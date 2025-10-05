Un presidente per tutta l’Irlanda. La sinistra finalmente unita

Perché la sinistra irlandese sostiene la campagna di Catherine Connolly per la presidenza irlandese alle elezioni del 24 ottobre [Joseph Healy]

Qualche settimana fa ho partecipato a una videoconferenza su Zoom organizzata da RISE e People Before Profit, un partito politico irlandese di sinistra. Ero l’unico partecipante alla chiamata che non si trovava in Irlanda, ma mi sono presentato come membro della grande diaspora irlandese, molti dei quali sono stati costretti a lasciare il Paese negli ultimi 5 decenni a causa delle azioni del duopolio Fianna Fail-Fine Gael che ha governato l’Irlanda nell’ultimo secolo. L’incontro verteva sulle elezioni presidenziali irlandesi e sul sostegno di diversi partiti di sinistra alla candidata radicale Catherine Connolly.

Si è parlato molto del fatto che il presidente, pur essendo il capo dello Stato, non detiene un grande potere politico, ma resta il fatto che il presidente uscente, il poeta di sinistra Michael D Higgins (che è molto popolare e ha ricoperto due mandati di sette anni), è diventato un critico schietto di Israele e una voce critica sulla disastrosa politica abitativa del governo. Higgins è stato attaccato in diverse occasioni dalla stampa alleata con i partiti di governo, dimostrandosi una vera spina nel fianco per loro. L’incontro ha sottolineato che, per loro, la questione centrale era la neutralità irlandese, attualmente oggetto di un acceso dibattito, e che Connolly è la candidata favorevole alla neutralità. Ciò alla luce dei disperati sforzi del governo per allontanare l’Irlanda dalla sua tradizionale posizione di neutralità e avvicinarla alla NATO e a un possibile futuro coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

Durante la riunione ho sollevato la questione di cosa accadrebbe se il Sinn Fein (il più grande partito di sinistra) presentasse un candidato, dividendo così il voto della sinistra. Il deputato Paul Murphy, del partito People Before Profit, che presiedeva la riunione, ha suggerito che ciò non rappresenterebbe una grave minaccia per le possibilità di Connolly, poiché si tratta di un’elezione proporzionale e ci sarebbero trasferimenti tra i due. Connolly era stato sostenuto dalla maggior parte dei partiti di sinistra, ad eccezione di People Before Profit: i Socialdemocratici, il Partito Laburista Irlandese e, successivamente, i Verdi. L’altro argomento principale sollevato durante la riunione era che la vittoria di Connolly alle presidenziali sarebbe stata una grande vittoria per la sinistra e un duro colpo per il governo di destra Fianna Fail-Fine Gael, nonché un trampolino di lancio verso la vittoria della sinistra alle prossime elezioni generali. Ho anche sollevato il fatto che molti cittadini irlandesi (quelli che vivono nell’Irlanda del Nord e all’estero) sono privati del diritto di voto in queste elezioni e che il governo irlandese aveva promesso dopo le ultime elezioni presidenziali (7 anni fa) che sarebbero state le ultime elezioni in cui questi gruppi sarebbero stati esclusi.

I candidati del governo

Poco dopo, i due partiti di governo hanno selezionato i loro candidati. Il Fine Gael ha scelto la politica esperta ed ex ministro Heather Humphries, di cui parleremo più avanti. Il Fianna Fail ha optato per la scelta populista di Jim Gavin, ex allenatore della squadra di calcio gaelico di Dublino e persona senza alcun background politico. Gavin ha già dimostrato di non essere all’altezza nella prima discussione presidenziale, ma non sorprende che sia in testa nei sondaggi tra gli uomini più anziani, molti dei quali hanno un interesse costante per il calcio. Gavin è stato anche ufficiale dell’aeronautica militare e quindi emana un’aura machista come figura sportiva e soldato.

Humphreys proviene dalla contea di confine di Monaghan ed è insolita in quanto protestante. Tuttavia, due presidenti irlandesi, compreso il primo presidente (Douglas Hyde), erano protestanti e questo non ha mai rappresentato un problema. Molto più problematico è il suo ruolo nel precedente governo del Fine Gael, dove ha promosso una politica molto severa in materia di prestazioni sociali per i disabili, che è diventata molto controversa.

Le proposte contenute nel libro verde includevano un’indennità a più livelli che avrebbe collegato l’ammontare dei pagamenti alla determinazione della capacità lavorativa e alla natura della disabilità. Gli attivisti per i diritti dei disabili hanno definito questi piani un giudizio di valore “degradante e umiliante” che darebbe l’impressione che alcune persone stiano falsificando la gravità della loro menomazione o malattia. Il suo Libro verde sulle prestazioni di invalidità è stato descritto come un “copia e incolla” di una “misura di austerità molto screditata” nel Regno Unito chiamata valutazione della capacità lavorativa.

