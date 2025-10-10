Messico: Claudia Sheinbaum mantiene la rotta a sinistra

A un anno dall’insediamento, continua una politica sociale forte. Ma Trump e la corruzione restano delle sfide (Gwendolina Duval)

Città del Messico – Per la prima volta nella storia del Messico, è stata una donna a guidare, il 15 settembre a Città del Messico, la cerimonia protocollare del grido dell’indipendenza. Claudia Sheinbaum, vestita di viola, il colore della lotta femminista, parla davanti a una piazza dello Zócalo gremita di gente. Una folla esultante le risponde “Viva!”.

La «presidenta» è molto popolare. A un anno dalla sua ascesa al potere, i sondaggi le attribuiscono quasi l’80% di opinioni favorevoli. Un consenso che lei alimenta con un tour in tutto il Paese, nel mese di settembre, per presentare il primo bilancio del suo governo. I risultati recentemente pubblicati giocano a suo favore.

L’insicurezza, la preoccupazione principale della popolazione, è finalmente in calo nella maggior parte del Paese: la curva degli omicidi è diminuita per la prima volta in tre decenni. La povertà, dal canto suo, sta registrando una diminuzione storica. Colpisce ancora un terzo della popolazione, ma un’indagine dell’Istituto nazionale di statistica rivela che 13,4 milioni di persone ne sono uscite tra il 2018 e il 2024.

Sebbene corrisponda al periodo del governo precedente, questo dato rappresenta una grande vittoria per Morena, il partito di Claudia Sheinbaum che ha come motto “Prima i poveri”. È la conseguenza diretta dell’aumento del salario minimo avvenuto nello stesso periodo. Dopo tre decenni di stabilità, è raddoppiato nella maggior parte del territorio e addirittura triplicato nel nord del Paese, nella zona di confine con gli Stati Uniti.

Nel 2025, Claudia Sheinbaum ha proseguito su questa strada con un aumento del salario minimo del 12% (attualmente a 8.480 pesos, pari a circa 390 euro al mese) e promette un aumento dello stesso ordine di grandezza nel 2026. La presidente messicana si inserisce nella continuità del suo predecessore Andrés Manuel López Obrador, detto “Amlo”.

La “quarta trasformazione” del Messico

Nel 2018, con Morena, quest’ultimo ha lanciato il movimento “4T”, che dovrebbe attuare la “quarta trasformazione” del Messico – le tre precedenti riguardavano l’indipendenza del 1810, la legge sulla separazione tra Chiesa e Stato del 1859 e l’insurrezione democratica del 1910. Egli pretende quindi di rovesciare un sistema corrotto e di dare priorità alle classi popolari.

Vengono avviati grandi cantieri e riforme: una legge sul lavoro, un’altra sul sistema elettorale, la creazione della guardia nazionale e la riforma del potere giudiziario. Sono state così organizzate in tempi record le elezioni per designare a suffragio universale i giudici, i magistrati e i membri della Corte Suprema.

«Le riforme più aggressive, quelle lasciate da Amlo prima di andarsene, sono ormai state approvate», annuncia l’avvocato Vanessa Romero Rocha, che ogni settimana analizza la politica messicana per El País. Secondo lei, «Andrés Manuel López Obrador e Claudia Sheinbaum sono complementari: il primo è stato un attore di rottura che ha spezzato le inerzie, la seconda deve ricostruire sulle rovine».

Amlo ha creato programmi sociali che Claudia Sheinbaum non solo ha portato avanti, ma anche ampliato. La pensione di anzianità destinata agli anziani è stata estesa alle donne a partire dai 60 anni. Più di 1,3 milioni di giovani ricevono una borsa di studio universale per studiare. E nel 2025 sono stati introdotti altri aiuti dedicati alla salute, alle donne sole o alle artigiane indigene e afro-messicane.

In totale, 16 milioni di persone beneficiano dei programmi sociali, con un costo per lo Stato di 835 miliardi di pesos (circa 40 miliardi di euro) nel 2025. Mentre il governo sta elaborando il bilancio 2026, questa somma dovrebbe aumentare ancora di 7 miliardi di euro, raggiungendo il 2,5% del PIL. «Claudia Sheinbaum è stata descritta come “la sinistra con Excel”, afferma Romero Rocha. È una donna con forti convinzioni, ma anche con un grande senso dell’efficienza».

Il governo cerca infatti un equilibrio tra spesa sociale e prudenza finanziaria. Il debito pubblico ammonta al 49,7% del PIL, ovvero la ricchezza annuale del Paese. Il margine di manovra fiscale è ridotto, tanto più che la presidente esclude qualsiasi aumento delle imposte durante il suo mandato. I proventi legati agli idrocarburi sono in calo, penalizzati dal crollo della produzione di Pemex, la compagnia petrolifera nazionale, indebitata per 1 miliardo di dollari.

