto tecnologico israeliano). L’Egitto ha acquistato sistemi di sorveglianza israeliani (tra cui radar Elbit) tramite intermediari europei. Secondo il Wall Street Journal del 7 marzo 2024, Israele ha condotto attacchi segreti contro armi in transito dall’Egitto verso Gaza, con il tacito consenso delle autorità egiziane. L’aiuto militare fornito dagli Stati Uniti all’Egitto per un importo di 1,3 miliardi di dollari è concesso a condizione che il Cairo collabori con Israele. Gli Stati Uniti vigilano sul rispetto di questa condizione.

Quali relazioni intrattengono gli Emirati Arabi Uniti con Israele?

Nel 2020, sotto l’egida del presidente Donald Trump, gli accordi di Abraham hanno portato alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Il 29 agosto, poche settimane dopo l’annuncio degli accordi di Abraham, gli Emirati hanno abrogato la legge federale del 1972 che vietava le relazioni economiche con Israele.

Dopo gli accordi di Abramo, il 31 maggio 2022 è stato firmato il Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con l’abolizione o la forte riduzione dei dazi doganali su circa il 96% delle linee tariffarie e il 99% del valore degli scambi. Questo trattato mira a far crescere gli scambi bilaterali fino a oltre 10 miliardi di dollari nei cinque anni successivi alla sua conclusione. Nel 2024, il conflitto a Gaza ha ridotto la visibilità degli scambi, ma il commercio è rimasto attivo e in crescita. A riprova di ciò, il volume degli scambi, che nel 2022 raggiungeva i 2,5 miliardi di dollari, secondo le previsioni raggiungerà i 5 miliardi di dollari nel 2025.

Secondo Bloomberg, nel 2025 ci sono circa 600 aziende israeliane attive negli Emirati Arabi Uniti e, secondo un rapporto della Camera di Commercio di Dubai (2023), più di 200 aziende emiratine hanno stretto partnership o avviato attività in Israele dalla normalizzazione delle relazioni.

Esiste un commercio di armi tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti?

Sì, alla fiera delle armi tenutasi nel febbraio 2025 ad Abu Dhabi erano presenti 34 aziende israeliane produttrici di armi. Il commercio di armi è una realtà tra Israele e gli Emirati dalla normalizzazione del 2020. Riguarda principalmente sistemi antiaerei (SPYDER, Barak 8, Dôme de fer), droni e tecnologie elettroniche, e si basa anche sulla cooperazione industriale. Sebbene i contratti specifici rimangano sensibili, il commercio ha subito un’accelerazione dal 2022, con una crescente visibilità pubblica dal 2024-2025 attraverso le fiere dell’armamento. La società emiratina EDGE, specializzata in armamenti, collabora attivamente con aziende israeliane del settore, come Elbit, Rafael, IAI, RT, Thirdeye.

Esiste una collaborazione diretta tra le forze armate emiratine e l’esercito israeliano? Sì, esiste una collaborazione militare, anche se non è ufficialmente rivendicata da entrambe le parti. Questa collaborazione si spiega in parte con l’ostilità di questi due paesi nei confronti dell’Iran e della sua influenza nella regione. Lo stesso vale per i loro interessi comuni contro gli Houthi nello Yemen.

Dall’inizio della guerra nello Yemen nel 2015, gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nella regione, in particolare sull’isola principale di Socotra, ufficialmente yemenita. Gli Emirati Arabi Uniti hanno occupato quest’isola, vi hanno installato una base militare e cooperano sul posto con l’esercito israeliano. L’arcipelago di Socotra, situato al largo dello Yemen nell’Oceano Indiano, controlla le rotte marittime cruciali tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Circa 20.000 navi da trasporto passano ogni anno vicino all’arcipelago di Socotra, di cui il 9% destinato all’approvvigionamento mondiale annuale di petrolio.

Gli Emirati Arabi Uniti collaborano anche con Israele, l’India e diversi paesi dell’UE (Italia, Germania, Francia, Grecia) al progetto di una via terrestre che colleghi il Golfo di Dubai al porto di Haifa attraverso la penisola arabica via Riyadh in Arabia Saudita, al fine di evitare il passaggio attraverso il Canale di Suez per il commercio tra Asia ed Europa. Si tratta anche, in un certo senso, di sviluppare un’alternativa alle nuove vie della seta sviluppate dalla Cina.

In cosa consiste la collaborazione militare degli EAU con gli USA?

