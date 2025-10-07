Thiago dalla prigione sionista: «Ribellatevi ora, ma non per noi»

Thiago Avila, uno dei promotori della Global Sumud Flotilla, scrive dalla prigione di Ktzi’ot: lo la nostra generazione deve fermare sionismo e imperialismo

Ai popoli liberi del mondo

Oggi è lunedì 6 ottobre 2025 e ci troviamo nella prigione di Ktzi’ot, nel mezzo del deserto del Negev, nella Palestina occupata. Siamo qui da cinque giorni, da quando la marina israeliana ha intercettato la nostra missione umanitaria non violenta di solidarietà che mirava a rompere l’assedio illegale di Gaza e a creare un corridoio umanitario che potesse porre fine alla carestia e fare pressione per fermare il genocidio.

Da quando siamo stati intercettati illegalmente in acque internazionali, abbiamo subito molte violazioni. Molti di noi sono stati aggrediti fisicamente, minacciati dai cani, privati del sonno, presi di mira da laser e fucili carichi, sottoposti a ogni tipo di abuso psicologico, dal costringere le persone a rimanere per ore in posizioni strazianti, al trasporto su autobus adibiti a prigioni con il riscaldamento acceso che creava una camera di calore, al dover affrontare continuamente tante minacce.

Sapendo che sono tra i promotori della missione, non solo hanno fatto tutto questo, ma mi hanno anche sottoposto a lunghi interrogatori con agenti dei servizi segreti e persino con le stesse forze di occupazione israeliane. Dopo che ho mantenuto la mia posizione e difeso la Palestina, hanno continuato a minacciare la mia bambina, mi hanno sputato in faccia e mi hanno portato con i soldati a fare una “passeggiata” nel deserto minacciando di uccidermi. Racconto tutto questo non per lamentarmi, ma perché il mondo sappia che, se fanno questo agli operatori umanitari, immaginate cosa fanno ai palestinesi. Ci sono ora oltre 10.000 palestinesi nelle prigioni israeliane, 400 dei quali sono bambini.

I nostri militanti sono stati estremamente coraggiosi dall’inizio fino al momento in cui sono stati trasferiti per essere espulsi. Non abbiamo mai smesso di gridare “Free Palestine” e le violazioni subite qui non hanno mai abbassato il nostro morale. Quando hanno rifiutato le medicine ai nostri militanti diabetici, ci siamo ribellati e abbiamo creato così tanto caos che hanno dovuto cedere.

Mi hanno trasferito di cella più di dieci volte e puniscono sempre la cella in cui mi trovo con regole più severe. Più della metà dei nostri partecipanti sta facendo lo sciopero della fame e io, Frank e Vincent abbiamo anche fatto lo sciopero della sete fino a quando non sono tornati a casa. Ho dovuto interrompere lo sciopero della sete perché il mio corpo continuava a svenire e a collassare, quindi ho scelto di bere di nuovo acqua per poter continuare a organizzare la nostra resistenza qui in prigione.

Ciò che è nel cuore di tutti qui ed è la parte migliore della nostra giornata è quando pensiamo alla rivolta globale e a tutta la mobilitazione che siamo sicuri stiate facendo fuori per la Palestina. ESORTO TUTTI A RIBELLARSI. Ribellatevi ora, ma non per noi.

Ribellatevi in solidarietà con un popolo che ha subito 8 decenni di genocidio e pulizia etnica, che si è strutturato in uno Stato coloniale di apartheid e che non è governato da una religione, ma da un’ideologia razzista e suprematista chiamata SIONISMO. Come altre generazioni hanno sconfitto l’apartheid in Sudafrica, il nazismo, il fascismo e altre ideologie odiose, lo storico compito della nostra generazione è quello di fermare il sionismo e l’imperialismo.

Non possiamo smettere di lottare finché non ci saremo riusciti.

Ne siamo capaci. Possiamo vivere in un mondo in cui ogni popolo abbia garantiti i propri diritti fondamentali di vivere in pace, con pari diritti e la massima dose di felicità possibile. È un onore per me partecipare a questa lunga marcia verso un mondo libero dallo sfruttamento, da ogni forma di oppressione e dalla distruzione della natura, una società in cui tutte le creature viventi possano prosperare. Siamo insieme, un grande abbraccio e trasformiamo questo mondo.

questa lettera è stata diffusa sui social dal Global Movement to Gaza