Gestire Trump

Il governo conta quindi sui consumi e sugli investimenti pubblici e privati per sostenere la crescita (prevista dal Fondo Monetario Internazionale all’1% nel 2025) e mantenere così il ritmo di espansione dei programmi sociali. “Si tratta di una logica populista o di una vera e propria politica sociale?”, si chiede la politologa Cecilia Liotti, membro della rete #NoSinMujeres (“Non senza donne”). Lei afferma che sarà necessario «valutare attentamente i risultati degli aiuti e vedere se favoriscono la produttività».

Lo stesso governo ammette in uno studio il loro impatto limitato nella riduzione della povertà durante l’ultimo sessennio. Mantenendo una spesa pubblica elevata, Claudia Sheinbaum scommette di attirare investimenti privati. Una strategia definita nel «Plan México». Il Paese si impegna fino al 2030 nello sviluppo industriale, attraverso la creazione di poli di attività, grandi cantieri infrastrutturali, in particolare nel settore dell’energia e dei trasporti: devono essere costruiti oltre 3.000 chilometri di linee ferroviarie.

Il Paese si è anche posto l’obiettivo di riportare sul proprio territorio le produzioni che negli ultimi anni erano state trasferite in Asia. Una mossa che fa piacere al vicino statunitense. Il Messico ci tiene molto, perché la sua economia è strettamente legata al gigante che confina con esso: l’80% del commercio estero messicano dipende dalla nazione guidata da Donald Trump.

Dal ritorno di quest’ultimo alla Casa Bianca, Claudia Sheinbaum deve gestire le offensive di Washington, che assumono la forma di minacce di dazi doganali e persino di un intervento militare per combattere i cartelli della droga.

La presidente messicana si è distinta per la sua freddezza: «Claudia Sheinbaum ha trovato un modo per collaborare con il governo di Donald Trump e gestire i conflitti con lui senza compromettere la sovranità nazionale», afferma la professoressa di scienze politiche Alejandra López Martínez. E precisa: «I dazi doganali sono limitati in cambio della cooperazione sulla criminalità organizzata».

In cambio dell’estradizione di una trentina di capi dei cartelli e di quantità record di droga sequestrate negli ultimi mesi, il Messico è riuscito a evitare una parte dei dazi doganali: viene applicata un’aliquota del 25% (contro il 30% in Canada) sui prodotti che non rientrano nell’accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico (ACEUM). Infine, secondo il segretariato dell’economia messicano, circa l’85% degli scambi è esente. Almeno per ora, dato che il trattato commerciale nordamericano dovrà essere rivisto nell’estate del 2026.

Tra Claudia Sheinbaum e Donald Trump, tutto è oggetto di negoziazioni sotto pressione: economia, sicurezza e migrazioni. Secondo il rapporto 2025 delle Nazioni Unite sulle droghe, i flussi di denaro illeciti legati al narcotraffico rappresenterebbero oltre 12 miliardi di dollari. La politica anti-immigrazione condotta dagli Stati Uniti ha chiuso la frontiera e ha fatto precipitare la crisi sul versante messicano, che si prepara al ritorno dei propri cittadini.

I dati della Banca del Messico mostrano, di conseguenza, un calo mensile delle remesas, ovvero i trasferimenti di denaro effettuati dai circa 38 milioni di persone di origine messicana che vivono negli Stati Uniti. Queste somme rappresentano una manna sostanziale per il Messico: 64 miliardi di dollari nel 2024, pari al 2,4% del PIL.

Il punto dolente della corruzione

Se la diplomazia messicana è in difficoltà, Claudia Sheinbaum ha invece le mani piuttosto libere sul piano interno. Gode infatti di una maggioranza qualificata al Congresso. Il suo partito, Morena, governa ventiquattro dei trentadue Stati e l’opposizione rimane praticamente inascoltata dopo la sua debacle.

«Il punto critico per la presidente si trova all’interno del suo stesso movimento», analizza Cecilia Liotti. Nelle ultime settimane, diversi casi di corruzione hanno coinvolto membri di Morena. Un ex ministro, vicino ad Amlo, è sospettato di avere legami con la criminalità organizzata. Inoltre, la scoperta di un’immensa rete di contrabbando legata al traffico di combustibili coinvolge alti funzionari e militari. Quattordici persone sono state arrestate.

Oltre ai proventi da recuperare dalla lotta all’evasione fiscale, questa sarebbe l’occasione per l’amministrazione Sheinbaum di mostrare una svolta effettiva nella lotta alla corruzione. Laddove il governo precedente si è dimostrato incapace di mettere in discussione le autorità del Paese, in particolare l’esercito, nonostante fosse chiaramente coinvolto in casi come quello di Ayotzinapa o della guerra sporca, Claudia Sheinbaum potrebbe affermare la sua autorità all’interno del proprio schieramento e fare la differenza.

Una sfida per la sopravvivenza di Morena riassunta da Cecilia Liotti: «Fino a quando i messicani e le messicane sopporteranno gli scandali, quando il discorso della 4T era proprio lo smantellamento del sistema di corruzione per instaurare una vera giustizia?».