Questi sono i candidati che i partiti di governo stanno schierando contro Catherine Connolly.

Cambiamento radicale

La situazione è cambiata radicalmente la scorsa settimana a favore della Connolly quando il Sinn Fein ha annunciato che, invece di presentare un proprio candidato come di consueto, avrebbe dato il proprio pieno sostegno alla Connolly. Ciò è stato ulteriormente rafforzato lo scorso fine settimana quando lei è apparsa a una conferenza del Sinn Fein tra applausi entusiastici e ha dichiarato di aver sempre sostenuto un’Irlanda unita. Così, per la prima volta da decenni, l’intera sinistra irlandese è unita dietro un unico candidato, e questo ha trasformato le elezioni. Ha anche portato ad un aspro attacco a Connolly da parte della stampa allineata al governo e di gran parte dei media irlandesi, in particolare sulla questione palestinese.

Connolly ha una lunga esperienza politica, essendo stata inizialmente deputata laburista per Galway, ma poi candidandosi come indipendente. Per questo e per diversi altri motivi è disprezzata dall’ala destra del Partito Laburista, che è stata messa in minoranza nel darle il sostegno del partito. Connolly ha ricoperto la carica di Leas Ceann Comhairle (vicepresidente) del Dail, una posizione che le ha fatto guadagnare molto rispetto. È anche l’unica candidata a parlare correntemente l’irlandese. Questo potrebbe diventare significativo nella campagna elettorale, con un movimento forte e in crescita a favore della lingua irlandese e, come ha recentemente sottolineato lo storico irlandese Diarmaid Ferriter, il presidente è tenuto a svolgere alcuni compiti in lingua irlandese, che è la prima lingua ufficiale dello Stato, e ad averne una buona conoscenza. Connolly sfrutta spesso questo vantaggio iniziando e terminando i suoi discorsi in irlandese e lo ha utilizzato efficacemente nel primo dibattito presidenziale con gli altri candidati, lasciandoli senza parole!

Il processo di nomina dei candidati alle elezioni presidenziali irlandesi è piuttosto complesso e prevede che un candidato debba essere nominato da un numero selezionato di deputati o da diverse autorità locali. Poiché i partiti di governo controllano la maggior parte delle autorità locali, questa volta è stato impossibile per qualsiasi candidato indipendente (ad eccezione di Connolly) presentarsi alle elezioni, che hanno registrato il numero più basso di candidati (tre) in molti anni di elezioni presidenziali. L’estrema destra sperava che Conor Mc Gregor, pugile irlandese e proprietario di un pub vicino a Trump, fosse il loro candidato, ma non è riuscito a ottenere la nomina. Anche un altro candidato ultraconservatore non è riuscito a ottenere la nomina.

Sondaggi

I sondaggi di opinione suggeriscono che al momento Humphreys è il favorito, ma Connolly è in testa tra i giovani e molte donne. Si ha la sensazione che i sostenitori dell’estrema destra potrebbero benissimo astenersi da queste elezioni, anche se sono una fascia demografica relativamente piccola. Finora gli attacchi principali a Connolly hanno riguardato Gaza e in particolare la sua critica alla posizione di Starmer secondo cui Hamas non può avere alcun ruolo nel governo di Gaza. Connolly ha giustamente affermato che non spetta al primo ministro britannico né a nessun altro dire a un popolo colonizzato chi dovrebbe essere il suo governo. I media di destra e il governo. I media di destra e i partiti di governo, come prevedibile, con toni di shock e orrore l’hanno accusata di essere una sostenitrice di Hamas, ma lei ha mantenuto la sua posizione. In Irlanda, dove l’ambasciata israeliana ha chiuso a causa della posizione filopalestinese del popolo irlandese e dell’identificazione con un gruppo che è anch’esso vittima dell’imperialismo britannico, questo potrebbe giocare a favore della Connolly.

Connolly ha già ottenuto buoni risultati nel primo dibattito televisivo, ma la strada è ancora irta di ostacoli politici, in particolare la sua difesa della neutralità irlandese, dove la guerra in Ucraina sarà usata contro di lei e i candidati del governo probabilmente sosterranno un maggiore coinvolgimento con la NATO. Ciò è particolarmente probabile da parte di Gavin, con il suo background militare. Tuttavia, con un team di sostenitori giovani ed entusiasti e le forze combinate del Sinn Fein, del PBP e di altri partiti, ha buone possibilità di ribaltare la situazione e seguire le orme del poeta e politico Michael D Higgins.

Una vittoria di Connolly sarebbe un enorme stimolo per i partiti di sinistra e le forze progressiste in Irlanda. Probabilmente sarà anche la presidente irlandese che sosterrà con più forza la fine della divisione e la riunificazione dell’Irlanda, dopo un secolo di occupazione britannica.