Surtsey, l’isola dove si studia come riparare la vita

Una nuova isola emersa dal mare: studiarne lo sviluppo offre speranza agli ecosistemi danneggiati in tutto il mondo [Patrick Greenfield]

L’equipaggio dell’Ísleifur II aveva appena finito di gettare le reti al largo della costa meridionale dell’Islanda quando si rese conto che qualcosa non andava. Nel buio del mattino presto di novembre del 1963, una massa scura riempiva il cielo sopra l’Oceano Atlantico. Si precipitarono alla radio, pensando che un’altra nave da pesca stesse bruciando in mare, ma nessuna imbarcazione nella zona era in pericolo.

Poi, il loro peschereccio iniziò a andare alla deriva in modo imprevisto, innervosendo ulteriormente l’equipaggio. Il cuoco si affrettò a svegliare il capitano, pensando che fossero stati risucchiati in un vortice. Alla fine, attraverso il binocolo, videro colonne di cenere che esplodevano dall’acqua e capirono cosa stava succedendo: un vulcano stava eruttando nell’oceano sottostante.

Quando il sole sorse, il cielo era pieno di cenere scura e una cresta si stava formando appena sotto la superficie dell’acqua. La mattina seguente era alta 10 metri. Il giorno dopo era alta 40 metri. Stava nascendo un’isola.

Due mesi dopo, la roccia era lunga più di un chilometro e alta 174 metri al suo apice. Fu chiamata Surtsey, dal nome del gigante del fuoco Surtr della mitologia norrena.

Gli isolani e i pescatori del vicino arcipelago di Vestmannaeyjar osservarono i fulmini che colpivano l’eruzione vulcanica, che aumentava e diminuiva di intensità, illuminando l’inverno. Ci sarebbero voluti due anni prima che smettesse completamente di eruttare.

“È molto raro che un’eruzione dia origine a un’isola e che questa sia di lunga durata. In questa zona succede una volta ogni 3.000-5.000 anni”, afferma Olga Kolbrún Vilmundardóttir, geografa dell’Istituto di Scienze Naturali dell’Islanda. Quelle che si formano vengono spesso rapidamente spazzate via dall’oceano, aggiunge.

La nascita di Surtsey ha offerto ai ricercatori una preziosa opportunità scientifica. Hanno potuto osservare come la vita colonizza e si diffonde su un’isola lontana dall’interferenza umana che ha invaso gran parte della Terra.

Altre isole sono emerse dagli anni ’60, ma gli scienziati affermano che non sono state così stabili dal punto di vista ecologico. L’ultima volta che si è verificato un evento simile prima della nascita di Surtsey è stata la nascita di Anak Krakatau, in Indonesia, nel 1927, ma è stata rapidamente contaminata dall’uomo. I ricercatori islandesi erano convinti che questa volta sarebbe stato diverso.

Nel 1965, Surtsey è stata posta sotto la protezione ufficiale del governo. Solo i ricercatori e qualche giornalista, sotto stretta supervisione, potevano visitarla. Non sarebbe mai stato permesso alle pecore di pascolare lì. Lo stesso anno fu avvistata la prima pianta: un ciuffo di rucola di mare trasportato dalle onde dalla terraferma islandese.

“I primi scienziati che misero piede a Surtsey nel 1964 poterono vedere che semi e residui vegetali erano stati portati a riva. Anche gli uccelli venivano sull’isola per vedere cosa stava succedendo. L’eruzione era ancora in corso quando hanno individuato la prima pianta: è stato molto veloce”, afferma Vilmundardóttir.

Gli scienziati si aspettavano che alghe e muschi fossero i primi colonizzatori, creando una base di terreno che alla fine avrebbe sostenuto le piante vascolari. Ma quella fase è stata completamente saltata. Negli anni successivi altre piante furono trasportate a riva e alcune si aggrapparono alla nuda roccia vulcanica dell’isola. Ma dopo un decennio, i cambiamenti sembravano essersi arrestati.

Pawel Wasowicz, direttore di botanica presso l’Istituto di Scienze Naturali, afferma: “La gente pensava: e adesso? A quel punto circa 10 specie avevano colonizzato Surtsey. La copertura vegetale era davvero scarsa. Ma poi arrivarono gli uccelli”.

All’inizio degli anni ’80, i gabbiani dal dorso nero hanno iniziato a nidificare in alcune zone dell’isola, rifugiandosi in una delle parti più tempestose dell’Oceano Atlantico. Il loro arrivo ha dato il via a un’esplosione di vita. Il guano ha trasportato semi che hanno rapidamente diffuso le erbe lungo l’isola, alimentate a loro volta dalle sostanze nutritive degli uccelli. Per la prima volta, intere aree di roccia nuda sono diventate verdi.

Wasowicz afferma: “È sorprendente. Fin dai tempi di Darwin, i biologi pensavano che solo le specie vegetali con frutti carnosi potessero viaggiare con gli uccelli. Ma le specie presenti a Surtsey non hanno frutti carnosi. Quasi tutti i semi presenti a Surtsey sono stati portati dalle feci dei gabbiani”.

Una lezione che si può trarre da questo laboratorio vivente è che il recupero dopo un disturbo non segue un unico percorso prevedibile, afferma. Al contrario, è modellato da molteplici fattori, a volte sorprendenti.

Oggi, le foche grigie sono le ultime arrivate a determinare cambiamenti nella biodiversità dell’isola. La roccia vulcanica è diventata un importante sito di “riposo” dove le foche vengono a riva per riposarsi e mutare il pelo, nonché un luogo di riproduzione dove possono allevare i loro piccoli al riparo dalle orche che si aggirano nelle vicinanze. Le loro feci, l’urina e le placente dopo il parto apportano azoto all’isola, contribuendo alla diffusione della vita.

Ma i ricercatori avvertono che la colonizzazione di Surtsey un giorno subirà un’inversione di tendenza. Il luogo di riposo delle foche grigie è una delle aree che vengono lentamente erose dall’oceano. Entro la fine del secolo, gli scienziati prevedono che di quella parte dell’isola rimarrà ben poco.

La sua biodiversità raggiungerà probabilmente il picco massimo, per poi diminuire nel tempo, lasciando alla fine solo una roccia con ripide scogliere nell’Atlantico. Ma i ricercatori affermano che gli insegnamenti rimarranno.

Surtsey dimostra che, anche negli ambienti più ostili, la resilienza e il rinnovamento sono possibili, afferma Wasowicz. Offre speranza e lezioni pratiche per il ripristino degli ecosistemi danneggiati dalla guerra, dall’inquinamento o dallo sfruttamento: se viene dato spazio, la natura troverà sempre il modo di tornare, spesso più rapidamente e in modo più creativo di quanto ci aspettiamo.

Vilmundardóttir afferma: “Credo che l’Islanda stia davvero contribuendo in modo importante all’umanità preservando questa zona. Sulla terraferma, l’impatto dell’uomo è ovunque. Quando sono a Surtsey, mi sento davvero immersa nella natura. Si sentono solo gli uccelli. Si vedono le orche lungo la costa e le foche che spuntano fuori dall’acqua e guardano.”.