È importante sottolineare che gli Emirati Arabi Uniti sono l’unico paese membro dei BRICS ad avere sul proprio territorio una base militare permanente degli Stati Uniti, il che ha ovviamente dei legami con la politica di collaborazione con Israele. Nelle vicinanze della capitale, gli USA dispongono di una base militare che ospita aerei da combattimento (F-22, occasionalmente F-35), aerei da sorveglianza (AWACS, JSTARS), droni armati (MQ-9 Reaper), aerei da rifornimento, ecc., una piattaforma logistica fondamentale per le operazioni statunitensi nel Golfo Persico, in Iraq e in Siria, per il comando CENTCOM (Medio Oriente/Asia centrale) e per la sorveglianza dell’Iran. Il personale è composto da circa 2.000-3.000 militari statunitensi di stanza in modo permanente o a rotazione. Gli Stati Uniti hanno schierato negli Emirati Arabi Uniti sistemi di difesa antimissile come i Patriot PAC-3. Gli Emirati Arabi Uniti collaborano con la Quinta Flotta americana, con base in Bahrein. Partecipano a esercitazioni navali congiunte e a iniziative come la Coalizione internazionale per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti garantiscono l’accesso ai porti emiratini alla flotta americana e ai suoi alleati.

Qual è l’atteggiamento dell’Etiopia nei confronti di Israele?

Dal novembre 2020 esiste anche un accordo di cooperazione tra il Mossad e il servizio di sicurezza etiope (NISS), che riguarda lo scambio di competenze e la lotta contro l’insurrezione. Nonostante il genocidio in corso a Gaza, la cooperazione militare tra Israele e l’Etiopia, paese membro a pieno titolo dei BRICS, continua.

Secondo diverse fonti, Israele rimane uno dei principali fornitori militari dell’Etiopia, in particolare attraverso la vendita di sistemi di difesa aerea, come lo Spyder-MR, destinato a proteggere la Grande Diga del Rinascimento etiope da eventuali attacchi aerei.

La cooperazione militare è di lunga data, nonostante i cambiamenti di regime ad Addis Abeba. Risale agli anni ’60-’90: Israele ha addestrato unità di paracadutisti e forze di controinsurrezione per l’esercito etiope (Divisione Nebelbal), ha fornito 150.000 fucili, bombe a frammentazione e ha inviato consiglieri militari per addestrare la Guardia Presidenziale. Dal novembre 2020 esiste anche un accordo di cooperazione tra il Mossad e il servizio di sicurezza etiope (NISS), che riguarda lo scambio di competenze e la lotta controinsurrezionale.

A causa del genocidio in corso a Gaza, la partnership militare tra Etiopia e Israele è relativamente discreta, ma contribuisce in modo significativo alla strategia di sicurezza etiope e all’influenza israeliana in Africa orientale. Ciò include lo scambio di informazioni, il coordinamento strategico e il rafforzamento delle capacità etiopi.

Va notato che Israele intrattiene ottimi rapporti in questa regione con il regime di Museveni in Uganda (rappresentato al vertice BRICS di Rio dalla vicepresidente).

Il volume degli scambi commerciali tra Israele ed Etiopia è modesto, circa 100 milioni di dollari all’anno. D’altra parte, le aziende israeliane sono sempre più interessate agli investimenti nel settore agricolo in Etiopia.

Quali sono le relazioni dell’Indonesia con Israele?

L’Indonesia, primo Paese musulmano per popolazione e membro a pieno titolo dei BRICS, non intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con Israele, ma la realtà è ben diversa. Nel maggio 2024, un’indagine congiunta condotta dal quotidiano israeliano Haaretz, Amnesty International e Tempo ha rivelato che l’Indonesia aveva importato tecnologie di spionaggio e sorveglianza da Israele. L’indagine rivela che tra il 2017 e il 2023 l’Indonesia ha importato e implementato un’ampia gamma di software spia altamente invasivi e altre sofisticate tecnologie di sorveglianza.

Diverse aziende israeliane sono state identificate come fornitori indiretti: NSO Group (tramite Q Cyber Technologies SARL, Lussemburgo), che ha prodotto il software spia Pegasus, Intellexa Consortium, noto per il suo software Predator, Candiru/Saito Tech e Wintego Systems Ltd. I software spia acquistati dall’Indonesia, come Pegasus, Predator, ecc., sono progettati per essere: ultra-invisibili, infettare senza interazione esplicita, consentire la gestione di immagini, messaggi, chiamate, posizione, ecc. Tra gli attori che hanno acquisito queste tecnologie figurano la Polizia Nazionale Indonesiana (Polri), l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Informatica e la Crittografia (BSSN) e, secondo alcuni media, il Ministero della Difesa. Amnesty ha avvertito che questi dispositivi rappresentano un grave rischio per i diritti civili, in particolare la libertà di espressione e la privacy.

A metà luglio 2025, l’Indonesia ha ufficialmente aderito al “gruppo dell’Aia” durante il vertice di emergenza di Bogotá, tenutosi il 15 e 16 luglio 2025. È quindi uno dei 13 paesi che si sono impegnati ad applicare misure concrete e coordinate per far rispettare il diritto internazionale di fronte al genocidio in corso a Gaza. Il volume dei suoi scambi commerciali con Israele rimane modesto: meno di 200 milioni di dollari all’anno.