Clima: record di gas serra

L’Organizzazione meteorologica mondiale: il pianeta ha registrato il più forte aumento dei livelli di CO2 nell’atmosfera (Mickaël Correia)

Alla vigilia della COP30, questi risultati suonano come un duro richiamo alla realtà climatica. Secondo un bollettino annuale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), le concentrazioni medie dei tre principali gas serra nell’atmosfera – anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) – hanno raggiunto livelli senza precedenti nel 2024.

Secondo i ricercatori dell’agenzia delle Nazioni Unite, i tassi di crescita della CO2, il principale gas responsabile dell’aumento dell’effetto serra, «sono triplicati dagli anni ’60», passando da un aumento medio annuo di 0,8 ppm (parti per milione) all’anno a 2,4 ppm all’anno nel decennio 2011-2020.

Ma l’anno scorso, la concentrazione media globale di CO2 è aumentata di 3,5 ppm, ovvero “il più forte aumento annuale dall’inizio delle misurazioni scientifiche nel 1957”, sottolinea l’OMM nel suo rapporto. Questa cifra supera il precedente record di 3,3 ppm, registrato tra il 2015 e il 2016.

Infine, sebbene il loro aumento nel 2024 sia inferiore alla media annuale osservata nell’ultimo decennio, le concentrazioni atmosferiche di metano e protossido di azoto continuano a crescere. Nel 2024 erano aumentate rispettivamente del 166% e del 25% rispetto ai livelli preindustriali.

“Dall’accordo di Parigi sul clima, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario, dovremmo essere in fase di riduzione delle emissioni e non di battere un nuovo record di concentrazione di gas serra”, si rammarica con Mediapart Davide Faranda, direttore di ricerca in climatologia al CNRS e autore principale del prossimo rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

Circolo vizioso climatico

Secondo l’OMM, la ragione “probabile” di questa crescita record è “il forte contributo delle emissioni provenienti dagli incendi boschivi” e “la riduzione dell’assorbimento di CO2 da parte della terra e degli oceani”.

Infatti, l’Amazzonia e l’Africa meridionale hanno subito incendi eccezionali nel 2023-2024, a causa di gravi siccità accentuate dal caos climatico e dall’effetto El Niño – un fenomeno naturale ciclico che riscalda il Pacifico equatoriale ogni due-sette anni – che era in atto durante questo periodo. Di conseguenza, le emissioni legate agli incendi boschivi nel continente americano hanno raggiunto livelli storici nel 2024.

Inoltre, mentre le emissioni globali di CO2 legate alla combustione di energie fossili (petrolio, gas e carbone) sono rimaste praticamente stabili nel 2023-2024, le foreste, le praterie e gli ambienti marini hanno assorbito meno carbonio del previsto.

Circa la metà del CO2 totale emesso ogni anno viene ricatturato dalla Terra. Tuttavia, il cambiamento climatico sta cambiando le carte in tavola. Con l’intensificarsi del surriscaldamento globale, gli oceani assorbono meno carbonio a causa della diminuzione della solubilità della CO2 nei mari a temperature più elevate, ricordano gli scienziati dell’OMM. Allo stesso modo, le siccità estreme influenzano sempre più la capacità delle piante degli ecosistemi naturali di assorbire il carbonio.

Nel suo rapporto, l’OMM parla quindi di “circolo vizioso climatico” e teme ‘fortemente’ che i pozzi di carbonio terrestri e oceanici perdano la loro efficacia, “il che aumenterebbe la percentuale di CO2 antropica che rimane nell’atmosfera e accelererebbe così il cambiamento climatico”.

“Ciò che salta agli occhi in questi dati è che la biosfera è sempre meno in grado di rispondere ai disturbi climatici. L’ultimo rapporto dell’IPCC ricorda che entro la fine del secolo, se continueremo a emettere sempre più gas serra, gli ecosistemi non saranno più in grado di assorbire il 50% ma solo il 35% dell’anidride carbonica emessa”, analizza per Mediapart Gilles Ramstein, paleoclimatologo e direttore di ricercar del Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.

«La riduzione della capacità di assorbimento dei pozzi naturali di carbonio, modellizzata da anni dagli scienziati, si traduce ora nella realtà», aggiunge Davide Faranda. «Ci stiamo rendendo conto che i cambiamenti climatici provocano effetti di rimbalzo e cicli di retroazione che rendono ancora più difficile la lotta per salvare il clima».

Il 2024 era già stato segnato da due eventi climatici senza precedenti: è stato l’anno più caldo mai registrato e il primo a superare la soglia simbolica di 1,5 °C di riscaldamento.

“È la storia di un’accelerazione annunciata”, conclude Gilles Ramstein. “Ciò che è spaventoso è che questo non è ancora penetrato nella politica: negli Stati Uniti, la destra vuole ora vietare le cause contro l’industria petrolifera. E in Francia, le nostre emissioni di gas serra ristagnano…”.